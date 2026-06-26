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ATP 250 Eastbourne, Maiorca, WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

26/06/2026 08:01 7 commenti
Jack Draper GBR, 2001.12.22 - Foto Getty Images
Jack Draper GBR, 2001.12.22 - Foto Getty Images

🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  26 Giugno 2026

23°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
25°
18:00
23°
22:00
21°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 250 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Zizou Bergs BEL vs Toby Samuel GBR (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Jack Draper GBR vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  26 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
09:00
25°
10:00
28°
11:00
31°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
35°
17:00
34°
20:00
31°
23:00
25°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme nell’interno di Maiorca dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 250 SF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Center Court – ore 12:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Ethan Quinn USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 12:30
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  26 Giugno 2026

27°C
Sole e nubi, caldo estremo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
27°
09:00
29°
10:00
31°
11:00
32°
12:00
34°
13:00
35°
14:00
36°
16:00
38°
19:00
36°
23:00
26°
⚠  Allerta per calore estremo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 500 SF
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🔥  Caldo estremo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(3) Ellen Perez AUS / (3) Demi Schuurs NED vs (2) Tereza Mihalikova SVK / (2) Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs (6) Naomi Osaka JPN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Elena-Gabriela Ruse ROU vs (4) Karolina Muchova CZE Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Aldila Sutjiadi INA / Vera Zvonareva RUS vs Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  26 Giugno 2026

23°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
25°
18:00
23°
22:00
21°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 250 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Tatjana Maria GER vs (3) Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Petra Marcinko CRO vs (2) Madison Keys USA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs (4) Asia Muhammad USA / (4) Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

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7 commenti

Luigi (Guest) 26-06-2026 10:11

Mai visti dei seeding così deprimenti,era meglio prima solo il Queen’s dove andavano solo americani australiani sudafricani etc.mentre si disputavano tornei minori sulla terra contemporaneamente in Italia quasi sempre,ma almeno c’erano McEnroe Connors Becker Edberg

 7
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Gaz (Guest) 26-06-2026 09:01

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi partite molto interessanti!!

Questo mi è sfuggito di scriverlo.
Bravo.

 6
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Gaz (Guest) 26-06-2026 09:00

C’è ancora più verde a Eastbourne.

Keys 1,75
Ostapenko 4
Maria 6
Marcinko 13

La Keys alla ricerca del triplete a Eastbourne, vincente nel 2023 ,dove aveva vinto 9 anni prima. E allora,per amarcord, andiamoci a vedere quel cammino della Keys,che includeva: Jankovic,Vesnina,Davis, Watson e Kerber.
Dopo 2 settimane da quel primo successo della Keys a Eastbourne una piccola estone vinceva il torneo di Wimbledon juniores. Anche la Ostapenko ha un titolo a Eastbourne,ed una finale,condivide invece con la Maria una semifinale a Wimbledon,quello che manca alla Keys,gli slice della tedesca sono molto redditizi per la superficie.

Marcinko ha superato la Cocciaretto, momentaneamente,non per parlare della Cocciaretto,ma per rendere un’idea più afferrabile tramite la partecipazione emotiva del grande progresso della croata.
Faremo il punto della situazione per quanto riguarda la Cocciaretto a tempo debito,dopo il risultato ad Hobart che ha permesso commenti tipo: è l’anno della definitiva consacrazione,miglior tennista italiana,Top 20 entro fine stagione, futura top ten,ecc…
Certo,se qualcuno avesse detto a questi: “guardate che tra 6 mesi sarà dietro la Marcinko” , oggi mi sarebbe toccato premiarlo pubblicamente,e non sopporto fare pubblicità ad altri,per fortuna non è accaduto.

 5
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Non tennista (Guest) 26-06-2026 08:59

La Ruse pare essere nella settimana magica della carriera, può battere anche la Muchova

 4
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Gaz (Guest) 26-06-2026 08:43

Lazzaroni, oggi avete mischiato le cose ,per mancanza di carta suppongo.
Ad ogni modo occupiamoci del femminile che offre molto verde nella pen’ultima giornata pre Wimbledon.

Osaka 2,4
Muchova 2,5
Ruse 8
Wang 10

Osaka e Muchova non hanno però ancora visto una finale su erba,per Muchova è la prima semifinale.
Ruse e Wang invece tra le poche protagoniste delle scorsa stagione.
La prima,da qualificata,in finale a s’-Hortogenbosch, superando: Van de Broek,Branstine, Andreescu, Cocciaretto, prima di perdere da Mertens,la seconda finalista a Berlino, superando: Kasatkina,Gauff,Badosa, Samsonova, prima di perdere da Vondrousova.
La Ruse a Wimbledon beccò Keys e perse 6-7 7-5 7-5,la Wang a Wimbledon superò la Muchova in 2 set prima di perdere da Sonmez, sempre in 2 set.

 3
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Giuliano da Viareggio (Guest) 26-06-2026 08:32

Partite molto interessanti oggi!

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 26-06-2026 08:27

Oggi partite molto interessanti!!

 1
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