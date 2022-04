Masters 1000 Monte Carlo: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Masters 1000 Monte Carlo (Monaco) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. [2] Hugo Gaston vs [WC] Flavio Cobolli



ATP Monte Carlo Hugo Gaston [2] Hugo Gaston [2] 4 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 H. Gaston 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Gaston 0-15 15-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 H. Gaston 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-4 → 2-4 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2°Inc. [1] Benjamin Bonzi vs [Alt] Stefano Travaglia



ATP Monte Carlo Benjamin Bonzi [1] Benjamin Bonzi [1] 0 0 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2°Inc. Gianluca Mager vs [11] Emil Ruusuvuori (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. [4] Sebastian Baez vs Marco Cecchinato