Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

26/06/2026 08:10 Nessun commento
Sumit Nagal nella foto - Foto: gettyimages
Sumit Nagal nella foto - Foto: gettyimages

🇷🇴
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  26 Giugno 2026

21°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Giugno
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
18:00
32°
21:00
27°
23:00
24°
⚠  Allerta arancione temperature massime estreme dalle 12:00 alle 21:00 EEST
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 75 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 11:00
Felix Balshaw FRA vs Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Cezar Cretu ROU (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Stefan Latinovic SRB / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria  ·  26 Giugno 2026

25°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Giugno
10:00
27°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
18:00
32°
21:00
28°
23:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 50 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 12:00
Geoffrey Blancaneaux FRA / Matteo Martineau FRA vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Andres Santamarta Roig ESP vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs Petr Nesterov BUL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Thomas Fancutt AUS / Ajeet Rai NZL vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare





🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  26 Giugno 2026

🌧
13°C
Nuvoloso e instabile  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso per tutta la finestra disponibile
PIOGGIA Possibili rovesci/temporali tra mattina e pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Giugno
06:00
14°
08:00
🌧
14°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
🌧
24°
14:00
🌧
25°
15:00
24°
16:00
23°
⚠  Nuvolosità e rischio rovesci/temporali: programma da monitorare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 R2-QF
🌧  Rovesci/Temporali
⚠  Rischio meteo
🎾  2° Turno-Quarti
🏀  Terra Battuta
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