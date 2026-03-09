Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Heraklion e Monastir: I Main Draw

Dalila Spiteri nella foto
ITF HERAKLION(Gre 50k terra)
[1] Andrea Lazaro garcia ESP vs TBD
Aran Teixido garcia ESP vs Sofiia Nagornaia ISR
Gina Marie Dittmann GER vs Giulia Paterno ITA
[16] Yasmine Kabbaj MAR vs TBD

[12] Elena Ruxandra Bertea ROU vs TBD
Eleni Chatziavraam GRE vs Bianca Elena Barbulescu ROU
Krystyna Pochtovyk UKR vs Sapfo Sakellaridi GRE
[6] Jessica Pieri ITA vs TBD

[3] Sada Nahimana BDI vs TBD
Elizabeth Coleman USA vs Malkia Ngounoue USA
Martha Matoula GRE vs Kathryn Cragg USA
[14] Alicia Herrero linana ESP vs TBD

[10] Dalila Spiteri ITA vs TBD
Allura Zamarripa USA vs Tatiana Pieri ITA
Alice Tubello FRA vs Maddalena Giordano ITA
[7] Irene Burillo ESP vs TBD

[5] Selena Janicijevic FRA vs TBD
Rositsa Dencheva BUL vs Elena Korokozidi GRE
Viktoria Veleva BUL vs Julia Stamatova BUL
[11] Katharina Hobgarski GER vs TBD

[15] Natalija Senic SRB vs TBD
Elza Tomase LAT vs Eleni Tsetsou GRE
Lucija Ciric bagaric CRO vs Jana Kovackova CZE
[4] Ayana Akli USA vs TBD

[8] Kajsa Rinaldo persson SWE vs TBD
Nina Vargova SVK vs Nellie Taraba wallberg SWE
Alena Kovackova CZE vs Jessica Bertoldo ITA
[9] Angela Fita boluda ESP vs TBD

[13] Jennifer Ruggeri ITA vs TBD
Vittoria Paganetti ITA vs Amy Sucha CZE
Fanny Norin SWE vs Nadiia Kolb UKR
[2] Marina Bassols ribera ESP vs TBD

ITF MONASTIR(Mar 35k cemento outdoor)
[1] Aoi Ito JPN vs Elena Milovanovic SRB
Rituparna Nayak IND vs TBD
Joelle Lilly Sophie Steur GER vs TBD
[8] Hibah Shaikh USA vs TBD

[3] Carolyn Ansari USA vs TBD
Milana Zhabrailova RUS vs Mathilde Lollia FRA
Alina Yuneva RUS vs Arianna Zucchini ITA
[6] Francesca Curmi MLT vs TBD

[7] Katarina Kuzmova SVK vs Yasmine Mansouri FRA
Vera Zvonareva RUS vs Alana Smith USA
TBD vs TBD
Weronika Falkowska POL vs [4] Aliona Falei BLR

[5] Tiphanie Lemaitre FRA vs Britt Du pree NED
Sarah Van emst NED vs Andreea Prisacariu ROU
Federica Urgesi ITA vs TBD
Josy Daems GER vs [2] Eva Guerrero alvarez ESP

