WTA 1000 Madrid: Jasmine Paolini centra gli ottavi di finale dopo aver dominato Caroline Garcia “ho giocato davvero bene oggi, sono contenta della mia prestazione” (sintesi video della partita)

Jasmine Paolini si è dimostrata in grande forma nel Wta 1000 di Madrid, travolgendo la francese Caroline Garcia con un netto 6-3 6-2 in un’ora e tre minuti di gioco. L’azzurra ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, lasciando ben poco spazio alla sua avversaria. La numero 13 del ranking affronterà ora la russa Mirra Andreeva, che ha superato Marketa Vondrousova con un perentorio 7-5 6-1.

Con questa vittoria, Jasmine Paolini si conferma in grande forma e si candida ad essere una delle protagoniste di questo Wta 1000 di Madrid. La sua prossima avversaria, Mirra Andreeva, dovrà fare i conti con una giocatrice determinata e in fiducia, capace di dominare una top player come Caroline Garcia.

Paolini è partita forte, concedendo poco nei suoi turni di servizio e mettendo subito pressione a Garcia. La francese ha faticato maggiormente al servizio, salvandosi in un interminabile quarto game dopo aver annullato tre palle break grazie a un paio di colpi di alta qualità. Tuttavia, il break era nell’aria e infatti è arrivato poco dopo: Paolini ha approfittato di alcuni errori dell’avversaria, chiudendo poi con un dritto vincente per il 4-2. Al servizio, l’azzurra è stata praticamente ingiocabile, confermando il break di vantaggio fino alla fine del set, vinto per 6-3. Impressionante la statistica dei punti vinti al servizio: solo 4 quelli concessi da Jasmine, con l’89% di punti vinti con la prima.

Nel secondo set, Jasmine Paolini ha dimostrato di essere in totale controllo del match. Forte del vantaggio acquisito nel primo parziale, l’azzurra è partita subito agguerrita, strappando il servizio a Caroline Garcia in apertura. La francese, visibilmente in difficoltà e affaticata, ha continuato a commettere numerosi errori, facilitando il compito della sua avversaria.

Tuttavia, Garcia ha avuto un sussulto d’orgoglio: dopo essersi sbloccata al servizio, ha trovato un paio di vincenti di pregevole fattura col dritto, riuscendo a recuperare il break e a riportarsi in parità sul 2-2. Sembrava il preludio a una possibile rimonta della transalpina, ma si è trattato solo di un’illusione.

Infatti, da quel momento in poi, Paolini ha letteralmente preso il volo. L’italiana ha continuato a martellare la sua avversaria con un gioco aggressivo e preciso, trovando angoli imprendibili e mettendo costantemente pressione alla francese in risposta. Garcia, invece, è progressivamente calata, non riuscendo più a tenere il passo dell’azzurra.

Jasmine ha inanellato ben quattro giochi consecutivi, dimostrando una superiorità netta in ogni aspetto del gioco. Con grande autorità, ha chiuso il secondo set con un perentorio 6-2, suggellando una prestazione maiuscola e una vittoria schiacciante ai danni della più quotata avversaria.

Alla fine della partita l’azzurra ha dichiarato: “Ho giocato davvero bene oggi, sono contenta della mia prestazione, giocare contro Caroline è sempre difficile. La mia stagione migliore? Sì, quest’anno sto giocando bene, mi sto divertendo anche se non è mai facile adattarsi ogni settimana a delle condizioni diverse, con avversarie sempre diffiicili da affrontare”.

WTA Madrid Caroline Garcia [21] Caroline Garcia [21] 0 3 2 0 Jasmine Paolini [12] • Jasmine Paolini [12] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico