Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Martedì 17 Marzo 2026
Grandstand – ore 16:00
Katie Volynets vs Bianca Andreescu
Simona Waltert vs Ajla Tomljanovic (Non prima 17:00)
McCartney Kessler vs Magdalena Frech
Zeynep Sonmez vs Beatriz Haddad Maia (Non prima 00:00)
Katerina Siniakova vs Camila Osorio (Non prima 01:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
Varvara Lepchenko vs Linda Fruhvirtova
Darja Vidmanova vs Elsa Jacquemot (Non prima 17:00)
Katie Boulter vs Jessica Bouzas Maneiro
Sofia Kenin vs Anna Blinkova
Court 1 – ore 16:00
Kimberly Birrell vs Yue Yuan
Magda Linette vs Varvara Gracheva (Non prima 17:00)
Laura Siegemund vs Petra Marcinko
Shuai Zhang vs Sorana Cirstea
Court 7 – ore 16:00
Kamilla Rakhimova vs Talia Gibson
Lulu Sun vs Donna Vekic (Non prima 17:00)
Viktorija Golubic vs (13) Nikola Bartunkova
vs Daniel Merida
Court 5 – ore 16:00
Anastasia Zakharova vs Rebecca Sramkova
Ella Seidel vs Rebeka Masarova (Non prima 17:00)
Mary Stoiana vs (15) Yuliia Starodubtseva Non prima 18:00
Mattia Bellucci vs Murphy Cassone (Non prima 20:00)
Court 2 – ore 16:00
Renata Zarazua vs Aliaksandra Sasnovich
Elvina Kalieva vs (18) Diane Parry Non prima 17:00
Darja Semenistaja vs (16) Sinja Kraus
Adam Walton vs Rinky Hijikata (Non prima 20:00)
Court 3 – ore 16:00
Ignacio Buse vs Coleman Wong
Alexander Blockx vs Christopher O’Connell (Non prima 17:30)
Rafael Jodar vs Benjamin Bonzi (Non prima 20:00)
Court 6 – ore 16:00
Yannick Hanfmann vs Luca Van Assche
Zachary Svajda vs Colton Smith (Non prima 18:00)
Liam Draxl vs Jay Clarke
Thiago Agustin Tirante vs Martin Landaluce (Non prima 20:00)
Court 4 – ore 16:00
Arthur Fery vs Yunchaokete Bu
Aleksandar Vukic vs Billy Harris (Non prima 18:00)
Nikoloz Basilashvili vs Sho Shimabukuro
vs Tomas Barrios Vera
