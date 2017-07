Matteo Berrettini si ferma contro Marcel Granollers dopo sei vittorie consecutive (Video)

Termina a sei vittorie consecutive la striscia vincente del tennista romano Matteo Berrettini. Il laziale, dopo essersi aggiudicato il torneo challenger di San Benedetto, nella giornata di martedì è ritornato in campo a Cortina, dove ha sconfitto in tre set il qualificato Roberto Marcora. Oggi l’azzurro era chiamato a un test davvero probante contro l’ex top 20 spagnolo Marcel Granolles, tornato a giocare i tornei challenger, causa una classifica che lo ha vista scivolare addirittura fuori dai top 100 e in crisi di risultati. L’iberico però, sembra essere tornato in buona forma ed è il serio candidato alla vittoria finale del torneo. Berrettini vive invece il momento più alto della sua carriera,condito dalla prima vittoria challenger e dal suo nuovo best ranking alla posizione numero 173 ATP.

Nel primo set tanto equilibrio in campo e tante belle giocate realizzate da Matteo che hanno deliziato la platea, con dei dritti fulminanti che lasciavano sul posto Granollers. La differenza però, si è vista nei momenti clou, quando lo spagnolo è riuscito a sfruttare la sesta palla break a sua disposizione, decisiva poi, ai fini della conquista del set. Il tennista romano invece, mancava complessivamente sette palle break , alcune per suoi demeriti, altre per bravura del tennista di Barcellona, il quale con maggior solidità e soprattutto esperienza conquistava il primo set per 6-4. Berrettini non riusciva nemmeno nel secondo set a portarsi avanti nel punteggio, ma dopo aver subito il break sul 2-2, continuava imperterrito nella rincorsa allo spagnolo. Quest’ultimo, però, era impeccabile nell’ottavo parziale ad annullare due palle break all’azzurro, grazie a un ace e una palla corta vincente, impedendogli di rientrare nel match. Granollers quando andava a servire per l’incontro sul 5-4 in suo favore subiva il primo break del match da Matteo, che alludeva a un incontro riaperto. Qui però ancora una volta la maggiore esperienza dell’iberico gli ha permesso di realizzare la zampata vincente nel tie break, mostrando maggiore freddezza e solidità nei punti decisivi, riuscendo così ad avere la meglio dopo una dura lotta di quasi due ore per 6-4 7-6 (3).

Per Berrettini altra settimana positiva seppur condita da una sconfitta. Adesso l’italiano dovrebbe ritornare in campo settimana prossima nel torneo challenger di Segovia in Spagna. Matteo tornerà quindi, a distanza di qualche mese, a calcare i campi in cemento in preparazione delle qualificazione degli Us Open.

La partita punto per punto



CH Cortina Matteo Berrettini Matteo Berrettini 4 6 Marcel Granollers [2] Marcel Granollers [2] 6 7 Vincitore: M. GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Granollers 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Berrettini – M. Granollers

01:50:37

7 Aces 8

6 Double Faults 0

73% 1st Serve % 71%

43/62 (69%) 1st Serve Points Won 45/59 (76%)

8/23 (35%) 2nd Serve Points Won 10/24 (42%)

9/11 (82%) Break Points Saved 10/11 (91%)

11 Service Games Played 11

14/59 (24%) 1st Return Points Won 19/62 (31%)

14/24 (58%) 2nd Return Points Won 15/23 (65%)

1/11 (9%) Break Points Won 2/11 (18%)

11 Return Games Played 11

51/85 (60%) Total Service Points Won 55/83 (66%)

28/83 (34%) Total Return Points Won 34/85 (40%)

79/168 (47%) Total Points Won 89/168 (53%)

173 Ranking 106

21 Age 31

Rome, Italy Birthplace Barcelona, Spain

Rome, Italy Residence Barcelona, Spain

6’4″ (193 cm) Height 6’3″ (190 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2003

0/1 Year to Date Win/Loss 3/14

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 4

$66,304 Career Prize Money $9,100,434

Luigi Calvo