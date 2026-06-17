Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni del singolare maschile e femminile. Berrettini entra nel Md. Cinà e Brancaccio fuori di 1 e 2 posti dalle quali
🎾 WIMBLEDON 2026
SITUAZIONE ITALIANI 🇮🇹
MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA
🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – ITALIANI NEL MAIN DRAW
Sinner 🇮🇹 (1) •
Musetti 🇮🇹 (11) •
Cobolli 🇮🇹 (12) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Sonego 🇮🇹 (69) •
Bellucci 🇮🇹 (72) •
Arnaldi 🇮🇹 (96) •
Berrettini 🇮🇹 (107) IN
RIEPILOGO UOMINI MAIN DRAW
7 italiani presenti nel main draw •
Musetti OUT •
Berrettini IN dagli alternates
🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – ITALIANE NEL MAIN DRAW
Paolini 🇮🇹 (13) •
Cocciaretto 🇮🇹 (40)
RIEPILOGO DONNE MAIN DRAW
2 italiane presenti nel main draw
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – ITALIANI
Berrettini 🇮🇹 (105) •
Pellegrino 🇮🇹 (124) •
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Travaglia 🇮🇹 (138) •
Nardi 🇮🇹 (163) •
Zeppieri 🇮🇹 (172) •
Cecchinato 🇮🇹 (178) •
Cadenasso 🇮🇹 (196) •
Giustino 🇮🇹 (209) •
Guerrieri 🇮🇹 (231) IN
ITALIANI NEGLI ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI
Guerrieri 🇮🇹 (231) IN •
Cinà 🇮🇹 (238) 1
Brancaccio 🇮🇹 (239) 2
Napolitano 🇮🇹 (246) 10
RIEPILOGO QUALIFICAZIONI UOMINI
7 italiani presenti nelle qualificazioni •
Guerrieri IN dagli alternates •
Berrettini cancellato dalle qualificazioni perché entrato nel main draw •
Zeppieri OUT
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – ITALIANE
Pigato 🇮🇹 (138) •
Stefanini 🇮🇹 (152) •
N. Brancaccio 🇮🇹 (163) •
Bronzetti 🇮🇹 (172) •
Tyra Grant 🇮🇹 (184)
RIEPILOGO QUALIFICAZIONI DONNE
5 italiane presenti nelle qualificazioni
NOTA
🎾 THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2026
🇬🇧 ENTRY LIST
MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA
🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – MAIN DRAW, ERBA
Sinner 🇮🇹 (1) •
Alcaraz 🇪🇸 (2) •
Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) •
Musetti 🇮🇹 (11) •
Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) •
Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) •
Vacherot 🇲🇨 (18) •
Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) • Machac 🇨🇿 (40) • Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) •
Bellucci 🇮🇹 (72) • Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) • Opelka 🇺🇸 (75) •
Cazaux 🇫🇷 (76) •
Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 PR (84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) •
Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) •
Choinski 🇬🇧 (104) IN •
Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN •
Molcan 🇸🇰 (106) IN •
Berrettini 🇮🇹 (107) IN
ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI
1. Choinski 🇬🇧 (104) IN •
2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN •
3. Molcan 🇸🇰 (106) IN •
4. Berrettini 🇮🇹 (107) IN •
5. Muller 🇫🇷 (108) • 6. De Jong 🇳🇱 (109) • 7. Droguet 🇫🇷 (110) • 8. Svrcina 🇨🇿 (111) • 9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Garin 🇨🇱 (116) • 14. Faria 🇵🇹 (117) • 15. Rocha 🇵🇹 (118)
🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – MAIN DRAW, ERBA
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) •
Mboko 🇨🇦 (9) •
Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) •
Paolini 🇮🇹 (13) • Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) •
Baptiste 🇺🇸 (26) •
Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • A. Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) •
Cocciaretto 🇮🇹 (40) •
Pliskova 🇨🇿 SR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) •
Kartal 🇬🇧 (60) •
Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • S. Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 SR (82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 SR (85) •
Kudermetova 🏳️ (86) •
Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 SR (87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101) •
Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN •
Badosa 🇪🇸 (103) IN •
Vidmanova 🇨🇿 (104) IN •
F. Jones 🇬🇧 (105) IN
ALTERNATES MAIN DRAW DONNE
1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN •
2. Badosa 🇪🇸 (103) IN •
3. Vidmanova 🇨🇿 (104) IN •
4. F. Jones 🇬🇧 (105) IN •
5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 SR (106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. L. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 SR (111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – 22-25 GIUGNO, ERBA
Comesana 🇦🇷 (102) •
Shimabukuro 🇯🇵 (103) •
Berrettini 🇮🇹 (105) •
De Jong 🇳🇱 (106) • Droguet 🇫🇷 (107) • Svrcina 🇨🇿 (108) • Wong 🇭🇰 (109) •
Molcan 🇸🇰 (110) •
Basilashvili 🇬🇪 (111) • Garin 🇨🇱 (114) • Faria 🇵🇹 (115) • Damm 🇺🇸 (116) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) • Riedi 🇨🇭 (120) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Schoolkate 🇦🇺 (123) •
Pellegrino 🇮🇹 (124) •
Fearnley 🇬🇧 (125) •
McDonald 🇺🇸 (126) • Muller 🇫🇷 (127) •
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Misolic 🇦🇹 (129) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) •
Pinnington Jones 🇬🇧 (132) •
Gaubas 🇱🇹 (133) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Lajovic 🇷🇸 (137) •
Travaglia 🇮🇹 (138) •
Echargui 🇹🇳 (139) • Martinez 🇪🇸 (140) • Safiullin 🏳️ (141) • Lloyd Harris 🇿🇦 (143) • Dellien 🇧🇴 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) • Basavareddy 🇺🇸 (148) • Billy Harris 🇬🇧 (150) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Bolt 🇦🇺 (152) • Sakamoto 🇯🇵 (153) •
Fery 🇬🇧 (154) •
O’Connell 🇦🇺 (155) • Holmgren 🇩🇰 (156) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) •
Samuel 🇬🇧 (159) •
Blanchet 🇫🇷 (160) • Kolar 🇨🇿 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 PR (162) •
Nardi 🇮🇹 (163) •
Draxl 🇨🇦 (164) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Bu 🇨🇳 (166) •
Dimitrov 🇧🇬 (168) •
Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) •
Zeppieri 🇮🇹 (172) •
Coria 🇦🇷 PR (172) • Piros 🇭🇺 (173) •
Nishioka 🇯🇵 (174) •
Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) •
Cecchinato 🇮🇹 (178) •
Gomez 🇦🇷 (179) •
Jarry 🇨🇱 (180) •
Tseng 🇹🇼 (181) • Onclin 🇧🇪 (182) • Bueno 🇵🇪 (183) • Gojo 🇭🇷 (184) • Smith 🇺🇸 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Kwon 🇰🇷 (188) • Skatov 🇰🇿 (189) • Barrena 🇦🇷 (190) • Ymer 🇸🇪 (191) • Kym 🇨🇭 (192) • Galarneau 🇨🇦 (193) • Tomic 🇦🇺 (194) • Mikrut 🇭🇷 (195) •
Cadenasso 🇮🇹 (196) •
Sakellaridis 🇬🇷 (197) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Boyer 🇺🇸 (199) • Ficovich 🇦🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Noguchi 🇯🇵 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Bailly 🇧🇪 (204) • Evans 🇬🇧 (205) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Hsu 🇹🇼 (207) • Bertola 🇨🇭 (208) •
Giustino 🇮🇹 (209) •
Sachko 🇺🇦 (210) • Den Ouden 🇳🇱 (211) • Midon 🇦🇷 (212) • Djere 🇷🇸 (213) • Mayot 🇫🇷 (214) • Engel 🇩🇪 (215) • Mmoh 🇺🇸 (216) • Zhou 🇨🇳 (217) • Broady 🇬🇧 (219) • Herbert 🇫🇷 (220) • Grenier 🇫🇷 (221) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Andrade 🇪🇨 (223) • Zhang 🇨🇳 (224) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) • Wendelken 🇬🇧 (227) •
Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) •
Gentzsch 🇩🇪 (228) IN •
Blanch 🇺🇸 (229) IN •
Added 🇫🇷 (230) IN •
Guerrieri 🇮🇹 (231) IN •
Butvilas 🇱🇹 (232) IN •
Boscardin Dias 🇧🇷 (233) IN •
McCabe 🇦🇺 (234) IN •
Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) IN •
Houkes 🇳🇱 (236) IN •
Ferreira Silva 🇵🇹 (237) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI
1. Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) •
2. Gentzsch 🇩🇪 (228) IN •
3. Blanch 🇺🇸 (229) IN •
4. Added 🇫🇷 (230) IN •
5. Guerrieri 🇮🇹 (231) IN •
6. Butvilas 🇱🇹 (232) IN •
7. Boscardin Dias 🇧🇷 (233) IN •
8. McCabe 🇦🇺 (234) IN •
9. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) IN •
10. Houkes 🇳🇱 (236) IN •
11. Ferreira Silva 🇵🇹 (237) IN •
12. Cinà 🇮🇹 (238) •
13. Brancaccio 🇮🇹 (239) •
14. Gill 🇬🇧 (240) • 15. Pavlovic 🇫🇷 (241) • 16. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 17. Crawford 🇬🇧 (243) • 18. Smith 🇺🇸 (244) • 19. Nedic 🇧🇦 (245) •
20. Napolitano 🇮🇹 (246)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – 22-25 GIUGNO, ERBA
Vidmanova 🇨🇿 (101) •
F. Jones 🇬🇧 (102) •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (104) • Uchijima 🇯🇵 (107) • Volynets 🇺🇸 (108) • L. Sun 🇳🇿 (109) • Semenistaja 🇱🇻 (110) • Juvan 🇸🇮 (111) • Dodin 🇫🇷 SR (111) • Salkova 🇨🇿 (113) •
Chwalinska 🇵🇱 (114) •
Galfi 🇭🇺 (115) • Yuan 🇨🇳 (116) • Korneeva 🏳️ (117) • Timofeeva 🇺🇿 (118) • Krueger 🇺🇸 (120) • Grabher 🇦🇹 (121) • Jeanjean 🇫🇷 (122) • Bai 🇨🇳 SR (122) • P. Kudermetova 🇺🇿 (123) • Sasnovich 🏳️ (124) • Sramkova 🇸🇰 (125) • Quevedo 🇪🇸 (126) • Preston 🇦🇺 (127) • Lamens 🇳🇱 (128) • Sherif 🇪🇬 (129) • Charaeva 🏳️ (130) • Sakatsume 🇯🇵 (131) • Masarova 🇨🇭 (132) •
Stakusic 🇨🇦 (133) •
Zidansek 🇸🇮 (134) • Kalieva 🇺🇸 (135) • E. Jones 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 SR (136) • Zhu 🇨🇳 (137) •
Pigato 🇮🇹 (138) •
Kawa 🇵🇱 (139) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • Burel 🇫🇷 SR (140) • Inglis 🇦🇺 (141) • Podrez 🇺🇦 (142) • Hon 🇦🇺 (143) • Costoulas 🇧🇪 (144) • Day 🇺🇸 (145) • Stoiana 🇺🇸 (146) • Radivojevic 🇷🇸 (147) • Xiyu Wang 🇨🇳 (148) • L. Fruhvirtova 🇨🇿 (149) • Burrage 🇬🇧 SR (149) • Garland 🇹🇼 (150) •
Stefanini 🇮🇹 (152) •
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (153) • Rus 🇳🇱 (154) • Samson 🇨🇿 (155) • Klimovicova 🇵🇱 (156) • Koevermans 🇳🇱 (157) • Romero Gormaz 🇪🇸 (158) • Andreescu 🇨🇦 (159) • Tomova 🇧🇬 (160) • Iatcenko 🏳️ (161) • Noha Akugue 🇩🇪 (162) •
N. Brancaccio 🇮🇹 (163) •
Minnen 🇧🇪 (164) • Mandlik 🇺🇸 (165) • Watson 🇬🇧 SR (165) • Guo 🇨🇳 (166) • Papamichail 🇬🇷 (167) • Ortenzi 🇦🇷 (168) • Lepchenko 🇺🇸 (169) • Teichmann 🇨🇭 (170) • Ngounoue 🇺🇸 SR (170) •
Dart 🇬🇧 (171) •
Bronzetti 🇮🇹 (172) •
Sawangkaew 🇹🇭 (173) • X. You 🇨🇳 (174) • Bassols Ribera 🇪🇸 (175) • Dolehide 🇺🇸 (176) • Prozorova 🏳️ (177) • Vandromme 🇧🇪 (178) • Riera 🇦🇷 (179) • Ponchet 🇫🇷 (180) • Ferro 🇫🇷 (181) • Liu 🇺🇸 (182) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) •
Tyra Grant 🇮🇹 (184) •
Urhobo 🇺🇸 (185) • Hibino 🇯🇵 (186) • Kostovic 🇷🇸 (187) • Barthel 🇩🇪 (188) • Shymanovich 🏳️ (189) • Giovannini 🇦🇷 (190) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (191) • Fita Boluda 🇪🇸 (192) • Hunter 🇦🇺 (193) • Lee 🇺🇸 (194) • Osuigwe 🇺🇸 (195) • Monnet 🇫🇷 (196) • Gasanova 🏳️ (197) • Gjorcheska 🇲🇰 (198) • Cross 🇨🇦 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Valdmannova 🇨🇿 (201) • Brace 🇨🇦 (202) • Bolkvadze 🇬🇪 SR (202) •
Swan 🇬🇧 (203) •
Crawley 🇺🇸 (204) • F. Jorge 🇵🇹 (205) • Shubladze 🏳️ (206) • Y. Ku 🇰🇷 (207) • Knutson 🇨🇿 (208) • Carle 🇦🇷 (209) • Havlickova 🇨🇿 (210) • Ishii 🇯🇵 SR (211) • Kinoshita 🇯🇵 (212) • Friedsam 🇩🇪 (213) • Gorgodze 🇬🇪 (214) • Bandecchi 🇨🇭 (215) • Naef 🇨🇭 (216) • Zhao 🇨🇦 SR (216) •
Hercog 🇸🇮 (217) IN •
Pridankina 🏳️ (218) IN •
Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN •
Hontama 🇯🇵 (220) IN •
Werner 🇩🇪 (221) IN •
Tubello 🇫🇷 SR IN (221)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE
1. Hercog 🇸🇮 (217) IN •
2. Pridankina 🏳️ (218) IN •
3. Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN •
4. Hontama 🇯🇵 (220) IN •
5. Werner 🇩🇪 (221) IN •
6. Tubello 🇫🇷 SR IN (221) •
7. Siskova 🇨🇿 (222) • 8. Yaneva 🇧🇬 (224) • 9. Tan 🇫🇷 (225) • 10. Pigossi 🇧🇷 (227) • 11. Hruncakova 🇸🇰 (228) • 12. Andreeva 🏳️ (230) • 13. Sebov 🇨🇦 (231) • 14. Vedder 🇳🇱 (232) • 15. X. Gao 🇨🇳 (233) • 16. Falei 🏳️ (235) • 17. Bulgaru 🇷🇴 (236) • 18. Kubka 🇵🇱 (237) • 19. Thandi 🇮🇳 SR (238) • 20. Avdeeva 🏳️ (239)
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
Berrettini dentro. Peccato Lorenzo.
Contento di vedere la Grant nelle qualificazioni.
Un occasione da cogliere per entrare definitivamente in top 100, l’unica su cui si può puntare per il futuro
su redazione…..finiamo il pisolino pomeridiano e aggiorniamo la situazione wimbledon…..tutti i siti tennistici hanno dato la notizia: non facciamoci ridere dietro !
Musetti rinuncia ufficialmente a Wimbledon. Berrettini dentro il tabellone principale
letto ora anche io suo messagio…..sembra ancora non pronto ma positivo.ora speriamo entrino anche cina e brancaccio per un minimo di bilanciamento…….ma proprio minimo…..
Musetti ufficiale out, che tristezza e che stagione infame
Musetti out purtroppo.
Rune e Draper sicuramente out. Matteo entra al 100%. Magari chiedesse WC ad un torneo di preparazione…così per saggiare il campo
Già che ci siete … perchè non permettete agli utenti di scrivere nei commenti in formato Markdown al fine di rendere presentabili/leggibili alcuni dati?
Se servono risorse economiche, io sono disposto anche a versare denaro per la nuova configurazione.
O criptovalute.
O oro, bianco e giallo.
Scegliete voi.
@ tomasol (#4639676)
Stiamo cercando di cambiarla mettendo il tricolore al posto del verde ma ci vuole del tempo. Un abbraccio amici.
ringrazio la redazione che alla faccia di tutto (e di tutti) insiste con questa grafica
Quoto. anche io preferivo la vecchia grafica.
cosi’ non si capisce molto
Ringraziando la redazione per tutto quello che fate, anch’io preferirei tornare alla vecchia grafica. Sono convinto che entreranno sia Berrettini nel MD che Cina’nelle quali.
Dovrebbe essersi cancellato Garin dalle Q, quindi Cinà e Brancaccio fuori di 1 e 2 posti (considerando le WC).
Speranze per Cinà?
Redazione la scelta di colorare gli alternates che sono entrati in main draw dello stesso colore degli italiani in lista non è granché. Berrettini ad un primo sguardo mi sembrava dentro finché non ho notato che mi mancava la scritta IN. In effetti concordo con chi trova la versione vecchia migliore. Immagino che ci siano problemi più importanti, però.
@ Betafasan (#4639389)
nella entry list qualificazioni, infortunato Lajal (Vedasi Challenger Dublino)
Redazione.
Vorreste ritornare alla grafica precedente,
che era molto più chiara e intuitiva ?
Grazie 😐
Jodar e Munar a rischio…
Draper gioca ?!
Se non sbaglio berrettini dovrebbe essere dentro, perché è fuori di uno è rune probabilmente non giocherà
con il forfait di jarry nelle quali viene certificato l’ingresso di guerrieri. a questo punto cinà e brancaccio sono fuori di 7 e 8 posizionji, considerato che le wild cards devono ancora scalare, praticamente sono dentro, almeno cinà.
per quanto riguarda berrettini è il primo della lista fuori, gli incerti sono tanti, primo fra tutti rune, e si è aggiunto jodar, buone probabilità che entri direttamente, la federazione ha detto di aver chiesto la wc, ma per me entra direttamente.
Berrettini con ottime probabilità di entrare (e se la situazione si sbloccasse presto, forse farebbe bene a giocare qualche partita, nei tornei pre W, chiedendo una WC) . Considerando che non sono state ancora comunicate le WC, direi anche ottime per Cinà e Brancaccio, molto più difficile per Napolitano. Guerrieri, Cinà e Brancaccio, peraltro, prendono il posto di Zeppieri, ritiratosi dalle Q e di Passaro, che neppure si è iscritto, pur avendone diritto. Ci sarebbe stato anche Gigante, grazie al RP. In sostanza, molte rinunce, ma molti nuovi ingressi, compreso Cadenasso che gioca le su prime Q a W, dopo quelle del RG. Un anno fa sarebbe stata fantascienza.