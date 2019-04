Lorenzo Musetti è il primo giocatore classe 2002 a vincere una partita in un main draw challenger

Lorenzo Musetti con la vittoria di oggi è entrato a suo modo nella storia di questo nostro appassionante sport.

Il 17enne di Carrara, senza ranking e in tabellone con una wild card nel torneo challenger di Sophia Antipolis, si è imposto all’esordio in rimonta per 36 61 62 sull’egiziano Karim Mohamed Maamoud, numero 463 Atp, diventando il primo giocatore classe 2002 a vincere una partita a livello challenger.

Al secondo turno affronterà l’australiano Alexei Popyrin.

La partita punto per punto