🇧🇷 Challenger 50 Santos: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 50 Santos – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs (Alt) Jose Pereira
(WC) Guto Miguel vs Qualifier
(WC) Pedro Rodrigues Longobardi vs (7) Juan Manuel La Serna
(3) Murkel Dellien vs Qualifier
Nick Hardt vs Qualifier
Mateus Alves vs Hernan Casanova
Qualifier vs (6) Nicolas Kicker
(8) Matheus Pucinelli De Almeida vs Qualifier
Valerio Aboian vs Pedro Sakamoto
Miguel Tobon vs Eduardo Ribeiro
Daniel Dutra da Silva vs (4) Facundo Mena
(5) Juan Pablo Varillas vs Ryan Dickerson
Joao Eduardo Schiessl vs (WC) Gustavo Albieri
Ignacio Monzon vs Conner Huertas del Pino
Santiago De La Fuente vs (2) Franco Roncadelli
Challenger 50 Santos – Tabellone Qualificazione – terra
Bruno Fernandez [1] 🇧🇷 vs Henrique Ortenblad Nogueira [WC] 🇧🇷
Victor Hugo Remondy Pagotto 🇧🇷 vs Noah Schachter [10] 🇺🇸
Nicolas Villalon [2] 🇨🇱 vs Victor Braga 🇧🇷
Rai Vicente de Araujo [WC] 🇧🇷 vs Fermin Tenti [9] 🇦🇷
Thiago Cigarran [3] 🇦🇷 vs Luis Felipe Miguel [ALT] 🇧🇷
Gabriel Schenekenberg 🇧🇷 vs Joao Vitor Scramin Do Lago [11] 🇧🇷
Arklon Huertas Del Pino Cordova [4] 🇵🇪 vs Ryan Augusto Dos Santos [ALT] 🇧🇷
Rafael Tosetto 🇧🇷 vs Pavlos Tsitsipas [12] 🇬🇷
Nicolas Zanellato [5] 🇧🇷 vs Lucca Pinto 🇧🇷
Raphael Pucinelli de Almeida [WC] 🇧🇷 vs Joao Victor Couto Loureiro [7] 🇧🇷
Wilson Leite [6] 🇧🇷 vs Valentin Basel 🇦🇷
Breno Braga [WC] 🇧🇷 vs Lautaro Agustin Falabella [8] 🇦🇷
TAG: Circuito Challenger
