Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – 1° Turno Qualificazione, cemento
ESTADIO CAP CANA – ore 19:00
Coleman Wong
vs Zhizhen Zhang
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Peter Bertran
Il match deve ancora iniziare
GRANDSTAND – ore 19:00
Martin Damm vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Alberto Puello vs Moez Echargui
Il match deve ancora iniziare
Rei Sakamoto vs Liam Draxl
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 19:00
Arthur Fery vs Dane Sweeny
Il match deve ancora iniziare
Yibing Wu vs Andres Andrade
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 19:00
Jay Friend
vs Taro Daniel
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Nathan Ponwith (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Elias Ymer vs Thai-Son Kwiatkowski
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Leandro Riedi
vs Mathis Bondaz
Il match deve ancora iniziare
Aidan Mayo vs Bor Artnak
Il match deve ancora iniziare
Blaise Bicknell vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Stefano Travaglia
vs Ofek Shimanov
Il match deve ancora iniziare
Shu Matsuoka vs Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center – ore 09:00
Javier Barranco Cosano
vs Dimitris Azoidis
ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano [2]
6
6
Dimitris Azoidis
0
2
Vincitore: Barranco Cosano
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Azoidis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-1 → 5-2
D. Azoidis
15-0
15-15
df
15-30
40-30
40-40
40-A
df
A-40
5-0 → 5-1
J. Barranco Cosano
4-0 → 5-0
J. Barranco Cosano
2-0 → 3-0
D. Azoidis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
1-0 → 2-0
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Azoidis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
J. Barranco Cosano
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Christian Langmo vs Max Wiskandt
ATP Hersonissos
Christian Langmo [6]
6
6
Max Wiskandt [9]
4
2
Vincitore: Langmo
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Wiskandt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Wiskandt
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-1 → 3-2
C. Langmo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 3-1
M. Wiskandt
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-1 → 2-1
C. Langmo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Wiskandt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Langmo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Langmo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Wiskandt
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
C. Langmo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Wiskandt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Langmo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Pavlos Tsitsipas vs Paul Jubb
ATP Hersonissos
Pavlos Tsitsipas
0
0
Paul Jubb
0
0
Tiago Pereira vs Michael Geerts
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – ore 09:00
Peter Makk
vs Jack Loge
ATP Hersonissos
Peter Makk
7
4
6
Jack Loge [7]
6
6
3
Vincitore: Makk
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Makk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Makk
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Loge
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
P. Makk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Loge
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Makk
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Loge
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
P. Makk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
J. Loge
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
P. Makk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
P. Makk
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Loge
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
df
4-3*
5-3*
df
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
J. Loge
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
5-5 → 5-6
P. Makk
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Loge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
P. Makk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
P. Makk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Lui Maxted vs Petr Nesterov
ATP Hersonissos
Lui Maxted [4]•
0
2
Petr Nesterov [11]
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Maxted
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
P. Nesterov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
Henry Bernet vs Stefan Dostanic
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – ore 09:00
Benjamin Hassan
vs Federico Iannaccone
ATP Hersonissos
Benjamin Hassan [1]
4
1
Federico Iannaccone
6
6
Vincitore: Iannaccone
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Hassan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
F. Iannaccone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Hassan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
B. Hassan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
F. Iannaccone
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
B. Hassan
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
2-2 → 2-3
Buvaysar Gadamauri vs Oleksandr Ovcharenko (Non prima 12:30)
ATP Hersonissos
Buvaysar Gadamauri [3]•
0
6
2
Oleksandr Ovcharenko [12]
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
O. Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
B. Gadamauri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
B. Gadamauri
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-1 → 5-1
O. Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
B. Gadamauri
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-1 → 3-1
O. Ovcharenko
15-0
15-15
df
15-30
30-30
1-1 → 2-1
B. Gadamauri
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lorenzo Giustino vs Viktor Durasovic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Jean Jaures – ore 10:30
Antoine Ghibaudo
vs Matt Ponchet
ATP Cherbourg
Antoine Ghibaudo [1]
6
6
Matt Ponchet
3
2
Vincitore: Ghibaudo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ghibaudo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Ponchet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
M. Ponchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
M. Ponchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Ghibaudo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ghibaudo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
M. Ponchet
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Ghibaudo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Filippo Romano vs Ben Jones
ATP Cherbourg
Filippo Romano [4]•
30
6
0
Ben Jones [10]
40
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
B. Jones
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
F. Romano
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Patrick Brady vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith vs Matteo Martineau (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Kei Nishikori (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Laurent Lokoli vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Tourlaville – ore 10:30
Lucas Poullain vs Alex Knaff
ATP Cherbourg
Lucas Poullain [2]
6
6
Alex Knaff [7]
4
3
Vincitore: Poullain
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Poullain
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Poullain
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Knaff
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
L. Poullain
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Knaff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Knaff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
A. Knaff
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Poullain
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
A. Knaff
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
L. Poullain
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Knaff
0-15
df
0-30
0-40
15-40
ace
2-1 → 3-1
A. Knaff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Poullain
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Maxime Janvier vs Yanis Ghazouani Durand (Non prima 13:30)
ATP Cherbourg
Maxime Janvier [5]•
0
1
Yanis Ghazouani Durand [11]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Ghazouani Durand
1-1 → 1-2
Y. Ghazouani Durand
0-0 → 0-1
Niels Visker vs Maxence Beauge
Il match deve ancora iniziare
Jelle Sels vs Geoffrey Blancaneaux (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Martin Krumich vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
CENTER – ore 09:00
Guy Orly Iradukunda
vs Stefan Latinovic
ATP Kigali
Guy Orly Iradukunda
6
7
Stefan Latinovic
1
5
Vincitore: Iradukunda
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Orly Iradukunda
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
S. Latinovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-5 → 6-5
G. Orly Iradukunda
15-0
30-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
G. Orly Iradukunda
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
G. Orly Iradukunda
2-3 → 3-3
S. Latinovic
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-2 → 2-3
G. Orly Iradukunda
1-2 → 2-2
S. Latinovic
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
0-2 → 1-2
G. Orly Iradukunda
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Orly Iradukunda
5-1 → 6-1
S. Latinovic
0-15
df
15-15
15-30
30-40
4-1 → 5-1
G. Orly Iradukunda
3-1 → 4-1
G. Orly Iradukunda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
G. Orly Iradukunda
0-0 → 1-0
Marco Trungelliti vs Pol Martin Tiffon (Non prima 11:30)
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
6
6
Pol Martin Tiffon
4
2
Vincitore: Trungelliti
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
5-1 → 5-2
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
3-1 → 4-1
P. Martin Tiffon
2-0 → 2-1
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
4-4 → 5-4
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
P. Martin Tiffon
2-2 → 2-3
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Trungelliti
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jonas Forejtek vs Aziz Ouakaa
ATP Kigali
Jonas Forejtek
15
6
1
Aziz Ouakaa•
15
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Forejtek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
5-1 → 6-1
COURT 1 – ore 09:00
Ivan Marrero Curbelo vs Maik Steiner
ATP Kigali
Ivan Marrero Curbelo [5]
6
6
2
Maik Steiner [10]
3
7
6
Vincitore: Steiner
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
I. Marrero Curbelo
0-2 → 1-2
M. Steiner
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
M. Steiner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-4 → 5-5
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
I. Marrero Curbelo
3-2 → 4-2
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
I. Marrero Curbelo
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
5-3 → 6-3
I. Marrero Curbelo
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Steiner
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
I. Marrero Curbelo
3-1 → 4-1
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 2-1
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mathys Erhard vs Andrej Martin (Non prima 11:30)
ATP Kigali
Mathys Erhard
0
6
Andrej Martin•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Martin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Martin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Erhard
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Erhard
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Martin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
M. Erhard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Erhard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Oriol Roca Batalla vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 09:00
Ryan Nijboer vs Dillon Beckles
ATP Kigali
Ryan Nijboer [4]
6
6
Dillon Beckles
0
2
Vincitore: Nijboer
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Beckles
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
D. Beckles
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
D. Beckles
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
D. Beckles
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-0 → 6-0
Alexander Donski vs Nicholas David Ionel (Non prima 12:00)
ATP Kigali
Alexander Donski
6
7
Nicholas David Ionel [9]
3
6
Vincitore: Donski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
ace
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
A. Donski
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
5-6 → 6-6
N. David Ionel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Donski
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
4-5 → 5-5
N. David Ionel
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
4-4 → 4-5
A. Donski
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Donski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
N. David Ionel
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Donski
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
N. David Ionel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
COURT 3 – ore 09:00
Eero Vasa vs Matteo Covato
ATP Kigali
Eero Vasa [1]
6
6
Matteo Covato [11]
1
2
Vincitore: Vasa
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Vasa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
M. Covato
0-15
0-30
15-30
ace
30-40
40-40
40-A
A-40
ace
3-0 → 3-1
M. Covato
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Covato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
E. Vasa
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Covato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Enrico Dalla Valle vs Gabriele Pennaforti (Non prima 12:00)
ATP Kigali
Enrico Dalla Valle [2]•
0
2
0
Gabriele Pennaforti [7]
0
6
0
Vincitore: Pennaforti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Pennaforti
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-4 → 1-5
E. Dalla Valle
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
G. Pennaforti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
G. Pennaforti
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Guido Ivan Justo
vs Benjamin Torrealba
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes vs Daniel Antonio Nunez
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Alex Barrena (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Milledge Cossu / Bastian Malla vs Nikolas Sanchez Izquierdo / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Amador Salazar vs Pedro Boscardin Dias (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 14:00
Pedro Sakamoto vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Nicolas Moreno De Alboran
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone vs Guy Den Ouden (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Gonzalo Villanueva
vs Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Antonio Becerra Otarola vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Daniel Dutra da Silva (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Felipe Meligeni Alves / Matias Soto vs Gianluca Cadenasso / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
