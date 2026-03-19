Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo tre azzurri (LIVE)
Combined Miami – 1° Turno – hard
Stadium – ore 17:00
Alexandra Eala vs Laura Siegemund
Fabian Marozsan vs Joao Fonseca (Non prima 18:00)
Magda Linette vs Iga Swiatek
Alex Michelsen vs Mattia Bellucci (Non prima 00:00)
Mirra Andreeva vs McCartney Kessler (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 16:00
Alycia Parks vs Sinja Kraus Inizio 16:00
Francesca Jones vs Venus Williams Non prima 17:00
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov
Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana
Jennifer Brady vs Sloane Stephens Non prima 00:00
Butch Buchholz – ore 16:00
Tereza Valentova vs Katie Volynets Inizio 16:00
Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz
Alexandre Muller vs Matteo Berrettini
Marin Cilic vs Alexei Popyrin
Emilio Nava vs Tomas Machac
Court 1 – ore 16:00
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Marcos Giron vs Martin Landaluce
Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fery
Hailey Baptiste vs Tatjana Maria
Lulu Sun vs Taylor Townsend
Court 7 – ore 15:00
Moise Kouame vs Zachary Svajda
Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff
Reilly Opelka vs Nuno Borges
Martin Damm vs Jacob Fearnley
Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic
Court 5 – ore 15:00
Paula Badosa vs Aliaksandra Sasnovich Inizio 15:00
Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva Non prima 16:00
Viktorija Golubic vs Peyton Stearns
Ann Li vs Kimberly Birrell
Dayana Yastremska vs Ashlyn Krueger
Court 2 – ore 15:00
Sara Bejlek vs Talia Gibson Inizio 15:00
Dalma Galfi vs Elvina Kalieva Non prima 16:00
Emiliana Arango vs Oksana Selekhmeteva
Caty McNally vs Rebeka Masarova
Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic
Court 3 – ore 15:00
James Duckworth vs Roberto Bautista Agut
Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino
Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp
Ignacio Buse vs Damir Dzumhur
Quentin Halys vs Liam Draxl
Court 6 – ore 15:00
Rafael Jodar vs Yannick Hanfmann
Darja Semenistaja vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 16:00
Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli
Janice Tjen vs Yulia Putintseva
Elsa Jacquemot vs (32) Marie Bouzkova
Court 4 – ore 15:00
Nikoloz Basilashvili vs Mariano Navone
Anastasia Zakharova vs Anna Bondar Non prima 16:00
Lilli Tagger vs Ella Seidel
Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova
Emerson Jones vs Linda Fruhvirtova
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
