Masters 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Il sorteggio completo. Jannik Sinner alla caccia del Sunshine Double. Sei azzurri al via. Ben 4 già al secondo turno
Masters 1000 Miami – Tabellone Principale (hard) – Parte alta
(1) Carlos Alcaraz vs Bye
Fabian Marozsan vs Joao Fonseca
Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli
Bye vs (32) Sebastian Korda
(17) Luciano Darderi vs Bye
Marcos Giron vs Qualifier / Lucky Loser
James Duckworth vs Roberto Bautista Agut
Bye vs (14) Karen Khachanov
(11) Casper Ruud vs Bye
Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz
(WC) Moise Kouame vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (21) Jiri Lehecka
(25) Jack Draper vs Bye
Reilly Opelka vs Nuno Borges
Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp
Bye vs (6) Taylor Fritz
(4) Lorenzo Musetti vs Bye
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Bye vs (29) Tomas Martin Etcheverry
(22) Tommy Paul vs Bye
(PR) Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov
Bye vs (13) Flavio Cobolli
(10) Alexander Bublik vs Bye
Alexandre Muller vs Matteo Berrettini
Qualifier / Lucky Loser vs Mariano Navone
Bye vs (24) Valentin Vacherot
(28) Arthur Fils vs Bye
(WC) Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff
Stefanos Tsitsipas vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (5) Alex de Minaur
Masters 1000 Miami – Tabellone Principale (hard) – Parte bassa
(8) Ben Shelton vs Bye
Matteo Arnaldi vs Alexander Shevchenko
Gabriel Diallo vs (WC) Yibing Wu
Bye vs (31) Ugo Humbert
(18) Francisco Cerundolo vs Bye
Valentin Royer vs Qualifier / Lucky Loser
Aleksandar Kovacevic vs (WC) Rei Sakamoto
Bye vs (9) Daniil Medvedev
(16) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye
Quentin Halys vs Qualifier / Lucky Loser
Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic
Bye vs (20) Learner Tien
(27) Brandon Nakashima vs Bye
Marin Cilic vs Alexei Popyrin
(WC) Martin Damm vs Jacob Fearnley
Bye vs (3) Alexander Zverev
(7) Felix Auger-Aliassime vs Bye
Qualifier / Lucky Loser vs Marton Fucsovics
Terence Atmane vs Daniel Altmaier
Bye vs (26) Arthur Rinderknech
(19) Frances Tiafoe vs Bye
Arthur Cazaux vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Sebastian Baez
Bye vs (12) Jakub Mensik
(15) Andrey Rublev vs Bye
Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana
Alex Michelsen vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (23) Cameron Norrie
(30) Corentin Moutet vs Bye
Emilio Nava vs Tomas Machac
Qualifier / Lucky Loser vs Damir Dzumhur
Bye vs (2) Jannik Sinner
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026
Attenzione nella parte alta, c’è il predestinato Kouamè… che paura!
Sinner
De Minaur
Alcaraz
Zverev
Ruud
Musetti
Medvedev
Auger
Khachanov
Fritz
Cobolli
Bublik
Shelton
Kecmanovic
Mensik
Rublev
Concordo. Primi due turni più agevoli per Sinner, terzo turno equivalente, quarti di finale teoricamente più favorevoli a Jannik e semifinale un’incognita: Alcaraz potrebbe trovare Draper, probabilmente in crescita di condizione, mentre Sinner è a rischio Medvedev, che sembra tornato quello che è stato numero uno, in una fase di interregno.
Guardando a come è finita tra Medvedev e Draper a Indian Wells, non si tratterebbe di semifinali squilibrate.
Poi magari in semifinale contro Alcatraz ci arriva Musetti e per noi sarebbe ancora più divertente.
Tutto questo, sulla carta; però a me sembra più agevole il percorso di Jannik, di quanto lo sia quello di Alcaraz.
sinner
alcaraz
de minaur
medvedev
draper
paul
zverev
auger
khachanov
ruud
brooksy
vacherot
shelton
tien
mensik
rublev
@ walden (#4575843)
Spizzirri
E Fonseca potrebbe perdere da Marozsan giacché se la misura è quanto hanno messo in difficoltà Sinner, Marozsan ad Halle un set lo ha vinto (l’unico che gli ha strappato un set) e il secondo l’ha perso al tie-break..voglio dire che le partite chiave sono quelle con gli avversari del tuo livello o di un livello inferiore, telefonare a Spizzirri, Tabilo e Buse…
Alcaraz
Sinner
Bublik
Medvedev
Draper
Paul
Zverev
Mensik
Khachanov
Ruud
Musetti
De Minaur
Shelton
Tien
Auger
Rublev
Era da evitare l’orso! E da che parte sta?
Poi, nell’ordine, Draper, Mensik,Fonseca.
Non è andata così bene.
Quindi, verosimilmente, Alcaraz aspetterà il vincente dell’altra SF tra Sinner e Medvedev.
Aggiungerei che ai quarti se non arriva Mensik con ogni probabilità troverebbe Aliassime. Non proprio comodissimo neanche lui su questi campi.
Sinner
Alcaraz
Bublik
Medvedev
Fritz
Musetti
Zverev
Mensik
Khachanov
Quinn
Paul
Fils
Shelton
Tien
Auger
Q
Suvvia Musetti ha il miglior tabellone possibile tra le prime 4 teste di serie.Anche se non sarà ancora al 100% lo considerei una grossa delusione se non facesse almeno i quarti
Ottavi Khachanov (altri non ne vedo) e quarti Fritz o Draper per Alcaraz..ottavi Rublev/Norrie quarti Aliassime/Mensik. Forse meglio per Sinner. Semifinali invece poca roba per Alcaraz, Paul/De Minaur/Bublik/Fils più tosta per Sinner, Medvedev/Zverev/Shelton..
@ Dr Ivo (#4575832)
Di quelli che hai elencato, per Sinner mi preoccupa solo Medvedev e prima un FAA (ci metto anche Mensik ma non più del canadese). Alcaraz oltre a Fonseca potrebbe trovarsi Draper e un (o forse più) francese.
Alcaraz con Fonseca potrebbe anche perdere….
Scusa Retore, ma Arnaldi che fuori di 5 o 6 posti come ha fatto ad entrare? Chi si è ritirato oltre ai previsti Rune, Munar e Griekspoor, e poi a Djokovic?
Ci manca solo questa….
Ai quarti ci sono FAA o Mensik, e Mensik non può permettersi di uscire troppo presto, altrimenti perde terreno.
Sinner questa volta ha un tabellone discreto, migliore di quello di Alcaraz, non brutto nemmeno quello di Musetti ma resta l’incognita di quanto è riuscito a recuperare perché a IW era ancora molto indietro. Arnaldi primo turno possibile ma bisogna vedere come sta e poi se passa è chiuso da Shelton. Cobolli subito forse con Dimitrov che non sarebbe un avversario per niente comodo e poi, in caso di vittoria, probabilmente Paul, altro da prendere con le molle. Se arrivasse il derby con Musetti dispiacerebbe per lo sconfitto ma sarebbe già un’ottima cosa per entrambi. Berrettini dovrebbe vincere il primo turno ma anche la sua condizione è un po’ un’incognita, poi Bublik e temo che in questo momento dipenda più dall’avversario che da lui. Darderi infine ha forse Giron che bisogna sempre rispettare ma sarebbe favorito e poi si prospetterebbe la rivincita (speriamo riperdita) con Kachanov. Sperando che si unisca un altro italiano.
Concordo
Non basta per il gioco pronostici.
Poteva lo sfortunato non ritrovarsi Fonseca? Certo che no, anzi meglio metterlo al secondo turno col giocatore numero 1
Il possibile Alcaraz Fonseca a Miami sarà una bolgia latino americana-spagnola-caraibica
Sinner ha un esordio soft, poi però un possibile ottavo impegnativo (Rublev), un possibile scoglio ai quarti (Mensik) e una semifinale difficile contro uno tra Shelton, Zverev, Medvedev (con quest’ultimo specialmente).
Come si fa a dire che ha avuto più fortuna di Alcaraz, che ha un’insidia iniziale ma poi non si vede chi potrebbe impedirgli di arrivare in finale (a parte sé stesso, ovviamente)?
Detto questo, il favorito del torneo è comunque lui. Il suo stato di forma è eccellente
Jannik in progressione costante di forma, risulta evidente una preparazione mirata decisamente variata rispetto agli anni scorsi (lui stesso ha affermato un grande successo la semi agli Australian), vedremo nell’immediato la qualità delle scelte del team, se centra il Double Sunshine (toccata obbligatoria signori e signore) la nostra leggenda si illuminerà ancor di più di immenso, buona serata a tutti….
@ il capitano (#4575812)
È vero.
Interessante il potenziale quarto di finale tra Zverev e Medvedev, per stabilire chi è, almeno sul cemento, il reale numero 3 in questo momento.
L’unico rischio a Miami è il colpo d’aria per la differenza tra il caldo umido e l’aria condizionata sparata a palla nei luoghi chiusi.
SINNER
FONSECA
tutti gli altri
Medvedev, mensik dalla parte di sinner
Leggevo su Reddit di settimana piovosa e vento a Miami.
Brusco sbalzo rispetto a Indian Wells.
Credo ci saranno diversi che si ammaleranno. A rischio quelli più cagionevoli e inclini a virus o simili!
Meraviglioso Alcaraz-Fonseca.
Non oso immaginare la bolgia ed il pienone dello stadium,
Top!!!
@ il capitano (#4575812)
In realtà è molto peggio il tabellone di Alcaraz se si eccettua Medvedev o Zverev (ma in semifinale incontri sempre uno molto forte o molto in forma). Soprattutto la partenza con Fonseca (se batte Marozsan) e Korda è una partenza molto impegnativa sul veloce.
Sinner ha un primo turno easy, poi Machac (più di Moutet) e uno tra Rublev e Norrie. Tutti bravi ma avversari che ha sempre gestito senza patemi.
Ottimo tabellone per Musetti, speriamo sia migliorato come condizione.
Duro per Cobolli e speriamo arrivino a sfidarsi. Berrettini e Arnaldi chiusi se riescono a passare il primo turno.
Oh finalmente Fonseca stavolta se lo becca Alcaraz.
Comunque in generale questa volta un buon sorteggio. Non mi lamento
Beh, direi particolarmente interessante un Alcaraz-Fonseca al secondo turno. Chissà…..
Perchè, intendiamoci, Fonseca non è futuribile, ma una realtà già oggi.
Incredibile possibile secondo turno Alcaraz-Fonseca… scintille a Miami!
Pista di decollo per il piccolo titano, tutti i mejo nel tabellone di Jannik. Chissà che Fonseca faccia l’eroe per un giorno.
Ho già pronti i pop corn per Alcaraz – Fonseca.