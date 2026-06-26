Dramma Evert: “Il tumore alle ovaie è tornato per la terza volta, ma resto fiduciosa”

Una notizia che non avremmo mai voluto scrivere. Chris Evert, leggendaria campionessa statunitense, ha annunciato che il tumore alle ovaie contro il quale sta lottando da oltre quattro anni, è tornato per la terza volta, ma si dice fiduciosa di poter vincere questa dura battaglia. La 71enne Chris, vincitrice di ben 18 titoli dello Slam e considerata la più forte tennista della storia su terra battuta, aveva ricevuto la prima diagnosi di tumore alle ovaie nel dicembre del 2021 e da allora lotta contro la malattia con grandissima forza di spirito, cercando di raccontare a tutti via social il suo percorso di cure per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori e dare un esempio alle persone afflitte dallo stesso male.

“Ho sempre creduto nell’importanza di condividere con trasparenza il mio percorso di salute”, ha scritto Evert su Instagram. “Lo scorso fine settimana, dopo essermi sottoposta a TAC e PET, ho scoperto che il tumore alle ovaie è tornato. Ho già affrontato un intervento chirurgico, primo passo del mio percorso di cura e recupero, e nelle prossime settimane inizierò la chemioterapia. Per questo motivo non sarò presente a Wimbledon quest’anno e sospenderò i miei impegni professionali nei prossimi mesi per concentrarmi completamente sulla mia salute”.

“Il tumore alle ovaie è un avversario implacabile, ma continuerò ad affrontare questa battaglia con ottimismo e determinazione”, continua Evert. “Sono profondamente grata al mio team medico, alla mia famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto, vicinanza e incoraggiamento. Spero di rivedervi tutti molto presto”.

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Nell’era Open soltanto Serena Williams, con 23 titoli dello Slam, e Steffi Graf, con 22, hanno conquistato più trofei Major in singolare femminile rispetto ai 18 di Chris Evert, record che condivide con l’amica rivale Martina Navrátilová. Proprio la compagna di tantissime battaglie agonistiche ha immediatamente manifestato il proprio sostegno: “La mia amica Chrissie è la campionessa delle campionesse e sono certa che sconfiggerà ancora una volta questo mostro. Siamo tutti con te e sappiamo che ne uscirai nuovamente libera dal cancro”.

Evert avrebbe dovuto commentare Wimbledon per da Londra per il network statunitense ESPN. Anche l’emittente americana le ha dedicato un messaggio attraverso il vicepresidente esecutivo della produzione, Mike McQuade: «” nostri pensieri sono con la collega Chris Evert mentre affronta questa difficile sfida personale. Ci mancherà a Wimbledon e le auguriamo il meglio. Non vediamo l’ora di riaverla con noi quando si sentirà pronta a tornare”. Tutta Livetennis manda un enorme abbraccio a Chris, augurandole una pronta guarigione.

Marco Mazzoni