Australian Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 3. Arnaldi, Bellucci, Darderi e Stefanini al turno decisivo. Un azzurro sicuro nel Md

Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luciano Darderi sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni maschili degli Australian Open.

Secondo turno fatale, invece, per Gianluca Mager, Giulio Zeppieri (mancato dei match point) e Francesco Passaro, 13esima testa di serie (battuto da Bellucci nel derby tricolore).

Out anche Raul Brancaccio e Andrea Pellegrino.

Nel tabellone femminile bella vittoria di Lucrezia Stefanini, n.141 WTA, che ha battuto in rimonta la spagnola Rebeka Masarova, n.94 WTA, reduce dalla finale nel WTA di Auckland. La 24enne di Carmignano si giocherà un posto nel main draw – che per lei sarebbe il primo a livello Slam – con la statunitense Sachia Vickery, n.204 del ranking, mai affrontata in carriera.

Turno di qualificazione

(22) Matteo Arnaldi (ITA) c. Max Purcell (AUS)

Mattia Bellucci (ITA) c. Luciano Darderi (ITA)

Turno di qualificazione

Lucrezia Stefanini (ITA) c. Sachia Vickery (USA)

