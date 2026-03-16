Masters 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Bellucci vola al turno decisivo delle qualificazioni: fuori Maestrelli, Trevisan e Stefanini

Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni del Miami Open presented by Itau, secondo Masters 1000 stagionale in programma sul duro dell’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 77 del ranking ATP, ha superato con autorità il cileno Nicolas Jarry (n.152) con il punteggio di 6-3 6-1, conquistando così l’accesso all’ultimo ostacolo verso il main draw. Niente derby azzurro con Francesco Maestrelli: il toscano, infatti, è stato battuto a sorpresa dallo statunitense Murphy Cassone per 7-6(1) 6-4. Sarà proprio Cassone il prossimo avversario di Bellucci, che lo ha già sconfitto nelle qualificazioni del Challenger di Phoenix 2023.

Non è stata invece una giornata positiva per il tennis femminile italiano nelle qualificazioni del torneo combined di Miami. Martina Trevisan, rientrata con ranking protetto dopo il lungo stop per l’operazione al piede sinistro, è stata eliminata dalla messicana Renata Zarazua con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, al termine di quasi tre ore di battaglia. Fuori anche Lucrezia Stefanini, sconfitta dalla francese Diane Parry per 6-2 4-6 7-5 dopo 3 ore e 22 minuti di gioco.

WTA Miami Katie Volynets [10] Katie Volynets [10] 6 6 6 Priscilla Hon Priscilla Hon 1 7 3 Vincitore: K. Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Priscilla Hon 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Priscilla Hon 15-0 15-15 df 15-30 40-30 3-2 → 3-3 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 1-1 → 1-2 Priscilla Hon 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Katie Volynets 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 df df 5-5 → 5-6 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 2-3 → 3-3 Priscilla Hon 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Priscilla Hon 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Katie Volynets 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Priscilla Hon 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Katie Volynets 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Priscilla Hon 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Katie Volynets 0-15 15-30 30-30 df 1-1 → 2-1 Priscilla Hon 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Katie Volynets 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Katie Volynetsvs Priscilla Hon

Bianca Andreescu vs Suzan Lamens



WTA Miami Bianca Andreescu Bianca Andreescu 4 6 7 Suzan Lamens [20] Suzan Lamens [20] 6 1 5 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Bianca Andreescu 30-0 40-0 df 6-5 → 7-5 Suzan Lamens 0-15 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Bianca Andreescu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Suzan Lamens 15-0 30-15 40-15 df 40-30 5-3 → 5-4 Bianca Andreescu 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Suzan Lamens 15-15 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Bianca Andreescu 15-0 30-15 30-30 2-1 → 3-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 Suzan Lamens 0-15 15-30 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Bianca Andreescu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Suzan Lamens 15-0 15-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Suzan Lamens 30-0 40-0 df 40-15 4-5 → 4-6 Bianca Andreescu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 df 40-15 3-4 → 3-5 Bianca Andreescu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Suzan Lamens 15-0 df 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Bianca Andreescu 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 df 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Whitney Osuigwe vs Donna Vekic



WTA Miami Whitney Osuigwe Whitney Osuigwe 4 2 Donna Vekic [14] Donna Vekic [14] 6 6 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Donna Vekic 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 Whitney Osuigwe 15-0 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Donna Vekic 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Whitney Osuigwe 0-15 0-40 1-3 → 1-4 Donna Vekic 0-15 15-30 15-40 df 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Whitney Osuigwe 15-15 30-15 30-30 df 1-1 → 1-2 Donna Vekic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Whitney Osuigwe 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Donna Vekic 0-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 Whitney Osuigwe 15-0 15-15 15-30 3-3 → 3-4 Donna Vekic 15-0 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Whitney Osuigwe 30-0 df 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Donna Vekic 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Whitney Osuigwe 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Caroline Dolehide vs Nikola Bartunkova



WTA Miami Caroline Dolehide Caroline Dolehide 3 6 3 Nikola Bartunkova [13] Nikola Bartunkova [13] 6 3 6 Vincitore: N. Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Nikola Bartunkova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Caroline Dolehide 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 Caroline Dolehide 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-15 0-2 → 0-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Dolehide 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 5-2 → 5-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 Caroline Dolehide 15-0 40-0 3-1 → 4-1 Nikola Bartunkova 15-0 ace df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-30 40-30 A-40 df 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 3-5 → 3-6 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 df 2-5 → 3-5 Nikola Bartunkova 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 0-4 → 1-4 Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Nikola Bartunkova 15-15 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Caroline Dolehide 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Nikola Bartunkova 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Mackenzie McDonald



ATP Miami Martin Landaluce Martin Landaluce 6 6 Mackenzie McDonald [22] Mackenzie McDonald [22] 3 4 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 M. McDonald 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Landaluce 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Landaluce 15-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Zachary Svajda vs Colton Smith



ATP Miami Zachary Svajda [11] Zachary Svajda [11] 40 6 0 Colton Smith • Colton Smith 30 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 C. Smith 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Smith 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 2-2 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 C. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Butch Buchholz – ore 15:00

Madison Brengle vs Linda Fruhvirtova



WTA Miami Madison Brengle Madison Brengle 4 7 3 Linda Fruhvirtova [24] Linda Fruhvirtova [24] 6 6 6 Vincitore: L. Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Linda Fruhvirtova 30-0 3-4 → 3-5 Madison Brengle 15-0 30-15 30-30 2-4 → 3-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-15 30-40 1-4 → 2-4 Madison Brengle 15-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 df A-40 40-40 A-40 40-40 df 0-3 → 0-4 Madison Brengle 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Madison Brengle 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Madison Brengle 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Madison Brengle 15-0 df 30-0 30-15 3-4 → 3-5 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Madison Brengle 0-15 0-40 2-3 → 2-4 Linda Fruhvirtova 0-30 df 15-40 1-3 → 2-3 Madison Brengle 0-15 0-30 df 1-2 → 1-3 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Madison Brengle 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Madison Brengle 0-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Madison Brengle 0-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Linda Fruhvirtova 15-0 40-0 3-3 → 3-4 Madison Brengle 0-15 15-15 40-30 2-3 → 3-3 Linda Fruhvirtova 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-2 → 2-2 Linda Fruhvirtova 15-0 df 40-0 1-1 → 1-2 Madison Brengle 15-0 30-0 0-1 → 1-1 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

Ignacio Buse vs Moez Echargui



ATP Miami Ignacio Buse [1] Ignacio Buse [1] 6 6 6 Moez Echargui Moez Echargui 3 7 4 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Echargui 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Buse 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Echargui 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 M. Echargui 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 I. Buse 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 I. Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 I. Buse 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 I. Buse 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Echargui 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Patrick Kypson vs Nikoloz Basilashvili



ATP Miami Patrick Kypson [8] Patrick Kypson [8] 3 1 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Basilashvili A-40 15-0 40-0 1-5 → 1-6 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 P. Kypson 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Kypson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Kypson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Kypson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Kypson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Viktorija Golubic vs Thea Frodin



WTA Miami Viktorija Golubic [2] Viktorija Golubic [2] 2 6 6 Thea Frodin Thea Frodin 6 3 2 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Viktorija Golubic 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Thea Frodin 0-15 15-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Viktorija Golubic 15-0 df 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Thea Frodin 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 4-1 Viktorija Golubic 15-15 30-30 df 2-1 → 3-1 Thea Frodin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Thea Frodin 15-0 df 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Thea Frodin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 4-3 → 5-3 Viktorija Golubic 15-15 15-30 40-30 df 3-3 → 4-3 Thea Frodin 15-0 15-15 30-15 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 Viktorija Golubic 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-A 3-1 → 3-2 Thea Frodin 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Viktorija Golubic 30-0 1-1 → 2-1 Thea Frodin 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Thea Frodin 15-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Thea Frodin 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-40 2-2 → 2-3 Thea Frodin 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 2-1 → 2-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Thea Frodin 15-0 ace 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 Viktorija Golubic 15-0 df 30-0 40-15 0-0 → 1-0

Rafael Jodar vs Manas Dhamne



ATP Miami Rafael Jodar [12] Rafael Jodar [12] 6 7 Manas Dhamne Manas Dhamne 3 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 M. Dhamne 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 R. Jodar 15-15 30-15 5-4 → 5-5 M. Dhamne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Dhamne 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Jodar 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Dhamne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Dhamne 0-15 15-15 15-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Jodar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Dhamne 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Dhamne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Mattia Bellucci vs Nicolas Jarry (Non prima 00:00)



ATP Miami Mattia Bellucci [7] Mattia Bellucci [7] 6 6 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 3 1 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 N. Jarry 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 15:00

Victoria Jimenez Kasintseva vs Varvara Lepchenko



WTA Miami Victoria Jimenez Kasintseva [9] Victoria Jimenez Kasintseva [9] 2 6 1 Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 6 1 6 Vincitore: V. Lepchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Varvara Lepchenko 15-0 ace 30-0 1-5 → 1-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 df 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Varvara Lepchenko 0-30 15-30 40-30 df 1-3 → 1-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 df 0-3 → 1-3 Varvara Lepchenko 0-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 5-1 → 6-1 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 3-1 → 4-1 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 3-0 → 3-1 Victoria Jimenez Kasintseva 15-15 15-30 30-30 40-40 2-0 → 3-0 Varvara Lepchenko 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Victoria Jimenez Kasintseva 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 df 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Jack Pinnington Jones vs Coleman Wong



ATP Miami Jack Pinnington Jones Jack Pinnington Jones 7 6 4 Coleman Wong [21] Coleman Wong [21] 5 7 6 Vincitore: Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Wong 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Wong 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Wong 15-0 30-0 2-3 → 2-4 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 6-6 → 6-7 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Wong 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 C. Wong 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Wong 0-15 15-15 15-30 5-5 → 6-5 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 C. Wong 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Pinnington Jones 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Wong 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Cristian Garin vs Liam Draxl



ATP Miami Cristian Garin [5] Cristian Garin [5] 6 4 2 Liam Draxl Liam Draxl 4 6 6 Vincitore: Draxl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Garin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 2-5 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 L. Draxl 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Draxl 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 L. Draxl 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Kaja Juvan vs Mary Stoiana



WTA Miami Kaja Juvan [8] • Kaja Juvan [8] 0 6 4 0 Mary Stoiana Mary Stoiana 0 4 6 3 Vincitore: M. Stoiana per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kaja Juvan 0-3 Mary Stoiana 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Kaja Juvan 0-15 0-40 0-1 → 0-2 Mary Stoiana 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kaja Juvan 0-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Mary Stoiana 15-0 30-0 30-30 40-A 3-5 → 4-5 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Mary Stoiana 0-15 0-30 15-40 30-40 df 2-4 → 3-4 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Mary Stoiana 15-0 15-15 15-30 40-30 1-3 → 1-4 Kaja Juvan 15-0 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Mary Stoiana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Mary Stoiana 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kaja Juvan 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mary Stoiana 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Kaja Juvan 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 Mary Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 Kaja Juvan 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Mary Stoiana 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kaja Juvan 15-15 30-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 Mary Stoiana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 df 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 0-15 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mary Stoiana 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Nishesh Basavareddy vs Tomas Barrios Vera



ATP Miami Nishesh Basavareddy Nishesh Basavareddy 3 2 Tomas Barrios Vera [18] Tomas Barrios Vera [18] 6 6 Vincitore: Barrios Vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Basavareddy 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Basavareddy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 N. Basavareddy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Basavareddy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Basavareddy 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 T. Barrios Vera 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Basavareddy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Basavareddy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Adam Walton vs Chris Rodesch



ATP Miami Adam Walton [6] Adam Walton [6] 6 6 Chris Rodesch Chris Rodesch 2 4 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Rodesch 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 A. Walton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Rodesch 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Rodesch 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Walton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Rodesch 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Walton 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Walton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 C. Rodesch 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 A. Walton 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Rodesch 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Rodesch 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 7 – ore 15:00

(1) Kimberly Birrell vs Viktoriya Tomova Inizio 15:00



WTA Miami Kimberly Birrell [1] Kimberly Birrell [1] 6 6 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 3 2 Vincitore: K. Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-40 5-2 → 6-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 df 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Viktoriya Tomova 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 2-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Viktoriya Tomova 30-0 df 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 6-3 Kimberly Birrell 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 Kimberly Birrell 0-15 30-15 2-3 → 3-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 2-2 → 2-3 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 40-30 df 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-30 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0

Erika Andreeva vs (22) Rebecca Sramkova



WTA Miami Erika Andreeva Erika Andreeva 4 2 Rebecca Sramkova [22] Rebecca Sramkova [22] 6 6 Vincitore: R. Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Rebecca Sramkova 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 Erika Andreeva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 df 0-3 → 1-3 Erika Andreeva 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 0-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Erika Andreeva 0-15 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rebecca Sramkova 15-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Erika Andreeva 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 Rebecca Sramkova 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Erika Andreeva 0-15 15-30 30-30 40-30 df 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-15 40-30 A-40 ace 2-1 → 2-2 Erika Andreeva 15-0 30-15 30-30 40-40 40-A A-40 ace 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 30-0 40-30 1-0 → 1-1 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Storm Hunter vs (17) Rebeka Masarova



WTA Miami Storm Hunter Storm Hunter 2 6 2 Rebeka Masarova [17] Rebeka Masarova [17] 6 4 6 Vincitore: R. Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 df 40-30 2-5 → 2-6 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 30-30 30-40 df df 1-4 → 2-4 Storm Hunter 0-15 df 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 Rebeka Masarova 30-0 df 40-0 ace 1-2 → 1-3 Storm Hunter 15-0 30-15 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Storm Hunter 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rebeka Masarova 0-15 df 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Storm Hunter 15-0 15-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 Storm Hunter 15-0 30-0 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 0-15 df 15-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 Storm Hunter 15-0 30-0 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Storm Hunter 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Rebeka Masarova 15-15 30-15 ace 40-15 df df 2-5 → 2-6 Storm Hunter 15-0 15-15 df 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Rebeka Masarova 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 Storm Hunter 30-0 30-15 df 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Storm Hunter 0-15 df 15-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Storm Hunter 0-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1

(4) Dalma Galfi vs Elvina Kalieva



WTA Miami Dalma Galfi [4] Dalma Galfi [4] 4 2 Elvina Kalieva Elvina Kalieva 6 6 Vincitore: E. Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 Elvina Kalieva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dalma Galfi 15-0 30-15 1-4 → 2-4 Elvina Kalieva 15-0 40-0 1-3 → 1-4 Dalma Galfi 15-0 15-30 40-30 df 0-3 → 1-3 Elvina Kalieva 15-0 df 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Dalma Galfi 0-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-A 0-1 → 0-2 Elvina Kalieva 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 Elvina Kalieva 15-0 df 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-15 df 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 3-2 → 4-2 Elvina Kalieva 15-0 30-0 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-30 df 2-1 → 3-1 Elvina Kalieva 15-0 df 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Dalma Galfi 15-15 df 30-30 40-30 df 1-0 → 2-0 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Diego Dedura



ATP Miami Thiago Agustin Tirante [3] Thiago Agustin Tirante [3] 6 6 Diego Dedura Diego Dedura 2 3 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Dedura 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 D. Dedura 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Dedura 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 30-30 4-0 → 4-1 T. Agustin Tirante 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 D. Dedura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 15:00

Reese Brantmeier vs (23) Yue Yuan Inizio 15:00



WTA Miami Reese Brantmeier Reese Brantmeier 7 4 2 Yue Yuan [23] Yue Yuan [23] 6 6 6 Vincitore: Y. Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Reese Brantmeier 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Reese Brantmeier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Reese Brantmeier 0-15 0-30 0-40 30-40 1-2 → 1-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Reese Brantmeier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-15 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Reese Brantmeier 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 Yue Yuan 15-0 15-15 40-15 4-4 → 4-5 Reese Brantmeier 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Yue Yuan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 df 3-3 → 3-4 Reese Brantmeier 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Reese Brantmeier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Yue Yuan 0-15 15-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Reese Brantmeier 0-15 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 ace 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Yue Yuan 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Reese Brantmeier 15-0 ace 30-0 40-0 df 40-15 5-5 → 6-5 Yue Yuan 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Reese Brantmeier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Reese Brantmeier 15-15 30-15 30-30 2-4 → 3-4 Yue Yuan 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Reese Brantmeier 0-15 15-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Reese Brantmeier 0-15 15-15 df 15-30 40-30 0-2 → 1-2 Yue Yuan 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Reese Brantmeier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(5) Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee



WTA Miami Anastasia Zakharova [5] Anastasia Zakharova [5] 6 6 Louisa Chirico Louisa Chirico 2 1 Vincitore: A. Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

(12) Lulu Sun vs Maria Timofeeva



WTA Miami Lulu Sun [12] Lulu Sun [12] 6 7 Maria Timofeeva Maria Timofeeva 4 6 Vincitore: L. Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-30 40-30 df A-40 df 6-5 → 6-6 Lulu Sun 15-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 Maria Timofeeva 15-0 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lulu Sun 0-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Maria Timofeeva 15-15 30-15 4-3 → 4-4 Lulu Sun 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A A-40 3-2 → 3-3 Lulu Sun 15-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Maria Timofeeva 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Lulu Sun 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 Maria Timofeeva 0-15 15-30 30-30 40-30 df df 1-0 → 1-1 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 df 30-40 5-4 → 6-4 Lulu Sun 15-15 30-15 30-40 df 5-3 → 5-4 Maria Timofeeva 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Lulu Sun 15-0 30-0 df ace 4-2 → 5-2 Maria Timofeeva 15-0 ace 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Lulu Sun 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 40-40 df 1-2 → 2-2 Lulu Sun 15-0 30-0 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Maria Timofeeva 15-0 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Lulu Sun 15-0 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

(11) Darja Semenistaja vs Monika Ekstrand



WTA Miami Darja Semenistaja [11] Darja Semenistaja [11] 6 6 Monika Ekstrand Monika Ekstrand 0 4 Vincitore: D. Semenistaja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Monika Ekstrand 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 Monika Ekstrand 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Darja Semenistaja 0-15 0-30 30-30 40-30 A-40 ace 3-2 → 4-2 Monika Ekstrand 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Darja Semenistaja 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Monika Ekstrand 30-0 df 1-1 → 1-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-30 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 Monika Ekstrand 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Darja Semenistaja 30-0 40-0 df 40-15 5-0 → 6-0 Monika Ekstrand 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 30-30 df 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Monika Ekstrand 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 3-0 Darja Semenistaja 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Monika Ekstrand 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Guto Miguel vs Benjamin Bonzi



ATP Miami Guto Miguel Guto Miguel 2 6 Benjamin Bonzi [15] Benjamin Bonzi [15] 6 7 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 G. Miguel 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Miguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Miguel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 G. Miguel 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 G. Miguel 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Miguel 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Miguel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 15:00

(6) Kamilla Rakhimova vs Leolia Jeanjean Inizio 15:00



WTA Miami Kamilla Rakhimova [6] Kamilla Rakhimova [6] 6 7 6 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 7 5 0 Vincitore: K. Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Kamilla Rakhimova 0-15 df 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Leolia Jeanjean 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 Kamilla Rakhimova 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 2-0 → 3-0 Kamilla Rakhimova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 1-0 → 2-0 Leolia Jeanjean 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Leolia Jeanjean 15-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-30 4-5 → 5-5 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-5 → 4-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 Leolia Jeanjean 15-0 df 30-0 40-0 df 2-4 → 2-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-3 ace 0*-4 0-5* df 0-6* 1*-6 6-6 → 6-7 Leolia Jeanjean 30-0 40-0 df 6-5 → 6-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Kamilla Rakhimova 15-15 30-15 ace 40-15 df 3-5 → 4-5 Leolia Jeanjean 0-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 3-4 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kamilla Rakhimova 30-0 30-15 df 1-3 → 2-3 Leolia Jeanjean 0-30 0-40 15-40 df 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Leolia Jeanjean 15-0 40-0 df 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 0-0 → 1-0

(7) Renata Zarazua vs Martina Trevisan Non prima 16:00



WTA Miami Renata Zarazua [7] Renata Zarazua [7] 4 6 6 Martina Trevisan Martina Trevisan 6 3 3 Vincitore: R. Zarazua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 df 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Martina Trevisan 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Renata Zarazua 15-0 30-0 df 30-15 40-30 4-3 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Renata Zarazua 15-0 30-0 df ace 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Renata Zarazua 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 df 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Renata Zarazua 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-4 → 1-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 df 0-0 → 0-1

(3) Ella Seidel vs Marina Stakusic



WTA Miami Ella Seidel [3] Ella Seidel [3] 6 7 Marina Stakusic Marina Stakusic 4 5 Vincitore: E. Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ella Seidel 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Marina Stakusic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 Ella Seidel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Marina Stakusic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ella Seidel 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 Marina Stakusic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 Ella Seidel 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 Marina Stakusic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Marina Stakusic 15-15 30-15 30-30 40-30 df 40-40 A-40 df 1-1 → 1-2 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 Marina Stakusic 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Marina Stakusic 15-0 15-15 40-15 5-3 → 5-4 Ella Seidel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-2 → 5-3 Marina Stakusic 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Ella Seidel 15-0 40-15 4-1 → 5-1 Marina Stakusic 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 Ella Seidel 15-0 df 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 3-1 Marina Stakusic 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 df 2-0 → 2-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Marina Stakusic 0-15 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Maddison Inglis vs (15) Yuliia Starodubtseva



WTA Miami Maddison Inglis Maddison Inglis 6 5 Yuliia Starodubtseva [15] Yuliia Starodubtseva [15] 7 7 Vincitore: Y. Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Maddison Inglis 0-15 15-15 30-15 40-30 40-A 5-6 → 5-7 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Maddison Inglis 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Maddison Inglis 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Maddison Inglis 0-15 15-15 df 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 df 2-0 → 2-1 Maddison Inglis 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Yuliia Starodubtseva 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Yuliia Starodubtseva 30-0 6-5 → 6-6 Maddison Inglis 15-0 df 30-0 5-5 → 6-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 df 5-4 → 5-5 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 df 4-2 → 5-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Maddison Inglis 0-30 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 Maddison Inglis 15-0 df 30-0 30-15 40-15 df 2-0 → 3-0 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 df 30-30 30-40 A-40 0-0 → 1-0

Aleksandar Vukic vs Billy Harris



ATP Miami Aleksandar Vukic [4] Aleksandar Vukic [4] 5* 6 Billy Harris Billy Harris 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6-6 B. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 B. Harris 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 15:00

Ekaterine Gorgodze vs (19) Talia Gibson Inizio 15:00



WTA Miami Ekaterine Gorgodze Ekaterine Gorgodze 3 2 Talia Gibson [19] Talia Gibson [19] 6 6 Vincitore: T. Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Talia Gibson 15-0 df 40-0 ace 2-5 → 2-6 Ekaterine Gorgodze 0-15 0-30 30-30 40-30 40-A df 2-4 → 2-5 Talia Gibson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Ekaterine Gorgodze 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 40-30 df 1-2 → 1-3 Ekaterine Gorgodze 30-0 30-15 40-15 df 40-30 A-40 0-2 → 1-2 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 Ekaterine Gorgodze 15-0 df 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 3-5 → 3-6 Ekaterine Gorgodze 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 Talia Gibson 15-0 15-15 df 30-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 df 30-15 30-30 ace 2-3 → 3-3 Talia Gibson 15-0 30-0 2-2 → 2-3 Ekaterine Gorgodze 30-0 30-15 40-15 df 1-2 → 2-2 Talia Gibson 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 Ekaterine Gorgodze 15-0 30-15 40-15 df 0-1 → 1-1 Talia Gibson 0-15 15-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Ayla Aksu vs (21) Aliaksandra Sasnovich Non prima 16:00



WTA Miami Ayla Aksu Ayla Aksu 4 4 Aliaksandra Sasnovich [21] Aliaksandra Sasnovich [21] 6 6 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Ayla Aksu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-5 → 4-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 3-4 → 3-5 Ayla Aksu 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 df 2-4 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 30-15 40-30 ace 40-40 2-3 → 2-4 Ayla Aksu 0-15 0-40 df 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ayla Aksu 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Ayla Aksu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aliaksandra Sasnovich 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Ayla Aksu 0-15 30-15 40-30 3-5 → 4-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 Ayla Aksu 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 1-4 → 2-4 Ayla Aksu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ayla Aksu 15-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ayla Aksu 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alex Bolt vs Sho Shimabukuro



ATP Miami Alex Bolt Alex Bolt 2 7 3 Sho Shimabukuro [16] Sho Shimabukuro [16] 6 6 6 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Bolt 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Bolt 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Bolt 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Bolt 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 A. Bolt 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

Lucrezia Stefanini vs (18) Diane Parry



WTA Miami Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 2 6 5 Diane Parry [18] Diane Parry [18] 6 4 7 Vincitore: D. Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Lucrezia Stefanini 15-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Diane Parry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 5-5 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Diane Parry 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 df 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 df 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lucrezia Stefanini 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Diane Parry 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Lucrezia Stefanini 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Lucrezia Stefanini 15-0 df 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lucrezia Stefanini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Diane Parry 0-15 30-15 40-15 df 40-30 2-4 → 2-5 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Diane Parry 0-15 15-30 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Diane Parry 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Murphy Cassone vs Francesco Maestrelli



ATP Miami Murphy Cassone Murphy Cassone 7 6 Francesco Maestrelli [17] Francesco Maestrelli [17] 6 4 Vincitore: Cassone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cassone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Maestrelli 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 5-4 M. Cassone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 5-0* 5-1* ace 6*-1 6-6 → 7-6 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-6 → 6-6 M. Cassone 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Cassone 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 M. Cassone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cassone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Cassone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cassone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 15:00

Roman Andres Burruchaga vs Arthur Fery



ATP Miami Roman Andres Burruchaga [10] Roman Andres Burruchaga [10] 6 4 4 Arthur Fery Arthur Fery 2 6 6 Vincitore: Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-5 → 4-5 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Andres Burruchaga 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Andres Burruchaga 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Fery 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Fery 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Andres Burruchaga 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 4-2 → 5-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Andres Burruchaga 15-0 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Yannick Hanfmann vs Leandro Riedi



ATP Miami Yannick Hanfmann [2] Yannick Hanfmann [2] 6 6 Leandro Riedi Leandro Riedi 3 4 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 L. Riedi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Riedi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Riedi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 Y. Hanfmann 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Riedi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jay Clarke vs Shintaro Mochizuki



ATP Miami Jay Clarke Jay Clarke 6 3 6 Shintaro Mochizuki [24] Shintaro Mochizuki [24] 4 6 1 Vincitore: Clarke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Clarke 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Clarke 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Clarke 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Mochizuki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Clarke 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Lola Radivojevic vs (16) Sinja Kraus



WTA Miami Lola Radivojevic Lola Radivojevic 6 3 Sinja Kraus [16] Sinja Kraus [16] 7 6 Vincitore: S. Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Lola Radivojevic 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Sinja Kraus 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lola Radivojevic 0-15 30-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sinja Kraus 0-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Lola Radivojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 Sinja Kraus 0-15 15-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Lola Radivojevic 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 Sinja Kraus 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 4-6* 6-6 → 6-7 Sinja Kraus 40-0 ace 6-5 → 6-6 Lola Radivojevic 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 Sinja Kraus 15-15 df 30-15 30-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Lola Radivojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sinja Kraus 15-0 30-15 30-30 40-30 df 40-A 3-4 → 4-4 Lola Radivojevic 0-15 df 0-30 15-40 3-3 → 3-4 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Sinja Kraus 0-15 df 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lola Radivojevic 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-1 → 1-1 Lola Radivojevic 15-0 30-0 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Dane Sweeny vs Rinky Hijikata



ATP Miami Dane Sweeny Dane Sweeny 3 2 Rinky Hijikata [19] Rinky Hijikata [19] 6 6 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Sweeny 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 2-6 R. Hijikata 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 2-5 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-2 → 0-3 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Sweeny 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Hijikata 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Sweeny 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Sweeny 15-0 15-15 df 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 15:00

Yunchaokete Bu vs Tristan Schoolkate



ATP Miami Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 7 6 Tristan Schoolkate [20] Tristan Schoolkate [20] 5 4 Vincitore: Bu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 Y. Bu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-3 → 4-3 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Bu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 Y. Bu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Bu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Benjamin Willwerth vs Luca Van Assche



ATP Miami Benjamin Willwerth Benjamin Willwerth 3 1 Luca Van Assche [13] Luca Van Assche [13] 6 6 Vincitore: Van Assche Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Van Assche 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 B. Willwerth 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 L. Van Assche 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 B. Willwerth 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Willwerth 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Willwerth 0-15 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Willwerth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Willwerth 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 L. Van Assche 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 B. Willwerth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Nicolas Mejia vs Christopher O’Connell



ATP Miami Nicolas Mejia Nicolas Mejia 6 3 Christopher O'Connell [23] Christopher O'Connell [23] 7 6 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 2-3 N. Mejia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Mejia 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-0 → 2-0 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Blockx vs Chun-Hsin Tseng



ATP Miami Alexander Blockx [9] Alexander Blockx [9] 7 6 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 6 3 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 A. Blockx 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 A. Blockx 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Daniel Merida vs Dalibor Svrcina

