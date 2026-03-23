Ranking ATP: Sinner punta Alcaraz, sorpasso teoricamente possibile già a Monte Carlo

La sconfitta a sorpresa sofferta da Carlos Alcaraz al Miami Open apre interessanti prospettive a livello di ranking ATP per Jannik Sinner che, in caso di eccellenti risultati nel torneo della Florida e poi nel primo “mille” su terra battuta a Monte Carlo, potrebbe matematicamente scalzare lo spagnolo dal trono della classifica mondiale all’indomani del torneo del Principato. Sono ovviamente scenari ipotetici legati ai risultati, tanto che lo stesso Sinner ripete ad ogni intervista che la posizione nel ranking è sempre figlia delle prestazioni, quindi l’obiettivo per lui non è mai un posto nella classifica quanto giocare bene e fare risultati sul campo. Tuttavia Jannik non ha certamente gradito il sorpasso operato dal grande rivale lo scorso settembre, figlio anche dei tre mesi di stop subiti nel febbraio 2025, quindi la prospettiva di potersi riprendere lo scettro del tennis maschile sarà uno stimolo in più a fare bene in queste settimane, tra Miami e Monte Carlo. L’eventuale rimonta e sorpasso di Sinner su Alcaraz nel breve periodo infatti dipenderà da come terminerà il Masters 1000 della Florida e poi dall’andamento del fascinoso primo grande torneo su terra battuta, lo scorso anno vinto proprio da Carlos in finale su di uno splendido Lorenzo Musetti. Vediamo la situazione attuale e gli scenari nel ranking.

Nella classifica Live, Alcaraz si è fermato a 13.590 punti, battuto da Korda a Miami. In Florida invece è ancora in gara Sinner, attualmente a 11.450 punti, quindi a meno 2.140 dal rivale. Nel 2025 per le “note” vicende l’azzurro non ha giocato, pertanto ogni singolo punto andrà ad incrementare il suo bottino, e in caso di vittoria a Miami Jannik arriverebbe a ben 12.400 punti. Con questo scenario, i due arriverebbero a Monte Carlo staccati da 1.190 punti; ma appena scatterà il torneo della Costa Azzurra, a Carlos scaleranno i 1.000 punti del successo 2025, mentre a Sinner nessuno non avendo giocato l’anno scorso, quindi l’azzurro avrebbe il destino nelle proprie mani: vincendo il torneo, il sorpasso su Alcaraz sarebbe automatico.

Se invece Sinner a Miami arrivasse in finale ma fosse sconfitto, il suo ranking arriverebbe a toccare 12.050 punti: in questo scenario entrano in gioco più fattori e per tornare n.1 ATP dopo Monte Carlo Jannik dovrebbe vincere il torneo e Carlos uscire prima della finale; oppure l’azzurro dovrebbe sbarcare in finale e, anche se sconfitto, Alcaraz perdere prima dei quarti di finale.

Non conviene addentrarsi in altri scenari “al ribasso” nei risultati di Sinner tra la Florida e la Costa Azzurra, sono ipotesi numeriche che confermano il fattore più interessante: Sinner nella stagione su terra battuta, giocando molto bene, avrà più di una chance di operare il contro sorpasso sullo spagnolo. Infatti Alcaraz da Monte Carlo a Roland Garros avrà ben 4.300 punti da difendere, ottenuti in una primavera 2025 impressionate con i successi nel Principato, Roma, Roland Garros e la finale a Barcellona. Gli unici due tornei nei quali Carlos può fare meglio dell’anno scorso sono Madrid (dove non giocò) e Barcellona vincendo il titolo. Tuttavia ipotizzare un 2026 da “Slam rosso” per lui è piuttosto ardito, sarebbe un risultato eccezionale, da Nadal doc. Sinner invece nel 2025 rientrò in competizione proprio a Roma, arrivando a finale, e bissando la finale a Parigi, in entrambe le occasioni stoppato da Alcaraz. Per Jannik i punti da difendere sono 1.950, con tutto da guadagnare a Madrid e Monte Carlo, dove i punti in palio saranno 2000.

Oltre al Masters 1000 di Miami, dove l’azzurro è adesso il grande favorito per il successo finale, proprio dal Principato passerà una grande chance per avvicinare il grande rivale o addirittura la possibilità del sorpasso. Condizioni che favoriscono sulla carta il tennis del murciano che ma anche Sinner conosce a menadito, essendosi formato nella vicina Bordighera e allenandosi normalmente proprio al MCCC, sede del torneo monegasco. Scenari, ipotesi, e una sola certezza: vivremo una primavera sul “rosso” con un occhio anche alla classifica, non solo ai tabelloni e risultati.

Marco Mazzoni