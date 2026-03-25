Il Santiago Bernabeu (casa del Real) ospiterà alcuni campi di allenamento durante il Masters 1000 di Madrid

Arriva una. notizia curiosa dalla Spagna. Il Masters 1000 di Madrid, di scena appena prima rispetto a quello del Foro Italico, ha comunicato che i giocatori avranno l’opportunità di allenarsi in nuovi campi predisposti all’interno di una location a dir poco singolare: il Santiago Bernabeu, tempio del calcio mondiale e casa del Real Madrid. Dal 23 al 30 aprile, in pratica dal primo giovedì del torneo fino al successivo, i tennisti potranno allenarsi su questi nuovi campi, visto che non sono previste partite del Real Madrid e pertanto lo spazio sarà utilizzabile.

L’opportunità viene dalla meraviglia tecnologica dello stadio, recentemente rinnovato, che permette di allestire più spazi per eventi che non siano di football e comunque preservare il manto di gioco in erba naturale. Oltretutto l’hotel ufficiale del torneo, dove la maggior parte dei tennisti alloggerà nel corso del Mutua Madrid Open 2026, si trova molto vicino allo stadio delle “merengues”, quindi può essere una sede ideale gli allenamenti in particolare nei giorni nei quali i giocatori non sono impegnati in match ufficiali (l’impianto della Caja Magica infatti è in periferia).

El Santiago Bernabéu se transformará en pista de tenis del 23 al 30 de abril para que los participantes del Mutua Madrid Open puedan entrenar. Posibilidades del sistema retráctil del nuevo estadio😉 🎥 @marca pic.twitter.com/Yxi7d3L4yn — Madrid Sports (@MadridSports_) March 25, 2026

In passato si era ipotizzato di organizzare all’interno dello stadio addirittura un match di tennis, tra Rafa Nadal (idolo degli appassionati spagnoli e tifosissimo del Real Madrid) e Roger Federer, una esibizione per celebrare gli incredibili successi del 22 volte campione Slam contro il suo più grande rivale, una suggestione venuta da Florentino Perez, vulcanico presidente del club madrileno. Poi la cosa è rimasta solo una suggestiva ipotesi.

Mario Cecchi