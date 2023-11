ATP Finals 2023 – Torino: Zverev serve da campione e rimonta un Alcaraz altalenante

La seconda giornata delle ATP Finals 2023 si apre con un upset: il n.2 al mondo Carlos Alcaraz, al debutto nel torneo, è battuto in rimonta da Alexander Zverev, 6-7(3) 6-3 6-4 lo score a favore del tedesco al termine di un match intenso, non sempre di alta qualità – tanti gli errori in alcune fasi – nel quale il due volte campione del “masters” ha servito con numeri eccellenti. Sasha infatti ha chiuso la partita con il 77% di prime palle in campo, vincendo il 79% dei punti. Ma la sua vittoria non è arrivata di solo servizio. Zverev è stato molto più costante nel proprio rendimento, ha commesso degli errori ma mediamente nei suoi game ha concesso di meno e si è meritato il successo, il quarto contro Alcaraz. (uguaglia Sinner per vittorie contro lo spagnolo, e un record positivo negli head to head).

La partita di Carlos è difficile da decifrare. Una sconfitta, quindi non una prestazione positiva, ma oltre allo score non ha convito la condizione tecnica e mentale del giovane n.2 iberico. È scattato incerto dai blocchi Alcaraz, ha subito un break in avvio per colpa di suoi errori, soprattutto col diritto. Dal campo si è avuta la sensazione che stentasse a trovare la misura sulla palla, nonostante il tedesco colpisse forte ma senza un particolare anticipo. Errori di misura, errori in costruzione per lui non usuali. Ha rimontato Alcaraz nel set e l’ha vinto al tiebreak, con qualità. Ma dal secondo set Zverev è salito tantissimo alla battuta, ha sbagliato molto meno col diritto in scambio ed è stato pronto a venire a prendersi il punto da tre quarti campo, spesso dopo una prima palla potentissima. Al contrario Alcaraz ha alternato nel secondo e terzo set momenti di grande tennis e qualità, con giocate energetiche e spettacolari, ad errori banali, forzando i tempi o non trovando la migliore posizione in campo. Lo spagnolo ha chiuso con numeri tutto sommato discreti, ma ha pagato i due break subiti nel secondo e terzo set, senza riuscire a rientrare, e sembrando a tratti anche incerto su cosa fare per rimontare. Carlos deve salire di condizione e sbagliare di meno per provare a proseguire la strada in un torneo che si fa in salita. Non proprio l’esordio alls Finals che sperava…

Incerto l’ingresso nel match di Alcaraz, soprattutto col diritto. Ne sbaglia tre e subisce il break. Non sembra arrivare con la solita coordinazione sulla palla. Si riscatta nel sesto gioco: in risposta prima una difesa fenomenale, rincorse a tutta e chiusura col lob millimetrico, segue smorzata col diritto perfetta. Zverev accusa il colpo, sbaglia e concede il contro break, 3 pari. L’impennata di qualità di Carlos dura poco, la sua prestazione è ancora instabile, commette un doppio fallo, rallenta troppo e Zverev lo sorprende con un rovescio fantastico per lo 0-40. Non si gioca bene le chance il tedesco, nemmeno la quarta palla break del game, rapido Carlos a correre a rete. A fatica Alcaraz compie il sorpasso, 4-3. Dopo la fiammata e rimonta dello spagnolo, più errori che punti vincenti nella fase centrale del set. Alcaraz non sfrutta tre set point in risposta sul 6-5, si va al tiebreak. Zverev non colpisce con forza una volée alta di rovescio e si gira 4-2 Alcaraz. Al momento decisivo viene fuori l’enorme differenza di personalità tra i due, Carlos crea, rischia, attacca, mentre Sasha si difende, è conservativo, sbaglia. 6-3 Alcaraz, tre set point. Con un errore di volo, Zverev cede il punto del 7-3 Alcaraz.

Dopo un bel tiebreak, giocato “da Alcaraz”, le incertezze tornano prepotenti nel tennis dell’iberico. Rallenta i tempi di gioco, perde di nuovo la misura col diritto e con tre errori subisce il break che manda Zverev al comando 2-0. Il tedesco sfrutta il momento positivo e vola avanti 3-0. Sotto la musica assordante al cambio di campo lo spagnolo parla animatamente col suo angolo, insoddisfatto del suo livello di gioco in questa fase. Zverev serve bene e controlla i suoi turni di battuta, colpisce pure il rivale con uno smash violentissimo, in modo involontario. Iln pochi minuti lo score segna 5-2 Zverev. Il tedesco nel parziale ha perso solo due punti con la prima di servizio in campo, e anche col diritto – molto instabile nel primo set – ora trova profondità, anche grazie al minore anticipo imposto dal rivale nello scambio. Con l’ennesimo ottimo turno di servizio del set, Zverev chiude 6-3 con un Ace, settimo della partita. Solo 6 punti al servizio persi nel set da Sasha, Carlos ha pagato a caro prezzo il pessimo secondo game.

Zverev trova il primo gran punto del terzo set, un’accelerazione di diritto in corsa lungo linea fantastica, gli vale il punto dell’1 pari. È un game difficile il terzo per Carlos, prima subisce una gran accelerazione del rivale, poi rischia e sbaglia malamente una palla corta, 0-30. Rimonta col servizio ma spara malamente in rete un rovescio banale di scambio, 30-40 e palla break per Zverev. Con classe Alcaraz attacca e chiude di volo con un tocco delicato e vincente. Grande reazione, urla un “vamos” a pieni polmoni dopo la risposta steccata del tedesco, per il 2-1 Alcaraz. Costante la spinta con servizio e colpi da fondo del tedesco, va a fiammate, anzi a vampate lo spagnolo, tra qualche scambio condotto con furore e qualità alternato ad errori notevoli. Sul 2 pari 30 pari, Zverev spara una risposta di diritto lungo linea splendida, gli vale la palla break. Rischia il S&V Carlos, ma Sasha indovina un’altra risposta top, stavolta in allungo, che muore sulla riga. Un vincente forse fortunato che gli vale il break, 3-2 e servizio. Brivido nel primo punto del sesto gioco, il piede di Zverev si blocca in scivolata, la caviglia si gira e crolla a terra. La memoria corre al terribile infortunio di Roland Garros, ma per fortuna si rialza e riprende il gioco, con un gran servizio. Proprio la battuta guida il tedesco al 4-2, incluso una volée stoppata di grande qualità. Lo spettacolo s’impenna nell’ottavo game. Serve il tedesco, lo spagnolo cerca la rimonta e spinge a tutta, attacca, ma Sasha respinge l’assalto con un passante lungo linea ottimo e poi un Ace, 5-3. Carlos cerca un’ultima rimonta sul 5-4, attacca a tutta, ma Alexander trova sullo 0-15 un passante di rovescio in allungo impossibile. La tensione blocca la seconda palla del tedesco, un brutto doppio fallo gli costa il 15-30. Lo aiuta ancora il servizio, e via chiusura col rovescio, ma sbaglia il diritto d’attacco successivo, ecco la palla del contro break per Alcaraz. Ace, Zverev si salva. È l’ultimo brivido della partita, con un’altra bordata di servizio il tedesco chiude 6-4 dopo due e mezza di lotta intensa, di qualità altalenante.

ATP Nitto ATP Finals Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 3 4 Alexander Zverev [7] Alexander Zverev [7] 6 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Alcaraz vs Zverev

Statistiche Alcaraz Zverev Aces 11 16 Double Faults 2 2 First Serve (%) 64/92 (70%) 75/97 (77%) 1st Serve Points Won 47/64 (73%) 59/75 (79%) 2nd Serve Points Won 15/28 (54%) 11/22 (50%) Break Points Saved 5/8 (63%) 5/6 (83%) Service Games Played 15 16 Return Rating 94 130 1st Serve Return Points Won 16/75 (21%) 17/64 (27%) 2nd Serve Return Points Won 11/22 (50%) 13/28 (46%) Break Points Converted 1/6 (17%) 3/8 (38%) Return Games Played 16 15 Net Points Won 16/24 (67%) 16/25 (64%) Winners 30 37 Unforced Errors 15 5 Service Points Won 62/92 (67%) 70/97 (72%) Return Points Won 27/97 (28%) 30/92 (33%) Total Points Won 89/189 (47%) 100/189 (53%) Max Speed 217 km/h 223 km/h 1st Serve Average Speed 191 km/h 208 km/h 2nd Serve Average Speed 161 km/h 168 km/h









Da Torino,

Marco Mazzoni