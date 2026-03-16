Masters 1000 Miami ATP, Copertina

Masters 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Il sorteggio completo. Jannik Sinner alla caccia del Sunshine Double. Sei azzurri al via. Ben 4 già al secondo turno

16/03/2026 20:11 37 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

USA Masters 1000 Miami – Tabellone Principale (hard) – Parte alta
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Bye
Fabian Marozsan HUN vs Joao Fonseca BRA
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Bye vs (32) Sebastian Korda USA

(17) Luciano Darderi ITA vs Bye
Marcos Giron USA vs Qualifier / Lucky Loser
James Duckworth AUS vs Roberto Bautista Agut ESP
Bye vs (14) Karen Khachanov RUS

(11) Casper Ruud NOR vs Bye
Ethan Quinn USA vs Hubert Hurkacz POL
(WC) Moise Kouame FRA vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (21) Jiri Lehecka CZE

(25) Jack Draper GBR vs Bye
Reilly Opelka USA vs Nuno Borges POR
Denis Shapovalov CAN vs Botic van de Zandschulp NED
Bye vs (6) Taylor Fritz USA

(4) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA
Bye vs (29) Tomas Martin Etcheverry ARG

(22) Tommy Paul USA vs Bye
(PR) Zhizhen Zhang CHN vs Adrian Mannarino FRA
Raphael Collignon BEL vs Grigor Dimitrov BUL
Bye vs (13) Flavio Cobolli ITA

(10) Alexander Bublik KAZ vs Bye
Alexandre Muller FRA vs Matteo Berrettini ITA
Qualifier / Lucky Loser vs Mariano Navone ARG
Bye vs (24) Valentin Vacherot MON

(28) Arthur Fils FRA vs Bye
(WC) Darwin Blanch USA vs Jan-Lennard Struff GER
Stefanos Tsitsipas GRE vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (5) Alex de Minaur AUS

USA Masters 1000 Miami – Tabellone Principale (hard) – Parte bassa
(8) Ben Shelton USA vs Bye
Matteo Arnaldi ITA vs Alexander Shevchenko KAZ
Gabriel Diallo CAN vs (WC) Yibing Wu CHN
Bye vs (31) Ugo Humbert FRA

(18) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Valentin Royer FRA vs Qualifier / Lucky Loser
Aleksandar Kovacevic USA vs (WC) Rei Sakamoto JPN
Bye vs (9) Daniil Medvedev RUS

(16) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
Quentin Halys FRA vs Qualifier / Lucky Loser
Kamil Majchrzak POL vs Miomir Kecmanovic SRB
Bye vs (20) Learner Tien USA

(27) Brandon Nakashima USA vs Bye
Marin Cilic CRO vs Alexei Popyrin AUS
(WC) Martin Damm USA vs Jacob Fearnley GBR
Bye vs (3) Alexander Zverev GER

(7) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
Qualifier / Lucky Loser vs Marton Fucsovics HUN
Terence Atmane FRA vs Daniel Altmaier GER
Bye vs (26) Arthur Rinderknech FRA

(19) Frances Tiafoe USA vs Bye
Arthur Cazaux FRA vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (12) Jakub Mensik CZE

(15) Andrey Rublev RUS vs Bye
Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Comesana ARG
Alex Michelsen USA vs Qualifier / Lucky Loser
Bye vs (23) Cameron Norrie GBR

(30) Corentin Moutet FRA vs Bye
Emilio Nava USA vs Tomas Machac CZE
Qualifier / Lucky Loser vs Damir Dzumhur BIH
Bye vs (2) Jannik Sinner ITA

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37 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JannikUberAlles 16-03-2026 22:16

Attenzione nella parte alta, c’è il predestinato Kouamè… che paura!

 37
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Lilly 16-03-2026 22:10

Sinner

De Minaur

Alcaraz
Zverev

Ruud
Musetti
Medvedev
Auger

Khachanov
Fritz
Cobolli
Bublik
Shelton
Kecmanovic
Mensik
Rublev

 36
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Leftwing13 16-03-2026 22:08

Scritto da Giampi

Scritto da Dr Ivo
Sinner ha un esordio soft, poi però un possibile ottavo impegnativo (Rublev), un possibile scoglio ai quarti (Mensik) e una semifinale difficile contro uno tra Shelton, Zverev, Medvedev (con quest’ultimo specialmente).
Come si fa a dire che ha avuto più fortuna di Alcaraz, che ha un’insidia iniziale ma poi non si vede chi potrebbe impedirgli di arrivare in finale (a parte sé stesso, ovviamente)?
Detto questo, il favorito del torneo è comunque lui. Il suo stato di forma è eccellente

Ottavi Khachanov (altri non ne vedo) e quarti Fritz o Draper per Alcaraz..ottavi Rublev/Norrie quarti Aliassime/Mensik. Forse meglio per Sinner. Semifinali invece poca roba per Alcaraz, Paul/De Minaur/Bublik/Fils più tosta per Sinner, Medvedev/Zverev/Shelton..

Concordo. Primi due turni più agevoli per Sinner, terzo turno equivalente, quarti di finale teoricamente più favorevoli a Jannik e semifinale un’incognita: Alcaraz potrebbe trovare Draper, probabilmente in crescita di condizione, mentre Sinner è a rischio Medvedev, che sembra tornato quello che è stato numero uno, in una fase di interregno.
Guardando a come è finita tra Medvedev e Draper a Indian Wells, non si tratterebbe di semifinali squilibrate.
Poi magari in semifinale contro Alcatraz ci arriva Musetti e per noi sarebbe ancora più divertente.
Tutto questo, sulla carta; però a me sembra più agevole il percorso di Jannik, di quanto lo sia quello di Alcaraz.

 35
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piet64 16-03-2026 22:04

sinner

alcaraz

de minaur
medvedev

draper
paul
zverev
auger

khachanov
ruud
brooksy
vacherot
shelton
tien
mensik
rublev

 34
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JOA20 (Guest) 16-03-2026 22:02

@ walden (#4575843)
Spizzirri

 33
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Giampi 16-03-2026 21:49

Scritto da walden
Alcaraz con Fonseca potrebbe anche perdere….

E Fonseca potrebbe perdere da Marozsan giacché se la misura è quanto hanno messo in difficoltà Sinner, Marozsan ad Halle un set lo ha vinto (l’unico che gli ha strappato un set) e il secondo l’ha perso al tie-break..voglio dire che le partite chiave sono quelle con gli avversari del tuo livello o di un livello inferiore, telefonare a Spizzirri, Tabilo e Buse…

 32
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Lore_LjubO 16-03-2026 21:45

Alcaraz

Sinner

Bublik
Medvedev

Draper
Paul
Zverev
Mensik

Khachanov
Ruud
Musetti
De Minaur
Shelton
Tien
Auger
Rublev

 31
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Rene (Guest) 16-03-2026 21:44

Era da evitare l’orso! E da che parte sta?

Poi, nell’ordine, Draper, Mensik,Fonseca.
Non è andata così bene.

Quindi, verosimilmente, Alcaraz aspetterà il vincente dell’altra SF tra Sinner e Medvedev.

 30
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Tiger Woods (Guest) 16-03-2026 21:42

Scritto da Dr Ivo
Sinner ha un esordio soft, poi però un possibile ottavo impegnativo (Rublev), un possibile scoglio ai quarti (Mensik) e una semifinale difficile contro uno tra Shelton, Zverev, Medvedev (con quest’ultimo specialmente).
Come si fa a dire che ha avuto più fortuna di Alcaraz, che ha un’insidia iniziale ma poi non si vede chi potrebbe impedirgli di arrivare in finale (a parte sé stesso, ovviamente)?
Detto questo, il favorito del torneo è comunque lui. Il suo stato di forma è eccellente

Aggiungerei che ai quarti se non arriva Mensik con ogni probabilità troverebbe Aliassime. Non proprio comodissimo neanche lui su questi campi.

 29
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miky85 16-03-2026 21:32

Sinner

Alcaraz

Bublik
Medvedev

Fritz
Musetti
Zverev
Mensik

Khachanov
Quinn
Paul
Fils
Shelton
Tien
Auger
Q

 28
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Mirko (Guest) 16-03-2026 21:30

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Sinner questa volta ha un tabellone discreto, migliore di quello di Alcaraz, non brutto nemmeno quello di Musetti ma resta l’incognita di quanto è riuscito a recuperare perché a IW era ancora molto indietro. Arnaldi primo turno possibile ma bisogna vedere come sta e poi se passa è chiuso da Shelton. Cobolli subito forse con Dimitrov che non sarebbe un avversario per niente comodo e poi, in caso di vittoria, probabilmente Paul, altro da prendere con le molle. Se arrivasse il derby con Musetti dispiacerebbe per lo sconfitto ma sarebbe già un’ottima cosa per entrambi. Berrettini dovrebbe vincere il primo turno ma anche la sua condizione è un po’ un’incognita, poi Bublik e temo che in questo momento dipenda più dall’avversario che da lui. Darderi infine ha forse Giron che bisogna sempre rispettare ma sarebbe favorito e poi si prospetterebbe la rivincita (speriamo riperdita) con Kachanov. Sperando che si unisca un altro italiano.

Suvvia Musetti ha il miglior tabellone possibile tra le prime 4 teste di serie.Anche se non sarà ancora al 100% lo considerei una grossa delusione se non facesse almeno i quarti

 27
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Giampi 16-03-2026 21:28

Scritto da Dr Ivo
Sinner ha un esordio soft, poi però un possibile ottavo impegnativo (Rublev), un possibile scoglio ai quarti (Mensik) e una semifinale difficile contro uno tra Shelton, Zverev, Medvedev (con quest’ultimo specialmente).
Come si fa a dire che ha avuto più fortuna di Alcaraz, che ha un’insidia iniziale ma poi non si vede chi potrebbe impedirgli di arrivare in finale (a parte sé stesso, ovviamente)?
Detto questo, il favorito del torneo è comunque lui. Il suo stato di forma è eccellente

Ottavi Khachanov (altri non ne vedo) e quarti Fritz o Draper per Alcaraz..ottavi Rublev/Norrie quarti Aliassime/Mensik. Forse meglio per Sinner. Semifinali invece poca roba per Alcaraz, Paul/De Minaur/Bublik/Fils più tosta per Sinner, Medvedev/Zverev/Shelton..

 26
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piper 16-03-2026 21:26

@ Dr Ivo (#4575832)

Di quelli che hai elencato, per Sinner mi preoccupa solo Medvedev e prima un FAA (ci metto anche Mensik ma non più del canadese). Alcaraz oltre a Fonseca potrebbe trovarsi Draper e un (o forse più) francese.

 25
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walden 16-03-2026 21:24

Alcaraz con Fonseca potrebbe anche perdere….

 24
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+1: Marco M.
walden 16-03-2026 21:23

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Sinner questa volta ha un tabellone discreto, migliore di quello di Alcaraz, non brutto nemmeno quello di Musetti ma resta l’incognita di quanto è riuscito a recuperare perché a IW era ancora molto indietro. Arnaldi primo turno possibile ma bisogna vedere come sta e poi se passa è chiuso da Shelton. Cobolli subito forse con Dimitrov che non sarebbe un avversario per niente comodo e poi, in caso di vittoria, probabilmente Paul, altro da prendere con le molle. Se arrivasse il derby con Musetti dispiacerebbe per lo sconfitto ma sarebbe già un’ottima cosa per entrambi. Berrettini dovrebbe vincere il primo turno ma anche la sua condizione è un po’ un’incognita, poi Bublik e temo che in questo momento dipenda più dall’avversario che da lui. Darderi infine ha forse Giron che bisogna sempre rispettare ma sarebbe favorito e poi si prospetterebbe la rivincita (speriamo riperdita) con Kachanov. Sperando che si unisca un altro italiano.

Scusa Retore, ma Arnaldi che fuori di 5 o 6 posti come ha fatto ad entrare? Chi si è ritirato oltre ai previsti Rune, Munar e Griekspoor, e poi a Djokovic?

 23
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walden 16-03-2026 21:20

Scritto da zedarioz

Scritto da Paolop
Leggevo su Reddit di settimana piovosa e vento a Miami.
Brusco sbalzo rispetto a Indian Wells.
Credo ci saranno diversi che si ammaleranno. A rischio quelli più cagionevoli e inclini a virus o simili!

L’unico rischio a Miami è il colpo d’aria per la differenza tra il caldo umido e l’aria condizionata sparata a palla nei luoghi chiusi.

Ci manca solo questa….

 22
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walden 16-03-2026 21:19

Scritto da zedarioz
@ il capitano (#4575812)
In realtà è molto peggio il tabellone di Alcaraz se si eccettua Medvedev o Zverev (ma in semifinale incontri sempre uno molto forte o molto in forma). Soprattutto la partenza con Fonseca (se batte Marozsan) e Korda è una partenza molto impegnativa sul veloce.
Sinner ha un primo turno easy, poi Machac (più di Moutet) e uno tra Rublev e Norrie. Tutti bravi ma avversari che ha sempre gestito senza patemi.
Ottimo tabellone per Musetti, speriamo sia migliorato come condizione.
Duro per Cobolli e speriamo arrivino a sfidarsi. Berrettini e Arnaldi chiusi se riescono a passare il primo turno.

Ai quarti ci sono FAA o Mensik, e Mensik non può permettersi di uscire troppo presto, altrimenti perde terreno.

 21
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Marco Tullio Cicerone 16-03-2026 21:19

Sinner questa volta ha un tabellone discreto, migliore di quello di Alcaraz, non brutto nemmeno quello di Musetti ma resta l’incognita di quanto è riuscito a recuperare perché a IW era ancora molto indietro. Arnaldi primo turno possibile ma bisogna vedere come sta e poi se passa è chiuso da Shelton. Cobolli subito forse con Dimitrov che non sarebbe un avversario per niente comodo e poi, in caso di vittoria, probabilmente Paul, altro da prendere con le molle. Se arrivasse il derby con Musetti dispiacerebbe per lo sconfitto ma sarebbe già un’ottima cosa per entrambi. Berrettini dovrebbe vincere il primo turno ma anche la sua condizione è un po’ un’incognita, poi Bublik e temo che in questo momento dipenda più dall’avversario che da lui. Darderi infine ha forse Giron che bisogna sempre rispettare ma sarebbe favorito e poi si prospetterebbe la rivincita (speriamo riperdita) con Kachanov. Sperando che si unisca un altro italiano.

 20
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+1: Marco M.
Onurb (Guest) 16-03-2026 21:17

Scritto da Dr Ivo
Sinner ha un esordio soft, poi però un possibile ottavo impegnativo (Rublev), un possibile scoglio ai quarti (Mensik) e una semifinale difficile contro uno tra Shelton, Zverev, Medvedev (con quest’ultimo specialmente).
Come si fa a dire che ha avuto più fortuna di Alcaraz, che ha un’insidia iniziale ma poi non si vede chi potrebbe impedirgli di arrivare in finale (a parte sé stesso, ovviamente)?
Detto questo, il favorito del torneo è comunque lui. Il suo stato di forma è eccellente

Concordo

 19
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piper 16-03-2026 21:15

Scritto da guido Guest
SINNER
FONSECA
tutti gli altri

Non basta per il gioco pronostici.

 18
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+1: il capitano
Zolla (Guest) 16-03-2026 21:02

Poteva lo sfortunato non ritrovarsi Fonseca? Certo che no, anzi meglio metterlo al secondo turno col giocatore numero 1

 17
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-1: Marco M.
Giuras 16-03-2026 20:58

Il possibile Alcaraz Fonseca a Miami sarà una bolgia latino americana-spagnola-caraibica

 16
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Dr Ivo (Guest) 16-03-2026 20:56

Sinner ha un esordio soft, poi però un possibile ottavo impegnativo (Rublev), un possibile scoglio ai quarti (Mensik) e una semifinale difficile contro uno tra Shelton, Zverev, Medvedev (con quest’ultimo specialmente).
Come si fa a dire che ha avuto più fortuna di Alcaraz, che ha un’insidia iniziale ma poi non si vede chi potrebbe impedirgli di arrivare in finale (a parte sé stesso, ovviamente)?
Detto questo, il favorito del torneo è comunque lui. Il suo stato di forma è eccellente

15
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+1: il capitano, Antonella B.
Beppe66 (Guest) 16-03-2026 20:55

Jannik in progressione costante di forma, risulta evidente una preparazione mirata decisamente variata rispetto agli anni scorsi (lui stesso ha affermato un grande successo la semi agli Australian), vedremo nell’immediato la qualità delle scelte del team, se centra il Double Sunshine (toccata obbligatoria signori e signore) la nostra leggenda si illuminerà ancor di più di immenso, buona serata a tutti….

 14
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+1: il capitano
mattia saracino 16-03-2026 20:52

@ il capitano (#4575812)

È vero.

 13
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Carlo Neder (Guest) 16-03-2026 20:51

Interessante il potenziale quarto di finale tra Zverev e Medvedev, per stabilire chi è, almeno sul cemento, il reale numero 3 in questo momento.

 12
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zedarioz 16-03-2026 20:43

Scritto da Paolop
Leggevo su Reddit di settimana piovosa e vento a Miami.
Brusco sbalzo rispetto a Indian Wells.
Credo ci saranno diversi che si ammaleranno. A rischio quelli più cagionevoli e inclini a virus o simili!

L’unico rischio a Miami è il colpo d’aria per la differenza tra il caldo umido e l’aria condizionata sparata a palla nei luoghi chiusi.

 11
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+1: MarcoP
guido Guest 16-03-2026 20:42

SINNER

FONSECA

tutti gli altri

 10
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Onurb (Guest) 16-03-2026 20:35

Medvedev, mensik dalla parte di sinner

 9
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Paolop (Guest) 16-03-2026 20:33

Leggevo su Reddit di settimana piovosa e vento a Miami.
Brusco sbalzo rispetto a Indian Wells.
Credo ci saranno diversi che si ammaleranno. A rischio quelli più cagionevoli e inclini a virus o simili!

 8
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+1: MarcoP
-1: marcauro, Marco M.
OspiteSgradito (Guest) 16-03-2026 20:29

Meraviglioso Alcaraz-Fonseca.
Non oso immaginare la bolgia ed il pienone dello stadium,
Top!!!

 7
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+1: il capitano, MarcoP
zedarioz 16-03-2026 20:27

@ il capitano (#4575812)

In realtà è molto peggio il tabellone di Alcaraz se si eccettua Medvedev o Zverev (ma in semifinale incontri sempre uno molto forte o molto in forma). Soprattutto la partenza con Fonseca (se batte Marozsan) e Korda è una partenza molto impegnativa sul veloce.
Sinner ha un primo turno easy, poi Machac (più di Moutet) e uno tra Rublev e Norrie. Tutti bravi ma avversari che ha sempre gestito senza patemi.
Ottimo tabellone per Musetti, speriamo sia migliorato come condizione.
Duro per Cobolli e speriamo arrivino a sfidarsi. Berrettini e Arnaldi chiusi se riescono a passare il primo turno.

 6
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+1: MarcoP
Silvy__89 (Guest) 16-03-2026 20:26

Oh finalmente Fonseca stavolta se lo becca Alcaraz.
Comunque in generale questa volta un buon sorteggio. Non mi lamento

 5
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+1: Betafasan, MarcoP, marcauro, Marco M.
Cogi53 16-03-2026 20:22

Beh, direi particolarmente interessante un Alcaraz-Fonseca al secondo turno. Chissà…..
Perchè, intendiamoci, Fonseca non è futuribile, ma una realtà già oggi.

 4
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+1: MarcoP, Marco M.
Gaetano (Guest) 16-03-2026 20:20

Incredibile possibile secondo turno Alcaraz-Fonseca… scintille a Miami!

 3
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+1: marcauro, mattia saracino, MarcoP, Marco M., LunaDiamante
il capitano 16-03-2026 20:18

Pista di decollo per il piccolo titano, tutti i mejo nel tabellone di Jannik. Chissà che Fonseca faccia l’eroe per un giorno.

 2
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+1: marcauro, Caronte, Antonella B., Marco M., piper, JannikUberAlles
-1: TKT
Tiger Woods (Guest) 16-03-2026 20:18

Ho già pronti i pop corn per Alcaraz – Fonseca.

 1
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+1: Giuras, MarcoP, marcauro, Marco M., LunaDiamante