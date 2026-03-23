Swiatek cambia rotta: addio a Fissette

“A volte la vita e lo sport riservano momenti come questo…” Così inizia un accorato messaggio social con il quale Iga Swiatek annuncia la decisione di separarsi da coach Wim Fissette, con il quale lavorava dall’ottobre del 2024. La polacca ha perso malamente a Miami all’esordio e hanno fatto ancor più scalpore le sue amare dichiarazioni dopo la partita, nelle quali ha parlato chiaramente di problemi, di qualcosa che non va dentro di lei e che non le permette di rendere in campo per il valore mostrato negli ultimi anni.

“Miami è stata una sfida impegnativa per me” continua il messaggi di Iga. “Provo delusione, amarezza e, naturalmente, un senso di responsabilità per la mia prestazione in campo. Ho anche imparato molte lezioni importanti e credo che sia del tutto umano. Detto questo, dopo molti mesi di lavoro con il mio coach @fissettewim, ho deciso di intraprendere un percorso diverso. È stato un periodo intenso, ricco di sfide e di esperienze importanti. Sono grato per il suo supporto, la sua esperienza e tutto ciò che abbiamo realizzato insieme, compreso uno dei miei più grandi sogni sportivi”. La polacca allude ovviamente al successo a Wimbledon, titolo insperato vista la sua forza su terra battuta e un tennis teoricamente non così perfetto per i prati. Invece nel 2025, in modo del tutto inatteso, proprio il trionfo a Londra è stato il momento clou di una stagione non all’altezza delle precedenti.

“Wim, grazie per questo periodo e per le lezioni che ho imparato grazie a te. Ti auguro tutto il meglio, sia a livello professionale che personale. Il resto del mio team rimane invariato. So che ci sono molte domande, ma vi farò sapere cosa succederà al momento opportuno. Mi prendo un momento per prendermi cura di me stessa, elaborare questa esperienza e prepararmi per un nuovo capitolo. Semplicemente, un passo alla volta, perché come dico spesso, è una maratona, non uno sprint. Grazie per il vostro supporto. Arrivederci.”

Świątek è stata recentemente scalzata dalla seconda posizione del ranking WTA dall’ottimo momento di Elena Rybakina. Nel 2026 la polacca è stata stoppata proprio dalla kazaka agli Australian Open nei quarti di finale, quindi ha perso una durissima battaglia contro Sakkari a Doha, mentre a Indian Wells è stata Svitolina a sconfiggerla nei quarti di finale, fino al derby perso contro la connazionale Linette a Miami, rimontata dopo aver vinto il primo set per 6-1. Una Iga piuttosto lontana dai suoi picchi, ma sta per arrivare la terra battuta e chissà che il suo terreno di caccia preferito non aiuti l’ex n.1 a ritrovare il suo miglior tennis. Vedremo con quale nuovo coach a suo fianco.

Mario Cecchi