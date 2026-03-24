Miami Open 2026, impresa Landaluce: annulla un match-point a Korda e vola ai quarti

Grande vittoria di Martín Landaluce, che supera in rimonta Sebastian Korda con il punteggio di 2-6 7-6 6-4 e si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Una partita vera, lottata, combattuta, con continui cambi di inerzia e un passaggio chiave destinato a restare nella memoria del giovane spagnolo: il match-point annullato nel tie-break del secondo set con una risposta fulminante, giocata con coraggio e personalità. Korda aveva interpretato magnificamente il primo parziale, quasi perfetto per qualità di palla, profondità e aggressività in risposta. L’americano ha però mancato il colpo del ko nella seconda frazione, quando è arrivato a un punto dalla vittoria senza riuscire a sferrare l’ultimo colpo. Ed è lì che la partita ha cambiato padrone. Perché Landaluce, considerato da tempo una delle promesse più interessanti del tennis spagnolo, ha smesso di essere soltanto un prospetto e ha iniziato a comportarsi da giocatore vero.

La classifica lo colloca ancora al n.155 del mondo, ma il livello espresso oggi lo proietta già in un’altra dimensione. Il madrileno ha mostrato grande servizio, dritto micidiale, rovescio solido e soprattutto una tenuta mentale di notevole spessore. Dopo un primo set non mal giocato, ma condotto in una posizione di impotenza contro un Korda ispirato, Landaluce è cresciuto in intensità, ha servito meglio, ha giocato con coraggio e ha saputo reggere anche nel momento più delicato del terzo set, quando si è visto rimontare da 3-0 a 3-3.

In quel momento non si è disunito. Ha aspettato la nuova occasione, ha continuato a spingere e ha approfittato del calo di tensione di Korda nel game in cui l’americano serviva per restare nel match. Una vittoria pesante, per il punteggio e per il modo in cui è arrivata. Landaluce approda così ai quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra Taylor Fritz e Jiri Lehecka. La favola, intanto, continua.

La cronaca

Primo set

Parte al servizio Korda, che comincia con due punti facili e tiene il game a zero. Anche Landaluce risponde subito presente: scambio intenso, dritto vincente dello spagnolo e turno di battuta chiuso senza problemi per l’1-1. Korda continua a spingere con il dritto, pur concedendo qualcosa con due doppi falli che lo portano ai vantaggi. L’americano però tiene il servizio e sale 2-1. Landaluce replica con due buone prime e resta in scia sul 2-2, ma da lì il match cambia. Korda alza sensibilmente il livello in risposta. Due splendidi dritti gli procurano le prime palle break sul 15-40. Landaluce annulla la prima con una buona prima di servizio, ma nello scambio successivo l’americano è perfetto da fondo e si prende il break per il 4-2. Sebastian conferma immediatamente il vantaggio, iniziando il game con un ace e salendo sul 5-2. Nel turno successivo Landaluce prova a resistere, recupera da 0-30 fino al 30 pari, ma sotto pressione concede il set-point. La palla di Korda viaggia più veloce, più pesante, e il primo set si chiude 6-2. Parziale netto. Fino al 2-2 c’è equilibrio, poi Korda inserisce la marcia superiore e infila quattro giochi consecutivi. Landaluce appare troppo dipendente dalla prima di servizio, mentre con la seconda lascia campo all’americano, che risponde profondo e prende in mano lo scambio. Sugli spalti anche Maribel Nadal, sorella di Rafael, oggi manager alla Academy di Manacor.

Secondo set

Korda riparte da dove aveva finito. Rovescio vincente, ace e game rapido per l’1-0. Landaluce inizia il suo turno con un doppio fallo e va subito sotto 0-30, ma reagisce con due buone prime e tiene la battuta: quando entra la prima, il suo tennis cambia volto.

L’americano continua a servire con grande sicurezza e resta avanti 2-1, ma lo spagnolo cresce sensibilmente. Tre prime consecutive gli valgono il game a zero del 2-2. Korda gioca bene anche in avanzamento, prova il serve and volley, va spesso a rete e torna avanti 3-2. Landaluce però non esce dal set, tiene il servizio e resta incollato al punteggio sul 3-3.

Il parziale procede senza palle break. Korda resta aggressivo, sale 4-3 con un ace e continua a tenere in mano il punteggio. Landaluce però è molto più sciolto rispetto al primo set: varia il servizio, usa bene la prima e si mantiene in equilibrio sul 4-4 e poi sul 5-5.

Nel dodicesimo gioco Korda fatica un po’, ma trova comunque il modo di garantirsi il tie-break. Anche Landaluce regge e si arriva allo spareggio. Lo spagnolo parte bene con una grande risposta che vale il mini-break dell’1-0. Korda reagisce subito con un missile di dritto, ma poi commette un doppio fallo e si ritrova sotto 3-1. Si cambia campo sul 4-2 Landaluce.

Il tie-break resta apertissimo. Un doppio fallo dello spagnolo riporta Korda a contatto, poi l’americano trova finalmente una prima importante e passa avanti 5-4. Landaluce risponde con una buona prima per il 5-5, ma sul punto successivo Korda spinge da fondo e si procura il match-point sul 6-5.

È il momento chiave dell’incontro. Korda non mette la prima, resta con una seconda troppo attaccabile e Landaluce lo fulmina con una risposta vincente di puro coraggio: 6-6. L’americano resta senza prima anche sul punto successivo, il madrileno aggredisce ancora, si procura il set-point e poi chiude con due accelerazioni di dritto di grande qualità. 7-6 Landaluce, si va al terzo.

Secondo set giocato da vero talento. Il classe 2006 lascia andare il braccio, cresce al servizio, usa bene anche la seconda in kick e impedisce a Korda di comandare come nel primo parziale. Alla fine del set, inoltre, l’americano chiede l’intervento del fisioterapista per un problema alla schiena.

Terzo set

Landaluce riparte al servizio e approfitta subito della minore mobilità di Korda. Il madrileno spinge, tocca bene le righe e tiene facilmente il turno per l’1-0. Nel game successivo l’americano appare meno brillante, pasticcia anche a rete, commette un doppio fallo e concede la prima palla break del set. Un brutto errore di Korda consegna il break al giovane spagnolo: 2-0.

Sullo slancio del tie-break Landaluce conferma il vantaggio e sale 3-0, approfittando anche di una fase più fallosa dell’americano da fondo. Sembra il momento della fuga, ma Korda reagisce. Tiene il servizio a zero per il 3-1, alza l’aggressività in risposta e nel game successivo si procura due palle break. Alla seconda, grazie a una grande risposta, strappa il servizio e torna in corsa sul 3-2.

Ancora fisioterapista per Korda, ma l’americano rientra con decisione: ace, serve and volley e game a zero per il 3-3. Rimonta completata, partita di nuovo aperta.

Landaluce però non crolla. Tiene il servizio per il 4-3, Korda ritrova la prima e fa 4-4. Nel nono gioco lo spagnolo commette anche un doppio fallo e deve lottare ai vantaggi, ma riesce comunque a restare davanti sul 5-4. Tocca allora a Korda servire per restare nel match.

Il game decisivo inizia male per l’americano, che non tiene il palleggio e va subito sotto 0-30. Un altro errore lo condanna al 15-40, due match-point per Landaluce. Sul secondo Sebastian sbaglia il rovescio e consegna il match al talento spagnolo: 6-4. Vittoria splendida, di qualità e personalità.

Chi è Martín Landaluce, il nuovo talento del tennis spagnolo

Tra i nomi emergenti del tennis mondiale c’è quello di Martín Landaluce, madrileno classe 2006 che la Spagna considera uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione. Nato l’8 gennaio 2006 a Madrid, Landaluce è un giocatore destro con rovescio a due mani, alto quasi due metri (1,93 m), caratteristiche che lo rendono un profilo piuttosto atipico rispetto alla tradizione del tennis iberico.

Il primo grande segnale del suo talento arriva nel 2022, quando conquista il titolo degli US Open junior, battendo in finale il belga Gilles-Arnaud Bailly. L’anno successivo raggiunge anche il numero 1 del ranking mondiale junior ITF, confermando il suo status di uno dei migliori under 18 del panorama internazionale. Nel 2023 centra inoltre le semifinali a Wimbledon junior, sia in singolare sia in doppio. La passione per il tennis gli appartiene da sempre ed è scritta nel DNA di famiglia. Landaluce ha iniziato a giocare guardando i genitori e i fratelli. Il padre Alejandro è stato il suo primo allenatore, il fratello Lucas gioca a tennis in un college della Georgia, mentre la sorella Alejandra studia e gioca in un’università del Texas. Con i suoi 193 centimetri, Landaluce è seguito da un team formato da Óscar Burrieza, Esteban Carril e Tomeu Salva. Carril, che in passato ha portato Johanna Konta in top 10 WTA, lo aveva notato già da giovanissimo, intuendone subito non solo il talento tecnico ma anche la qualità della concentrazione e dell’applicazione.

Il passaggio al professionismo è stato graduale ma costante. Nel 2024 ottiene la sua prima vittoria in un Masters 1000 proprio a Miami, dove grazie a una wild card supera Jaume Munar prima di cedere a Ben Shelton. Nello stesso anno conquista il primo titolo Challenger a Olbia, diventando uno dei più giovani spagnoli a imporsi a questo livello negli ultimi anni. Nel 2025 arriva un altro salto di qualità con il titolo Challenger di Orléans, risultato che lo avvicina alla top 100. Il suo miglior ranking ATP è stato il n.110, mentre attualmente gravita attorno alla top 150 mondiale. Dal punto di vista tecnico Landaluce rappresenta una nuova tipologia di giocatore spagnolo: meno legato alla tradizione del terraiolo classico e più orientato a un tennis potente e aggressivo, con servizio incisivo e colpi piatti da fondo. Non a caso la sua crescita è passata anche dalla Rafa Nadal Academy di Manacor, ambiente in cui ha sviluppato un gioco molto adatto alle superfici veloci.

A Miami 2026 il giovane madrileno ha già firmato vittorie pesanti contro Luciano Darderi e Karen Khachanov. Adesso, dopo il successo su Korda, il suo torneo assume contorni ancora più importanti: per la prima volta è nei quarti di finale di un Masters 1000 e il suo nome non è più soltanto quello di una promessa.

Enrico Milani

Sebastian Korda vs Martin Landaluce

