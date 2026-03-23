Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Campo D’Avalos – ore 10:00
Michele Ribecai
vs Mariano Tammaro
ATP Naples
Michele Ribecai [5]
6
6
Mariano Tammaro
0
1
Vincitore: Ribecai
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Tammaro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-0 → 5-1
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
M. Tammaro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
M. Tammaro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Tammaro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Tammaro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Andrea Guerrieri vs Federico Bondioli
ATP Naples
Andrea Guerrieri [6]•
40
0
Federico Bondioli [9]
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
F. Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-3 → 0-4
A. Guerrieri
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-2 → 0-3
A. Guerrieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Geoffrey Blancaneaux vs Vitaliy Sachko (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Filip Cristian Jianu (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00
David Jorda Sanchis vs Enrico Dalla Valle
ATP Naples
David Jorda Sanchis [4]•
30
3
3
Enrico Dalla Valle [12]
40
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
D. Jorda Sanchis
1-4 → 2-4
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
D. Jorda Sanchis
1-0 → 1-1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
D. Jorda Sanchis
2-4 → 2-5
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
E. Dalla Valle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Lorenzo Carboni vs Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Sumit Nagal vs Henri Squire (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 10:00
John Sperle vs Jakub Paul
ATP Naples
John Sperle•
40
7
3
Jakub Paul
15
5
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Paul
15-0
15-15
15-30
30-40
ace
A-40
ace
3-1 → 3-2
J. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Sperle
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-0 → 2-0
J. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sperle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Sperle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Paul
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
J. Sperle
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-3 → 2-3
J. Sperle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Sperle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Hynek Barton vs Lorenzo Rottoli
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Ugo Blanchet (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Stadion Mile Moralic – ore 10:00
Filippo Romano
vs Giuseppe La Vela
ATP Split
Filippo Romano [1]•
30
3
6
0
Giuseppe La Vela [12]
0
6
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
G. La Vela
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Romano
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. La Vela
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Romano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
F. Romano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. La Vela
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Mirza Basic vs Juan Cruz Martin Manzano
Il match deve ancora iniziare
Andrej Nedic vs Jelle Sels (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Jonas Forejtek
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Dusan Obradovic vs Ergi Kirkin
ATP Split
Dusan Obradovic [5]
3
4
Ergi Kirkin [10]
6
6
Vincitore: Kirkin
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Kirkin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
D. Obradovic
15-0
40-0
40-15
40-30
A-40
3-5 → 4-5
E. Kirkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
D. Obradovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
D. Obradovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Obradovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Kirkin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Obradovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
E. Kirkin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
D. Obradovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
E. Kirkin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 1-4
D. Obradovic
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-3 → 0-4
Adrian Oetzbach vs Stefan Popovic
ATP Split
Adrian Oetzbach
0
0
Stefan Popovic [7]
0
0
Jacopo Berrettini vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Martin Krumich vs Felix Gill
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Eero Vasa vs Oleksii Krutykh
ATP Split
Eero Vasa [3]
3
2
Oleksii Krutykh [11]
6
6
Vincitore: Krutykh
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Krutykh
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
O. Krutykh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
E. Vasa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
O. Krutykh
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-2 → 1-3
E. Vasa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 1-2
E. Vasa
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Vasa
0-15
df
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
O. Krutykh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
E. Vasa
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-3 → 3-3
O. Krutykh
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
E. Vasa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Simone Agostini vs Gerard Campana Lee
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
IVAN NAVARRO COURT – ore 11:00
Abdullah Shelbayh
vs Svyatoslav Gulin
ATP Alicante
Abdullah Shelbayh [3]•
0
5
Svyatoslav Gulin [9]
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
A. Shelbayh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Shelbayh
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
Raul Brancaccio vs Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas vs Pol Martin Tiffon (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Timofey Skatov
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 11:00
Tiago Pereira vs Rudolf Molleker
ATP Alicante
Tiago Pereira [1]
0
4
0
Rudolf Molleker [7]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Pereira
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
R. Molleker
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Pereira
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Molleker
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Pereira
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Molleker
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Benjamin Hassan vs Dali Blanch
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Alejandro Moro Canas (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Elmer Moller vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
COURT 10 – ore 11:00
Denis Yevseyev vs Samuele Pieri
ATP Alicante
Denis Yevseyev [4]•
0
2
0
Samuele Pieri [11]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Pieri
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
S. Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
D. Yevseyev
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
S. Pieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Christoph Negritu vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Lloyd Harris (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 16:00
Joao Eduardo Schiessl
vs Daniel Cukierman
Il match deve ancora iniziare
Wilson Leite vs Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Pedro Sakamoto vs Thiago Monteiro (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Gustavo Heide vs Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 3 – ore 16:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Rafael Tosetto
Il match deve ancora iniziare
Victor Braga vs Breno Braga
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Murkel Dellien (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 5 – ore 16:00
Conner Huertas del Pino vs Boris Arias
Il match deve ancora iniziare
Jose Pereira vs Joao Vitor Goncalves Ceolin
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Estadio Tres Marias – ore 18:00
Alafia Ayeni
vs Guillermo Tunas
Il match deve ancora iniziare
Marc Polmans vs Tibo Colson
Il match deve ancora iniziare
Coleman Wong vs Nicolas Mejia (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
James Duckworth vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Alan Magadan vs Alan Fernando Rubio Fierros
Il match deve ancora iniziare
Grandstand Pablo Arroyo – ore 18:00
Facundo Mena vs Maxwell Mckennon
Il match deve ancora iniziare
Robin Catry vs Mateus Alves (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger vs Borna Gojo (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Keegan Smith (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha Chaly Ramirez – ore 18:00
Patrick Zahraj vs Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Max Wiskandt vs Quinn Vandecasteele (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Oliver Crawford vs Chris Rodesch (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Court Kia – ore 16:00
Maximo Zeitune
vs Daniel Salazar
Il match deve ancora iniziare
Daniel Antonio Nunez vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Peter Bertran vs Sergio Luis Hernandez Ramirez (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Frazier Rengifo vs Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
Matteo Covato / Maxime Janvier vs Vladyslav Orlov / Adria Soriano Barrera (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Matteo Covato vs Christopher Li
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Torrealba vs Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Valerio Aboian vs Garrett Johns (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Natan Rodrigues vs Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Joao Victor Couto Loureiro vs Benjamin Thomas George
Il match deve ancora iniziare
Felix Corwin vs Juan Manuel La Serna (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Felix Corwin / Benjamin Thomas George vs Ivan Marrero Curbelo / Johan Nikles
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court – ore 04:00
Masamichi Imamura
vs Omar Jasika
ATP Yokkaichi
Omar Jasika [2]
6
6
3
Masamichi Imamura
7
1
6
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
0-4 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
O. Jasika
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
O. Jasika
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Kasidit Samrej vs Tsung-Hao Huang
ATP Yokkaichi
Kasidit Samrej [6]
6
6
Tsung-Hao Huang [12]
1
4
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 6-4
T. Huang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
K. Samrej
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
T. Huang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-1 → 6-1
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
T. Huang
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
K. Samrej
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
August Holmgren vs Renta Tokuda (Non prima 07:00)
ATP Yokkaichi
Renta Tokuda
3
6
3
August Holmgren [2]
6
3
6
Vincitore: Holmgren
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Holmgren
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
3-5 → 3-6
R. Tokuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Holmgren
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Holmgren
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Holmgren
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Holmgren
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Holmgren
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
R. Tokuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Holmgren
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Holmgren
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
3-5 → 3-6
A. Holmgren
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-4 → 3-4
R. Tokuda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
R. Tokuda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
A. Holmgren
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
A. Holmgren
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-0 → 0-1
Sub Centre – ore 04:00
Fajing Sun vs Takuya Kumasaka
ATP Yokkaichi
Fajing Sun [1]
6
6
Takuya Kumasaka [10]
2
2
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
F. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Justin Boulais vs Hyeon Chung
ATP Yokkaichi
Hyeon Chung [3]
4
4
Justin Boulais [9]
6
6
Vincitore: Boulais
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Chung
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
J. Boulais
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Chung
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Chung
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
J. Boulais
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Boulais
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Dan Added vs Kokoro Isomura (Non prima 07:00)
ATP Yokkaichi
Kokoro Isomura
4
2
Dan Added [3]
6
6
Vincitore: Added
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Isomura
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
D. Added
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
1-4 → 2-4
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
D. Added
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
D. Added
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 7 – ore 04:00
Jie Cui vs Alec Deckers
ATP Yokkaichi
Jie Cui [5]
7
6
Alec Deckers
6
2
Vincitore: Cui
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cui
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
A. Deckers
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Deckers
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
30-40
2-2 → 3-2
J. Cui
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
J. Cui
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Deckers
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
ace
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
ace
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
df
6*-5
6-6 → 7-6
J. Cui
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Deckers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
A. Deckers
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Cui
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Carl Emil Overbeck vs Tai Sach (Non prima 06:00)
ATP Yokkaichi
Tai Sach
4
2
Carl Emil Overbeck [11]
6
6
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Sach
15-0
15-15
30-30
ace
30-40
2-5 → 2-6
C. Emil Overbeck
0-15
0-30
df
15-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-4 → 1-4
C. Emil Overbeck
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-2 → 0-3
T. Sach
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Emil Overbeck
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Sach
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
C. Emil Overbeck
2-4 → 3-4
T. Sach
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
C. Emil Overbeck
2-2 → 2-3
C. Emil Overbeck
0-15
30-15
30-30
30-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Sach
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Emil Overbeck
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Hayato Matsuoka vs Ognjen Milic (Non prima 07:00)
ATP Yokkaichi
Hayato Matsuoka
6
5
6
Ognjen Milic
4
7
4
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
O. Milic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-2 → 4-3
O. Milic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
O. Milic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
O. Milic
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
15-0
30-15
30-30
30-40
df
5-6 → 5-7
H. Matsuoka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
O. Milic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
H. Matsuoka
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
0-1 → 1-1
O. Milic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
