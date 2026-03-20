Sakamoto irrompe a Miami e racconta la lezione imparata da Sinner: “Ogni colpo aveva uno scopo”

Il Miami Open 2026 continua a lanciare segnali interessanti sul futuro del circuito, e uno dei nomi da tenere d’occhio è senza dubbio quello di Rei Sakamoto. Il 19enne giapponese ha conquistato in Florida la prima vittoria ATP della sua carriera, superando Aleksandar Kovacevic per 6-4 3-6 7-6(7) al termine di un match tesissimo, chiuso soltanto al quinto match point.

Un successo che conferma la sua crescita e che arriva in un momento importante del suo percorso, ancora in piena fase di transizione dal tennis junior al circuito maggiore. Ma oltre alla vittoria, a colpire sono state anche le sue parole su una recente esperienza vissuta accanto a Jannik Sinner, allenamento che gli ha lasciato una lezione destinata a pesare molto nel suo sviluppo.

La prima vittoria ATP e un segnale forte

Per Sakamoto, il successo contro Kovacevic non rappresenta solo una tappa simbolica, ma una conferma concreta del suo progresso. Il giapponese, campione junior agli Australian Open 2024, sta continuando ad accumulare esperienza e risultati, e la sua prestazione a Miami mostra già una certa capacità di reggere pressione e momenti delicati.

La partita è stata equilibrata, nervosa, piena di tensione, ma proprio il modo in cui è riuscito a restare dentro al match fino alla fine racconta molto del suo profilo. Non è un caso isolato, ma un altro passo in avanti per un giocatore che sta iniziando a costruire una presenza sempre più credibile nel circuito.

L’allenamento con Sinner che gli ha cambiato prospettiva

Dopo il match, Sakamoto ha parlato di una recente seduta di allenamento con Jannik Sinner, spiegando quanto quell’esperienza lo abbia colpito.

“Ho avuto l’opportunità di allenarmi con Sinner. Abbiamo fatto il riscaldamento e poi giocato quasi due set. Il punteggio è stato 6-4, 3-5. Sinner non stava cercando di vincere l’allenamento, stava lavorando sul suo gioco. Probabilmente è per questo che sono riuscito a vincere un set”.

Una battuta, certo, ma dietro c’è un’osservazione molto seria. Quello che ha impressionato il giapponese non è stato tanto il punteggio o il livello generale, quanto il modo in cui Sinner interpretava ogni singolo scambio.

“La cosa che mi ha colpito di più sono stati gli scambi. Quasi non ci sono state smorzate. Ogni colpo aveva uno scopo. L’intensità era molto alta. Prima di iniziare pensavo: ‘E se non fossi capace nemmeno di ributtare una palla? E se non riuscissi neanche a fare bene il palleggio?’”.

Questa confessione racconta bene l’impatto emotivo del confronto con uno dei migliori giocatori del mondo, ma anche la lucidità con cui Sakamoto ha saputo trasformare quell’esperienza in apprendimento.

“In allenamento non giochi per vincere, giochi per migliorare”

Il punto centrale della riflessione del giovane giapponese è proprio qui: l’allenamento con Sinner gli ha fatto cambiare prospettiva sul senso del lavoro quotidiano.

“Si vede quanto entri in campo con il diritto. Questo mi ha fatto capire che l’allenamento non serve per vincere i punti, serve per lavorare sul tuo gioco”.

E poi la frase che sintetizza tutto: “In partita giochi per vincere. Ma in allenamento giochi per migliorare. Non solo per vincere il punto che hai davanti, ma per continuare a migliorare il tuo tennis. È stata una grande lezione”.

Sono parole molto mature, soprattutto per un giocatore di 19 anni. Significano aver colto un aspetto fondamentale del professionismo ad alto livello: il valore del lavoro non sta nel risultato immediato dello scambio, ma nella costruzione di automatismi, identità e qualità che poi emergono in partita.

La fiducia trovata anche contro Sinner

Nonostante il grande impatto avuto da quella sessione, Sakamoto ha anche raccontato di aver trovato segnali positivi dal proprio tennis.

“Negli scambi più lenti me la sono cavata abbastanza bene. È stata un’esperienza incredibile. Il mio secondo servizio ha funzionato molto bene”.

Un dettaglio interessante, perché dimostra che il giapponese non è uscito da quell’allenamento soltanto ammirato, ma anche più consapevole di quello che può già fare bene. E nel percorso di crescita di un giovane talento, questo è altrettanto importante quanto imparare dai migliori.

Una generazione che avanza

La vittoria di Sakamoto si inserisce inoltre in un quadro molto interessante per il tennis mondiale. A Miami, infatti, lui fa parte di un gruppo di cinque teenager — insieme a Moise Kouamé, Darwin Blanch, Rafael Jódar e Joao Fonseca — capaci di raggiungere il secondo turno del torneo per la prima volta dal 2007, anno in cui ci riuscirono giocatori come Djokovic, Murray e Del Potro.

Il dato, da solo, basta a spiegare quanto questa nuova generazione stia cominciando a farsi spazio con forza.

Ora la sfida a Medvedev

Il prossimo passo per Sakamoto sarà ancora più impegnativo: al secondo turno lo aspetta Daniil Medvedev, un test severissimo e ideale per misurare il suo livello competitivo attuale.

Al di là del risultato che arriverà, però, il giapponese ha già lasciato un segnale importante. Ha talento, sta crescendo, ha già vinto due titoli Challenger e soprattutto sembra avere le idee sempre più chiare su cosa serva per salire davvero di livello.

E forse è proprio questa la notizia migliore per lui: a Miami non ha soltanto vinto una partita. Ha dimostrato di stare imparando in fretta cosa significa diventare un giocatore vero.





Francesco Paolo Villarico