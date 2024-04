Da Salsomaggiore: Inizio positivo per il nostro tennis giovanile al Torneo Bayer

Inizio positivo per il nostro tennis giovanile al Torneo Bayer

Inizio positivo per il nostro tennis giovanile sui campi del TC Salsomaggiore dove sono scesi in campo i protagonisti della 41^ edizione del Torneo Bayer. In campo maschile si è giocata la parte alta del tabellone ed hanno superato il primo ostacolo quattro azzurrini. il cremasco Leonardo Cattaneo ha prevalso su Jacopo Borsoi abbastanza facilmente. Più equilibrato il match tra la wild card della FITP il 17enne romagnolo Riccardo Pasi e il romano Jacopo Vasamì con quest’ultimo venuto fuori alla distanza.

Hanno ben impressionato Gabriele Crivellaro e Samuele Seghetti di una buona spanna superiori ai rispettivi avversari. Tra gli stranieri esordio senza problemi per le teste di serie .La numero uno lo svedese Vinciguerra ha prevalso sull’indiano Govila mentre la numero 3 lo spagnolo Pascual Ferra ha lasciato le briciole al ceko Frohlich. La prima sorpresa viene dall’oriente per opera del cinese Jinpeng Tang che ha eliminato il guatemalteco Botran Neutze n°5 del torneo.

Venendo al torneo femminile avanzano Anastasia Bertacchi e Sveva Pieroni che hanno vinto i loro duelli casalinghi contro la Pieragostini e la Proietti. Escono di scena le due lucky loser Ambra Tommasi e Asia Sundas già soddisfatte della loro prima esperienza importante e alle prese con avversarie onestamente più forti. Non deve lamentarsi del suo torneo invece la palermitana Elisabetta Allegra che per un set ha giocato alla pari con la n°2 del torneo l’esile svedese Lea Nilsson , destinata a spingersi molto avanti nel torneo.

Risultati

Main draw

1°turno Boys : Pascual Ferra (Spa) b Frohlich (Cze) 6/1 6/1;Tang (Chn) b Botran Neuze (Gua) 7/6 (4) 6/2;Cattaneo (Ita) b Borsoi (Ita) 6/3 6/3;Doig (Rsa) b Cocola (Ita) 4/6 6/3 6/1;Vinciguerra (Sve) b Govila (Ind) 6/4 6/1;Vasami (Ita) b Pasi (Ita) 4/6 6/3 6/1;Crivellaro (Ita) b Caciolli (Ita) 6/0 6/2;Seghetti (Ita) b Pecorini (Ita) 6/0 6/1.

1°turno Girls : Quesada (Spa) b Sundas (Ita) 6/4 6/2;Bertacchi (Ita) b Pieragostini (Ita) 7/5 6/1;Nilsson (Sve) b Allegra (Ita) 7/6 (1) 6/1;Manta (Sui) b Gasparini (Ita) 6/3 6/3;Mpteshi Perricard (Fra) b Tommasi (Ita) 6/1 6/1;Stoyanov (Ned) b Zocco (Ita) 7/6 (4) 6/1;Markina (Lat) b Svahn (Swe) 6/3 6/3.