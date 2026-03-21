Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Arnaldi lotta ma cede a Shevchenko. Darderi ko con Landaluce

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Una giornata complicata e amara per il tennis azzurro al Miami Open 2026. Tra pioggia, sospensioni, cambi di campo e partite ad alta tensione, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi salutano il Masters 1000 della Florida al primo turno.
Il match più tormentato è stato quello di Arnaldi, fermato dal kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 6-2 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco effettivo. Più secca, ma comunque significativa, anche la sconfitta di Darderi, battuto dallo spagnolo Martin Landaluce, capace di conquistare la prima vittoria in carriera contro un giocatore Top 20.
Arnaldi spreca le occasioni, Shevchenko è più lucido nei momenti chiave
La sfida tra Arnaldi e Shevchenko è stata segnata fin dall’inizio da continue interruzioni e da una gestione complicata delle condizioni esterne. Prima il ritardo per la pioggia, poi la sospensione per oscurità e infine il trasferimento su un altro campo: un contesto tutt’altro che semplice, dentro cui il kazako è riuscito a essere più freddo nei momenti decisivi.
Nel primo set Arnaldi ha avuto subito la chance di indirizzare il match, ma nel sesto game ha sprecato tre palle break consecutive, facendosi rimontare da 0-40. Da lì in avanti il parziale è filato senza ulteriori occasioni in risposta, fino al tie-break. L’azzurro è salito sul 3-1, ma si è fatto riprendere sul 3-3. Dopo un equilibrio iniziale, il passaggio decisivo è arrivato sul 5-4 per Arnaldi: da quel momento l’italiano ha perso gli ultimi tre punti, consegnando il set a Shevchenko per 7-5 nel gioco decisivo dopo 49 minuti.
Il secondo set tra rimonte, match point annullati e cambio di campo
Anche la seconda frazione ha vissuto continui ribaltamenti. Arnaldi è partito bene, strappando subito il servizio al kazako e volando sul 2-0, ma il vantaggio si è dissolto rapidamente. Nel quarto game l’azzurro è finito sotto 0-40 e alla terza occasione ha subito il controbreak del 2-2.
La partita sembrava girare definitivamente quando Shevchenko ha trovato un altro break nel sesto game ed è salito fino al 5-3, arrivando a servire per il match nel nono gioco. Arnaldi, però, ha reagito con grande orgoglio: ha annullato un match point, ha ottenuto il controbreak ai vantaggi e ha poi agganciato il 5-5.
Proprio in quel momento, però, la luce è calata sul Court 4 e la sfida è stata sospesa per oscurità dopo 48 minuti di secondo set. Una volta spostati sul Court 3, Shevchenko ha tenuto il servizio, mentre Arnaldi ha dovuto annullare altri quattro match point prima di portare il parziale al tie-break.
Nel gioco decisivo il kazako è salito dall’1-1 al 4-1, ma ancora una volta Arnaldi ha saputo reagire, infilando cinque punti consecutivi e procurandosi due set point sul 6-4. Alla seconda occasione, l’azzurro ha chiuso il tie-break 7-5, rimettendo il match in perfetta parità dopo 70 minuti.
Terzo set senza storia: Shevchenko scappa via
Nel set decisivo, però, Arnaldi ha pagato le energie spese e la lucidità è calata. Dopo aver annullato quattro palle break in avvio, nel terzo game è andato sotto 0-40 e questa volta Shevchenko ha approfittato subito della prima chance per strappare il servizio.
Il kazako ha consolidato il vantaggio portandosi sul 3-1, poi ha piazzato un altro break per il 4-1, indirizzando definitivamente il match. Da lì in poi Arnaldi non è più riuscito a rientrare e Shevchenko ha chiuso con autorità sul 6-2 dopo 33 minuti.
I numeri confermano l’equilibrio, ma anche la differenza nella gestione
Le statistiche raccontano una partita molto più equilibrata di quanto dica il terzo set. Shevchenko ha conquistato 116 punti contro i 112 di Arnaldi, pur mettendo a segno meno vincenti: 29 contro 49. A fare la differenza, però, è stato soprattutto il numero di errori non forzati: 35 per il kazako, 51 per l’azzurro.
Arnaldi ha chiuso con una resa migliore sulla prima di servizio, vincendo il 72% dei punti, ma ha sofferto molto di più sulla seconda, fermandosi al 44%, dato inferiore rispetto al rivale. In una sfida così tirata, questa differenza ha pesato parecchio.
Per Shevchenko ora ci sarà al secondo turno lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8.
Darderi si ferma contro Landaluce
Non arrivano buone notizie nemmeno da Luciano Darderi, che dopo essere salito fino alla posizione numero 18 ATP — traguardo che ha contribuito al record storico dell’Italia con quattro giocatori in Top 20 — si è fermato all’esordio contro Martin Landaluce.
Per lo spagnolo si tratta di una vittoria di grande rilievo: è infatti il primo successo in carriera contro un Top 20, oltre al risultato che gli permette di raggiungere per la prima volta il terzo turno in un Masters 1000.
Landaluce, ex numero 1 del mondo junior e campione dello US Open Under 18 nel 2022, ha confermato il suo feeling con Miami. Due anni fa, proprio in Florida, aveva ottenuto contro Munar la sua prima vittoria nel circuito ATP, diventando il primo giocatore nato dopo il 2006 a vincere un match in un Masters 1000. Oggi ha aggiunto un altro tassello importante alla sua crescita, chiudendo la sfida con Darderi con un bellissimo passante di rovescio lungolinea sul match point.
Combined Miami – 1° Turno M – 2° Turno F – hard
Stadium – ore 17:00
Casper Ruud
vs Ethan Quinn
ATP Miami
Casper Ruud [11]
4
6
Ethan Quinn
6
7
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
ace
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
E. Quinn
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
ace
5-4 → 5-5
C. Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
E. Quinn
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-3 → 4-4
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
E. Quinn
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-5 → 4-6
E. Quinn
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
E. Quinn
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
C. Ruud
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto vs Coco Gauff (Non prima 18:00)
WTA Miami
Elisabetta Cocciaretto
6
4
3
Coco Gauff [4]
3
6
6
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
2-4 → 3-4
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
2-2 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
0-1 → 1-1
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Aryna Sabalenka vs Ann Li
WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]•
0
7
6
0
Ann Li
0
6
4
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ann Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Ann Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Ann Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Carlos Alcaraz vs Joao Fonseca (Non prima 00:00)
ATP Miami
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Joao Fonseca
4
4
Vincitore: Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alcaraz
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-4 → 6-4
J. Fonseca
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Fonseca
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-0 → 2-0
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-3 → 5-3
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-2 → 4-3
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-1 → 2-1
C. Alcaraz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
Elena Rybakina vs Yulia Putintseva (Non prima 01:30)
WTA Miami
Elena Rybakina [3]
0
6
6
0
Yulia Putintseva•
0
3
3
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Yulia Putintseva
3-3 → 4-3
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Yulia Putintseva
3-2 → 3-3
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Yulia Putintseva
1-0 → 1-1
Grandstand – ore 16:00
Amanda Anisimova vs Ajla Tomljanovic
WTA Miami
Amanda Anisimova [6]
6
5
6
Ajla Tomljanovic
1
7
4
Vincitore: Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ajla Tomljanovic
5-4 → 6-4
Amanda Anisimova
5-3 → 5-4
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Amanda Anisimova
4-0 → 4-1
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Amanda Anisimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Amanda Anisimova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Amanda Anisimova
5-5 → 5-6
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Amanda Anisimova
4-4 → 5-4
Ajla Tomljanovic
3-4 → 4-4
Amanda Anisimova
3-3 → 3-4
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Amanda Anisimova
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Amanda Anisimova
1-1 → 2-1
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Amanda Anisimova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Amanda Anisimova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Amanda Anisimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Amanda Anisimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Jack Draper vs Reilly Opelka (Non prima 17:30)
ATP Miami
Jack Draper [25]
6
6
Reilly Opelka
7
7
Vincitore: Opelka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
0*-4
0-5*
0-6*
ace
6-6 → 6-7
R. Opelka
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
R. Opelka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Draper
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 5-4
J. Draper
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
R. Opelka
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
J. Draper
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
R. Opelka
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
1-2*
1-3*
ace
1*-4
2*-4
3-4*
ace
3-5*
ace
3*-6
ace
6-6 → 6-7
R. Opelka
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
5-5 → 5-6
J. Draper
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
R. Opelka
0-15
15-15
ace
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
J. Draper
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Botic van de Zandschulp vs Taylor Fritz
ATP Miami
Botic van de Zandschulp
3
7
3
Taylor Fritz [6]
6
6
6
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Fritz
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
T. Fritz
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
B. van de Zandschulp
2-3 → 3-3
B. van de Zandschulp
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
2*-1
ace
3*-1
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. van de Zandschulp
5-5 → 6-5
T. Fritz
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
B. van de Zandschulp
4-4 → 5-4
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
B. van de Zandschulp
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
2-5 → 3-5
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
B. van de Zandschulp
0-1 → 1-1
T. Fritz
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Stefanos Tsitsipas vs Alex de Minaur
Il match deve ancora iniziare
Francesca Jones vs Jessica Pegula (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Butch Buchholz – ore 16:00
Aleksandar Kovacevic
vs Rei Sakamoto
ATP Miami
Aleksandar Kovacevic
4
6
6
Rei Sakamoto
6
3
7
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
ace
0-3*
ace
1-3*
ace
2*-3
ace
3*-3
ace
4-3*
ace
4-4*
4*-5
4*-6
ace
5-6*
ace
6-6*
ace
6*-7
ace
7*-7
ace
7-8*
ace
6-6 → 6-7
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
ace
ace
5-6 → 6-6
R. Sakamoto
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
4-5 → 5-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-4 → 4-4
R. Sakamoto
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-3 → 3-3
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
R. Sakamoto
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-1 → 1-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
R. Sakamoto
15-0
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-2 → 5-2
A. Kovacevic
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-1 → 4-1
R. Sakamoto
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
ace
2-1 → 3-1
A. Kovacevic
15-0
ace
40-0
ace
40-15
df
ace
1-1 → 2-1
R. Sakamoto
15-0
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
30-30
ace
ace
3-5 → 4-5
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
ace
2-4 → 3-4
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 2-4
R. Sakamoto
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-2 → 1-3
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
ace
1-1 → 1-2
R. Sakamoto
15-0
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Tommy Paul vs Adrian Mannarino
ATP Miami
Tommy Paul [22]
6
2
6
Adrian Mannarino
2
6
4
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-5 → 2-6
T. Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Mannarino
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Mannarino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Paul
0-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Mannarino
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Alexander Bublik vs Matteo Berrettini
ATP Miami
Alexander Bublik [10]
4
4
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Berrettini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
1-2 → 1-3
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Berrettini
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Berrettini
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
M. Berrettini
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 1-3
A. Bublik
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Bublik
0-15
0-30
0-40
df
15-40
df
0-0 → 0-1
Elena-Gabriela Ruse vs (15) Madison Keys
Il match deve ancora iniziare
Talia Gibson vs (16) Naomi Osaka
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 15:00
Anna Blinkova
vs (10) Victoria Mboko Inizio 15:00
WTA Miami
Anna Blinkova
0
2
0
0
Victoria Mboko [10]
0
6
6
0
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
(33) Maria Sakkari vs Alycia Parks
WTA Miami
Maria Sakkari [33]•
0
3
3
0
Alycia Parks
0
6
6
0
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Maria Sakkari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Taylor Townsend vs (7) Jasmine Paolini Non prima 18:30
WTA Miami
Taylor Townsend
3
6
2
Jasmine Paolini [7]
6
1
6
Vincitore: Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Roberto Bautista Agut vs Karen Khachanov
ATP Miami
Roberto Bautista Agut
3
3
Karen Khachanov [14]
6
6
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
2-3 → 2-4
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Bautista Agut
0-1 → 1-1
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bautista Agut
3-5 → 3-6
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
R. Bautista Agut
2-4 → 3-4
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
R. Bautista Agut
1-3 → 2-3
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
R. Bautista Agut
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
R. Bautista Agut
0-0 → 0-1
Camilo Ugo Carabelli vs Sebastian Korda
ATP Miami
Camilo Ugo Carabelli
0
3
Sebastian Korda [32]
6
6
Vincitore: Korda
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
S. Korda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
S. Korda
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Ugo Carabelli
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
0-5 → 0-6
S. Korda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 0-5
C. Ugo Carabelli
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
S. Korda
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
S. Korda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
(26) Leylah Fernandez vs Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 15:00
(14) Linda Noskova
vs Sorana Cirstea Inizio 15:00
WTA Miami
Linda Noskova [14]
2
6
4
Sorana Cirstea
6
3
6
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Linda Noskova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Sorana Cirstea
0-15
0-30
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Linda Noskova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(13) Karolina Muchova vs Camila Osorio
WTA Miami
Karolina Muchova [13]
4
6
7
Camila Osorio
6
2
5
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Karolina Muchova
6-5 → 7-5
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Karolina Muchova
3-2 → 4-2
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Karolina Muchova
4-1 → 5-1
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Karolina Muchova
2-1 → 3-1
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Karolina Muchova
0-1 → 1-1
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
4-5 → 4-6
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Karolina Muchova
3-4 → 4-4
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Karolina Muchova
2-3 → 3-3
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Karolina Muchova
1-2 → 2-2
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Arthur Fils vs Darwin Blanch
ATP Miami
Arthur Fils [28]
6
6
Darwin Blanch
2
3
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Blanch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Fils
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
A. Fils
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
A. Fils
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
2-0 → 3-0
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Raphael Collignon vs Flavio Cobolli
ATP Miami
Raphael Collignon
7
6
Flavio Cobolli [13]
5
3
Vincitore: Collignon
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
0-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
5-3 → 6-3
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Cobolli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
4-2 → 4-3
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Collignon
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
F. Cobolli
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
R. Collignon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
F. Cobolli
0-15
0-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
R. Collignon
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
F. Cobolli
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Cobolli
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
1-1 → 1-2
R. Collignon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Zizou Bergs vs Tomas Martin Etcheverry
Il match deve ancora iniziare
Luciano Darderi vs Martin Landaluce (Non prima 00:00)
ATP Miami
Luciano Darderi [17]
3
7
4
Martin Landaluce
6
6
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
3-4 → 4-4
M. Landaluce
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
2*-1
4-1*
ace
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
df
6-6 → 7-6
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
L. Darderi
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-5 → 6-5
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-5 → 4-5
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
ace
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
L. Darderi
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 2-1
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 2-0
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 15:00
Valentin Royer
vs Thiago Agustin Tirante
ATP Miami
Valentin Royer
5
7
6
Thiago Agustin Tirante
7
6
7
Vincitore: Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
ace
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
V. Royer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-6 → 6-6
T. Agustin Tirante
5-5 → 5-6
V. Royer
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
V. Royer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Agustin Tirante
3-3 → 3-4
V. Royer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
T. Agustin Tirante
1-1 → 1-2
V. Royer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
ace
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
df
6-6 → 7-6
T. Agustin Tirante
6-5 → 6-6
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-5 → 5-5
V. Royer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 3-5
T. Agustin Tirante
2-3 → 2-4
V. Royer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 1-3
V. Royer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
T. Agustin Tirante
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
V. Royer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
V. Royer
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
T. Agustin Tirante
15-0
ace
15-15
15-30
40-30
4-3 → 4-4
V. Royer
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
T. Agustin Tirante
1-2 → 1-3
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 0-2
V. Royer
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
0-0 → 0-1
Gabriel Diallo vs Yibing Wu
ATP Miami
Gabriel Diallo
6
7
Yibing Wu
2
6
Vincitore: Diallo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
Y. Wu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
G. Diallo
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
Y. Wu
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Diallo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
ace
5-2 → 6-2
Y. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-1 → 5-2
Y. Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
ace
3-1 → 4-1
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
G. Diallo
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Arthur Cazaux vs Tomas Barrios Vera
ATP Miami
Arthur Cazaux
7
6
Tomas Barrios Vera
5
4
Vincitore: Cazaux
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Cazaux
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Cazaux
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 3-2
A. Cazaux
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Cazaux
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
6-5 → 7-5
A. Cazaux
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-5 → 6-5
A. Cazaux
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Cazaux
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Cazaux
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Moise Kouame vs Jiri Lehecka
ATP Miami
Moise Kouame
2
5
Jiri Lehecka [21]
6
7
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kouame
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-4 → 5-5
M. Kouame
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Lehecka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Lehecka
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
M. Kouame
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Kouame
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Kouame
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kouame
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-4 → 2-5
M. Kouame
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 2-3
M. Kouame
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Kouame
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Mariano Navone vs Valentin Vacherot
ATP Miami
Mariano Navone
3
4
Valentin Vacherot [24]
6
6
Vincitore: Vacherot
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Vacherot
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
4-5 → 4-6
M. Navone
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
3-5 → 4-5
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Vacherot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
V. Vacherot
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
2-4 → 2-5
M. Navone
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-3 → 2-4
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Aleksandar Vukic vs Rafael Jodar (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 15:00
Zeynep Sonmez
vs (12) Belinda Bencic Inizio 15:00
WTA Miami
Zeynep Sonmez•
0
3
2
0
Belinda Bencic [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Katie Boulter vs (17) Clara Tauson
WTA Miami
Katie Boulter
0
6
6
1
Clara Tauson [17]
0
7
4
0
Vincitore: Boulter
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
2*-4
3*-4
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Clara Tauson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Hailey Baptiste vs (19) Liudmila Samsonova
WTA Miami
Hailey Baptiste
0
6
7
0
Liudmila Samsonova [19]
0
3
5
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Liudmila Samsonova
4-4 → 5-4
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Liudmila Samsonova
4-3 → 5-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Liudmila Samsonova
2-1 → 2-2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Liudmila Samsonova
1-0 → 2-0
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(23) Qinwen Zheng vs Sloane Stephens
Il match deve ancora iniziare
Peyton Stearns vs (34) Jaqueline Cristian
WTA Miami
Peyton Stearns
0
4
5
0
Jaqueline Cristian [34]
0
6
7
0
Vincitore: Cristian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Jaqueline Cristian
5-4 → 5-5
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Jaqueline Cristian
2-1 → 2-2
Jaqueline Cristian
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 15:00
(20) Diana Shnaider
vs Tereza Valentova Inizio 15:00
WTA Miami
Diana Shnaider [20]•
0
7
7
0
Tereza Valentova
0
6
6
0
Vincitore: Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
3-2*
4*-2
5*-2
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Tereza Valentova
3-3 → 3-4
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Tereza Valentova
2-2 → 3-2
Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6*-3
6-4*
6-5*
6*-6
7*-6
7-7*
8-7*
6-6 → 7-6
Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Tereza Valentova
5-4 → 5-5
Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Tereza Valentova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Tereza Valentova
1-0 → 1-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Elvina Kalieva vs (21) Elise Mertens
WTA Miami
Elvina Kalieva
0
2
0
0
Elise Mertens [21]
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Elvina Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Elvina Kalieva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(25) Jelena Ostapenko vs Dayana Yastremska Non prima 18:30
WTA Miami
Jelena Ostapenko [25]
0
6
6
0
Dayana Yastremska
0
4
4
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Jelena Ostapenko
5-2 → 5-3
Dayana Yastremska
4-2 → 5-2
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Dayana Yastremska
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Dayana Yastremska
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
5-4 → 6-4
Dayana Yastremska
5-3 → 5-4
Jelena Ostapenko
4-3 → 5-3
Dayana Yastremska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Jelena Ostapenko
1-2 → 2-2
Dayana Yastremska
1-1 → 1-2
Jelena Ostapenko
0-1 → 1-1
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(9) Elina Svitolina vs Emerson Jones Non prima 20:00
WTA Miami
Elina Svitolina [9]•
0
6
6
0
Emerson Jones
0
2
4
0
Vincitore: Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Emerson Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Emerson Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Emerson Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Emerson Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Emerson Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(18) Iva Jovic vs Paula Badosa
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 15:00
Terence Atmane vs Daniel Altmaier
ATP Miami
Terence Atmane
6
6
Daniel Altmaier
4
2
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Altmaier
15-0
15-15
df
15-30
15-40
4-2 → 5-2
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
D. Altmaier
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
T. Atmane
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
4-3 → 5-3
D. Altmaier
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Atmane
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Christopher O’Connell vs Marton Fucsovics
ATP Miami
Christopher O'Connell
6
3
Marton Fucsovics
7
6
Vincitore: Fucsovics
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. O'Connell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Fucsovics
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
ace
1-3 → 1-4
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Fucsovics
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-2 → 0-3
C. O'Connell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
ace
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
M. Fucsovics
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
5-4 → 5-5
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Fucsovics
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. O'Connell
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Fucsovics
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Adam Walton vs Sebastian Baez
ATP Miami
Adam Walton
6
6
Sebastian Baez
2
2
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
S. Baez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
S. Baez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
4-1 → 4-2
S. Baez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
S. Baez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
S. Baez
15-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
(11) Ekaterina Alexandrova vs Lilli Tagger
WTA Miami
Ekaterina Alexandrova [11]
0
6
6
0
Lilli Tagger•
0
3
3
0
Vincitore: Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lilli Tagger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Ekaterina Alexandrova
4-3 → 5-3
Ekaterina Alexandrova
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
5-3 → 6-3
Ekaterina Alexandrova
3-3 → 4-3
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Ekaterina Alexandrova
1-1 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Kamilla Rakhimova vs (27) Marta Kostyuk
WTA Miami
Kamilla Rakhimova•
0
2
4
0
Marta Kostyuk [27]
0
6
6
0
Vincitore: Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Kamilla Rakhimova
3-4 → 4-4
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Kamilla Rakhimova
2-1 → 2-2
Kamilla Rakhimova
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Kamilla Rakhimova
1-4 → 1-5
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 15:00
(22) Anna Kalinskaya
vs Anastasia Zakharova Inizio 15:00
WTA Miami
Anna Kalinskaya [22]
6
1
5
Anastasia Zakharova
3
6
7
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Zakharova
5-6 → 5-7
Anastasia Zakharova
5-4 → 5-5
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Anastasia Zakharova
4-1 → 4-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Anastasia Zakharova
1-0 → 2-0
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Anastasia Zakharova
0-2 → 0-3
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Anastasia Zakharova
3-2 → 4-2
Anastasia Zakharova
2-1 → 2-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Yuliia Starodubtseva vs (30) Cristina Bucsa
WTA Miami
Yuliia Starodubtseva
0
6
3
Cristina Bucsa [30]•
0
2
2
Vincitore: Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
5-2 → 6-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Yuliia Starodubtseva
2-1 → 3-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Matteo Arnaldi vs Alexander Shevchenko
ATP Miami
Matteo Arnaldi
6
7
2
Alexander Shevchenko
7
6
6
Vincitore: Shevchenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arnaldi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-5 → 2-5
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-3 → 1-4
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
ace
6-5*
6-6 → 7-6
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Arnaldi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Arnaldi
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
2-1 → 2-2
M. Arnaldi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
A. Shevchenko
0-15
0-30
0-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Caty McNally vs (29) Xinyu Wang
WTA Miami
Caty McNally
6
1
6
Xinyu Wang [29]
4
6
0
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Si, ma, calma. Flavio aveva problemi fisici alla spalla e se non riesce a “spingere” fisicamente, tutto il suo tennis ne risente.
A questo punto chissà se andrà a Bucarest a difendere il titolo prima di Montecarlo mmmh.
Darderi credo abbia “pagato” il passaggio cemento/terra/cemento perdendo gli equilibri sulla superficie raggiunti agli AO.
Poco male cmq, ora inizia la sua “vera” stagione e probabile andrà anche lui in Marocco a difendere il suo titolo a questo punto.
Berrettini ottimo invece, serviva come il pane una vittoria simile, anche per come è arrivata.
Arnaldi attualmente non può essere giudicato per via di tutto il travaglio fisico che ha avuto.