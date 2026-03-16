Masters 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Bellucci vola al turno decisivo delle qualificazioni: fuori Maestrelli, Trevisan e Stefanini

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni del Miami Open presented by Itau, secondo Masters 1000 stagionale in programma sul duro dell’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 77 del ranking ATP, ha superato con autorità il cileno Nicolas Jarry (n.152) con il punteggio di 6-3 6-1, conquistando così l’accesso all’ultimo ostacolo verso il main draw. Niente derby azzurro con Francesco Maestrelli: il toscano, infatti, è stato battuto a sorpresa dallo statunitense Murphy Cassone per 7-6(1) 6-4. Sarà proprio Cassone il prossimo avversario di Bellucci, che lo ha già sconfitto nelle qualificazioni del Challenger di Phoenix 2023.
Non è stata invece una giornata positiva per il tennis femminile italiano nelle qualificazioni del torneo combined di Miami. Martina Trevisan, rientrata con ranking protetto dopo il lungo stop per l’operazione al piede sinistro, è stata eliminata dalla messicana Renata Zarazua con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, al termine di quasi tre ore di battaglia. Fuori anche Lucrezia Stefanini, sconfitta dalla francese Diane Parry per 6-2 4-6 7-5 dopo 3 ore e 22 minuti di gioco.
Combined Miami – 1° Turno Qualificazione – hard
Grandstand – ore 15:00
Katie Volynets
vs Priscilla Hon
WTA Miami
Katie Volynets [10]
6
6
6
Priscilla Hon
1
7
3
Vincitore: K. Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Priscilla Hon
15-0
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Priscilla Hon
15-0
15-15
df
15-30
40-30
3-2 → 3-3
Priscilla Hon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-3*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Priscilla Hon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
df
df
5-5 → 5-6
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
Priscilla Hon
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Katie Volynets
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
15-0
df
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Priscilla Hon
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Bianca Andreescu vs Suzan Lamens
WTA Miami
Bianca Andreescu
4
6
7
Suzan Lamens [20]
6
1
5
Vincitore: B. Andreescu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Bianca Andreescu
6-5 → 7-5
Bianca Andreescu
5-4 → 5-5
Suzan Lamens
15-0
30-15
40-15
df
40-30
5-3 → 5-4
Bianca Andreescu
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Suzan Lamens
15-15
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Bianca Andreescu
2-1 → 3-1
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
Bianca Andreescu
0-1 → 1-1
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bianca Andreescu
0-15
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 6-1
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Bianca Andreescu
3-1 → 4-1
Suzan Lamens
0-15
15-30
df
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Bianca Andreescu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Suzan Lamens
15-0
15-30
30-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
30-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bianca Andreescu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-5 → 4-5
Bianca Andreescu
15-0
15-15
df
15-30
15-40
3-3 → 3-4
Bianca Andreescu
2-2 → 3-2
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Bianca Andreescu
15-0
15-15
df
15-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Bianca Andreescu
0-0 → 1-0
Whitney Osuigwe vs Donna Vekic
WTA Miami
Whitney Osuigwe
4
2
Donna Vekic [14]
6
6
Vincitore: D. Vekic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Donna Vekic
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-5 → 2-6
Whitney Osuigwe
15-0
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Donna Vekic
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Donna Vekic
0-15
15-30
15-40
df
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Donna Vekic
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Donna Vekic
15-0
df
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Whitney Osuigwe
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Caroline Dolehide vs Nikola Bartunkova
WTA Miami
Caroline Dolehide
3
6
3
Nikola Bartunkova [13]
6
3
6
Vincitore: N. Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Caroline Dolehide
2-5 → 3-5
Nikola Bartunkova
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Caroline Dolehide
1-4 → 1-5
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-30
df
40-30
1-3 → 1-4
Caroline Dolehide
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Nikola Bartunkova
0-2 → 0-3
Caroline Dolehide
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
Nikola Bartunkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caroline Dolehide
5-3 → 6-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
5-2 → 5-3
Caroline Dolehide
4-2 → 5-2
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
Caroline Dolehide
3-1 → 4-1
Nikola Bartunkova
15-0
ace
df
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Caroline Dolehide
1-1 → 2-1
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-30
40-30
A-40
df
1-0 → 1-1
Caroline Dolehide
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
3-5 → 3-6
Caroline Dolehide
2-5 → 3-5
Nikola Bartunkova
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Caroline Dolehide
15-0
15-15
30-15
df
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-A
A-40
ace
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
0-4 → 1-4
Caroline Dolehide
0-3 → 0-4
Nikola Bartunkova
15-15
30-15
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Caroline Dolehide
0-1 → 0-2
Nikola Bartunkova
0-0 → 0-1
Martin Landaluce vs Mackenzie McDonald
ATP Miami
Martin Landaluce
6
6
Mackenzie McDonald [22]
3
4
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
2-1 → 3-1
M. McDonald
0-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 6-3
M. McDonald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
2-1 → 2-2
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Zachary Svajda vs Colton Smith
ATP Miami
Zachary Svajda [11]
40
6
0
Colton Smith•
30
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
ace
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
ace
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
C. Smith
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Z. Svajda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
C. Smith
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
5-4 → 5-5
C. Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
C. Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-2 → 2-2
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 1-2
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Butch Buchholz – ore 15:00
Madison Brengle vs Linda Fruhvirtova
WTA Miami
Madison Brengle
4
7
3
Linda Fruhvirtova [24]
6
6
6
Vincitore: L. Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Fruhvirtova
3-4 → 3-5
Linda Fruhvirtova
1-4 → 2-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
df
A-40
40-40
A-40
40-40
df
0-3 → 0-4
Madison Brengle
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Linda Fruhvirtova
0-1 → 0-2
Madison Brengle
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
df
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Madison Brengle
15-15
15-30
df
30-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Linda Fruhvirtova
5-5 → 5-6
Madison Brengle
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
df
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Linda Fruhvirtova
1-3 → 2-3
Linda Fruhvirtova
1-1 → 1-2
Linda Fruhvirtova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Madison Brengle
0-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Linda Fruhvirtova
3-3 → 3-4
Linda Fruhvirtova
2-2 → 2-3
Madison Brengle
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
1-2 → 2-2
Linda Fruhvirtova
1-1 → 1-2
Linda Fruhvirtova
0-0 → 0-1
Ignacio Buse vs Moez Echargui
ATP Miami
Ignacio Buse [1]
6
6
6
Moez Echargui
3
7
4
Vincitore: Buse
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
I. Buse
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Echargui
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-1 → 1-2
I. Buse
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
I. Buse
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 6-5
I. Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
I. Buse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
I. Buse
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
M. Echargui
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Echargui
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
I. Buse
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 5-3
M. Echargui
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Echargui
0-15
df
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Patrick Kypson vs Nikoloz Basilashvili
ATP Miami
Patrick Kypson [8]
3
1
Nikoloz Basilashvili
6
6
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
P. Kypson
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
1-2 → 1-3
N. Basilashvili
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
1-1 → 1-2
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kypson
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
P. Kypson
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
ace
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Kypson
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Kypson
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Viktorija Golubic vs Thea Frodin
WTA Miami
Viktorija Golubic [2]
2
6
6
Thea Frodin
6
3
2
Vincitore: V. Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktorija Golubic
5-2 → 6-2
Viktorija Golubic
4-1 → 4-2
Thea Frodin
0-30
15-30
15-40
30-40
df
3-1 → 4-1
Viktorija Golubic
2-1 → 3-1
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Thea Frodin
15-0
df
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Viktorija Golubic
3-3 → 4-3
Thea Frodin
15-0
15-15
30-15
40-15
df
40-30
3-2 → 3-3
Viktorija Golubic
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-A
3-1 → 3-2
Thea Frodin
30-0
30-15
df
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Viktorija Golubic
1-1 → 2-1
Thea Frodin
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Viktorija Golubic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Viktorija Golubic
2-2 → 2-3
Thea Frodin
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
2-1 → 2-2
Viktorija Golubic
2-0 → 2-1
Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
Rafael Jodar vs Manas Dhamne
ATP Miami
Rafael Jodar [12]
6
7
Manas Dhamne
3
6
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
M. Dhamne
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-2 → 4-3
R. Jodar
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
M. Dhamne
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Dhamne
0-15
15-15
15-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Jodar
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Dhamne
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
M. Dhamne
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Mattia Bellucci vs Nicolas Jarry (Non prima 00:00)
ATP Miami
Mattia Bellucci [7]
6
6
Nicolas Jarry
3
1
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
N. Jarry
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
N. Jarry
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Jarry
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
30-40
5-3 → 6-3
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
N. Jarry
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
2-2 → 3-2
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Jarry
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Court 1 – ore 15:00
Victoria Jimenez Kasintseva vs Varvara Lepchenko
WTA Miami
Victoria Jimenez Kasintseva [9]
2
6
1
Varvara Lepchenko
6
1
6
Vincitore: V. Lepchenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Lepchenko
1-5 → 1-6
Victoria Jimenez Kasintseva
1-4 → 1-5
Varvara Lepchenko
1-3 → 1-4
Victoria Jimenez Kasintseva
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
df
0-3 → 1-3
Varvara Lepchenko
0-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
df
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
5-1 → 6-1
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
df
3-1 → 4-1
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
3-0 → 3-1
Victoria Jimenez Kasintseva
2-0 → 3-0
Varvara Lepchenko
1-0 → 2-0
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
df
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-4 → 2-5
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 0-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 0-1
Jack Pinnington Jones vs Coleman Wong
ATP Miami
Jack Pinnington Jones
7
6
4
Coleman Wong [21]
5
7
6
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-3 → 2-3
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
df
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
ace
4*-6
6-6 → 6-7
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Pinnington Jones
4-5 → 5-5
J. Pinnington Jones
3-4 → 4-4
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
J. Pinnington Jones
0-1 → 1-1
C. Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-5 → 5-5
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Pinnington Jones
2-3 → 3-3
C. Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
J. Pinnington Jones
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Cristian Garin vs Liam Draxl
ATP Miami
Cristian Garin [5]
6
4
2
Liam Draxl
4
6
6
Vincitore: Draxl
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
C. Garin
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
2-4 → 2-5
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-3 → 2-4
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Garin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
L. Draxl
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-3 → 3-4
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
C. Garin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
L. Draxl
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-3 → 4-4
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Kaja Juvan vs Mary Stoiana
WTA Miami
Kaja Juvan [8]•
0
6
4
0
Mary Stoiana
0
4
6
3
Vincitore: M. Stoiana per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mary Stoiana
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaja Juvan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Mary Stoiana
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mary Stoiana
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Mary Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 3-4
Mary Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Mary Stoiana
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
df
1-1 → 1-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Mary Stoiana
15-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Nishesh Basavareddy vs Tomas Barrios Vera
ATP Miami
Nishesh Basavareddy
3
2
Tomas Barrios Vera [18]
6
6
Vincitore: Barrios Vera
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basavareddy
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
df
2-5 → 2-6
N. Basavareddy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
2-3 → 2-4
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-2 → 2-3
N. Basavareddy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Basavareddy
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
N. Basavareddy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
T. Barrios Vera
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
N. Basavareddy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Adam Walton vs Chris Rodesch
ATP Miami
Adam Walton [6]
6
6
Chris Rodesch
2
4
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Rodesch
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
A. Walton
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
4-3 → 5-3
C. Rodesch
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
C. Rodesch
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
A. Walton
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
C. Rodesch
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
1-1 → 1-2
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
C. Rodesch
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
4-2 → 5-2
A. Walton
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
C. Rodesch
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
A. Walton
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Rodesch
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Court 7 – ore 15:00
(1) Kimberly Birrell vs Viktoriya Tomova Inizio 15:00
WTA Miami
Kimberly Birrell [1]
6
6
Viktoriya Tomova
3
2
Vincitore: K. Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoriya Tomova
5-2 → 6-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
df
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Viktoriya Tomova
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Viktoriya Tomova
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 2-2
Kimberly Birrell
1-1 → 1-2
Viktoriya Tomova
15-0
15-30
30-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Kimberly Birrell
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoriya Tomova
30-0
df
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
5-3 → 6-3
Kimberly Birrell
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-30
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
Kimberly Birrell
2-3 → 3-3
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
ace
2-2 → 2-3
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
40-30
df
1-2 → 2-2
Viktoriya Tomova
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kimberly Birrell
1-0 → 1-1
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-30
40-40
ace
40-A
df
0-0 → 1-0
Erika Andreeva vs (22) Rebecca Sramkova
WTA Miami
Erika Andreeva
4
2
Rebecca Sramkova [22]
6
6
Vincitore: R. Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
2-5 → 2-6
Rebecca Sramkova
2-3 → 2-4
Erika Andreeva
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Rebecca Sramkova
0-3 → 1-3
Rebecca Sramkova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
4-5 → 4-6
Erika Andreeva
0-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
Rebecca Sramkova
3-4 → 3-5
Erika Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Erika Andreeva
0-15
15-30
30-30
40-30
df
2-2 → 3-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-15
40-30
A-40
ace
2-1 → 2-2
Erika Andreeva
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
A-40
ace
1-1 → 2-1
Rebecca Sramkova
1-0 → 1-1
Storm Hunter vs (17) Rebeka Masarova
WTA Miami
Storm Hunter
2
6
2
Rebeka Masarova [17]
6
4
6
Vincitore: R. Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Storm Hunter
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
df
40-A
2-4 → 2-5
Rebeka Masarova
0-15
0-30
30-30
30-40
df
df
1-4 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
0-15
df
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Storm Hunter
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Rebeka Masarova
0-15
15-15
30-30
ace
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
15-15
30-15
ace
40-15
df
df
2-5 → 2-6
Storm Hunter
15-0
15-15
df
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Storm Hunter
30-0
30-15
df
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Storm Hunter
0-15
df
15-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
(4) Dalma Galfi vs Elvina Kalieva
WTA Miami
Dalma Galfi [4]
4
2
Elvina Kalieva
6
6
Vincitore: E. Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Elvina Kalieva
15-0
df
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Dalma Galfi
0-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elvina Kalieva
15-0
df
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
df
3-2 → 4-2
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Thiago Agustin Tirante vs Diego Dedura
ATP Miami
Thiago Agustin Tirante [3]
6
6
Diego Dedura
2
3
Vincitore: Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dedura
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Agustin Tirante
4-3 → 5-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 4-2
T. Agustin Tirante
1-2 → 2-2
T. Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
D. Dedura
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
T. Agustin Tirante
4-1 → 5-1
T. Agustin Tirante
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 2-0
D. Dedura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 15:00
Reese Brantmeier vs (23) Yue Yuan Inizio 15:00
WTA Miami
Reese Brantmeier
7
4
2
Yue Yuan [23]
6
6
6
Vincitore: Y. Yuan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Reese Brantmeier
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Reese Brantmeier
1-4 → 2-4
Reese Brantmeier
1-2 → 1-3
Reese Brantmeier
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Reese Brantmeier
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-5 → 4-6
Reese Brantmeier
3-4 → 4-4
Yue Yuan
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
df
3-3 → 3-4
Reese Brantmeier
2-3 → 3-3
Reese Brantmeier
1-2 → 2-2
Yue Yuan
0-15
15-15
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Reese Brantmeier
0-15
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
ace
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
Reese Brantmeier
15-0
ace
30-0
40-0
df
40-15
5-5 → 6-5
Yue Yuan
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Reese Brantmeier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Reese Brantmeier
2-4 → 3-4
Reese Brantmeier
1-3 → 2-3
Reese Brantmeier
0-15
15-15
df
15-30
40-30
0-2 → 1-2
Reese Brantmeier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(5) Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee
WTA Miami
Anastasia Zakharova [5]
6
6
Louisa Chirico
2
1
Vincitore: A. Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
(12) Lulu Sun vs Maria Timofeeva
WTA Miami
Lulu Sun [12]
6
7
Maria Timofeeva
4
6
Vincitore: L. Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-30
40-30
df
A-40
df
6-5 → 6-6
Maria Timofeeva
15-0
30-15
40-30
ace
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Lulu Sun
0-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
A-40
3-2 → 3-3
Lulu Sun
15-0
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Maria Timofeeva
0-15
15-30
30-30
40-30
df
df
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
df
30-40
5-4 → 6-4
Maria Timofeeva
0-15
15-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Maria Timofeeva
15-0
ace
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
40-40
df
1-2 → 2-2
Lulu Sun
15-0
30-0
df
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Maria Timofeeva
15-0
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
(11) Darja Semenistaja vs Monika Ekstrand
WTA Miami
Darja Semenistaja [11]
6
6
Monika Ekstrand
0
4
Vincitore: D. Semenistaja
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
5-4 → 6-4
Darja Semenistaja
4-3 → 5-3
Darja Semenistaja
0-15
0-30
30-30
40-30
A-40
ace
3-2 → 4-2
Monika Ekstrand
0-15
15-30
ace
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Darja Semenistaja
1-2 → 2-2
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-30
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
5-0 → 6-0
Monika Ekstrand
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
df
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Monika Ekstrand
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-0 → 3-0
Darja Semenistaja
1-0 → 2-0
Monika Ekstrand
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Guto Miguel vs Benjamin Bonzi
ATP Miami
Guto Miguel
2
6
Benjamin Bonzi [15]
6
7
Vincitore: Bonzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
G. Miguel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
G. Miguel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
G. Miguel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
G. Miguel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
G. Miguel
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bonzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
G. Miguel
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
B. Bonzi
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
G. Miguel
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 15:00
(6) Kamilla Rakhimova vs Leolia Jeanjean Inizio 15:00
WTA Miami
Kamilla Rakhimova [6]
6
7
6
Leolia Jeanjean
7
5
0
Vincitore: K. Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kamilla Rakhimova
5-0 → 6-0
Leolia Jeanjean
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
4-0 → 5-0
Kamilla Rakhimova
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
Kamilla Rakhimova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
df
1-0 → 2-0
Leolia Jeanjean
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Kamilla Rakhimova
4-5 → 5-5
Kamilla Rakhimova
2-5 → 3-5
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Leolia Jeanjean
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-3
ace
0*-4
0-5*
df
0-6*
1*-6
6-6 → 6-7
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Kamilla Rakhimova
3-5 → 4-5
Leolia Jeanjean
0-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
3-4 → 3-5
Kamilla Rakhimova
0-15
df
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Kamilla Rakhimova
1-3 → 2-3
Leolia Jeanjean
0-30
0-40
15-40
df
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Kamilla Rakhimova
1-1 → 1-2
Kamilla Rakhimova
0-0 → 1-0
(7) Renata Zarazua vs Martina Trevisan Non prima 16:00
WTA Miami
Renata Zarazua [7]
4
6
6
Martina Trevisan
6
3
3
Vincitore: R. Zarazua
Servizio
Svolgimento
Set 3
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Martina Trevisan
4-1 → 4-2
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
40-15
df
3-1 → 4-1
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-0 → 2-1
Martina Trevisan
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Martina Trevisan
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
df
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Martina Trevisan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Martina Trevisan
2-2 → 3-2
Martina Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Renata Zarazua
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Martina Trevisan
15-0
15-15
df
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Zarazua
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
4-5 → 4-6
Martina Trevisan
4-4 → 4-5
Renata Zarazua
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Martina Trevisan
2-4 → 3-4
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-4 → 1-4
Renata Zarazua
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
0-2 → 0-3
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Martina Trevisan
0-0 → 0-1
(3) Ella Seidel vs Marina Stakusic
WTA Miami
Ella Seidel [3]
6
7
Marina Stakusic
4
5
Vincitore: E. Seidel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ella Seidel
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Marina Stakusic
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-5 → 6-5
Ella Seidel
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Marina Stakusic
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
ace
40-A
4-3 → 4-4
Marina Stakusic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
Marina Stakusic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Marina Stakusic
15-15
30-15
30-30
40-30
df
40-40
A-40
df
1-1 → 1-2
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Ella Seidel
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
5-2 → 5-3
Marina Stakusic
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Marina Stakusic
0-15
15-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
Ella Seidel
15-0
df
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-1 → 3-1
Marina Stakusic
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
df
2-0 → 2-1
Marina Stakusic
0-15
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Maddison Inglis vs (15) Yuliia Starodubtseva
WTA Miami
Maddison Inglis
6
5
Yuliia Starodubtseva [15]
7
7
Vincitore: Y. Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maddison Inglis
0-15
15-15
30-15
40-30
40-A
5-6 → 5-7
Yuliia Starodubtseva
5-5 → 5-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Maddison Inglis
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
df
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
df
2-0 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
df
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
Yuliia Starodubtseva
6-5 → 6-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
df
5-4 → 5-5
Maddison Inglis
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
5-2 → 5-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
df
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Maddison Inglis
0-30
15-30
df
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
Maddison Inglis
15-0
df
30-0
30-15
40-15
df
2-0 → 3-0
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Maddison Inglis
15-0
15-15
30-15
df
30-30
30-40
A-40
0-0 → 1-0
Aleksandar Vukic vs Billy Harris
ATP Miami
Aleksandar Vukic [4]
5*
6
Billy Harris
2
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
B. Harris
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
6-5 → 6-6
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-5 → 6-5
B. Harris
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
B. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Vukic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 15:00
Ekaterine Gorgodze vs (19) Talia Gibson Inizio 15:00
WTA Miami
Ekaterine Gorgodze
3
2
Talia Gibson [19]
6
6
Vincitore: T. Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
30-30
40-30
40-A
df
2-4 → 2-5
Ekaterine Gorgodze
1-3 → 2-3
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-30
df
1-2 → 1-3
Ekaterine Gorgodze
30-0
30-15
40-15
df
40-30
A-40
0-2 → 1-2
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 0-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
df
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
3-4 → 3-5
Talia Gibson
15-0
15-15
df
30-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
df
30-15
30-30
ace
2-3 → 3-3
Ekaterine Gorgodze
1-2 → 2-2
Talia Gibson
30-0
30-15
df
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
Ekaterine Gorgodze
0-1 → 1-1
Ayla Aksu vs (21) Aliaksandra Sasnovich Non prima 16:00
WTA Miami
Ayla Aksu
4
4
Aliaksandra Sasnovich [21]
6
6
Vincitore: A. Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
Ayla Aksu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
3-5 → 4-5
Aliaksandra Sasnovich
3-4 → 3-5
Ayla Aksu
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
df
2-4 → 3-4
Aliaksandra Sasnovich
0-15
30-15
40-30
ace
40-40
2-3 → 2-4
Aliaksandra Sasnovich
2-1 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Ayla Aksu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
4-5 → 4-6
Aliaksandra Sasnovich
3-4 → 3-5
Aliaksandra Sasnovich
1-4 → 2-4
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Aliaksandra Sasnovich
1-0 → 1-1
Alex Bolt vs Sho Shimabukuro
ATP Miami
Alex Bolt
2
7
3
Sho Shimabukuro [16]
6
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
S. Shimabukuro
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
A. Bolt
0-15
0-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 2-2
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Bolt
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-5 → 6-5
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-5 → 2-6
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-5 → 2-5
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
0-2 → 1-2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Bolt
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Lucrezia Stefanini vs (18) Diane Parry
WTA Miami
Lucrezia Stefanini
2
6
5
Diane Parry [18]
6
4
7
Vincitore: D. Parry
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucrezia Stefanini
5-6 → 5-7
Diane Parry
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Lucrezia Stefanini
4-5 → 5-5
Lucrezia Stefanini
3-4 → 3-5
Diane Parry
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
df
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
Diane Parry
15-0
30-0
df
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
df
30-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
5-4 → 6-4
Lucrezia Stefanini
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Lucrezia Stefanini
15-0
df
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Lucrezia Stefanini
2-1 → 2-2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
2-5 → 2-6
Diane Parry
0-15
30-15
40-15
df
40-30
2-4 → 2-5
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Diane Parry
0-15
15-30
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
df
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Diane Parry
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Murphy Cassone vs Francesco Maestrelli
ATP Miami
Murphy Cassone
7
6
Francesco Maestrelli [17]
6
4
Vincitore: Cassone
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cassone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
M. Cassone
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
F. Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
F. Maestrelli
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
F. Maestrelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
df
4*-0
5-0*
5-1*
ace
6*-1
6-6 → 7-6
F. Maestrelli
15-0
15-15
df
15-30
15-40
5-6 → 6-6
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Cassone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
F. Maestrelli
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Cassone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Cassone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 15:00
Roman Andres Burruchaga vs Arthur Fery
ATP Miami
Roman Andres Burruchaga [10]
6
4
4
Arthur Fery
2
6
6
Vincitore: Fery
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Andres Burruchaga
4-5 → 4-6
A. Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
3-5 → 4-5
R. Andres Burruchaga
2-5 → 3-5
A. Fery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
R. Andres Burruchaga
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-3 → 2-4
A. Fery
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Andres Burruchaga
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
4-5 → 4-6
A. Fery
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
R. Andres Burruchaga
3-4 → 4-4
A. Fery
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Fery
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
R. Andres Burruchaga
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
R. Andres Burruchaga
0-1 → 0-2
A. Fery
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Andres Burruchaga
15-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Fery
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
4-2 → 5-2
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-2 → 4-2
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
R. Andres Burruchaga
15-0
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Fery
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Yannick Hanfmann vs Leandro Riedi
ATP Miami
Yannick Hanfmann [2]
6
6
Leandro Riedi
3
4
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 4-4
L. Riedi
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Riedi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Riedi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-0 → 2-1
L. Riedi
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
Y. Hanfmann
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Riedi
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jay Clarke vs Shintaro Mochizuki
ATP Miami
Jay Clarke
6
3
6
Shintaro Mochizuki [24]
4
6
1
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Mochizuki
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-3 → 3-4
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Clarke
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
J. Clarke
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
S. Mochizuki
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
S. Mochizuki
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Lola Radivojevic vs (16) Sinja Kraus
WTA Miami
Lola Radivojevic
6
3
Sinja Kraus [16]
7
6
Vincitore: S. Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
2-5 → 3-5
Sinja Kraus
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Lola Radivojevic
0-15
30-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
Lola Radivojevic
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
ace
4-6*
6-6 → 6-7
Lola Radivojevic
5-5 → 6-5
Sinja Kraus
15-15
df
30-15
30-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Lola Radivojevic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Sinja Kraus
15-0
30-15
30-30
40-30
df
40-A
3-4 → 4-4
Lola Radivojevic
3-3 → 3-4
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-2 → 3-3
Lola Radivojevic
2-2 → 3-2
Sinja Kraus
0-15
df
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Lola Radivojevic
1-1 → 2-1
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
0-1 → 1-1
Lola Radivojevic
15-0
30-0
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Dane Sweeny vs Rinky Hijikata
ATP Miami
Dane Sweeny
3
2
Rinky Hijikata [19]
6
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
2-4 → 2-5
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-2 → 0-3
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
R. Hijikata
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
D. Sweeny
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Court 4 – ore 15:00
Yunchaokete Bu vs Tristan Schoolkate
ATP Miami
Yunchaokete Bu
7
6
Tristan Schoolkate [20]
5
4
Vincitore: Bu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-3 → 5-4
Y. Bu
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
4-3 → 5-3
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Schoolkate
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
Y. Bu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
Y. Bu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
T. Schoolkate
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
T. Schoolkate
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-1 → 1-1
Benjamin Willwerth vs Luca Van Assche
ATP Miami
Benjamin Willwerth
3
1
Luca Van Assche [13]
6
6
Vincitore: Van Assche
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Van Assche
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
L. Van Assche
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
L. Van Assche
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
B. Willwerth
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
L. Van Assche
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Willwerth
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
3-5 → 3-6
L. Van Assche
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Willwerth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Willwerth
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
L. Van Assche
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
B. Willwerth
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Nicolas Mejia vs Christopher O’Connell
ATP Miami
Nicolas Mejia
6
3
Christopher O'Connell [23]
7
6
Vincitore: O'Connell
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
C. O'Connell
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
1-3 → 2-3
N. Mejia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-4 → 5-5
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-2 → 5-3
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
C. O'Connell
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
N. Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
N. Mejia
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-0 → 3-0
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
1-0 → 2-0
Alexander Blockx vs Chun-Hsin Tseng
ATP Miami
Alexander Blockx [9]
7
6
Chun-Hsin Tseng
6
3
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
ace
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
A. Blockx
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
A. Blockx
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
C. Tseng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-2 → 1-2
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
C. Tseng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Daniel Merida vs Dalibor Svrcina
ATP Miami
Daniel Merida
6
6
7
Dalibor Svrcina [14]
7
4
6
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
D. Merida
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
D. Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-4 → 6-4
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
D. Merida
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
D. Merida
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
D. Merida
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 2-3
D. Svrcina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
D. Merida
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
D. Merida
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Credo che Quinzi creda che tu sia un grandissimo …….
@ tinapica (#4575944)
La Stefanini tra due mesi compie 28 anni, non può piu’ definirsi giovane tennisticamente.
Ormai la sua classifica è quella, staziona tra la posizione 130 e 150 da un po’ di anni, con una breve apparizione in top 100. Non credo abbia più molte possibilità di crescita.
Dalle retrovie bisogna sperare nella Pigato e nella Ruggeri, soprattutto quest’ultima sta facendo una progressione molto interessante.
La Stefanini proprio giovane non è, ha 28 anni come la Bronzetti, anzi Lucia deve ancora compierli….
Cassone è uno dei tanti prodotti del circuito studentesco statunitense. Come la maggior parte di essi farà una carriera buona ma non eccellente, giocando soprattutto in uno dei numerosi tornei di casa sua, o al più in Messico (che come sappiamo è il Cortile di Casa degli Yankees)
Se lo hai visto sulla terra battuta lo hai visto sulla superficie che meno gli si addice, che è il veloce. Due anni fa fece semifinale a Tokyo, risultato che credo Quinzi non abbia mai raggiunto. La mia impressione è che potrebbe fare una carriera alla Nishioka, che non è neppure lui un gigante, come non lo è Nishikori, peraltro, ma che forse gli manchi la loro preparazione fisica ed anche un po’ di talento. Comunque è già stato in top100, è vero che ha “già” 23 anni, ma teniamo presente che ha perso quasi due anni per il COVID.
Ps: non ti abbassare a rispondere al quadrupede….
@ Brufen (#4575899)
Grazie Brufen, cavolo non sapevo, altro che sole tutto l’anno, sono rimasto fermo a “2 superpiedi quasi piatti” 🙂
Anche io guardo con affetto la Trevisan e spero che con l’arrivo della terra battuta si possa togliere ancora qualche soddisfazione. Per quanto riguarda la visione delle qualificazioni , cerca su google, sportplus e le vedi.
Ormai acquisita la sorprendente sconfitta di Maestrelli, delle tre piccole imprese necessarie ai nostri colori per aver più rappresentanti al secondo turno è riuscita solo quella Piratesca.
Riuscita anche molto bene, visto il punteggio così netto.
Purtroppo invece non visto alcuno degli scambi di gioco: possibile che non vi sia modo di vedere almeno un campo delle qualificazioni?
Chi lo sa risponda per piacere!
Alle ragazze invece le loro imprese invece purtroppo non sono riuscite, anche se a tutte e due va riconosciuto l’onore delle armi per aver lottato fino in fondo.
Ma le avversarie erano già sulla carta loro superiori e tali si sono confermate sul campo.
Chiaramente due storie diverse:
Martina sta cercando il colpo di coda finale in una carriera lunga, onerosa ed onorosa, mentre, dopo la lunga pausa per infortunio, deve ancora rimettere in funzione il proprio meccanismo psico-motorio.
Meglio sarebbe stato trovare un po’ di fiducia vincendo ma la Messicana è comunque una tosta e la superficie preferita dalla Toscana non è questa; ma sta per arrivare: aspettiamola con fiducia.
Lucrezia invece è giovane ed in fase di (lenta) crescita, per cui ci sta che contro chi è più abituata a livelli competitivi medio alti alla fine soccomba.
Ignoro quale sia la superficie preferita da Stefanini, se nell’imminenza della stagione su terra ci si possa aspettare qualcosa di meglio da parte sua.
Ma comunque ultimamente ha dato qualche segnale di continuità, candidandosi ad essere la terza punta del movimento femminile italiano attuale; movimento invero piuttosto spuntato 🙁
A me resta la parziale consolazione del passaggio del turno della rovescia monomane Francese (purtroppo l’altra rovescia monomane francese, la mia preferita Margò Ruvruà, è nel frattempo sparita dall’orizzonte), che unitamente alla vittoria di Victoria (contro la Stell&&Strisce, di cui Vi chiesi inutilmente notizie, dimostratasi ostica) mi consente di esclamare:
Viva il rovescio ad una mano! (sperando passino ambedue e che all’eventuale primo turno non debbano disputare la sfida cannibale con Lilli Tagger)
Comincia ad essere non più tanto giovanissimo, il Samurai.
Inizio a temere (per lui….a me importa poco o niente) che la sua carriera assomigli a quella di Quinzi, coll’apice già raggiunto quando vinse il torneo dei giovani a Uuimbledon.
Resta la mia impressione negativa di quando lo andai a vedere giocare dal vivo a Milano, sulla terra rossa dell’Aspria: un anonimo fondocampista come ce n’è tanti, oltretutto svantaggiato dalla statura non svettante.
Mi ha rubato la battutona!
Adesso che scrivo io?
Che questo Cassone, piovuto a sorpresa dall’alto per la rottura della fune con cui lo stavano traslocando, cadde in testa al Maestro travolgendolo?
Fatto sta che quella che alla vigilia sembrava la sfida più agevole per i nostri qualificandi si è invece rivelata letale.
Sarebbe utile se chi segue la scena tennistica Stell&Strisce minore potesse descriverci qual’altra sorpresa dovremmo aspettarci uscire da questo Cassone.
Io intanto, nella mia suprema ignoranza in materia di Cassone, mi limito a rimare che il Pirata dovrà fare molta attenzione.
Forza Olonese!
Eh niente… stavolta, il derby era benvenuto, ma il Maestro – pronto per opporsi a un giapponese – è rimasto chiuso in un Cassone locale.
Saprà uscirne l’Olonese?
Ma sì, dai!
Tanto talento ma davvero troppo troppo leggero.
Gracilino a essere più precisi.
Un po’ come l’altro asiatico Shang.
E come Nishioka.. diamine ma questi asiatici sono così tanti.. ma nn ce n’è uno fisicamente prestante?
I nostri sono tutti ben messi, lottatori e maratoneti.
In teoria si: dove ora sta giocando Golubic e dove fra poco inzierà Juvan ma a me si è bloccato il player.
Nel sud della Florida piove tantissimo da sempre ed è un posto tendenzialmente nuvoloso – in barba allo stereotipo – dove le giornate totalmente serene sono veramente rare. Basti pensare che le precipitazioni annue a Miami sono quasi IL DOPPIO che a Seattle, la città americana più comunemente associata alla pioggia… (o quasi IL TRIPLO di Milano, se vuoi un esempio più familiare). Questa in ogni caso è la stagione più asciutta, in estate piove praticamente tutti i giorni. Poi però, ovviamente, dopo mezz’ora sei in spiaggia.
Dove si firma? 😛
Ennesima brutta sconfitta X il giovane Samurai SHINTARO.
Uh che bello, ci potrebbe essere un bell’Alcaraz-Fonseca al secondo turno di Miami.
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Forza Martina
Ma il sorteggio quando lo fanno?
Sì dica ciò che si vuole, ma i match di Bellucci, comunque vada il risultato, sono piacevoli. Oggi, poi, contro quello stoccafisso rigido del cileno, si prevede un bel confronto. A mezzanotte, dunque. Dove? Non lo so. Anzi, se qualcuno mi dice dove vederla…
Guarda il bicchiere mezzo pieno. Se entrambi passano il primo turno avremo almeno un qualificato.
Ma in florida piove così spesso o anche lì si vedono i cambiamenti climatici?
Quanto è buffo e goffo il modo di battere di Madison Brengle, sembra una alle prime armi con la racchetta
Anche per Miami, come per i Pozzi Indiani, l’organizzazione apre un canale in diretta sul Tubo per vedere qualcosa delle qualificazioni?
Finalmente, grazie redazione per informarci delle sospensioni delle partite.
Rischiano entrambi.
Watanuki è valido… di botto piazza strisce positive anche contro giocatori buoni e blasonati più di Maestrelli.
Jarry e fuori forma ma il buon Mattia è reduce da una recentissima sconfitta che grida giustizia e un po’ particolare.
Speriamo bene.
Che sfiga Bellucci e Maestrelli nello stesso slot di qualificazioni a Miami… se tutto va bene, solo uno dei due potrà comunque andare nel main draw.. 😥