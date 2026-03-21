WTA 125 Dubrovnik: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presente Tyra Caterina Grant
21/03/2026 17:36
WTA 125 Dubrovnik – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Noma Noha Akugue vs Min Liu
Katarzyna Piter vs (6) Mia Ristic
(2) Marina Bassols Ribera vs Jule Niemeier
Nika Radisic vs (7) Polona Hercog
(3) Sada Nahimana vs (WC) Sara Sorribes Tormo
(WC) Ana Petkovic vs (5) Tyra Caterina Grant
(4) Tara Wuerth vs (WC) Vlada Kozak
(WC) Anastasia Detiuc vs (8) Amarissa Toth
