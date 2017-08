Da Flushing Meadows: Il resoconto dal campo delle partite dei giocatori italiani

Resoconto dagli US Open – Secondo Turno di Qualificazione.

Dopo aver fornito alcuni brevi aggiornamenti in contemporanea sulle partite di oggi 24.08 degli italiani e delle italiane a cui ho assistito di persona (ovviamente al terzo set di Berrettini la batteria si e’ scaricata con l’adrenalina al massimo…), ora provo a darvi un resoconto piu’ dettagliato della giornata:

– Travaglia – C. Harrison e Bolelli- Ruud: partite purtroppo giocate in contemporanea e su due campi quasi adiacenti che mi hanno costretto a scegliere il finale del primo set di Travaglia e tutto il secondo set di Bolelli. Comunque Travaglia l’ho visto molto carico e dopo il break si e’ solo un po’ complicato la vita nel proprio turno di servizio al momento di servire per il primo set sbagliando pure uno smash elementare ma rifacendosi alla successiva occasione. Da notare che nell’ultimo game si e’ prodotto in un paio di monologhi parlando a se’ stesso per provare a controllare un po’ la tensione. Nel secondo set a quanto pare ha faticato ancora meno ed ha chiuso appena prima di Bolelli. Simone dopo aver chiuso ben il primo set nel secondo ha controllato agevolmente il giovane norvegese a poco agio sull’ hard court specialmente con i suoi dritti in top spin che spesso andavano fuori misura per cercare di seguire le variazioni di Simone. Bolelli si e’ anche prodotto in alcune volee pregevoli cosi’ come in belle accelerazioni di rovescio lungolinea ed e’ sembrato anche a proprio agio fisicamente.

Purtroppo domani per l’ ultimo turno li daranno ancora in contemporanea su campi adiacenti e se ce la faro’ ad andare (impegni di lavoro permettendo) daro’ stavolta la precedenza a Travaglia visto anche l’ avversario piu’ ostico.

– Bellotti – Aragone (primi due set e finale del terzo set): Riccardo e’ partito bene comandando con lunghi scambi da fondocampo grazie soprattutto a colpi di dritto angolati e profondi che mettevano in difficolta’ l’americano che si rendeva raramente pericoloso col dritto colpito piu’ piatto senza avere un servizio trascendentale. Da segnalare un paio di splendidi scambi sotto rete vinti da Bellotti che riusciva a breakkare e a chiudere bene il primo set. Nel secondo set la partita si faceva piu’ equilibrata causa l’americano che reggeva maggiormente sugli scambi lunghi e serviva in maniera piu’ incisiva soprattutto per salvare le palle break sul 4-4. Invece Bellotti, dopo il break e contro-break immediato, diveniva a poco a poco piu’ impreciso e falloso innervosendosi abbastanza facilmente; il tutto si decideva nel finale quando Riccardo serviva poche prime e veniva breakkato sul 6-5. Nella parte finale del terzo set Bellotti appariva sempre piu’ sfiduciato mentre Aragone crescendo ulteriormente con le prime di servizio e alcuni diritti vincenti si motivava ulteriormente col maggior supporto del pubblico. Sul 5-2 Bellotti salvava pure due match-point ma sul 5-3 Aragone serviva bene e completava la rimonta da un set sotto (come con Cecchinato).

– Trevisan – Kerkhove (secondo set durante la partita di Bellotti): dopo la scoppola nel primo set Martina giocava alla pari con l’ olandese la quale, nonostante la maggior pesantezza di palla, non produceva molti vincenti. Purtroppo sul 4-4 Martina, nel tentare di muovere un po’ di piu’ l’ avversaria e di variare un po’ il gioco anche con qualche discesa a rete (con poco successo) ritornava ad alzare la percentuale di gratuiti e subiva il break decisivo. Da segnalare comunque l’atteggiamento troppo negativo tenuto durante la partita con continua ricerca di supporto dal proprio angolo (Garbin).

– Brescia – Voegele (secondo set – dopo pausa pranzo): nei pochi games visti prima dell’ MTO e del successivo ritiro della Voegele si e’ vista una Brescia piuttosto in palla con la solita grinta e determinazione , una discreta varieta’ di angoli e qualche lobbone che ha mandato fuori campo l’ avversaria. Vediamo se bastera’ domani contro la piu’ quotata Martincova.

– Paolini – Kato (intero incontro): partita piacevole e combattuta nel primo set tra due giocatrici minute che mostravano entrambe buone geometrie con Paolini piu’ in attacco con servizio (piuttosto efficace quando entrava la prima) e diritto in top spin da fondo mentre Kato si difendeva ottimamente. Purtroppo dopo il break recuperato bene sul 4-4 Jasmine aumentava il numero di gratuiti cercando di forare i tempi e la giapponese poteva breakkare e poi chiudere il primo set. Nel secondo set gli errori non forzati di Jasmine aumentavano vertiginosamente mentre Kato non sbagliava quasi piu’ nulla e la resa arrivava piuttosto veloce. Pur con meno nervosismo rispetto a Martina e curiosamente con un blando supporto della Garbin (“rifugiatasi” dal bordo campo alle tribunette ben piu’ distanti dal campo) Jasmine e’ sembrata solo verso la fine frustrata per i troppi errori commessi. Da segnalare che quasi tutto il primo set e’ stato disturbato non poco dalla torcida indiana (piu’ alcuni francesi) nell’incontro tra Mahut e Ramanathan che si disputava sull’affollato campo adiacente (spettacolare e tirato soprattutto il secondo set vinto dall’ indiano prima della resa nel terzo).

– Berrettini – Tsitsipas (intero incontro): senza dubbio, anche a detta di altri spettatori che hanno riempito nel terzo set il campo 13, l’ incontro piu’ intenso, equilibrato ed emozionante della giornata con buoni contenuti tecnici ed agonistici. Immagino la sofferenza di tanti a seguirlo sul livescore mentre sul campo la tensione saliva sempre di piu’. Primo set con sole due palle break annullate bene da Berrettini con buone prime ma scambi gia’ di notevole fattura da fondo e diversi vincenti soprattutto di dritto da parte di entrambi. Tie-break che si infiamma sul 5-4 e servizio Berrettini che serve solo seconde e Tsitsipas ne approfitta per portarsi avanti sul 6-5. Matteo risponde col servizio per il 6-6 e poi si inventa un drop shot che Tsitsipas recupera miracolosamente ma Matteo scende pure lui a rete ed e’ lucido nel chiudere con la volee. Secondo set dominato dai turni di servizio (solo una palla break ancora annullata bene da Matteo) ma ancora con begli scambi di 5-10 colpi. Tie-break deciso sul 4-4 quando Berrettini non chiude una volee piuttosto agevole e Tsitsipas lo infila col passante per il 5-4 poi va a servire solo prime e chiude 7-4. Terzo set da cardio palma on Tsitsipas che inizialmente sembra avere il sopravvento grazie alle sue maggiori variazioni col rovescio alternato a botte terrificanti di dritto nelle vicinanze delle righe e anche a causa del calo ulteriore delle prime di Berrettini. Sul 4-1 Matteo salva il game e due palle break del 5-1 un po’ col ritrovato servizio un po’ con coraggiose discese a rete poi Tsitsipas mette poche prime sul 5-3 e Matteo lo ribrekka attaccando bene col dritto. Sul 5-4 Matteo non mette tre prime sprofonda 0-40 ritrova solo prime e altri vincenti di dritto e salva 4 match point. Sul 5-5 Tsitsipas di nuovo trema col servizio ma si salva sulle due palle break anche giocando intelligentemente sul rovescio poco incisivo di Berrettini. Infine nel tie break Tsitsipas dimostra di aver “cancellato” i 4 match point “mancati”, serve meglio di Berrettini che alla fine si deve arrendere. Comunque onore a tutti e due i giocatori che oltre a dimostrare un carattere e una concentrazione da aspiranti campioni hanno entrambi confermato il buon livello raggiunto con servizio e dritto. Entrambi sono da migliorare sul rovescio (meglio Tsitsipas con colpi piatti pur con pochi vincenti, meglio Berrettini con lo slice) e sulla risposta sulle seconde dove Tsitsipas sembra gia’ un po’ piu’ avanti riuscendo a tirarla qualche volta nei piedi di Berrettini. Insomma speriamo di assistere nei prossimi anni ad altri incontri tra loro (con diretta televisiva….) e ci sara’ da divertirsi!

Da Flushing Meadows, SuperMac