Masters 1000 Monte Carlo: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Primo Turno di Qualificazione. Sconfitte per Travaglia, Mager e Cecchinato che manca due match point

Stop al primo turno di qualificazione per Stefano Travaglia, n.112 del ranking, in tabellone come “alternate”, sconfitto con un periodico 63, in un’ora e 26 minuti, dal francese Benjamin Bonzi, n.61 ATP e prima testa di serie delle “quali”.

Out anche Marco Cecchinato, n.97 del ranking, che ha ceduto con il punteggio di 67(4) 61 76(6) all’argentino Sebastian Baez, n.66 ATP e quarta testa di serie. Tanti rimpianti per il 29enne di Palermo, che nel terzo set, dopo essere stato avanti 4-1 e 5-3, non ha sfruttato due match-point sul 6-5 in suo favore (con il sudamericano al servizio) e nel decisivo tie-break è stato in vantaggio 5 a 1, prima di subire una serie di cinque punti di fila da parte dell’avversario.

Fuori Gianluca Mager, n.109 del ranking, sconfitto dal finlandese Emil Ruusuvuori, n.80 ATP ed undicesima testa di serie che sfiderà al turno decisivo proprio il nostro Flavio Cobolli.

Masters 1000 Monte Carlo (Monaco) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. [2] Hugo Gaston vs [WC] Flavio Cobolli



ATP Monte Carlo Hugo Gaston [2] Hugo Gaston [2] 4 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 H. Gaston 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Gaston 0-15 15-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 H. Gaston 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-4 → 2-4 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2°Inc. [1] Benjamin Bonzi vs [Alt] Stefano Travaglia



ATP Monte Carlo Benjamin Bonzi [1] Benjamin Bonzi [1] 6 6 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 3 3 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 B. Bonzi 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Bonzi 0-15 15-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Travaglia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2°Inc. Gianluca Mager vs [11] Emil Ruusuvuori (non prima ore: 12:30)



ATP Monte Carlo Gianluca Mager Gianluca Mager 3 5 Emil Ruusuvuori [11] Emil Ruusuvuori [11] 6 7 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Ruusuvuori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 5-6 → 5-7 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-5 → 5-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Mager 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 G. Mager 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 ace 3-5 → 3-6 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. [4] Sebastian Baez vs Marco Cecchinato