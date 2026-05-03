🇧🇷 Challenger 50 Santos: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

03/05/2026 07:56 Nessun commento
Pedro Sakamoto nella foto - Foto Getty Images
Pedro Sakamoto nella foto - Foto Getty Images

BRA Challenger 50 Santos – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo ARG vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs (Alt) Jose Pereira BRA
(WC) Guto Miguel BRA vs Qualifier
(WC) Pedro Rodrigues Longobardi BRA vs (7) Juan Manuel La Serna ARG

(3) Murkel Dellien BOL vs Qualifier
Nick Hardt DOM vs Qualifier
Mateus Alves BRA vs Hernan Casanova ARG
Qualifier vs (6) Nicolas Kicker ARG

(8) Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Qualifier
Valerio Aboian ARG vs Pedro Sakamoto BRA
Miguel Tobon COL vs Eduardo Ribeiro BRA
Daniel Dutra da Silva BRA vs (4) Facundo Mena ARG

(5) Juan Pablo Varillas PER vs Ryan Dickerson USA
Joao Eduardo Schiessl BRA vs (WC) Gustavo Albieri BRA
Ignacio Monzon ARG vs Conner Huertas del Pino PER
Santiago De La Fuente ARG vs (2) Franco Roncadelli URU



BRA Challenger 50 Santos – Tabellone Qualificazione – terra
Bruno Fernandez [1] 🇧🇷 vs Henrique Ortenblad Nogueira [WC] 🇧🇷
Victor Hugo Remondy Pagotto 🇧🇷 vs Noah Schachter [10] 🇺🇸

Nicolas Villalon [2] 🇨🇱 vs Victor Braga 🇧🇷
Rai Vicente de Araujo [WC] 🇧🇷 vs Fermin Tenti [9] 🇦🇷

Thiago Cigarran [3] 🇦🇷 vs Luis Felipe Miguel [ALT] 🇧🇷
Gabriel Schenekenberg 🇧🇷 vs Joao Vitor Scramin Do Lago [11] 🇧🇷

Arklon Huertas Del Pino Cordova [4] 🇵🇪 vs Ryan Augusto Dos Santos [ALT] 🇧🇷
Rafael Tosetto 🇧🇷 vs Pavlos Tsitsipas [12] 🇬🇷

Nicolas Zanellato [5] 🇧🇷 vs Lucca Pinto 🇧🇷
Raphael Pucinelli de Almeida [WC] 🇧🇷 vs Joao Victor Couto Loureiro [7] 🇧🇷

Wilson Leite [6] 🇧🇷 vs Valentin Basel 🇦🇷
Breno Braga [WC] 🇧🇷 vs Lautaro Agustin Falabella [8] 🇦🇷

