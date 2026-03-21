Barletta, flash mob di lancio del Challenger ATP. Domattina l’esibizione dei giovani della scuola tennis in corso Vittorio Emanuele
Un flash mob di lancio del torneo internazionale di tennis. Un appuntamento per annunciare uno degli eventi sportivi più importanti della regione e del Sud Italia. Domani 22 marzo in corso Vittorio Emanuele a Barletta alle ore 10.45 le attenzioni saranno tutte sui giovani ragazzi della scuola di tennis del Circolo “Hugo Simmen” di Barletta.
Alla presenza del sindaco Cosimo Cannito e delle autorità cittadine, con l’evento di domani si entra di fatto nel clima di sport, entusiasmo e divertimento che farà diventare Barletta la capitale mondiale del tennis sulla terra rossa. Infatti, dal 29 marzo al 5 aprile, è in programma la 26^ edizione del Challenger Atp, che porterà a Barletta nomi di blasone del tennis internazionale ma anche giovani talenti pronti a spiccare il volo nella classifica mondiale. Il torneo sarà presentato ufficialmente giovedì 26 marzo alle ore 10.30 al Palazzo della Marra di Barletta.
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