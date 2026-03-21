Berrettini ritrova sorrisi e certezze a Miami: “Conosco il mio valore, ho solo bisogno di partite”. Fonseca analizza Sinner e Alcaraz: “Jannik è come un robot, Carlos invece può fare tutto” (Video)

Matteo Berrettini torna a prendersi una vittoria pesante e, soprattutto, ritrova sensazioni che valgono quasi quanto il risultato. Il successo contro Alexander Bublik al secondo turno del Masters 1000 di Miami non rappresenta soltanto un passo avanti nel torneo della Florida, ma anche un segnale importante nel percorso di risalita dell’azzurro.

Berrettini ha infatti firmato la sua prima vittoria contro un Top 20 da quando aveva battuto l’allora numero 2 del mondo Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2025. A rendere ancora più significativa la prestazione ci sono anche i numeri: 17 ace e una prova di grande autorità, costruita con fiducia, aggressività e consapevolezza.

“Conosco il mio valore in campo”

Dopo il match, Berrettini ha parlato con parole molto chiare, che raccontano bene il momento che sta vivendo. Più che il ranking o la fretta di tornare subito dove era stato, oggi il romano sembra voler rimettere al centro il gioco, le sensazioni e il piacere di stare in campo.

“Conosco il mio valore in campo. So che tipo di giocatore sono. Ho solo bisogno di partite”.

È una frase semplice, ma molto significativa. Berrettini non sente il bisogno di dimostrare a se stesso chi sia: quella consapevolezza c’è già. Quello che gli serve ora è continuità, ritmo e la possibilità di accumulare incontri per ritrovare pienamente la sua dimensione.

Una vittoria che vale anche sul piano emotivo

Il successo su Bublik ha un peso tecnico, ma anche emotivo. E Berrettini non lo ha nascosto, spiegando quanto oggi conti per lui soprattutto il rapporto con il campo e con il tennis.

“È una bella sensazione, mi rende felice perché mi godo il tempo che passo in campo ed è la cosa più importante per me. Finora ho avuto una carriera incredibile, migliore di quanto avessi mai sognato da bambino, ora è il momento di godermi davvero questo sport”.

Sono parole che fotografano un approccio diverso, forse più maturo, sicuramente più sereno. Dopo una carriera che gli ha già regalato traguardi enormi, oggi Berrettini sembra voler riscoprire il lato più puro del gioco, quello legato al piacere di competere e di sentirsi bene in campo.

E Miami, da questo punto di vista, sembra essere il posto giusto.

“Mi piace giocare qui davanti alla gente a Miami. Mi piace semplicemente giocare a tennis quando mi sento così, ed è per questo che è così speciale”.

Il ranking passa in secondo piano

Secondo le proiezioni in tempo reale del ranking ATP, Berrettini è oggi numero 86 del mondo, senza ancora conteggiare i punti del quarto di finale raggiunto lo scorso anno proprio a Miami. Eppure, almeno nelle sue parole, la classifica sembra quasi un dettaglio secondario.

L’azzurro ha spiegato di essere concentrato molto di più sulla continuità, sia sul piano fisico sia su quello mentale, che non sulla rincorsa immediata al ranking.

“Oggi ho giocato davvero bene, ma mi sto anche allenando bene, mi sto preparando bene. Il mio livello è molto alto anche in allenamento, quindi ho solo bisogno di partite”.

È un concetto che Berrettini ha ribadito più volte: il livello c’è, le sensazioni in allenamento sono buone, il lavoro sta dando risposte. Ora serve trasferire tutto questo con continuità anche in partita.

“Ho ritrovato quella mentalità”

Tra i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni c’è anche la riflessione sulla fretta, un elemento che spesso accompagna i rientri e i tentativi di risalita nel tennis di alto livello.

“A volte questo sport ti mette un po’ fretta nel voler tornare. Ma quando ero bambino non pensavo al ranking e sono arrivato dove sono arrivato”.

Da qui nasce forse il punto più profondo del suo discorso: “Quindi ho un po’ ritrovato quella mentalità, ed è per questo che adesso sorrido”.

È una frase che racconta molto. Berrettini sembra aver recuperato uno sguardo più libero sul proprio percorso, meno ossessionato dalla necessità di tornare subito a una certa posizione e più focalizzato sul quotidiano, sul lavoro e sul piacere di competere.

Un segnale importante per il suo percorso

La vittoria contro Bublik, quindi, non è soltanto una buona prestazione in un Masters 1000. È anche un segnale preciso: Matteo Berrettini sta cercando di ricostruire il suo cammino partendo dalle fondamenta giuste, cioè dalla fiducia nel proprio tennis e da una mentalità più leggera ma non meno ambiziosa.

Il servizio torna a fare male, il livello si alza, il sorriso è tornato. E forse è proprio questo l’aspetto più incoraggiante: Berrettini non sembra soltanto in cerca di risultati, ma di una versione di sé più autentica e più stabile.

A Miami, intanto, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Matteo sa ancora bene chi è. Adesso vuole solo il tempo e le partite necessarie per dimostrarlo di nuovo anche a tutti gli altri.

Fonseca analizza Sinner e Alcaraz: “Jannik è come un robot, Carlos invece può fare tutto”

Joao Fonseca cercava risposte. E in queste settimane, tra Indian Wells e Miami, le ha trovate nel modo più diretto possibile: affrontando uno dopo l’altro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due riferimenti assoluti del tennis maschile attuale. Dopo la sconfitta contro lo spagnolo al Miami Open 2026, il brasiliano ha parlato in conferenza stampa con grande lucidità, spiegando cosa abbia imparato da questi confronti e quali differenze veda tra i due campioni.

Per il 19enne carioca, questi match rappresentavano una tappa fondamentale del suo percorso: capire dove si trova davvero il suo tennis rispetto al vertice e raccogliere indicazioni utili per continuare a crescere. Le sue parole raccontano bene quanto questa esperienza lo abbia colpito.

“Affrontarli mi ha aiutato a capire i loro stili”

Fonseca ha spiegato subito che giocare contro Sinner e Alcaraz gli ha permesso di leggere più chiaramente le caratteristiche dei due dominatori del circuito.

“Affrontarmi con entrambi mi ha aiutato a capire i diversi stili di gioco che hanno”.

Da lì è partita un’analisi molto interessante, in cui il brasiliano ha distinto con precisione ciò che rende unici i due.

“Sinner è come un robot”

Nel descrivere Jannik Sinner, Fonseca ha usato un’immagine forte, ma molto efficace:

“Credo che Alcaraz abbia un repertorio di colpi maggiore. Jannik è come un robot, semplicemente spacca la palla e fa tutto alla perfezione”.

La frase rende bene l’impressione che il numero 2 del mondo trasmette a chi lo affronta: continuità, precisione, pulizia esecutiva, intensità costante. Un tennis quasi meccanico nella sua perfezione, in cui ogni colpo sembra uscire con la stessa qualità e la stessa solidità.

“Carlos può fare assolutamente di tutto”

Se Sinner impressiona per la perfezione e la ripetibilità del suo tennis, Carlos Alcaraz ha colpito Fonseca per la completezza e l’imprevedibilità.

“Carlos, invece, può fare assolutamente di tutto in campo. Può liftare la palla, colpire fortissimo, salire a rete, cambiare ritmo… La sua mobilità è spettacolare ed è difficile capire il suo tennis”.

È forse questa la chiave più interessante della riflessione del brasiliano: contro Alcaraz non basta difendersi da una o due armi principali, perché il suo gioco cambia continuamente forma. Sa spingere, rallentare, variare, accorciare, allungare lo scambio, attaccare la rete o restare da fondo. Ed è proprio questa varietà a renderlo così difficile da leggere.

“All’inizio sentivo che giocava con un po’ di pressione”

Fonseca si è poi soffermato più nello specifico sul match perso a Miami contro lo spagnolo, spiegando come abbia percepito l’evoluzione della partita.

“Man mano che il match andava avanti ho sentito che si scioglieva e trovava il suo ritmo in campo. All’inizio giocava con un po’ di pressione sulle spalle, ma dopo aver ottenuto un break iniziale in ogni set ha alzato il livello”.

Una lettura interessante, perché mostra come il brasiliano abbia avuto la sensazione di trovarsi davanti un Alcaraz non subito fluido, ma capace di prendere rapidamente il controllo una volta trovato il vantaggio.

“Sono entrato in campo convinto di poter vincere”

Fonseca ha anche ammesso di essersi presentato alla sfida con la convinzione di poter competere davvero, anche grazie a quanto vissuto poco prima contro Sinner a Indian Wells.

“Sono entrato in campo convinto di poter vincere dopo quanto successo con Sinner a Indian Wells, ma non ho sfruttato le opportunità e lui ha giocato una grande partita. È il numero 1”.

Una dichiarazione che racconta bene la sua mentalità: rispetto per l’avversario, ma nessun complesso di inferiorità. Allo stesso tempo, però, il brasiliano ha riconosciuto con onestà dove la partita gli sia sfuggita di mano.

“Devo riflettere sui miei errori e imparare da loro”.

“Con Alcaraz devi giocare un tennis perfetto”

Fonseca ha poi spiegato quale sia, a suo avviso, la difficoltà più grande nell’affrontare lo spagnolo.

“La grande difficoltà nell’affrontare Alcaraz è che non sai cosa farà, perché ha tutti i colpi nel suo arsenale”.

E da qui la conclusione più netta: “Hai bisogno di giocare un tennis perfetto e io non ho sfruttato le opportunità che ho avuto. Penso che sia stata questa la differenza”.

È una frase che dice molto, sia sul livello di Alcaraz sia sulla lucidità con cui Fonseca legge la partita. Il brasiliano sa che il margine contro un giocatore di quel calibro è sottilissimo: quando le occasioni arrivano, vanno colte. E contro chi possiede un arsenale così completo, ogni esitazione pesa ancora di più.

Un’esperienza che lascia indicazioni chiare

Fonseca lascia Miami senza il colpo grosso, ma con un bagaglio prezioso. Le sue parole mostrano un giocatore giovane, sì, ma già molto consapevole: capace di distinguere le sfumature del tennis dei migliori, di leggere le partite con maturità e di capire dove deve ancora crescere.

Sinner e Alcaraz, per lui, sono ancora un riferimento lontano. Ma il modo in cui li analizza fa capire che il percorso è stato imboccato con la mentalità giusta. E nel tennis di vertice, questa è già una base enorme.

Per ora Joao torna a casa con una sconfitta e molte indicazioni. Ma se saprà trasformare queste lezioni in lavoro quotidiano, il gap con i migliori potrebbe iniziare a ridursi più in fretta di quanto sembri.





Francesco Paolo Villarico