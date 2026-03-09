ITF Heraklion e Monastir: I Main Draw
ITF HERAKLION(Gre 50k terra)
[1] Andrea Lazaro garcia vs TBD
Aran Teixido garcia vs Sofiia Nagornaia
Gina Marie Dittmann vs Giulia Paterno
[16] Yasmine Kabbaj vs TBD
[12] Elena Ruxandra Bertea vs TBD
Eleni Chatziavraam vs Bianca Elena Barbulescu
Krystyna Pochtovyk vs Sapfo Sakellaridi
[6] Jessica Pieri vs TBD
[3] Sada Nahimana vs TBD
Elizabeth Coleman vs Malkia Ngounoue
Martha Matoula vs Kathryn Cragg
[14] Alicia Herrero linana vs TBD
[10] Dalila Spiteri vs TBD
Allura Zamarripa vs Tatiana Pieri
Alice Tubello vs Maddalena Giordano
[7] Irene Burillo vs TBD
[5] Selena Janicijevic vs TBD
Rositsa Dencheva vs Elena Korokozidi
Viktoria Veleva vs Julia Stamatova
[11] Katharina Hobgarski vs TBD
[15] Natalija Senic vs TBD
Elza Tomase vs Eleni Tsetsou
Lucija Ciric bagaric vs Jana Kovackova
[4] Ayana Akli vs TBD
[8] Kajsa Rinaldo persson vs TBD
Nina Vargova vs Nellie Taraba wallberg
Alena Kovackova vs Jessica Bertoldo
[9] Angela Fita boluda vs TBD
[13] Jennifer Ruggeri vs TBD
Vittoria Paganetti vs Amy Sucha
Fanny Norin vs Nadiia Kolb
[2] Marina Bassols ribera vs TBD
ITF MONASTIR(Mar 35k cemento outdoor)
[1] Aoi Ito vs Elena Milovanovic
Rituparna Nayak vs TBD
Joelle Lilly Sophie Steur vs TBD
[8] Hibah Shaikh vs TBD
[3] Carolyn Ansari vs TBD
Milana Zhabrailova vs Mathilde Lollia
Alina Yuneva vs Arianna Zucchini
[6] Francesca Curmi vs TBD
[7] Katarina Kuzmova vs Yasmine Mansouri
Vera Zvonareva vs Alana Smith
TBD vs TBD
Weronika Falkowska vs [4] Aliona Falei
[5] Tiphanie Lemaitre vs Britt Du pree
Sarah Van emst vs Andreea Prisacariu
Federica Urgesi vs TBD
Josy Daems vs [2] Eva Guerrero alvarez
TAG: Tornei ITF
