Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)
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21°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 32°C
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10:00
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22°
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11:00
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24°
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12:00
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27°
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13:00
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30°
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14:00
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31°
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15:00
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32°
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16:00
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32°
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18:00
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32°
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21:00
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27°
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23:00
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24°
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✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 11:00
Felix Balshaw vs Andrej Nedic
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi (Non prima 13:00)
Sumit Nagal vs Cezar Cretu (Non prima 15:00)
Court 3 – ore 14:00
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan vs Stefan Latinovic / Michael Vrbensky
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25°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto · Picco 32°C
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10:00
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27°
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11:00
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29°
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12:00
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30°
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13:00
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31°
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14:00
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31°
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15:00
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32°
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16:00
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32°
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18:00
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32°
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21:00
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28°
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23:00
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25°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 12:00
Geoffrey Blancaneaux / Matteo Martineau vs Jarno Jans / Niels Visker
Andres Santamarta Roig vs Inaki Montes-De La Torre
Sandro Kopp vs Petr Nesterov (Non prima 17:00)
Court 2 – ore 12:00
Thomas Fancutt / Ajeet Rai vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
|🌧
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13°C
Nuvoloso e instabile · Picco 25°C
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06:00
☁
14°
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08:00
🌧
14°
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09:00
☁
16°
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10:00
☁
18°
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11:00
☁
21°
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12:00
☁
23°
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13:00
🌧
24°
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14:00
🌧
25°
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15:00
⛈
24°
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16:00
☁
23°
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⚠ Rischio meteo
🎾 2° Turno-Quarti
🏀 Terra Battuta
TAG: Circuito Challenger
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