Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Bellucci vola al turno decisivo delle qualificazioni: fuori Maestrelli, Trevisan e Stefanini

17/03/2026 08:05 27 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni del Miami Open presented by Itau, secondo Masters 1000 stagionale in programma sul duro dell’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 77 del ranking ATP, ha superato con autorità il cileno Nicolas Jarry (n.152) con il punteggio di 6-3 6-1, conquistando così l’accesso all’ultimo ostacolo verso il main draw. Niente derby azzurro con Francesco Maestrelli: il toscano, infatti, è stato battuto a sorpresa dallo statunitense Murphy Cassone per 7-6(1) 6-4. Sarà proprio Cassone il prossimo avversario di Bellucci, che lo ha già sconfitto nelle qualificazioni del Challenger di Phoenix 2023.

Non è stata invece una giornata positiva per il tennis femminile italiano nelle qualificazioni del torneo combined di Miami. Martina Trevisan, rientrata con ranking protetto dopo il lungo stop per l’operazione al piede sinistro, è stata eliminata dalla messicana Renata Zarazua con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, al termine di quasi tre ore di battaglia. Fuori anche Lucrezia Stefanini, sconfitta dalla francese Diane Parry per 6-2 4-6 7-5 dopo 3 ore e 22 minuti di gioco.

USA Combined Miami – 1° Turno Qualificazione – hard

Grandstand – ore 15:00
Katie Volynets USA vs Priscilla Hon AUS
WTA Miami
Katie Volynets [10]
6
6
6
Priscilla Hon
1
7
3
Vincitore: K. Volynets
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Bianca Andreescu CAN vs Suzan Lamens NED

WTA Miami
Bianca Andreescu
4
6
7
Suzan Lamens [20]
6
1
5
Vincitore: B. Andreescu
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Whitney Osuigwe USA vs Donna Vekic CRO

WTA Miami
Whitney Osuigwe
4
2
Donna Vekic [14]
6
6
Vincitore: D. Vekic
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Caroline Dolehide USA vs Nikola Bartunkova CZE

WTA Miami
Caroline Dolehide
3
6
3
Nikola Bartunkova [13]
6
3
6
Vincitore: N. Bartunkova
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Martin Landaluce ESP vs Mackenzie McDonald USA

ATP Miami
Martin Landaluce
6
6
Mackenzie McDonald [22]
3
4
Vincitore: Landaluce
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Zachary Svajda USA vs Colton Smith USA

ATP Miami
Zachary Svajda [11]
40
6
0
Colton Smith
30
7
0
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Butch Buchholz – ore 15:00
Madison Brengle USA vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Miami
Madison Brengle
4
7
3
Linda Fruhvirtova [24]
6
6
6
Vincitore: L. Fruhvirtova
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Ignacio Buse PER vs Moez Echargui TUN

ATP Miami
Ignacio Buse [1]
6
6
6
Moez Echargui
3
7
4
Vincitore: Buse
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Patrick Kypson USA vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Miami
Patrick Kypson [8]
3
1
Nikoloz Basilashvili
6
6
Vincitore: Basilashvili
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Viktorija Golubic SUI vs Thea Frodin USA

WTA Miami
Viktorija Golubic [2]
2
6
6
Thea Frodin
6
3
2
Vincitore: V. Golubic
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Rafael Jodar ESP vs Manas Dhamne IND

ATP Miami
Rafael Jodar [12]
6
7
Manas Dhamne
3
6
Vincitore: Jodar
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Mattia Bellucci ITA vs Nicolas Jarry CHI (Non prima 00:00)

ATP Miami
Mattia Bellucci [7]
6
6
Nicolas Jarry
3
1
Vincitore: Bellucci
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Court 1 – ore 15:00
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Varvara Lepchenko USA

WTA Miami
Victoria Jimenez Kasintseva [9]
2
6
1
Varvara Lepchenko
6
1
6
Vincitore: V. Lepchenko
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Jack Pinnington Jones GBR vs Coleman Wong HKG

ATP Miami
Jack Pinnington Jones
7
6
4
Coleman Wong [21]
5
7
6
Vincitore: Wong
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Cristian Garin CHI vs Liam Draxl CAN

ATP Miami
Cristian Garin [5]
6
4
2
Liam Draxl
4
6
6
Vincitore: Draxl
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Kaja Juvan SLO vs Mary Stoiana USA

WTA Miami
Kaja Juvan [8]
0
6
4
0
Mary Stoiana
0
4
6
3
Vincitore: M. Stoiana per ritiro
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Nishesh Basavareddy USA vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Miami
Nishesh Basavareddy
3
2
Tomas Barrios Vera [18]
6
6
Vincitore: Barrios Vera
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Adam Walton AUS vs Chris Rodesch LUX

ATP Miami
Adam Walton [6]
6
6
Chris Rodesch
2
4
Vincitore: Walton
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Court 7 – ore 15:00
(1) Kimberly Birrell AUS vs Viktoriya Tomova BUL Inizio 15:00

WTA Miami
Kimberly Birrell [1]
6
6
Viktoriya Tomova
3
2
Vincitore: K. Birrell
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Erika Andreeva RUS vs (22) Rebecca Sramkova SVK

WTA Miami
Erika Andreeva
4
2
Rebecca Sramkova [22]
6
6
Vincitore: R. Sramkova
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Storm Hunter AUS vs (17) Rebeka Masarova SUI

WTA Miami
Storm Hunter
2
6
2
Rebeka Masarova [17]
6
4
6
Vincitore: R. Masarova
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(4) Dalma Galfi HUN vs Elvina Kalieva USA

WTA Miami
Dalma Galfi [4]
4
2
Elvina Kalieva
6
6
Vincitore: E. Kalieva
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Thiago Agustin Tirante ARG vs Diego Dedura GER

ATP Miami
Thiago Agustin Tirante [3]
6
6
Diego Dedura
2
3
Vincitore: Tirante
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Court 5 – ore 15:00
Reese Brantmeier USA vs (23) Yue Yuan CHN Inizio 15:00

WTA Miami
Reese Brantmeier
7
4
2
Yue Yuan [23]
6
6
6
Vincitore: Y. Yuan
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(5) Anastasia Zakharova RUS vs Lanlana Tararudee THA

WTA Miami
Anastasia Zakharova [5]
6
6
Louisa Chirico
2
1
Vincitore: A. Zakharova
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(12) Lulu Sun NZL vs Maria Timofeeva UZB

WTA Miami
Lulu Sun [12]
6
7
Maria Timofeeva
4
6
Vincitore: L. Sun
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(11) Darja Semenistaja LAT vs Monika Ekstrand USA

WTA Miami
Darja Semenistaja [11]
6
6
Monika Ekstrand
0
4
Vincitore: D. Semenistaja
Mostra dettagli

Guto Miguel BRA vs Benjamin Bonzi FRA

ATP Miami
Guto Miguel
2
6
Benjamin Bonzi [15]
6
7
Vincitore: Bonzi
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Court 2 – ore 15:00
(6) Kamilla Rakhimova UZB vs Leolia Jeanjean FRA Inizio 15:00

WTA Miami
Kamilla Rakhimova [6]
6
7
6
Leolia Jeanjean
7
5
0
Vincitore: K. Rakhimova
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(7) Renata Zarazua MEX vs Martina Trevisan ITA Non prima 16:00

WTA Miami
Renata Zarazua [7]
4
6
6
Martina Trevisan
6
3
3
Vincitore: R. Zarazua
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(3) Ella Seidel GER vs Marina Stakusic CAN

WTA Miami
Ella Seidel [3]
6
7
Marina Stakusic
4
5
Vincitore: E. Seidel
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Maddison Inglis AUS vs (15) Yuliia Starodubtseva UKR

WTA Miami
Maddison Inglis
6
5
Yuliia Starodubtseva [15]
7
7
Vincitore: Y. Starodubtseva
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Aleksandar Vukic AUS vs Billy Harris GBR

ATP Miami
Aleksandar Vukic [4]
5*
6
Billy Harris
2
6
Mostra dettagli



Court 3 – ore 15:00
Ekaterine Gorgodze GEO vs (19) Talia Gibson AUS Inizio 15:00

WTA Miami
Ekaterine Gorgodze
3
2
Talia Gibson [19]
6
6
Vincitore: T. Gibson
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Ayla Aksu TUR vs (21) Aliaksandra Sasnovich BLR Non prima 16:00

WTA Miami
Ayla Aksu
4
4
Aliaksandra Sasnovich [21]
6
6
Vincitore: A. Sasnovich
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Alex Bolt AUS vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Miami
Alex Bolt
2
7
3
Sho Shimabukuro [16]
6
6
6
Vincitore: Shimabukuro
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Lucrezia Stefanini ITA vs (18) Diane Parry FRA

WTA Miami
Lucrezia Stefanini
2
6
5
Diane Parry [18]
6
4
7
Vincitore: D. Parry
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Murphy Cassone USA vs Francesco Maestrelli ITA

ATP Miami
Murphy Cassone
7
6
Francesco Maestrelli [17]
6
4
Vincitore: Cassone
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Court 6 – ore 15:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Arthur Fery GBR

ATP Miami
Roman Andres Burruchaga [10]
6
4
4
Arthur Fery
2
6
6
Vincitore: Fery
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Yannick Hanfmann GER vs Leandro Riedi SUI

ATP Miami
Yannick Hanfmann [2]
6
6
Leandro Riedi
3
4
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Jay Clarke GBR vs Shintaro Mochizuki JPN

ATP Miami
Jay Clarke
6
3
6
Shintaro Mochizuki [24]
4
6
1
Vincitore: Clarke
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Lola Radivojevic SRB vs (16) Sinja Kraus AUT

WTA Miami
Lola Radivojevic
6
3
Sinja Kraus [16]
7
6
Vincitore: S. Kraus
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Dane Sweeny AUS vs Rinky Hijikata AUS

ATP Miami
Dane Sweeny
3
2
Rinky Hijikata [19]
6
6
Vincitore: Hijikata
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Court 4 – ore 15:00
Yunchaokete Bu CHN vs Tristan Schoolkate AUS

ATP Miami
Yunchaokete Bu
7
6
Tristan Schoolkate [20]
5
4
Vincitore: Bu
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Benjamin Willwerth USA vs Luca Van Assche FRA

ATP Miami
Benjamin Willwerth
3
1
Luca Van Assche [13]
6
6
Vincitore: Van Assche
Mostra dettagli

Nicolas Mejia COL vs Christopher O’Connell AUS

ATP Miami
Nicolas Mejia
6
3
Christopher O'Connell [23]
7
6
Vincitore: O'Connell
Mostra dettagli

Alexander Blockx BEL vs Chun-Hsin Tseng TPE

ATP Miami
Alexander Blockx [9]
7
6
Chun-Hsin Tseng
6
3
Vincitore: Blockx
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Daniel Merida ESP vs Dalibor Svrcina CZE

ATP Miami
Daniel Merida
6
6
7
Dalibor Svrcina [14]
7
4
6
Vincitore: Merida
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Purple Rain 17-03-2026 08:49

Scritto da walden

Scritto da tinapica

Scritto da Rene
Eh niente… stavolta, il derby era benvenuto, ma il Maestro – pronto per opporsi a un giapponese – è rimasto chiuso in un Cassone locale.
Saprà uscirne l’Olonese?
Ma sì, dai!

Mi ha rubato la battutona!
Adesso che scrivo io?
Che questo Cassone, piovuto a sorpresa dall’alto per la rottura della fune con cui lo stavano traslocando, cadde in testa al Maestro travolgendolo?
Fatto sta che quella che alla vigilia sembrava la sfida più agevole per i nostri qualificandi si è invece rivelata letale.
Sarebbe utile se chi segue la scena tennistica Stell&Strisce minore potesse descriverci qual’altra sorpresa dovremmo aspettarci uscire da questo Cassone.
Io intanto, nella mia suprema ignoranza in materia di Cassone, mi limito a rimare che il Pirata dovrà fare molta attenzione.
Forza Olonese!

Cassone è uno dei tanti prodotti del circuito studentesco statunitense. Come la maggior parte di essi farà una carriera buona ma non eccellente, giocando soprattutto in uno dei numerosi tornei di casa sua, o al più in Messico (che come sappiamo è il Cortile di Casa degli Yankees)

Scritto da tinapica

Scritto da MAURO
Ennesima brutta sconfitta X il giovane Samurai SHINTARO.

Comincia ad essere non più tanto giovanissimo, il Samurai.
Inizio a temere (per lui….a me importa poco o niente) che la sua carriera assomigli a quella di Quinzi, coll’apice già raggiunto quando vinse il torneo dei giovani a Uuimbledon.
Resta la mia impressione negativa di quando lo andai a vedere giocare dal vivo a Milano, sulla terra rossa dell’Aspria: un anonimo fondocampista come ce n’è tanti, oltretutto svantaggiato dalla statura non svettante.

Se lo hai visto sulla terra battuta lo hai visto sulla superficie che meno gli si addice, che è il veloce. Due anni fa fece semifinale a Tokyo, risultato che credo Quinzi non abbia mai raggiunto. La mia impressione è che potrebbe fare una carriera alla Nishioka, che non è neppure lui un gigante, come non lo è Nishikori, peraltro, ma che forse gli manchi la loro preparazione fisica ed anche un po’ di talento. Comunque è già stato in top100, è vero che ha “già” 23 anni, ma teniamo presente che ha perso quasi due anni per il COVID.
Ps: non ti abbassare a rispondere al quadrupede….

Credo che Quinzi creda che tu sia un grandissimo …….

 27
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Silvio74 (Guest) 17-03-2026 08:17

@ tinapica (#4575944)

La Stefanini tra due mesi compie 28 anni, non può piu’ definirsi giovane tennisticamente.
Ormai la sua classifica è quella, staziona tra la posizione 130 e 150 da un po’ di anni, con una breve apparizione in top 100. Non credo abbia più molte possibilità di crescita.
Dalle retrovie bisogna sperare nella Pigato e nella Ruggeri, soprattutto quest’ultima sta facendo una progressione molto interessante.

 26
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+1: MarcoP
walden 17-03-2026 08:09

Scritto da tinapica
Ormai acquisita la sorprendente sconfitta di Maestrelli, delle tre piccole imprese necessarie ai nostri colori per aver più rappresentanti al secondo turno è riuscita solo quella Piratesca.
Riuscita anche molto bene, visto il punteggio così netto.
Purtroppo invece non visto alcuno degli scambi di gioco: possibile che non vi sia modo di vedere almeno un campo delle qualificazioni?
Chi lo sa risponda per piacere!
Alle ragazze invece le loro imprese invece purtroppo non sono riuscite, anche se a tutte e due va riconosciuto l’onore delle armi per aver lottato fino in fondo.
Ma le avversarie erano già sulla carta loro superiori e tali si sono confermate sul campo.
Chiaramente due storie diverse:
Martina sta cercando il colpo di coda finale in una carriera lunga, onerosa ed onorosa, mentre, dopo la lunga pausa per infortunio, deve ancora rimettere in funzione il proprio meccanismo psico-motorio.
Meglio sarebbe stato trovare un po’ di fiducia vincendo ma la Messicana è comunque una tosta e la superficie preferita dalla Toscana non è questa; ma sta per arrivare: aspettiamola con fiducia.
Lucrezia invece è giovane ed in fase di (lenta) crescita, per cui ci sta che contro chi è più abituata a livelli competitivi medio alti alla fine soccomba.
Ignoro quale sia la superficie preferita da Stefanini, se nell’imminenza della stagione su terra ci si possa aspettare qualcosa di meglio da parte sua.
Ma comunque ultimamente ha dato qualche segnale di continuità, candidandosi ad essere la terza punta del movimento femminile italiano attuale; movimento invero piuttosto spuntato
A me resta la parziale consolazione del passaggio del turno della rovescia monomane Francese (purtroppo l’altra rovescia monomane francese, la mia preferita Margò Ruvruà, è nel frattempo sparita dall’orizzonte), che unitamente alla vittoria di Victoria (contro la Stell&&Strisce, di cui Vi chiesi inutilmente notizie, dimostratasi ostica) mi consente di esclamare:
Viva il rovescio ad una mano! (sperando passino ambedue e che all’eventuale primo turno non debbano disputare la sfida cannibale con Lilli Tagger)

La Stefanini proprio giovane non è, ha 28 anni come la Bronzetti, anzi Lucia deve ancora compierli….

 25
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+1: MarcoP
walden 17-03-2026 08:06

Scritto da tinapica

Scritto da Rene
Eh niente… stavolta, il derby era benvenuto, ma il Maestro – pronto per opporsi a un giapponese – è rimasto chiuso in un Cassone locale.
Saprà uscirne l’Olonese?
Ma sì, dai!

Mi ha rubato la battutona!
Adesso che scrivo io?
Che questo Cassone, piovuto a sorpresa dall’alto per la rottura della fune con cui lo stavano traslocando, cadde in testa al Maestro travolgendolo?
Fatto sta che quella che alla vigilia sembrava la sfida più agevole per i nostri qualificandi si è invece rivelata letale.
Sarebbe utile se chi segue la scena tennistica Stell&Strisce minore potesse descriverci qual’altra sorpresa dovremmo aspettarci uscire da questo Cassone.
Io intanto, nella mia suprema ignoranza in materia di Cassone, mi limito a rimare che il Pirata dovrà fare molta attenzione.
Forza Olonese!

Cassone è uno dei tanti prodotti del circuito studentesco statunitense. Come la maggior parte di essi farà una carriera buona ma non eccellente, giocando soprattutto in uno dei numerosi tornei di casa sua, o al più in Messico (che come sappiamo è il Cortile di Casa degli Yankees)

Scritto da tinapica

Scritto da MAURO
Ennesima brutta sconfitta X il giovane Samurai SHINTARO.

Comincia ad essere non più tanto giovanissimo, il Samurai.
Inizio a temere (per lui….a me importa poco o niente) che la sua carriera assomigli a quella di Quinzi, coll’apice già raggiunto quando vinse il torneo dei giovani a Uuimbledon.
Resta la mia impressione negativa di quando lo andai a vedere giocare dal vivo a Milano, sulla terra rossa dell’Aspria: un anonimo fondocampista come ce n’è tanti, oltretutto svantaggiato dalla statura non svettante.

Se lo hai visto sulla terra battuta lo hai visto sulla superficie che meno gli si addice, che è il veloce. Due anni fa fece semifinale a Tokyo, risultato che credo Quinzi non abbia mai raggiunto. La mia impressione è che potrebbe fare una carriera alla Nishioka, che non è neppure lui un gigante, come non lo è Nishikori, peraltro, ma che forse gli manchi la loro preparazione fisica ed anche un po’ di talento. Comunque è già stato in top100, è vero che ha “già” 23 anni, ma teniamo presente che ha perso quasi due anni per il COVID.
Ps: non ti abbassare a rispondere al quadrupede….

 24
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+1: Il GUEst
-1: Purple Rain
Inox 17-03-2026 07:29

@ Brufen (#4575899)

Grazie Brufen, cavolo non sapevo, altro che sole tutto l’anno, sono rimasto fermo a “2 superpiedi quasi piatti” 🙂

 23
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fondo (Guest) 17-03-2026 06:53

Scritto da tinapica
Ormai acquisita la sorprendente sconfitta di Maestrelli, delle tre piccole imprese necessarie ai nostri colori per aver più rappresentanti al secondo turno è riuscita solo quella Piratesca.
Riuscita anche molto bene, visto il punteggio così netto.
Purtroppo invece non visto alcuno degli scambi di gioco: possibile che non vi sia modo di vedere almeno un campo delle qualificazioni?
Chi lo sa risponda per piacere!
Alle ragazze invece le loro imprese invece purtroppo non sono riuscite, anche se a tutte e due va riconosciuto l’onore delle armi per aver lottato fino in fondo.
Ma le avversarie erano già sulla carta loro superiori e tali si sono confermate sul campo.
Chiaramente due storie diverse:
Martina sta cercando il colpo di coda finale in una carriera lunga, onerosa ed onorosa, mentre, dopo la lunga pausa per infortunio, deve ancora rimettere in funzione il proprio meccanismo psico-motorio.
Meglio sarebbe stato trovare un po’ di fiducia vincendo ma la Messicana è comunque una tosta e la superficie preferita dalla Toscana non è questa; ma sta per arrivare: aspettiamola con fiducia.
Lucrezia invece è giovane ed in fase di (lenta) crescita, per cui ci sta che contro chi è più abituata a livelli competitivi medio alti alla fine soccomba.
Ignoro quale sia la superficie preferita da Stefanini, se nell’imminenza della stagione su terra ci si possa aspettare qualcosa di meglio da parte sua.
Ma comunque ultimamente ha dato qualche segnale di continuità, candidandosi ad essere la terza punta del movimento femminile italiano attuale; movimento invero piuttosto spuntato
A me resta la parziale consolazione del passaggio del turno della rovescia monomane Francese (purtroppo l’altra rovescia monomane francese, la mia preferita Margò Ruvruà, è nel frattempo sparita dall’orizzonte), che unitamente alla vittoria di Victoria (contro la Stell&&Strisce, di cui Vi chiesi inutilmente notizie, dimostratasi ostica) mi consente di esclamare:
Viva il rovescio ad una mano! (sperando passino ambedue e che all’eventuale primo turno non debbano disputare la sfida cannibale con Lilli Tagger)

Anche io guardo con affetto la Trevisan e spero che con l’arrivo della terra battuta si possa togliere ancora qualche soddisfazione. Per quanto riguarda la visione delle qualificazioni , cerca su google, sportplus e le vedi.

 22
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tinapica 17-03-2026 06:14

Ormai acquisita la sorprendente sconfitta di Maestrelli, delle tre piccole imprese necessarie ai nostri colori per aver più rappresentanti al secondo turno è riuscita solo quella Piratesca.
Riuscita anche molto bene, visto il punteggio così netto.
Purtroppo invece non visto alcuno degli scambi di gioco: possibile che non vi sia modo di vedere almeno un campo delle qualificazioni?
Chi lo sa risponda per piacere!
Alle ragazze invece le loro imprese invece purtroppo non sono riuscite, anche se a tutte e due va riconosciuto l’onore delle armi per aver lottato fino in fondo.
Ma le avversarie erano già sulla carta loro superiori e tali si sono confermate sul campo.
Chiaramente due storie diverse:
Martina sta cercando il colpo di coda finale in una carriera lunga, onerosa ed onorosa, mentre, dopo la lunga pausa per infortunio, deve ancora rimettere in funzione il proprio meccanismo psico-motorio.
Meglio sarebbe stato trovare un po’ di fiducia vincendo ma la Messicana è comunque una tosta e la superficie preferita dalla Toscana non è questa; ma sta per arrivare: aspettiamola con fiducia.
Lucrezia invece è giovane ed in fase di (lenta) crescita, per cui ci sta che contro chi è più abituata a livelli competitivi medio alti alla fine soccomba.
Ignoro quale sia la superficie preferita da Stefanini, se nell’imminenza della stagione su terra ci si possa aspettare qualcosa di meglio da parte sua.
Ma comunque ultimamente ha dato qualche segnale di continuità, candidandosi ad essere la terza punta del movimento femminile italiano attuale; movimento invero piuttosto spuntato 🙁
A me resta la parziale consolazione del passaggio del turno della rovescia monomane Francese (purtroppo l’altra rovescia monomane francese, la mia preferita Margò Ruvruà, è nel frattempo sparita dall’orizzonte), che unitamente alla vittoria di Victoria (contro la Stell&&Strisce, di cui Vi chiesi inutilmente notizie, dimostratasi ostica) mi consente di esclamare:
Viva il rovescio ad una mano! (sperando passino ambedue e che all’eventuale primo turno non debbano disputare la sfida cannibale con Lilli Tagger)

 21
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+1: Il GUEst
-1: Taxi Driver
tinapica 17-03-2026 05:48

Scritto da MAURO
Ennesima brutta sconfitta X il giovane Samurai SHINTARO.

Comincia ad essere non più tanto giovanissimo, il Samurai.
Inizio a temere (per lui….a me importa poco o niente) che la sua carriera assomigli a quella di Quinzi, coll’apice già raggiunto quando vinse il torneo dei giovani a Uuimbledon.
Resta la mia impressione negativa di quando lo andai a vedere giocare dal vivo a Milano, sulla terra rossa dell’Aspria: un anonimo fondocampista come ce n’è tanti, oltretutto svantaggiato dalla statura non svettante.

 20
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+1: Taxi Driver
tinapica 17-03-2026 05:41

Scritto da Rene
Eh niente… stavolta, il derby era benvenuto, ma il Maestro – pronto per opporsi a un giapponese – è rimasto chiuso in un Cassone locale.
Saprà uscirne l’Olonese?
Ma sì, dai!

Mi ha rubato la battutona!
Adesso che scrivo io?
Che questo Cassone, piovuto a sorpresa dall’alto per la rottura della fune con cui lo stavano traslocando, cadde in testa al Maestro travolgendolo?
Fatto sta che quella che alla vigilia sembrava la sfida più agevole per i nostri qualificandi si è invece rivelata letale.
Sarebbe utile se chi segue la scena tennistica Stell&Strisce minore potesse descriverci qual’altra sorpresa dovremmo aspettarci uscire da questo Cassone.
Io intanto, nella mia suprema ignoranza in materia di Cassone, mi limito a rimare che il Pirata dovrà fare molta attenzione.
Forza Olonese!

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+1: MarcoP
Rene (Guest) 17-03-2026 05:13

Eh niente… stavolta, il derby era benvenuto, ma il Maestro – pronto per opporsi a un giapponese – è rimasto chiuso in un Cassone locale.
Saprà uscirne l’Olonese?
Ma sì, dai!

 18
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+1: tinapica, MarcoP
Italo (Guest) 17-03-2026 00:25

Scritto da MAURO
Ennesima brutta sconfitta X il giovane Samurai SHINTARO.

Tanto talento ma davvero troppo troppo leggero.
Gracilino a essere più precisi.
Un po’ come l’altro asiatico Shang.
E come Nishioka.. diamine ma questi asiatici sono così tanti.. ma nn ce n’è uno fisicamente prestante?
I nostri sono tutti ben messi, lottatori e maratoneti.

 17
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piper 16-03-2026 23:56

Scritto da tinapica
Anche per Miami, come per i Pozzi Indiani, l’organizzazione apre un canale in diretta sul Tubo per vedere qualcosa delle qualificazioni?

In teoria si: dove ora sta giocando Golubic e dove fra poco inzierà Juvan ma a me si è bloccato il player.

 16
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Brufen (Guest) 16-03-2026 23:11

Scritto da Inox
Ma in florida piove così spesso o anche lì si vedono i cambiamenti climatici?

Nel sud della Florida piove tantissimo da sempre ed è un posto tendenzialmente nuvoloso – in barba allo stereotipo – dove le giornate totalmente serene sono veramente rare. Basti pensare che le precipitazioni annue a Miami sono quasi IL DOPPIO che a Seattle, la città americana più comunemente associata alla pioggia… (o quasi IL TRIPLO di Milano, se vuoi un esempio più familiare). Questa in ogni caso è la stagione più asciutta, in estate piove praticamente tutti i giorni. Poi però, ovviamente, dopo mezz’ora sei in spiaggia.

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+1: tombizzle, MarcoP, Inox, Taxi Driver
Brufen (Guest) 16-03-2026 23:00

Scritto da Ehol
Che sfiga Bellucci e Maestrelli nello stesso slot di qualificazioni a Miami… se tutto va bene, solo uno dei due potrà comunque andare nel main draw..

Dove si firma? 😛

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+1: Marco M., MarcoP
MAURO (Guest) 16-03-2026 22:51

Ennesima brutta sconfitta X il giovane Samurai SHINTARO.

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-1: Detuqueridapresencia, MarcoP
zedarioz 16-03-2026 20:13

Uh che bello, ci potrebbe essere un bell’Alcaraz-Fonseca al secondo turno di Miami.

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Fabilandia 16-03-2026 20:07

Scritto da givaldo barbosa
Sì dica ciò che si vuole, ma i match di Bellucci, comunque vada il risultato, sono piacevoli. Oggi, poi, contro quello stoccafisso rigido del cileno, si prevede un bel confronto. A mezzanotte, dunque. Dove? Non lo so. Anzi, se qualcuno mi dice dove vederla…

https://it7.sportplus.live/

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Inox 16-03-2026 20:04

Forza Martina

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Silvy__89 (Guest) 16-03-2026 19:58

Ma il sorteggio quando lo fanno?

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givaldo barbosa (Guest) 16-03-2026 19:40

Sì dica ciò che si vuole, ma i match di Bellucci, comunque vada il risultato, sono piacevoli. Oggi, poi, contro quello stoccafisso rigido del cileno, si prevede un bel confronto. A mezzanotte, dunque. Dove? Non lo so. Anzi, se qualcuno mi dice dove vederla…

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+1: Etor, il capitano
Silvio (Guest) 16-03-2026 18:03

Scritto da Ehol
Che sfiga Bellucci e Maestrelli nello stesso slot di qualificazioni a Miami… se tutto va bene, solo uno dei due potrà comunque andare nel main draw..

Guarda il bicchiere mezzo pieno. Se entrambi passano il primo turno avremo almeno un qualificato.

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+1: MarcoP
Inox 16-03-2026 18:01

Ma in florida piove così spesso o anche lì si vedono i cambiamenti climatici?

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Non tennista (Guest) 16-03-2026 17:24

Quanto è buffo e goffo il modo di battere di Madison Brengle, sembra una alle prime armi con la racchetta

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tinapica 16-03-2026 13:57

Anche per Miami, come per i Pozzi Indiani, l’organizzazione apre un canale in diretta sul Tubo per vedere qualcosa delle qualificazioni?

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Ozzastru (Guest) 16-03-2026 13:40

Finalmente, grazie redazione per informarci delle sospensioni delle partite.

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Lorenzo (Guest) 16-03-2026 13:31

Rischiano entrambi.
Watanuki è valido… di botto piazza strisce positive anche contro giocatori buoni e blasonati più di Maestrelli.
Jarry e fuori forma ma il buon Mattia è reduce da una recentissima sconfitta che grida giustizia e un po’ particolare.
Speriamo bene.

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Ehol 16-03-2026 12:45

Che sfiga Bellucci e Maestrelli nello stesso slot di qualificazioni a Miami… se tutto va bene, solo uno dei due potrà comunque andare nel main draw.. 😥

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+1: Marco Tullio Cicerone