Billie Jean King Cup: Le convocate dell’Italia. Ecco le cinque azzurre per Glasgow

In vista delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022, che si giocheranno sul veloce indoor all’”Emirates Arena” di Glasgow, in Scozia, dall’8 al 13 novembre, la capitana della Nazionale italiana, Tathiana Garbin, ha convocato i seguenti giocatori:

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Camila Giorgi

Jasmine Paolini

Martina Trevisan

Alle Finals le 12 nazioni in gara saranno suddivise in quattro gironi all’italiana da tre squadre ciascuno, con le quattro le vincitrici dei gironi qualificate alle semifinali. L’Italia è inserita nel girone A con il Canada e la Svizzera. Le Azzurre giocheranno il 9 novembre contro la Svizzera e il giorno successivo contro il Canada. Entrambi gli incontri sono previsti alle 11 ora italiana. La finale è prevista domenica 13 alle 15 ora italiana.

Questa la composizione dei gironi:

GRUPPO A – Svizzera (1), Canada, Italia

GRUPPO B – Australia (2), Slovacchia, Belgio

GRUPPO C – Spagna (3), Kazakhstan, Gran Bretagna

GRUPPO D – Repubblica Ceca (4), Stati Uniti, Polonia

Semifinali

vincitrice Gruppo A c. vincitrice Gruppo C

vincitrice Gruppo B c. vincitrice Gruppo D