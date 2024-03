Un nuovo video “scagiona” Andrey Rublev (video)

Andrey sembra non aver pronunciato le offese in russo

L’incredibile squalifica di Andrey Rublev al 500 di Dubai ha scatenato un’ondata di critiche senza precedenti. Il russo, sul 6-5 del terzo set contro Bublik, si è scagliato con veemenza contro un giudice di linea, reo di aver mal giudicato – a suo dire – una palla del rivale. La grandissima tensione del momento (anzi, potremo dire da qualche mese) ha portato il russo ad esagerare nella protesta, urlando in faccia al giudice di linea. L’intervento del Supervisor ha portato alla squalifica di Rublev. La motivazione, comunicata in campo dal giudice arbitro del torneo, è stata che Andrey ha offeso pesantemente il giudice di linea in russo. Infatti il giudice di linea parla la stessa lingua madre del tennista, e ha riferito all’ufficiale di gara cosa avrebbe ricevuto come insulto. Rublev si è difeso in tutti i modi, affermando di non aver assolutamente pronunciato quelle offese in russo. La difesa accorata del n.5 del mondo non è servita a niente, squalifica, sconfitta, perdita di prize money e punti del torneo, che gli costeranno nella ranking ATP di domani anche la perdita della posizione n.5 a favore di Zverev.

Questa la cronaca di quel che è accaduto. Tuttavia da ieri sera gira su X un video, girato da un’appassionato sugli spalti appena dietro al giudice di linea, nel quale si capisce abbastanza bene le parole di Rublev: “It’s out like this, how, how!!!!”, ossia “È fuori di tanto così, come, come!!!”.

proof he didn’t say bad words. “It’s out like this, how, how” 🎥 | TennisConference yt pic.twitter.com/YDTUiP8uBF — Irina (@atpobsessed) March 1, 2024

Molti giocatori e commentatori hanno stigmatizzato il brutto comportamento di Rublev, che per la veemenza della protesta era passibile di squalifica secondo le norme del regolamento. Ma non sta in piedi la motivazione comunicata dal GA sulla squalifica. Addirittura si invoca un VAR nel tennis, similare a quello di altri sport.

Rublev da molto tempo ha seria difficoltà a controllare la sua emotività in campo. Che potesse incappare in un brutto episodio del genere era forse solo questione di tempo. Tuttavia sarebbe corretto che l’ATP prendesse in mano la situazione analizzandola bene. Forse la svolta della tecnologia in campo, con i giudici di linea ormai relegati a un ruolo marginale visto il controllo elettronico del rimbalzo della palla, ha svuotato il loro ruolo, e questo vale in buona parte anche per i giudici di sedia, relegati a poco più di un contabile che amministra il punteggio e hanno meno lucidità e abitudine nel prendere in mano la situazione quando diventa complicata. Ci sono ancora ottimi giudici di sedia sul tour, come per esempio la francese Aurelie Tourte, ma altri lasciano davvero a desiderare come personalità.

Una brutta faccenda che suscita molti interrogativi, sul comportamento dei giocatori – anche il francese Fils si è reso protagonista di una sceneggiata altrettanto pesante a Santiago – ma anche sul controllo delle regole da parte degli arbitri.

Marco Mazzoni