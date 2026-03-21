Sportwatchers Cup. La finale è internazionale, Lisa Pigato affronta la francese Alice Tubello

La Sportwatchers Cup entra nel suo momento decisivo. Domani dalle ore 10, sui campi del Monte Ka Tira, si giocano entrambe le finali dell’ITF World Tennis Tour W35 targato Leotennis. Termina una settimana intensa e ricca di match combattuti, con le semifinali giocate in una quasi giornata primaverile.

La finale del singolare metterà di fronte Alice Tubello e Lisa Pigato, testa di serie numero 2. La francese ha conquistato l’accesso all’ultimo atto superando Alessandra Mazzola in tre set che hanno dato spettacolo con un 6-3, 4-6, 6-3. Pigato ha invece chiuso in due contro Jennifer Ruggeri, 7-5, 6-4, confermando solidità nei momenti chiave.

Due percorsi diversi che convergono in una finale aperta, con Pigato e Tubello meritatamente all’atto conclusivo della Sportwatchers Cup.

Nel doppio, la finale vedrà opposte le prime due coppie del seeding. Cavalle-Reimers e Zantedeschi, testa di serie numero uno, hanno superato Esquiva Banuls e Turini al super tie-break 6-4, 2-6, 10-7. Kucmova e Sakellaridi, coppia numero due, hanno invece avuto la meglio su Basiletti e Maduzzi con il punteggio di 6-3, 6-4.

Primo ultimo atto dunque per la Sportwatchers Cup, con in palio i titoli della prima settimana e un programma che, per la seconda settimana, si riapre già domani in provincia di Catania.