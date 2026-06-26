ATP 250 Eastbourne, Maiorca, WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
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Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C
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✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Zizou Bergs vs Toby Samuel (Non prima 15:30)
Jack Draper vs Ugo Humbert
Court 1 – ore 12:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 14:00)
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25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Center Court – ore 12:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Andre Goransson / Evan King
Nuno Borges vs Ethan Quinn (Non prima 15:00)
Fabian Marozsan vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 17:30)
Grandstand – ore 12:30
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
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27°C
Sole e nubi, caldo estremo · Picco 38°C
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✅ Asciutto
🔥 Caldo estremo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(3) Ellen Perez / (3) Demi Schuurs vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls
Xinyu Wang vs (6) Naomi Osaka Non prima 13:00
Elena-Gabriela Ruse vs (4) Karolina Muchova Non prima 15:00
Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva vs Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
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23°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C
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✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Tatjana Maria vs (3) Jelena Ostapenko
Petra Marcinko vs (2) Madison Keys Non prima 13:00
Court 1 – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Luisa Stefani vs (4) Asia Muhammad / (4) Fanny Stollar
Jesika Maleckova / Miriam Skoch vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
7 commenti
Mai visti dei seeding così deprimenti,era meglio prima solo il Queen’s dove andavano solo americani australiani sudafricani etc.mentre si disputavano tornei minori sulla terra contemporaneamente in Italia quasi sempre,ma almeno c’erano McEnroe Connors Becker Edberg
Questo mi è sfuggito di scriverlo.
Bravo.
C’è ancora più verde a Eastbourne.
Keys 1,75
Ostapenko 4
Maria 6
Marcinko 13
La Keys alla ricerca del triplete a Eastbourne, vincente nel 2023 ,dove aveva vinto 9 anni prima. E allora,per amarcord, andiamoci a vedere quel cammino della Keys,che includeva: Jankovic,Vesnina,Davis, Watson e Kerber.
Dopo 2 settimane da quel primo successo della Keys a Eastbourne una piccola estone vinceva il torneo di Wimbledon juniores. Anche la Ostapenko ha un titolo a Eastbourne,ed una finale,condivide invece con la Maria una semifinale a Wimbledon,quello che manca alla Keys,gli slice della tedesca sono molto redditizi per la superficie.
Marcinko ha superato la Cocciaretto, momentaneamente,non per parlare della Cocciaretto,ma per rendere un’idea più afferrabile tramite la partecipazione emotiva del grande progresso della croata.
Faremo il punto della situazione per quanto riguarda la Cocciaretto a tempo debito,dopo il risultato ad Hobart che ha permesso commenti tipo: è l’anno della definitiva consacrazione,miglior tennista italiana,Top 20 entro fine stagione, futura top ten,ecc…
Certo,se qualcuno avesse detto a questi: “guardate che tra 6 mesi sarà dietro la Marcinko” , oggi mi sarebbe toccato premiarlo pubblicamente,e non sopporto fare pubblicità ad altri,per fortuna non è accaduto.
La Ruse pare essere nella settimana magica della carriera, può battere anche la Muchova
Lazzaroni, oggi avete mischiato le cose ,per mancanza di carta suppongo.
Ad ogni modo occupiamoci del femminile che offre molto verde nella pen’ultima giornata pre Wimbledon.
Osaka 2,4
Muchova 2,5
Ruse 8
Wang 10
Osaka e Muchova non hanno però ancora visto una finale su erba,per Muchova è la prima semifinale.
Ruse e Wang invece tra le poche protagoniste delle scorsa stagione.
La prima,da qualificata,in finale a s’-Hortogenbosch, superando: Van de Broek,Branstine, Andreescu, Cocciaretto, prima di perdere da Mertens,la seconda finalista a Berlino, superando: Kasatkina,Gauff,Badosa, Samsonova, prima di perdere da Vondrousova.
La Ruse a Wimbledon beccò Keys e perse 6-7 7-5 7-5,la Wang a Wimbledon superò la Muchova in 2 set prima di perdere da Sonmez, sempre in 2 set.
Partite molto interessanti oggi!
Oggi partite molto interessanti!!