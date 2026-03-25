Tiafoe sfida Sinner: “Ho imparato a soffrire, battermi sarà dura”

Frances Tiafoe arriva ai quarti di finale del Miami Open 2026 con una sensazione nuova: quella di essere diventato un giocatore più solido, più maturo e soprattutto più disposto a soffrire. Alla vigilia della sfida contro Jannik Sinner, lo statunitense ha parlato con grande chiarezza del proprio momento, lanciando anche un messaggio molto diretto al numero 2 del mondo.

Più che sul tennis puro, il suo discorso si è concentrato su ciò che sente di aver cambiato dentro di sé: il rapporto con la fatica, con i momenti complicati e con la gestione mentale delle partite che pesano davvero.

Due vittorie pesanti, soprattutto nella testa

Il percorso di Tiafoe a Miami è passato attraverso due successi molto significativi, contro Mensik e Atmane, partite che gli hanno lasciato sensazioni importanti soprattutto dal punto di vista mentale. E proprio per questo, il tennista americano ha spiegato che una delle due vittorie ha avuto per lui un valore persino superiore all’altra.

“La vittoria di oggi è stata ancora più importante di quella di ieri”.

A fare la differenza, secondo lui, è stato il contesto. Dopo aver speso tantissimo dal punto di vista emotivo nel match precedente, il giorno successivo si è ritrovato in una situazione molto più difficile da gestire.

“Ieri ho dato tutto quello che avevo e oggi ero un po’ vuoto emotivamente”.

Nonostante questo, è riuscito a restare attaccato alla partita e a trovare comunque il modo di portarla a casa.

“Essere riuscito a restare lì e a vincerla è stato molto importante”.

“Ora mi fido della sofferenza”

Il passaggio più forte delle sue dichiarazioni è quello in cui descrive il cambiamento più evidente del suo tennis: la nuova capacità di accettare la lotta.

“Adesso mi fido della sofferenza, del non regalare nulla”.

È una frase che racconta bene la sua evoluzione. Tiafoe, in passato, è spesso stato un giocatore molto istintivo, brillante, pericoloso quando entrava in ritmo ma non sempre continuo nella gestione delle difficoltà. Oggi, invece, dice di sentirsi diverso.

“Se vogliono battermi, devono farlo lavorando su ogni punto”.

È quasi una dichiarazione di identità: niente più passaggi a vuoto gratuiti, niente più concessioni mentali. Chi vuole vincere contro di lui, dovrà costruirsela davvero.

Una nuova consapevolezza competitiva

Tiafoe ha anche mostrato una maturità interessante nel modo in cui legge le partite. Sa che nei momenti di stanchezza o tensione il rischio è quello di sentirsi l’unico in difficoltà, ma oggi prova a guardare il quadro in modo diverso.

“A volte sei stanco o nervoso, ma lo è anche l’altro”.

È una presa di coscienza semplice, ma molto potente, perché sposta l’attenzione dalla fragilità personale all’equilibrio della sfida. Ed è proprio questo, secondo lui, che oggi gli consente di reggere meglio i momenti più pesanti.

“Partite di questo tipo non le vincevo un anno fa”.

Probabilmente è la frase più rivelatrice di tutte, perché dice apertamente che il Tiafoe di oggi si sente più forte del Tiafoe di ieri, non tanto per i colpi, quanto per la tenuta.

“Essere comodo nell’incomodità”

Un altro concetto chiave emerso dalle sue parole riguarda la capacità di vivere il presente anche quando tutto diventa duro. Tiafoe ha spiegato di aver lavorato molto su questa dimensione, sia in allenamento sia in partita.

“Per me è stato fondamentale imparare a stare comodo nell’incomodità”.

Una definizione molto efficace, che riassume bene il tipo di crescita che sta cercando. Non evitare la fatica, ma starci dentro senza farsi travolgere.

“Quando fai cose dure, non pensi a tutto quello che resta, pensi a quel momento”.

E ancora: “Cerco di essere élite in quell’istante, in quel punto”.

È una filosofia che parla di attenzione totale al presente, di concentrazione estrema sul qui e ora. Ed è esattamente il tipo di approccio che può diventare decisivo in una partita contro un giocatore come Sinner, dove ogni minimo calo si paga immediatamente.

Visualizzazione e fiducia

Tiafoe ha poi raccontato anche un aspetto più personale della sua preparazione: l’uso della visualizzazione prima dei match. Una pratica che sta inserendo sempre di più nella sua routine e che sente utile per entrare in campo con la mentalità giusta.

“Chiudo gli occhi e mi immagino mentre vinco, mentre stringo la mano al mio avversario”.

Poi ha spiegato meglio cosa visualizza: “Penso alle giocate che mi faranno vincere la partita”.

Infine, una frase che dice molto del suo stato di fiducia: “La manifestazione è qualcosa di molto potente”.

È chiaro che Tiafoe sente di stare costruendo qualcosa anche sul piano interiore, e che la fiducia non nasce più solo dal tennis espresso, ma da un processo più ampio.

La sfida con Sinner lo accende

Parlando del prossimo match, Tiafoe non ha nascosto il suo entusiasmo. Anzi, la sensazione è che una sfida di questo livello sia esattamente ciò che sta cercando.

“Mi piacciono tantissimo questo tipo di partite”.

Il ricordo dell’ultimo confronto con Sinner è ancora vivo nella sua testa: “L’ultima volta ho avuto le mie occasioni”.

Ed è proprio da lì che parte la sua voglia di misurarsi di nuovo contro l’azzurro.

“Sono emozionato all’idea di giocare contro di lui e vedere a che livello sono”.

Un Tiafoe più pericoloso

Il Tiafoe che si avvicina al quarto di finale di Miami sembra quindi diverso da quello di qualche tempo fa. Più centrato, più duro da affrontare, più pronto ad accettare la battaglia invece di subirla. E nel contesto di un torneo come questo, con il pubblico dalla sua parte e il suo tennis capace di accendersi improvvisamente, è una combinazione che può renderlo molto pericoloso.

Il messaggio a Sinner è arrivato chiaro: batterlo sarà possibile, ma non senza fatica. E se davvero Tiafoe ha imparato a soffrire, allora il quarto di finale di Miami potrebbe essere molto più complicato di quanto dicano classifica e pronostici.





Marco Rossi