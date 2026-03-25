Open della Disfida, domani la presentazione alla stampa. Saranno resi noti tutti i dettagli della 26esima edizione del Challenger ATP

E’ tutto pronto per la 26esima edizione dell’Open della Disfida “Trofeo Lapietra”, che andrà in scena sui campi in terra rossa del circolo tennis di Barletta “Hugo Simmen” dal 29 marzo al 5 aprile. C’è grande attesa per il challenger Atp da 100mila euro di montepremi, tra i primi appuntamenti internazionali sulla terra, in vista dei tornei prestigiosi di Montecarlo, Roma e Parigi. Bisognerà trovare l’erede del 23enne ceco Dalibor Svrcina, vincitore della passata edizione. E i nomi dei partecipanti iscritti al torneo sono di assoluto spessore, per un torneo che andrà a coniugare qualità, esperienza e talento. Non mancheranno gli eventi collaterali che animeranno l’intera settimana nella struttura sportiva barlettana.

L’evento sarà presentato domani, giovedì 26 marzo alle ore 11, nella bellissima struttura di Palazzo della Marra, in via Cialdini. Interverranno Cosimo Cannito (sindaco di Barletta), Massimiliano Dileo (assessore comunale allo Sport) e Oronzo Cilli (assessore comunale ai Grandi Eventi). Per la Federazione Italiana Tennis ci saranno Isidoro Alvisi (vice presidente nazionale Fitp) e Massimo Di Muro (Fitp Puglia). A rappresentare la struttura ospitante ci sarà il presidente del Ct Barletta, Savino Lapalombella. Spazio anche al main sponsor Vincenzo Lapietra. Parola, infine, a Enzo Ormas , direttore del torneo e referente dell’associazione Ad Sport che organizza l’evento sportivo.

Intanto, la città si sta preparando al torneo internazionale con grande entusiasmo. Domenica scorsa una decina di giovani tennisti del circolo Simmen hanno dato vita ad un flashmob in corso Vittorio Emanuele. Inoltre, nelle strade del centro cittadino campeggiano i poster di tutti i vincitori delle precedenti edizioni, tra cui il grande Rafa Nadal. «C’è fibrillazione perché il tennis oggi è molto seguito, ma soprattutto c’è una tradizione da confermare – commenta il direttore del torneo Enzo Ormas -. Da Barletta sono passati tantissimi campioni, e anche quest’anno non saranno tradite le attese, perché il livello tecnico si preannuncia importante». «Sappiamo quanto sia importante questa manifestazione per Barletta – aggiunge l’assessore Massimiliano Dileo -. Come sempre la città si farà trovare pronta per ospitare al meglio i protagonisti del campo, ma anche i tanti appassionati che raggiungeranno la città durante la settimana del torneo».