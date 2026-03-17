Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Martedì 17 Marzo 2026

17/03/2026 08:14 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Grandstand – ore 16:00
Katie Volynets USA vs Bianca Andreescu CAN
Simona Waltert SUI vs Ajla Tomljanovic AUS (Non prima 17:00)
McCartney Kessler USA vs Magdalena Frech POL
Zeynep Sonmez TUR vs Beatriz Haddad Maia BRA (Non prima 00:00)
Katerina Siniakova CZE vs Camila Osorio COL (Non prima 01:00)

Butch Buchholz – ore 16:00
Varvara Lepchenko USA vs Linda Fruhvirtova CZE
Darja Vidmanova CZE vs Elsa Jacquemot FRA (Non prima 17:00)
Katie Boulter GBR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Sofia Kenin USA vs Anna Blinkova RUS

Court 1 – ore 16:00
Kimberly Birrell AUS vs Yue Yuan CHN
Magda Linette POL vs Varvara Gracheva FRA (Non prima 17:00)
Laura Siegemund GER vs Petra Marcinko CRO
Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU

Court 7 – ore 16:00
Kamilla Rakhimova UZB vs Talia Gibson AUS
Lulu Sun NZL vs Donna Vekic CRO (Non prima 17:00)
Viktorija Golubic SUI vs (13) Nikola Bartunkova CZE
it vs Daniel Merida ESP

Court 5 – ore 16:00
Anastasia Zakharova RUS vs Rebecca Sramkova SVK
Ella Seidel GER vs Rebeka Masarova SUI (Non prima 17:00)
Mary Stoiana USA vs (15) Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 18:00
Mattia Bellucci ITA vs Murphy Cassone USA (Non prima 20:00)

Court 2 – ore 16:00
Renata Zarazua MEX vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Elvina Kalieva USA vs (18) Diane Parry FRA Non prima 17:00
Darja Semenistaja LAT vs (16) Sinja Kraus AUT
Adam Walton AUS vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 20:00)

Court 3 – ore 16:00
Ignacio Buse PER vs Coleman Wong HKG
Alexander Blockx BEL vs Christopher O’Connell AUS (Non prima 17:30)
Rafael Jodar ESP vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 20:00)

Court 6 – ore 16:00
Yannick Hanfmann GER vs Luca Van Assche FRA
Zachary Svajda USA vs Colton Smith USA (Non prima 18:00)
Liam Draxl CAN vs Jay Clarke GBR
Thiago Agustin Tirante ARG vs Martin Landaluce ESP (Non prima 20:00)

Court 4 – ore 16:00
Arthur Fery GBR vs Yunchaokete Bu CHN
Aleksandar Vukic AUS vs Billy Harris GBR (Non prima 18:00)
Nikoloz Basilashvili GEO vs Sho Shimabukuro JPN
it vs Tomas Barrios Vera CHI

TAG: ,