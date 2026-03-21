Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Arnaldi lotta ma cede a Shevchenko. Darderi ko con Landaluce

21/03/2026 07:48 101 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Una giornata complicata e amara per il tennis azzurro al Miami Open 2026. Tra pioggia, sospensioni, cambi di campo e partite ad alta tensione, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi salutano il Masters 1000 della Florida al primo turno.
Il match più tormentato è stato quello di Arnaldi, fermato dal kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 6-2 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco effettivo. Più secca, ma comunque significativa, anche la sconfitta di Darderi, battuto dallo spagnolo Martin Landaluce, capace di conquistare la prima vittoria in carriera contro un giocatore Top 20.

Arnaldi spreca le occasioni, Shevchenko è più lucido nei momenti chiave
La sfida tra Arnaldi e Shevchenko è stata segnata fin dall’inizio da continue interruzioni e da una gestione complicata delle condizioni esterne. Prima il ritardo per la pioggia, poi la sospensione per oscurità e infine il trasferimento su un altro campo: un contesto tutt’altro che semplice, dentro cui il kazako è riuscito a essere più freddo nei momenti decisivi.
Nel primo set Arnaldi ha avuto subito la chance di indirizzare il match, ma nel sesto game ha sprecato tre palle break consecutive, facendosi rimontare da 0-40. Da lì in avanti il parziale è filato senza ulteriori occasioni in risposta, fino al tie-break. L’azzurro è salito sul 3-1, ma si è fatto riprendere sul 3-3. Dopo un equilibrio iniziale, il passaggio decisivo è arrivato sul 5-4 per Arnaldi: da quel momento l’italiano ha perso gli ultimi tre punti, consegnando il set a Shevchenko per 7-5 nel gioco decisivo dopo 49 minuti.

Il secondo set tra rimonte, match point annullati e cambio di campo
Anche la seconda frazione ha vissuto continui ribaltamenti. Arnaldi è partito bene, strappando subito il servizio al kazako e volando sul 2-0, ma il vantaggio si è dissolto rapidamente. Nel quarto game l’azzurro è finito sotto 0-40 e alla terza occasione ha subito il controbreak del 2-2.
La partita sembrava girare definitivamente quando Shevchenko ha trovato un altro break nel sesto game ed è salito fino al 5-3, arrivando a servire per il match nel nono gioco. Arnaldi, però, ha reagito con grande orgoglio: ha annullato un match point, ha ottenuto il controbreak ai vantaggi e ha poi agganciato il 5-5.
Proprio in quel momento, però, la luce è calata sul Court 4 e la sfida è stata sospesa per oscurità dopo 48 minuti di secondo set. Una volta spostati sul Court 3, Shevchenko ha tenuto il servizio, mentre Arnaldi ha dovuto annullare altri quattro match point prima di portare il parziale al tie-break.
Nel gioco decisivo il kazako è salito dall’1-1 al 4-1, ma ancora una volta Arnaldi ha saputo reagire, infilando cinque punti consecutivi e procurandosi due set point sul 6-4. Alla seconda occasione, l’azzurro ha chiuso il tie-break 7-5, rimettendo il match in perfetta parità dopo 70 minuti.

Terzo set senza storia: Shevchenko scappa via
Nel set decisivo, però, Arnaldi ha pagato le energie spese e la lucidità è calata. Dopo aver annullato quattro palle break in avvio, nel terzo game è andato sotto 0-40 e questa volta Shevchenko ha approfittato subito della prima chance per strappare il servizio.
Il kazako ha consolidato il vantaggio portandosi sul 3-1, poi ha piazzato un altro break per il 4-1, indirizzando definitivamente il match. Da lì in poi Arnaldi non è più riuscito a rientrare e Shevchenko ha chiuso con autorità sul 6-2 dopo 33 minuti.

I numeri confermano l’equilibrio, ma anche la differenza nella gestione
Le statistiche raccontano una partita molto più equilibrata di quanto dica il terzo set. Shevchenko ha conquistato 116 punti contro i 112 di Arnaldi, pur mettendo a segno meno vincenti: 29 contro 49. A fare la differenza, però, è stato soprattutto il numero di errori non forzati: 35 per il kazako, 51 per l’azzurro.
Arnaldi ha chiuso con una resa migliore sulla prima di servizio, vincendo il 72% dei punti, ma ha sofferto molto di più sulla seconda, fermandosi al 44%, dato inferiore rispetto al rivale. In una sfida così tirata, questa differenza ha pesato parecchio.
Per Shevchenko ora ci sarà al secondo turno lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8.

Darderi si ferma contro Landaluce
Non arrivano buone notizie nemmeno da Luciano Darderi, che dopo essere salito fino alla posizione numero 18 ATP — traguardo che ha contribuito al record storico dell’Italia con quattro giocatori in Top 20 — si è fermato all’esordio contro Martin Landaluce.
Per lo spagnolo si tratta di una vittoria di grande rilievo: è infatti il primo successo in carriera contro un Top 20, oltre al risultato che gli permette di raggiungere per la prima volta il terzo turno in un Masters 1000.
Landaluce, ex numero 1 del mondo junior e campione dello US Open Under 18 nel 2022, ha confermato il suo feeling con Miami. Due anni fa, proprio in Florida, aveva ottenuto contro Munar la sua prima vittoria nel circuito ATP, diventando il primo giocatore nato dopo il 2006 a vincere un match in un Masters 1000. Oggi ha aggiunto un altro tassello importante alla sua crescita, chiudendo la sfida con Darderi con un bellissimo passante di rovescio lungolinea sul match point.

USA Combined Miami – 1° Turno M – 2° Turno F – hard

Stadium – ore 17:00
Casper Ruud NOR vs Ethan Quinn USA
ATP Miami
Casper Ruud [11]
4
6
Ethan Quinn
6
7
Vincitore: Quinn
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Elisabetta Cocciaretto ITA vs Coco Gauff USA (Non prima 18:00)

WTA Miami
Elisabetta Cocciaretto
6
4
3
Coco Gauff [4]
3
6
6
Vincitore: Gauff
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Aryna Sabalenka BLR vs Ann Li USA

WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
0
7
6
0
Ann Li
0
6
4
0
Vincitore: Sabalenka
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Carlos Alcaraz ESP vs Joao Fonseca BRA (Non prima 00:00)

ATP Miami
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Joao Fonseca
4
4
Vincitore: Alcaraz
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Elena Rybakina KAZ vs Yulia Putintseva KAZ (Non prima 01:30)

WTA Miami
Elena Rybakina [3]
0
6
6
0
Yulia Putintseva
0
3
3
0
Vincitore: Rybakina
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Grandstand – ore 16:00
Amanda Anisimova USA vs Ajla Tomljanovic AUS

WTA Miami
Amanda Anisimova [6]
6
5
6
Ajla Tomljanovic
1
7
4
Vincitore: Anisimova
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Jack Draper GBR vs Reilly Opelka USA (Non prima 17:30)

ATP Miami
Jack Draper [25]
6
6
Reilly Opelka
7
7
Vincitore: Opelka
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Botic van de Zandschulp NED vs Taylor Fritz USA

ATP Miami
Botic van de Zandschulp
3
7
3
Taylor Fritz [6]
6
6
6
Vincitore: Fritz
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Stefanos Tsitsipas GRE vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones GBR vs Jessica Pegula USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Butch Buchholz – ore 16:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Rei Sakamoto JPN
ATP Miami
Aleksandar Kovacevic
4
6
6
Rei Sakamoto
6
3
7
Vincitore: Sakamoto
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Tommy Paul USA vs Adrian Mannarino FRA

ATP Miami
Tommy Paul [22]
6
2
6
Adrian Mannarino
2
6
4
Vincitore: Paul
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Alexander Bublik KAZ vs Matteo Berrettini ITA

ATP Miami
Alexander Bublik [10]
4
4
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
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Elena-Gabriela Ruse ROU vs (15) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs (16) Naomi Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 15:00
Anna Blinkova RUS vs (10) Victoria Mboko CAN Inizio 15:00
WTA Miami
Anna Blinkova
0
2
0
0
Victoria Mboko [10]
0
6
6
0
Vincitore: Mboko
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(33) Maria Sakkari GRE vs Alycia Parks USA

WTA Miami
Maria Sakkari [33]
0
3
3
0
Alycia Parks
0
6
6
0
Vincitore: Parks
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Taylor Townsend USA vs (7) Jasmine Paolini ITA Non prima 18:30

WTA Miami
Taylor Townsend
3
6
2
Jasmine Paolini [7]
6
1
6
Vincitore: Paolini
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Roberto Bautista Agut ESP vs Karen Khachanov RUS

ATP Miami
Roberto Bautista Agut
3
3
Karen Khachanov [14]
6
6
Vincitore: Khachanov
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Camilo Ugo Carabelli ARG vs Sebastian Korda USA

ATP Miami
Camilo Ugo Carabelli
0
3
Sebastian Korda [32]
6
6
Vincitore: Korda
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(26) Leylah Fernandez CAN vs Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – ore 15:00
(14) Linda Noskova CZE vs Sorana Cirstea ROU Inizio 15:00
WTA Miami
Linda Noskova [14]
2
6
4
Sorana Cirstea
6
3
6
Vincitore: Cirstea
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(13) Karolina Muchova CZE vs Camila Osorio COL

WTA Miami
Karolina Muchova [13]
4
6
7
Camila Osorio
6
2
5
Vincitore: Muchova
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Arthur Fils FRA vs Darwin Blanch USA

ATP Miami
Arthur Fils [28]
6
6
Darwin Blanch
2
3
Vincitore: Fils
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Raphael Collignon BEL vs Flavio Cobolli ITA

ATP Miami
Raphael Collignon
7
6
Flavio Cobolli [13]
5
3
Vincitore: Collignon
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Zizou Bergs BEL vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Martin Landaluce ESP (Non prima 00:00)

ATP Miami
Luciano Darderi [17]
3
7
4
Martin Landaluce
6
6
6
Vincitore: Landaluce
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Court 5 – ore 15:00
Valentin Royer FRA vs Thiago Agustin Tirante ARG
ATP Miami
Valentin Royer
5
7
6
Thiago Agustin Tirante
7
6
7
Vincitore: Tirante
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Gabriel Diallo CAN vs Yibing Wu CHN

ATP Miami
Gabriel Diallo
6
7
Yibing Wu
2
6
Vincitore: Diallo
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Arthur Cazaux FRA vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Miami
Arthur Cazaux
7
6
Tomas Barrios Vera
5
4
Vincitore: Cazaux
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Moise Kouame FRA vs Jiri Lehecka CZE

ATP Miami
Moise Kouame
2
5
Jiri Lehecka [21]
6
7
Vincitore: Lehecka
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Mariano Navone ARG vs Valentin Vacherot MON

ATP Miami
Mariano Navone
3
4
Valentin Vacherot [24]
6
6
Vincitore: Vacherot
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Aleksandar Vukic AUS vs Rafael Jodar ESP (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 15:00
Zeynep Sonmez TUR vs (12) Belinda Bencic SUI Inizio 15:00
WTA Miami
Zeynep Sonmez
0
3
2
0
Belinda Bencic [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
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Katie Boulter GBR vs (17) Clara Tauson DEN

WTA Miami
Katie Boulter
0
6
6
1
Clara Tauson [17]
0
7
4
0
Vincitore: Boulter
Mostra dettagli

Hailey Baptiste USA vs (19) Liudmila Samsonova RUS

WTA Miami
Hailey Baptiste
0
6
7
0
Liudmila Samsonova [19]
0
3
5
0
Vincitore: Baptiste
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(23) Qinwen Zheng CHN vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA vs (34) Jaqueline Cristian ROU

WTA Miami
Peyton Stearns
0
4
5
0
Jaqueline Cristian [34]
0
6
7
0
Vincitore: Cristian
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Court 3 – ore 15:00
(20) Diana Shnaider RUS vs Tereza Valentova CZE Inizio 15:00
WTA Miami
Diana Shnaider [20]
0
7
7
0
Tereza Valentova
0
6
6
0
Vincitore: Shnaider
Mostra dettagli

Elvina Kalieva USA vs (21) Elise Mertens BEL

WTA Miami
Elvina Kalieva
0
2
0
0
Elise Mertens [21]
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

(25) Jelena Ostapenko LAT vs Dayana Yastremska UKR Non prima 18:30

WTA Miami
Jelena Ostapenko [25]
0
6
6
0
Dayana Yastremska
0
4
4
0
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

(9) Elina Svitolina UKR vs Emerson Jones AUS Non prima 20:00

WTA Miami
Elina Svitolina [9]
0
6
6
0
Emerson Jones
0
2
4
0
Vincitore: Svitolina
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(18) Iva Jovic USA vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 15:00
Terence Atmane FRA vs Daniel Altmaier GER

ATP Miami
Terence Atmane
6
6
Daniel Altmaier
4
2
Vincitore: Atmane
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Christopher O’Connell AUS vs Marton Fucsovics HUN

ATP Miami
Christopher O'Connell
6
3
Marton Fucsovics
7
6
Vincitore: Fucsovics
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Adam Walton AUS vs Sebastian Baez ARG

ATP Miami
Adam Walton
6
6
Sebastian Baez
2
2
Vincitore: Walton
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(11) Ekaterina Alexandrova RUS vs Lilli Tagger AUT

WTA Miami
Ekaterina Alexandrova [11]
0
6
6
0
Lilli Tagger
0
3
3
0
Vincitore: Alexandrova
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Kamilla Rakhimova UZB vs (27) Marta Kostyuk UKR

WTA Miami
Kamilla Rakhimova
0
2
4
0
Marta Kostyuk [27]
0
6
6
0
Vincitore: Kostyuk
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Court 4 – ore 15:00
(22) Anna Kalinskaya RUS vs Anastasia Zakharova RUS Inizio 15:00
WTA Miami
Anna Kalinskaya [22]
6
1
5
Anastasia Zakharova
3
6
7
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR vs (30) Cristina Bucsa ESP

WTA Miami
Yuliia Starodubtseva
0
6
3
Cristina Bucsa [30]
0
2
2
Vincitore: Starodubtseva
Mostra dettagli

Matteo Arnaldi ITA vs Alexander Shevchenko KAZ

ATP Miami
Matteo Arnaldi
6
7
2
Alexander Shevchenko
7
6
6
Vincitore: Shevchenko
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Caty McNally USA vs (29) Xinyu Wang CHN

WTA Miami
Caty McNally
6
1
6
Xinyu Wang [29]
4
6
0
Vincitore: McNally
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Diè (Guest) 21-03-2026 09:03

Si, ma, calma. Flavio aveva problemi fisici alla spalla e se non riesce a “spingere” fisicamente, tutto il suo tennis ne risente.
A questo punto chissà se andrà a Bucarest a difendere il titolo prima di Montecarlo mmmh.
Darderi credo abbia “pagato” il passaggio cemento/terra/cemento perdendo gli equilibri sulla superficie raggiunti agli AO.

Poco male cmq, ora inizia la sua “vera” stagione e probabile andrà anche lui in Marocco a difendere il suo titolo a questo punto.
Berrettini ottimo invece, serviva come il pane una vittoria simile, anche per come è arrivata.
Arnaldi attualmente non può essere giudicato per via di tutto il travaglio fisico che ha avuto.

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