Miami Open 2026, Sinner ora è il grande favorito: quote in picchiata dopo l’eliminazione di Alcaraz

Dopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner sogna il secondo Masters 1000 consecutivo sul cemento americano e, alla luce dell’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz, vede rafforzarsi ancora di più il proprio status di uomo da battere al Miami Open 2026.

L’uscita prematura di scena del numero uno del ranking mondiale cambia infatti gli equilibri del torneo e consolida la posizione dell’azzurro come principale favorito per la vittoria finale. Secondo le quote riportate da Agipronews, il successo di Sinner è ora proposto a 1,50, una valutazione che conferma quanto il mercato creda nelle possibilità dell’altoatesino di completare il doppio colpo tra California e Florida.

Medvedev primo inseguitore, poi Zverev, Fritz e Paul

Alle spalle di Sinner, il rivale più accreditato nelle quote diventa Daniil Medvedev, battuto proprio dall’azzurro nella finale di Indian Wells dopo due tie-break molto combattuti. Il russo viene ora proposto a quota 8, staccato ma comunque considerato l’alternativa più credibile al numero due del mondo.

Più indietro, ma ancora nel gruppo dei possibili outsider di lusso, c’è Sebastian Korda, autore del colpo che ha sconvolto il torneo eliminando Alcaraz. Lo statunitense si gioca a 16, anche se secondo i bookmaker avrebbe meno chance rispetto ad altri nomi presenti nella parte alta del tabellone.

Davanti a lui, infatti, nelle valutazioni antepost ci sono Taylor Fritz, proposto a 11, e sia Tommy Paul che Alexander Zverev, entrambi a quota 13. Una lettura che conferma come il tabellone, pur avendo perso Alcaraz, presenti ancora diversi nomi in grado di impensierire il favorito principale.

Sinner contro Moutet: quote sbilanciatissime

Nel frattempo, Sinner si prepara a tornare in campo dopo l’esordio molto agevole contro Damir Dzumhur. Il prossimo avversario sarà il francese Corentin Moutet, numero 33 del ranking ATP, ma anche in questo caso i bookmaker sembrano lasciare pochissimo spazio ai dubbi.

La vittoria dell’azzurro è infatti proposta a una quota quasi simbolica, appena 1,02, mentre il successo del francese sale addirittura a 14. Un divario enorme, che fotografa perfettamente la differenza di aspettative attorno ai due.

Il precedente del Roland Garros e l’ipotesi di un match più lottato

C’è però un piccolo dettaglio che invita almeno a non sottovalutare del tutto Moutet. Nell’unico precedente tra i due, disputato agli ottavi del Roland Garros 2024, il francese riuscì infatti a strappare un set a Sinner.

Per questo motivo, tra le opzioni più curiose offerte dai bookmaker c’è anche quella di un successo dell’azzurro al terzo set, eventualità pagata 6,50 volte la posta. Resta comunque molto più probabile, secondo le quote, una vittoria in due set del numero due del mondo, proposta a 1,12.

Sinner sempre più uomo da battere

Il quadro che emerge è dunque molto chiaro: con Alcaraz fuori dal torneo, Jannik Sinner è ora più che mai il punto di riferimento del Miami Open. Il titolo di Indian Wells, l’ottimo esordio in Florida e il momento di fiducia che sta attraversando hanno spinto le quote dalla sua parte in modo netto.

Naturalmente il campo, come sempre, resta il giudice supremo. Ma se si guarda al torneo con gli occhi dei bookmaker, il messaggio è inequivocabile: oggi, a Miami, il favorito principale porta il nome di Jannik Sinner.

Quote e scontri diretti

3R Shevchenko 🇰🇿 – Humbert 🇫🇷 (31) 0-3 4.11 1.23

3R Cerundolo 🇦🇷 (18) – Medvedev 🇷🇺 (9) 0-0 3.69 1.28

3R Auger Aliassime 🇨🇦 (7) – Atmane 🇫🇷 0-0 1.30 3.53

3R Tiafoe 🇺🇸 (19) – Mensik 🇨🇿 (12) 0-1 2.30 1.62

3R Cilic 🇭🇷 – Zverev 🇩🇪 (3) 1-8 5.11 1.17

3R Tabilo 🇨🇱 – Michelsen 🇺🇸 0-0 2.37 1.58

3R Halys 🇫🇷 – Majchrzak 🇵🇱 1-1 2.07 1.75

3R Moutet 🇫🇷 (30) – Sinner 🇮🇹 (2) 0-1 19.57 1.01

R16 Vacherot 🇲🇨 (24) – Fils 🇫🇷 (28) 0-0 2.88 1.37

R16 Korda 🇺🇸 (32) – Landaluce 🇪🇸 0-0 1.24 3.93

R16 Etcheverry 🇦🇷 (29) – Paul 🇺🇸 (22) 0-0 3.36 1.32

R16 Lehecka 🇨🇿 (21) – Fritz 🇺🇸 (6) 1-4 2.53 1.51

R16 Muchova 🇨🇿 (13) – Eala 🇵🇭 (31) 0-0 1.24 4.06

R16 Andreeva 🇷🇺 (8) – Mboko 🇨🇦 (10) 1-1 1.84 1.95

R16 Cirstea 🇷🇴 – Gauff 🇺🇸 (4) 0-1 2.54 1.52

R16 Baptiste 🇺🇸 – Ostapenko 🇱🇻 (25) 0-0 1.98 1.82

R16 Sabalenka 🇧🇾 (1) – Zheng 🇨🇳 (23) 7-1 1.16 5.32

R16 Cristian 🇷🇴 (34) – Pegula 🇺🇸 (5) 0-1 6.63 1.11

R16 Anisimova 🇺🇸 (6) – Bencic 🇨🇭 (12) 2-2 1.62 2.29

R16 Rybakina 🇰🇿 (3) – Gibson 🇦🇺 0-0 1.12 6.16