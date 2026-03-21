Bum Bum Berrettini! Matteo elimina Bublik al Masters 1000 Miami con una prestazione maiuscola al servizio

Potenza e determinazione, senza mai sbandare e col piglio del campione che è stato un forte top 10 e anche finalista a Wimbledon, sensazioni di forza che ti restano dentro e ti portano a giocare partite di altissimo livello. Davvero un gran bel Matteo Berrettini nel venerdì del Masters 1000 di Miami, capace di fornire una prestazione maiuscola al servizio e convincente su tutta la linea, e così regolare Alexander Bublik in due set condotti alla grande per il 6-4 6-4 che lo porta al terzo turno del torneo della Florida, dove trova un altro servizio “top” come quello di Valentin Vacherot (n.25 ATP), bravo a cavalcare l’exploit di Shanghai 2025 e continuare a giocare un tennis di alto profilo. Matteo ha giocato un tennis solido, concreto, aiutato dalla falsa partenza di Bublik (break immediato) che gli ha consentito di fare partita di testa e così far valere i pezzi forti del suo repertorio, prima palla e diritto “tuonante”, a tratti irresistibile. Ma ha anche corso bene il romano, confermando una netta crescita sul piano atletico, pronto a scattare sulle accelerazioni veloci e imprevedibili del kazako, riprendere con buon agio le varie palle corte del rivale e reggere anche piuttosto bene sul rovescio, un colpo che sta diventando almeno solido e a tratti pure incisivo. Ha comandato molto Berrettini stazionando non lontano dalla riga di fondo e così gestendo bene le traiettorie dell’avversario, andando in difficoltà solo in pochi passaggi.

Ben 17 Ace per Berrettini, con percentuali di trasformazione ottime (76% con la prima palla e un ottimo 56% con la seconda), un saldo positivo tra vincenti ed errori (29-20, mentre Bublik è stato in negativo con 24-28) e soprattutto il dato più interessante: ha annullato tutte le 6 palle break concesse senza dare la minima chance al rivale, conferma di come abbia tenuto altissima la concentrazione e il livello nei momenti che contano. Con un break nelle fasi iniziali di ogni set Matteo ha spaccato la partita in suo favore e non si è fatto riprendere, proprio come “era solito” fare il Barrettini doc. Dopo l’ottimo torneo dello scorso anno, Miami sembra proprio confermare condizioni che l’azzurro gestisce e sfrutta a suo favore.

Matteo’s feelin it 🔥 2025 #MiamiOpen quarter-finalist @MattBerrettini tops Bublik 6-4 6-4 for his first Top 20 win since April! pic.twitter.com/D2lGJKAekE — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2026

L’incontro si mette subito bene per Berrettini: in risposta sfrutta l’avvio con il servizio spuntato di Bublik, che commette ben due doppi falli e subisce un break immediato. L’azzurro ringrazia e mette il turbo con la prima palla, alternando bordate a tutto braccio a palle più cariche di effetto che la risposta di diritto di Sasha non riesce a gestire. Bublik non prende ritmo, alterna qualche fiammata di qualità a troppi errori, tanto che nel terzo game salva un’altra palla break. Berrettini invece veleggia sicuro sono al 3-2, dove la situazione si complica assai. Qualche errore, si inceppa quella macchina fin lì perfetta e Bublik prende fiducia. È un game sofferto, il più duro del match, da 16 punti con Berrettini che dal 30-40 concede e annulla 4 palle break. Alti e bassi, ma le cancella tutte con grandissima autorità, tra servizi vincenti e un paio di diritti ottimi. È l’attitudine quella giusta: se le gioca di petto, comanda lui e non lascia mai a Bublik un varco per entrare, è il piglio del campione ritrovato per condizione e tenuta mentale. Anche nell’ottavo game Berrettini è costretto ai vantaggi per chiudere il turno di battuta, mentre sul 5-4 spara ben tre ace, per il 6-4 meritatissimo chiude il set.

Forte di un primo set ottimo, Berrettini scatta di slancio anche nel secondo. La battuta è totalmente in ritmo, non la prendi proprio… e in risposta nel terzo game riesce ad entrare e mettere in difficoltà Bublik, che cerca di aprire l’angolo (ma sbaglia) e insiste sulla palla corta, non sempre con successo. Bublik dà la sensazione di essere sorpreso dalla tenuta di Matteo e quindi il suo tennis istintivo diventa ancor più irregolare, fin troppo, con scelte non sempre ottime che l’azzurro è bravo a cogliere a suo favore. Come la rincorsa in avanti e contro smorzata nel terzo game che ha l’effetto di pugno in faccia al rivale, lo destabilizza e lo porta a sbagliare troppo, visto che da fondo è Matteo a comandare con più sostanza. Berrettini allunga con un break sul 2-1 alla quarta chance, è strappo decisivo perché il kazako non riuscirà più a riprenderlo. Dopo un altro turno di battuta impeccabile, Matteo salva un sesto game difficile, con due palle break annullate con altrettanti servizi vincenti. È l’ultimo sussulto del match: seguono alcuni game dominati dal servizio, per il 6-4 che regala a Berrettini un successo rotondo e meritatissimo, il primo contro un top 20 dallo scorso aprile. È complessivamente il miglior Berrettini dell’anno.

R64 Bublik – Berrettini

