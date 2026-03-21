WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Dubrovnik: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presente Tyra Caterina Grant

21/03/2026 17:36 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

HRV WTA 125 Dubrovnik – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Noma Noha Akugue GER vs Min Liu CHN
Katarzyna Piter POL vs (6) Mia Ristic SRB

(2) Marina Bassols Ribera ESP vs Jule Niemeier GER
Nika Radisic SLO vs (7) Polona Hercog SLO

(3) Sada Nahimana BDI vs (WC) Sara Sorribes Tormo ESP
(WC) Ana Petkovic it vs (5) Tyra Caterina Grant ITA

(4) Tara Wuerth CRO vs (WC) Vlada Kozak GBR
(WC) Anastasia Detiuc CZE vs (8) Amarissa Toth HUN

TAG: ,