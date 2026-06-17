Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni del singolare maschile e femminile. Berrettini entra nel Md. Cinà e Brancaccio fuori di 1 e 2 posti dalle quali

🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – MAIN DRAW, ERBA

Sinner 🇮🇹 (1) •

Alcaraz 🇪🇸 (2) •

Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) •

Musetti 🇮🇹 (11) •

Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) •

Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) •

Vacherot 🇲🇨 (18) •

Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) • Machac 🇨🇿 (40) • Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) •

Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) •

Bellucci 🇮🇹 (72) • Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) • Opelka 🇺🇸 (75) •

Cazaux 🇫🇷 (76) •

Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 PR (84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) •

Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) •

Choinski 🇬🇧 (104) IN •

Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN •

Molcan 🇸🇰 (106) IN •

Berrettini 🇮🇹 (107) IN

ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI

1. Choinski 🇬🇧 (104) IN •

2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN •

3. Molcan 🇸🇰 (106) IN •

4. Berrettini 🇮🇹 (107) IN •

5. Muller 🇫🇷 (108) • 6. De Jong 🇳🇱 (109) • 7. Droguet 🇫🇷 (110) • 8. Svrcina 🇨🇿 (111) • 9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Garin 🇨🇱 (116) • 14. Faria 🇵🇹 (117) • 15. Rocha 🇵🇹 (118)

🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – MAIN DRAW, ERBA

Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) •

Mboko 🇨🇦 (9) •

Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) •

Paolini 🇮🇹 (13) • Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) •

Baptiste 🇺🇸 (26) •

Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • A. Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) •

Cocciaretto 🇮🇹 (40) •

Pliskova 🇨🇿 SR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) •

Kartal 🇬🇧 (60) •

Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • S. Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 SR (82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 SR (85) •

Kudermetova 🏳️ (86) •

Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 SR (87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101) •

Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN •

Badosa 🇪🇸 (103) IN •

Vidmanova 🇨🇿 (104) IN •

F. Jones 🇬🇧 (105) IN

ALTERNATES MAIN DRAW DONNE

1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN •

2. Badosa 🇪🇸 (103) IN •

3. Vidmanova 🇨🇿 (104) IN •

4. F. Jones 🇬🇧 (105) IN •

5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 SR (106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. L. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 SR (111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115)

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – 22-25 GIUGNO, ERBA

Comesana 🇦🇷 (102) •

Shimabukuro 🇯🇵 (103) •

Berrettini 🇮🇹 (105) •

De Jong 🇳🇱 (106) • Droguet 🇫🇷 (107) • Svrcina 🇨🇿 (108) • Wong 🇭🇰 (109) •

Molcan 🇸🇰 (110) •

Basilashvili 🇬🇪 (111) • Garin 🇨🇱 (114) • Faria 🇵🇹 (115) • Damm 🇺🇸 (116) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) • Riedi 🇨🇭 (120) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Schoolkate 🇦🇺 (123) •

Pellegrino 🇮🇹 (124) •

Fearnley 🇬🇧 (125) •

McDonald 🇺🇸 (126) • Muller 🇫🇷 (127) •

Maestrelli 🇮🇹 (128) •

Misolic 🇦🇹 (129) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) •

Pinnington Jones 🇬🇧 (132) •

Gaubas 🇱🇹 (133) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Lajovic 🇷🇸 (137) •

Travaglia 🇮🇹 (138) •

Echargui 🇹🇳 (139) • Martinez 🇪🇸 (140) • Safiullin 🏳️ (141) • Lloyd Harris 🇿🇦 (143) • Dellien 🇧🇴 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) • Basavareddy 🇺🇸 (148) • Billy Harris 🇬🇧 (150) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Bolt 🇦🇺 (152) • Sakamoto 🇯🇵 (153) •

Fery 🇬🇧 (154) •

O’Connell 🇦🇺 (155) • Holmgren 🇩🇰 (156) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) •

Samuel 🇬🇧 (159) •

Blanchet 🇫🇷 (160) • Kolar 🇨🇿 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 PR (162) •

Nardi 🇮🇹 (163) •

Draxl 🇨🇦 (164) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Bu 🇨🇳 (166) •

Dimitrov 🇧🇬 (168) •

Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) •

Zeppieri 🇮🇹 (172) •

Coria 🇦🇷 PR (172) • Piros 🇭🇺 (173) •

Nishioka 🇯🇵 (174) •

Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) •

Cecchinato 🇮🇹 (178) •

Gomez 🇦🇷 (179) •

Jarry 🇨🇱 (180) •

Tseng 🇹🇼 (181) • Onclin 🇧🇪 (182) • Bueno 🇵🇪 (183) • Gojo 🇭🇷 (184) • Smith 🇺🇸 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Kwon 🇰🇷 (188) • Skatov 🇰🇿 (189) • Barrena 🇦🇷 (190) • Ymer 🇸🇪 (191) • Kym 🇨🇭 (192) • Galarneau 🇨🇦 (193) • Tomic 🇦🇺 (194) • Mikrut 🇭🇷 (195) •

Cadenasso 🇮🇹 (196) •

Sakellaridis 🇬🇷 (197) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Boyer 🇺🇸 (199) • Ficovich 🇦🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Noguchi 🇯🇵 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Bailly 🇧🇪 (204) • Evans 🇬🇧 (205) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Hsu 🇹🇼 (207) • Bertola 🇨🇭 (208) •

Giustino 🇮🇹 (209) •

Sachko 🇺🇦 (210) • Den Ouden 🇳🇱 (211) • Midon 🇦🇷 (212) • Djere 🇷🇸 (213) • Mayot 🇫🇷 (214) • Engel 🇩🇪 (215) • Mmoh 🇺🇸 (216) • Zhou 🇨🇳 (217) • Broady 🇬🇧 (219) • Herbert 🇫🇷 (220) • Grenier 🇫🇷 (221) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Andrade 🇪🇨 (223) • Zhang 🇨🇳 (224) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) • Wendelken 🇬🇧 (227) •

Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) •

Gentzsch 🇩🇪 (228) IN •

Blanch 🇺🇸 (229) IN •

Added 🇫🇷 (230) IN •

Guerrieri 🇮🇹 (231) IN •

Butvilas 🇱🇹 (232) IN •

Boscardin Dias 🇧🇷 (233) IN •

McCabe 🇦🇺 (234) IN •

Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) IN •

Houkes 🇳🇱 (236) IN •

Ferreira Silva 🇵🇹 (237) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI

1. Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) •

2. Gentzsch 🇩🇪 (228) IN •

3. Blanch 🇺🇸 (229) IN •

4. Added 🇫🇷 (230) IN •

5. Guerrieri 🇮🇹 (231) IN •

6. Butvilas 🇱🇹 (232) IN •

7. Boscardin Dias 🇧🇷 (233) IN •

8. McCabe 🇦🇺 (234) IN •

9. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) IN •

10. Houkes 🇳🇱 (236) IN •

11. Ferreira Silva 🇵🇹 (237) IN •

12. Cinà 🇮🇹 (238) •

13. Brancaccio 🇮🇹 (239) •

14. Gill 🇬🇧 (240) • 15. Pavlovic 🇫🇷 (241) • 16. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 17. Crawford 🇬🇧 (243) • 18. Smith 🇺🇸 (244) • 19. Nedic 🇧🇦 (245) •

20. Napolitano 🇮🇹 (246)

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – 22-25 GIUGNO, ERBA

Vidmanova 🇨🇿 (101) •

F. Jones 🇬🇧 (102) •

Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (104) • Uchijima 🇯🇵 (107) • Volynets 🇺🇸 (108) • L. Sun 🇳🇿 (109) • Semenistaja 🇱🇻 (110) • Juvan 🇸🇮 (111) • Dodin 🇫🇷 SR (111) • Salkova 🇨🇿 (113) •

Chwalinska 🇵🇱 (114) •

Galfi 🇭🇺 (115) • Yuan 🇨🇳 (116) • Korneeva 🏳️ (117) • Timofeeva 🇺🇿 (118) • Krueger 🇺🇸 (120) • Grabher 🇦🇹 (121) • Jeanjean 🇫🇷 (122) • Bai 🇨🇳 SR (122) • P. Kudermetova 🇺🇿 (123) • Sasnovich 🏳️ (124) • Sramkova 🇸🇰 (125) • Quevedo 🇪🇸 (126) • Preston 🇦🇺 (127) • Lamens 🇳🇱 (128) • Sherif 🇪🇬 (129) • Charaeva 🏳️ (130) • Sakatsume 🇯🇵 (131) • Masarova 🇨🇭 (132) •

Stakusic 🇨🇦 (133) •

Zidansek 🇸🇮 (134) • Kalieva 🇺🇸 (135) • E. Jones 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 SR (136) • Zhu 🇨🇳 (137) •

Pigato 🇮🇹 (138) •

Kawa 🇵🇱 (139) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • Burel 🇫🇷 SR (140) • Inglis 🇦🇺 (141) • Podrez 🇺🇦 (142) • Hon 🇦🇺 (143) • Costoulas 🇧🇪 (144) • Day 🇺🇸 (145) • Stoiana 🇺🇸 (146) • Radivojevic 🇷🇸 (147) • Xiyu Wang 🇨🇳 (148) • L. Fruhvirtova 🇨🇿 (149) • Burrage 🇬🇧 SR (149) • Garland 🇹🇼 (150) •

Stefanini 🇮🇹 (152) •

Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (153) • Rus 🇳🇱 (154) • Samson 🇨🇿 (155) • Klimovicova 🇵🇱 (156) • Koevermans 🇳🇱 (157) • Romero Gormaz 🇪🇸 (158) • Andreescu 🇨🇦 (159) • Tomova 🇧🇬 (160) • Iatcenko 🏳️ (161) • Noha Akugue 🇩🇪 (162) •

N. Brancaccio 🇮🇹 (163) •

Minnen 🇧🇪 (164) • Mandlik 🇺🇸 (165) • Watson 🇬🇧 SR (165) • Guo 🇨🇳 (166) • Papamichail 🇬🇷 (167) • Ortenzi 🇦🇷 (168) • Lepchenko 🇺🇸 (169) • Teichmann 🇨🇭 (170) • Ngounoue 🇺🇸 SR (170) •

Dart 🇬🇧 (171) •

Bronzetti 🇮🇹 (172) •

Sawangkaew 🇹🇭 (173) • X. You 🇨🇳 (174) • Bassols Ribera 🇪🇸 (175) • Dolehide 🇺🇸 (176) • Prozorova 🏳️ (177) • Vandromme 🇧🇪 (178) • Riera 🇦🇷 (179) • Ponchet 🇫🇷 (180) • Ferro 🇫🇷 (181) • Liu 🇺🇸 (182) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) •

Tyra Grant 🇮🇹 (184) •

Urhobo 🇺🇸 (185) • Hibino 🇯🇵 (186) • Kostovic 🇷🇸 (187) • Barthel 🇩🇪 (188) • Shymanovich 🏳️ (189) • Giovannini 🇦🇷 (190) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (191) • Fita Boluda 🇪🇸 (192) • Hunter 🇦🇺 (193) • Lee 🇺🇸 (194) • Osuigwe 🇺🇸 (195) • Monnet 🇫🇷 (196) • Gasanova 🏳️ (197) • Gjorcheska 🇲🇰 (198) • Cross 🇨🇦 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Valdmannova 🇨🇿 (201) • Brace 🇨🇦 (202) • Bolkvadze 🇬🇪 SR (202) •

Swan 🇬🇧 (203) •

Crawley 🇺🇸 (204) • F. Jorge 🇵🇹 (205) • Shubladze 🏳️ (206) • Y. Ku 🇰🇷 (207) • Knutson 🇨🇿 (208) • Carle 🇦🇷 (209) • Havlickova 🇨🇿 (210) • Ishii 🇯🇵 SR (211) • Kinoshita 🇯🇵 (212) • Friedsam 🇩🇪 (213) • Gorgodze 🇬🇪 (214) • Bandecchi 🇨🇭 (215) • Naef 🇨🇭 (216) • Zhao 🇨🇦 SR (216) •

Hercog 🇸🇮 (217) IN •

Pridankina 🏳️ (218) IN •

Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN •

Hontama 🇯🇵 (220) IN •

Werner 🇩🇪 (221) IN •

Tubello 🇫🇷 SR IN (221)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE

1. Hercog 🇸🇮 (217) IN •

2. Pridankina 🏳️ (218) IN •

3. Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN •

4. Hontama 🇯🇵 (220) IN •

5. Werner 🇩🇪 (221) IN •

6. Tubello 🇫🇷 SR IN (221) •

7. Siskova 🇨🇿 (222) • 8. Yaneva 🇧🇬 (224) • 9. Tan 🇫🇷 (225) • 10. Pigossi 🇧🇷 (227) • 11. Hruncakova 🇸🇰 (228) • 12. Andreeva 🏳️ (230) • 13. Sebov 🇨🇦 (231) • 14. Vedder 🇳🇱 (232) • 15. X. Gao 🇨🇳 (233) • 16. Falei 🏳️ (235) • 17. Bulgaru 🇷🇴 (236) • 18. Kubka 🇵🇱 (237) • 19. Thandi 🇮🇳 SR (238) • 20. Avdeeva 🏳️ (239)