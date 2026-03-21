Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Arnaldi lotta ma cede a Shevchenko. Darderi ko con Landaluce

Una giornata complicata e amara per il tennis azzurro al Miami Open 2026. Tra pioggia, sospensioni, cambi di campo e partite ad alta tensione, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi salutano il Masters 1000 della Florida al primo turno.

Il match più tormentato è stato quello di Arnaldi, fermato dal kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 6-2 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco effettivo. Più secca, ma comunque significativa, anche la sconfitta di Darderi, battuto dallo spagnolo Martin Landaluce, capace di conquistare la prima vittoria in carriera contro un giocatore Top 20.

Arnaldi spreca le occasioni, Shevchenko è più lucido nei momenti chiave

La sfida tra Arnaldi e Shevchenko è stata segnata fin dall’inizio da continue interruzioni e da una gestione complicata delle condizioni esterne. Prima il ritardo per la pioggia, poi la sospensione per oscurità e infine il trasferimento su un altro campo: un contesto tutt’altro che semplice, dentro cui il kazako è riuscito a essere più freddo nei momenti decisivi.

Nel primo set Arnaldi ha avuto subito la chance di indirizzare il match, ma nel sesto game ha sprecato tre palle break consecutive, facendosi rimontare da 0-40. Da lì in avanti il parziale è filato senza ulteriori occasioni in risposta, fino al tie-break. L’azzurro è salito sul 3-1, ma si è fatto riprendere sul 3-3. Dopo un equilibrio iniziale, il passaggio decisivo è arrivato sul 5-4 per Arnaldi: da quel momento l’italiano ha perso gli ultimi tre punti, consegnando il set a Shevchenko per 7-5 nel gioco decisivo dopo 49 minuti.

Il secondo set tra rimonte, match point annullati e cambio di campo

Anche la seconda frazione ha vissuto continui ribaltamenti. Arnaldi è partito bene, strappando subito il servizio al kazako e volando sul 2-0, ma il vantaggio si è dissolto rapidamente. Nel quarto game l’azzurro è finito sotto 0-40 e alla terza occasione ha subito il controbreak del 2-2.

La partita sembrava girare definitivamente quando Shevchenko ha trovato un altro break nel sesto game ed è salito fino al 5-3, arrivando a servire per il match nel nono gioco. Arnaldi, però, ha reagito con grande orgoglio: ha annullato un match point, ha ottenuto il controbreak ai vantaggi e ha poi agganciato il 5-5.

Proprio in quel momento, però, la luce è calata sul Court 4 e la sfida è stata sospesa per oscurità dopo 48 minuti di secondo set. Una volta spostati sul Court 3, Shevchenko ha tenuto il servizio, mentre Arnaldi ha dovuto annullare altri quattro match point prima di portare il parziale al tie-break.

Nel gioco decisivo il kazako è salito dall’1-1 al 4-1, ma ancora una volta Arnaldi ha saputo reagire, infilando cinque punti consecutivi e procurandosi due set point sul 6-4. Alla seconda occasione, l’azzurro ha chiuso il tie-break 7-5, rimettendo il match in perfetta parità dopo 70 minuti.

Terzo set senza storia: Shevchenko scappa via

Nel set decisivo, però, Arnaldi ha pagato le energie spese e la lucidità è calata. Dopo aver annullato quattro palle break in avvio, nel terzo game è andato sotto 0-40 e questa volta Shevchenko ha approfittato subito della prima chance per strappare il servizio.

Il kazako ha consolidato il vantaggio portandosi sul 3-1, poi ha piazzato un altro break per il 4-1, indirizzando definitivamente il match. Da lì in poi Arnaldi non è più riuscito a rientrare e Shevchenko ha chiuso con autorità sul 6-2 dopo 33 minuti.

I numeri confermano l’equilibrio, ma anche la differenza nella gestione

Le statistiche raccontano una partita molto più equilibrata di quanto dica il terzo set. Shevchenko ha conquistato 116 punti contro i 112 di Arnaldi, pur mettendo a segno meno vincenti: 29 contro 49. A fare la differenza, però, è stato soprattutto il numero di errori non forzati: 35 per il kazako, 51 per l’azzurro.

Arnaldi ha chiuso con una resa migliore sulla prima di servizio, vincendo il 72% dei punti, ma ha sofferto molto di più sulla seconda, fermandosi al 44%, dato inferiore rispetto al rivale. In una sfida così tirata, questa differenza ha pesato parecchio.

Per Shevchenko ora ci sarà al secondo turno lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8.

Darderi si ferma contro Landaluce

Non arrivano buone notizie nemmeno da Luciano Darderi, che dopo essere salito fino alla posizione numero 18 ATP — traguardo che ha contribuito al record storico dell’Italia con quattro giocatori in Top 20 — si è fermato all’esordio contro Martin Landaluce.

Per lo spagnolo si tratta di una vittoria di grande rilievo: è infatti il primo successo in carriera contro un Top 20, oltre al risultato che gli permette di raggiungere per la prima volta il terzo turno in un Masters 1000.

Landaluce, ex numero 1 del mondo junior e campione dello US Open Under 18 nel 2022, ha confermato il suo feeling con Miami. Due anni fa, proprio in Florida, aveva ottenuto contro Munar la sua prima vittoria nel circuito ATP, diventando il primo giocatore nato dopo il 2006 a vincere un match in un Masters 1000. Oggi ha aggiunto un altro tassello importante alla sua crescita, chiudendo la sfida con Darderi con un bellissimo passante di rovescio lungolinea sul match point.

ATP Miami Casper Ruud [11] Casper Ruud [11] 4 6 Ethan Quinn Ethan Quinn 6 7 Vincitore: Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Quinn 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Quinn 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Quinn 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Quinn 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Casper Ruudvs Ethan Quinn

Elisabetta Cocciaretto vs Coco Gauff (Non prima 18:00)



WTA Miami Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 4 3 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 3 6 6 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Ann Li



WTA Miami Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 7 6 0 Ann Li Ann Li 0 6 4 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Ann Li 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz vs Joao Fonseca (Non prima 00:00)



ATP Miami Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Joao Fonseca Joao Fonseca 4 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Fonseca 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Elena Rybakina vs Yulia Putintseva (Non prima 01:30)



WTA Miami Elena Rybakina [3] Elena Rybakina [3] 0 6 6 0 Yulia Putintseva • Yulia Putintseva 0 3 3 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yulia Putintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Grandstand – ore 16:00

Amanda Anisimova vs Ajla Tomljanovic



WTA Miami Amanda Anisimova [6] Amanda Anisimova [6] 6 5 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 1 7 4 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Jack Draper vs Reilly Opelka (Non prima 17:30)



ATP Miami Jack Draper [25] Jack Draper [25] 6 6 Reilly Opelka Reilly Opelka 7 7 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 0-5* 0-6* ace 6-6 → 6-7 R. Opelka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Draper 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Opelka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* ace 1*-4 2*-4 3-4* ace 3-5* ace 3*-6 ace 6-6 → 6-7 J. Draper 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Draper 15-15 30-15 ace 2-3 → 3-3 R. Opelka 0-15 15-15 ace 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace ace 0-0 → 0-1

Botic van de Zandschulp vs Taylor Fritz



ATP Miami Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 3 7 3 Taylor Fritz [6] Taylor Fritz [6] 6 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 ace 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 1-3 → 1-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Fritz 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Stefanos Tsitsipas vs Alex de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones vs Jessica Pegula (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Miami Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 4 6 6 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 6 3 7 Vincitore: Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 ace 0-3* ace 1-3* ace 2*-3 ace 3*-3 ace 4-3* ace 4-4* 4*-5 4*-6 ace 5-6* ace 6-6* ace 6*-7 ace 7*-7 ace 7-8* ace 6-6 → 6-7 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 5-6 → 6-6 R. Sakamoto 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 R. Sakamoto 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 R. Sakamoto 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 R. Sakamoto 0-15 ace 15-15 30-15 ace 4-1 → 4-2 A. Kovacevic 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 R. Sakamoto 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace ace 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace ace 3-5 → 4-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace ace 1-3 → 2-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace ace 1-1 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevicvs Rei Sakamoto

Tommy Paul vs Adrian Mannarino



ATP Miami Tommy Paul [22] Tommy Paul [22] 6 2 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 2 6 4 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Mannarino 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Matteo Berrettini



ATP Miami Alexander Bublik [10] Alexander Bublik [10] 4 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 4-5 → 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-15 df 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bublik 15-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Bublik 15-0 15-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Bublik 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Bublik 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 0-0 → 0-1

Elena-Gabriela Ruse vs (15) Madison Keys



Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson vs (16) Naomi Osaka



Il match deve ancora iniziare

WTA Miami Anna Blinkova Anna Blinkova 0 2 0 0 Victoria Mboko [10] Victoria Mboko [10] 0 6 6 0 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Anna Blinkovavs (10) Victoria Mboko

(33) Maria Sakkari vs Alycia Parks



WTA Miami Maria Sakkari [33] • Maria Sakkari [33] 0 3 3 0 Alycia Parks Alycia Parks 0 6 6 0 Vincitore: Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Taylor Townsend vs (7) Jasmine Paolini Non prima 18:30



WTA Miami Taylor Townsend Taylor Townsend 3 6 2 Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 6 1 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Roberto Bautista Agut vs Karen Khachanov



ATP Miami Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 3 3 Karen Khachanov [14] Karen Khachanov [14] 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Sebastian Korda



ATP Miami Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 0 3 Sebastian Korda [32] Sebastian Korda [32] 6 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Korda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Korda 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 C. Ugo Carabelli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Korda 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1

(26) Leylah Fernandez vs Oksana Selekhmeteva



Il match deve ancora iniziare

WTA Miami Linda Noskova [14] Linda Noskova [14] 2 6 4 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 6 3 6 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(14) Linda Noskovavs Sorana Cirstea

(13) Karolina Muchova vs Camila Osorio



WTA Miami Karolina Muchova [13] Karolina Muchova [13] 4 6 7 Camila Osorio Camila Osorio 6 2 5 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Arthur Fils vs Darwin Blanch



ATP Miami Arthur Fils [28] Arthur Fils [28] 6 6 Darwin Blanch Darwin Blanch 2 3 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Blanch 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Fils 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Blanch 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 D. Blanch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Blanch 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Raphael Collignon vs Flavio Cobolli



ATP Miami Raphael Collignon Raphael Collignon 7 6 Flavio Cobolli [13] Flavio Cobolli [13] 5 3 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 0-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 R. Collignon 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Cobolli 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-1 → 3-2 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Cobolli 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 R. Collignon 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Zizou Bergs vs Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi vs Martin Landaluce (Non prima 00:00)



ATP Miami Luciano Darderi [17] Luciano Darderi [17] 3 7 4 Martin Landaluce Martin Landaluce 6 6 6 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 4-4 M. Landaluce 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* df 6-6 → 7-6 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-5 → 4-5 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 ace 0-2 → 1-2 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

ATP Miami Valentin Royer Valentin Royer 5 7 6 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 7 6 7 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 V. Royer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Agustin Tirante 30-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Royer 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 df 6-6 → 7-6 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 V. Royer 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 T. Agustin Tirante 15-0 ace 15-15 15-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Royer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1

Valentin Royervs Thiago Agustin Tirante

Gabriel Diallo vs Yibing Wu



ATP Miami Gabriel Diallo Gabriel Diallo 6 7 Yibing Wu Yibing Wu 2 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 G. Diallo 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 G. Diallo 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Diallo 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Wu 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Diallo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 ace 3-1 → 4-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Arthur Cazaux vs Tomas Barrios Vera



ATP Miami Arthur Cazaux Arthur Cazaux 7 6 Tomas Barrios Vera Tomas Barrios Vera 5 4 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Cazaux 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-5 → 6-5 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Cazaux 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Moise Kouame vs Jiri Lehecka



ATP Miami Moise Kouame Moise Kouame 2 5 Jiri Lehecka [21] Jiri Lehecka [21] 6 7 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 M. Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Kouame 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Kouame 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kouame 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Kouame 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Kouame 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Kouame 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Mariano Navone vs Valentin Vacherot



ATP Miami Mariano Navone Mariano Navone 3 4 Valentin Vacherot [24] Valentin Vacherot [24] 6 6 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 V. Vacherot 15-0 30-0 3-4 → 3-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 V. Vacherot 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Vacherot 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 ace ace 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukic vs Rafael Jodar (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Miami Zeynep Sonmez • Zeynep Sonmez 0 3 2 0 Belinda Bencic [12] Belinda Bencic [12] 0 6 6 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Zeynep Sonmez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Zeynep Sonmezvs (12) Belinda Bencic

Katie Boulter vs (17) Clara Tauson



WTA Miami Katie Boulter Katie Boulter 0 6 6 1 Clara Tauson [17] Clara Tauson [17] 0 7 4 0 Vincitore: Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Clara Tauson 15-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Clara Tauson 15-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Hailey Baptiste vs (19) Liudmila Samsonova



WTA Miami Hailey Baptiste Hailey Baptiste 0 6 7 0 Liudmila Samsonova [19] Liudmila Samsonova [19] 0 3 5 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(23) Qinwen Zheng vs Sloane Stephens



Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns vs (34) Jaqueline Cristian



WTA Miami Peyton Stearns Peyton Stearns 0 4 5 0 Jaqueline Cristian [34] Jaqueline Cristian [34] 0 6 7 0 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Peyton Stearns 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Miami Diana Shnaider [20] • Diana Shnaider [20] 0 7 7 0 Tereza Valentova Tereza Valentova 0 6 6 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6*-3 6-4* 6-5* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(20) Diana Shnaidervs Tereza Valentova

Elvina Kalieva vs (21) Elise Mertens



WTA Miami Elvina Kalieva Elvina Kalieva 0 2 0 0 Elise Mertens [21] Elise Mertens [21] 0 6 6 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(25) Jelena Ostapenko vs Dayana Yastremska Non prima 18:30



WTA Miami Jelena Ostapenko [25] Jelena Ostapenko [25] 0 6 6 0 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 0 4 4 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(9) Elina Svitolina vs Emerson Jones Non prima 20:00



WTA Miami Elina Svitolina [9] • Elina Svitolina [9] 0 6 6 0 Emerson Jones Emerson Jones 0 2 4 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Svitolina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Emerson Jones 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Emerson Jones 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Emerson Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Emerson Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(18) Iva Jovic vs Paula Badosa



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 15:00

Terence Atmane vs Daniel Altmaier



ATP Miami Terence Atmane Terence Atmane 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 2 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Altmaier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 4-3 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Altmaier 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Christopher O’Connell vs Marton Fucsovics



ATP Miami Christopher O'Connell Christopher O'Connell 6 3 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 7 6 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-3 → 1-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 5-4 → 5-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. O'Connell 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Adam Walton vs Sebastian Baez



ATP Miami Adam Walton Adam Walton 6 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 2 2 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 S. Baez 0-15 15-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Walton 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 4-1 → 4-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

(11) Ekaterina Alexandrova vs Lilli Tagger



WTA Miami Ekaterina Alexandrova [11] Ekaterina Alexandrova [11] 0 6 6 0 Lilli Tagger • Lilli Tagger 0 3 3 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lilli Tagger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lilli Tagger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lilli Tagger 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 5-3 → 6-3 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Kamilla Rakhimova vs (27) Marta Kostyuk



WTA Miami Kamilla Rakhimova • Kamilla Rakhimova 0 2 4 0 Marta Kostyuk [27] Marta Kostyuk [27] 0 6 6 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kamilla Rakhimova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Miami Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 6 1 5 Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 3 6 7 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(22) Anna Kalinskayavs Anastasia Zakharova

Yuliia Starodubtseva vs (30) Cristina Bucsa



WTA Miami Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 0 6 3 Cristina Bucsa [30] • Cristina Bucsa [30] 0 2 2 Vincitore: Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Cristina Bucsa 3-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Matteo Arnaldi vs Alexander Shevchenko



ATP Miami Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 7 2 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 7 6 6 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 0-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Caty McNally vs (29) Xinyu Wang

