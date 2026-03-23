Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

23/03/2026 09:20 Nessun commento
Lorenzo Rottoli nella foto
Lorenzo Rottoli nella foto

CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Campo D’Avalos – ore 10:00
Michele Ribecai ITA vs Mariano Tammaro ITA
ATP Naples
Michele Ribecai [5]
6
6
Mariano Tammaro
0
1
Vincitore: Ribecai
Mostra dettagli

Andrea Guerrieri ITA vs Federico Bondioli ITA

ATP Naples
Andrea Guerrieri [6]
40
0
Federico Bondioli [9]
40
4
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Filip Cristian Jianu ROU (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00
David Jorda Sanchis ESP vs Enrico Dalla Valle ITA

ATP Naples
David Jorda Sanchis [4]
30
3
3
Enrico Dalla Valle [12]
40
6
4
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Henri Squire GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 10:00
John Sperle GER vs Jakub Paul SUI

ATP Naples
John Sperle
40
7
3
Jakub Paul
15
5
4
Mostra dettagli

Hynek Barton CZE vs Lorenzo Rottoli ITA

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Ugo Blanchet FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Stadion Mile Moralic – ore 10:00
Filippo Romano ITA vs Giuseppe La Vela ITA
ATP Split
Filippo Romano [1]
30
3
6
0
Giuseppe La Vela [12]
0
6
3
1
Mostra dettagli

Mirza Basic BIH vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrej Nedic BIH vs Jelle Sels NED (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Dusan Obradovic SRB vs Ergi Kirkin TUR

ATP Split
Dusan Obradovic [5]
3
4
Ergi Kirkin [10]
6
6
Vincitore: Kirkin
Mostra dettagli

Adrian Oetzbach GER vs Stefan Popovic SRB

ATP Split
Adrian Oetzbach
0
0
Stefan Popovic [7]
0
0
Mostra dettagli

Jacopo Berrettini ITA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Martin Krumich CZE vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Eero Vasa FIN vs Oleksii Krutykh UKR

ATP Split
Eero Vasa [3]
3
2
Oleksii Krutykh [11]
6
6
Vincitore: Krutykh
Mostra dettagli

Simone Agostini ITA vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

IVAN NAVARRO COURT – ore 11:00
Abdullah Shelbayh JOR vs Svyatoslav Gulin RUS
ATP Alicante
Abdullah Shelbayh [3]
0
5
Svyatoslav Gulin [9]
0
6
Mostra dettagli

Raul Brancaccio ITA vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Pol Martin Tiffon ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 11:00
Tiago Pereira POR vs Rudolf Molleker GER

ATP Alicante
Tiago Pereira [1]
0
4
0
Rudolf Molleker [7]
0
6
0
Mostra dettagli

Benjamin Hassan LBN vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Alejandro Moro Canas ESP (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare



COURT 10 – ore 11:00
Denis Yevseyev KAZ vs Samuele Pieri ITA

ATP Alicante
Denis Yevseyev [4]
0
2
0
Samuele Pieri [11]
0
6
0
Mostra dettagli

Christoph Negritu GER vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Lloyd Harris RSA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 16:00
Joao Eduardo Schiessl BRA vs Daniel Cukierman ISR
Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 16:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Rafael Tosetto BRA

Il match deve ancora iniziare

Victor Braga BRA vs Breno Braga BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Murkel Dellien BOL (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 5 – ore 16:00
Conner Huertas del Pino PER vs Boris Arias BOL

Il match deve ancora iniziare

Jose Pereira BRA vs Joao Vitor Goncalves Ceolin BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Estadio Tres Marias – ore 18:00
Alafia Ayeni USA vs Guillermo Tunas MEX
Il match deve ancora iniziare

Marc Polmans AUS vs Tibo Colson BEL

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Nicolas Mejia COL (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX

Il match deve ancora iniziare



Grandstand Pablo Arroyo – ore 18:00
Facundo Mena ARG vs Maxwell Mckennon USA

Il match deve ancora iniziare

Robin Catry FRA vs Mateus Alves BRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Borna Gojo CRO (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Keegan Smith USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha Chaly Ramirez – ore 18:00
Patrick Zahraj GER vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Quinn Vandecasteele USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Oliver Crawford GBR vs Chris Rodesch LUX (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Court Kia – ore 16:00
Maximo Zeitune ARG vs Daniel Salazar COL
Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunez CHI vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Peter Bertran DOM vs Sergio Luis Hernandez Ramirez COL (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Frazier Rengifo COL vs Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare

Matteo Covato ITA / Maxime Janvier FRA vs Vladyslav Orlov UKR / Adria Soriano Barrera COL (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Matteo Covato ITA vs Christopher Li PER

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Torrealba CHI vs Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Garrett Johns USA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Natan Rodrigues BRA vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Joao Victor Couto Loureiro BRA vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare

Felix Corwin USA vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Felix Corwin USA / Benjamin Thomas George CAN vs Ivan Marrero Curbelo ESP / Johan Nikles SUI

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 04:00
Masamichi Imamura JPN vs Omar Jasika AUS
ATP Yokkaichi
Omar Jasika [2]
6
6
3
Masamichi Imamura
7
1
6
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs Tsung-Hao Huang TPE

ATP Yokkaichi
Kasidit Samrej [6]
6
6
Tsung-Hao Huang [12]
1
4
Vincitore: Samrej
Mostra dettagli

August Holmgren DEN vs Renta Tokuda JPN (Non prima 07:00)

ATP Yokkaichi
Renta Tokuda
3
6
3
August Holmgren [2]
6
3
6
Vincitore: Holmgren
Mostra dettagli



Sub Centre – ore 04:00
Fajing Sun CHN vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Yokkaichi
Fajing Sun [1]
6
6
Takuya Kumasaka [10]
2
2
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

Justin Boulais CAN vs Hyeon Chung KOR

ATP Yokkaichi
Hyeon Chung [3]
4
4
Justin Boulais [9]
6
6
Vincitore: Boulais
Mostra dettagli

Dan Added FRA vs Kokoro Isomura JPN (Non prima 07:00)

ATP Yokkaichi
Kokoro Isomura
4
2
Dan Added [3]
6
6
Vincitore: Added
Mostra dettagli



Court 7 – ore 04:00
Jie Cui CHN vs Alec Deckers NED

ATP Yokkaichi
Jie Cui [5]
7
6
Alec Deckers
6
2
Vincitore: Cui
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Tai Sach AUS (Non prima 06:00)

ATP Yokkaichi
Tai Sach
4
2
Carl Emil Overbeck [11]
6
6
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli

Hayato Matsuoka JPN vs Ognjen Milic SRB (Non prima 07:00)

ATP Yokkaichi
Hayato Matsuoka
6
5
6
Ognjen Milic
4
7
4
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

TAG: