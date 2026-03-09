Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Circuito Challenger Challenger, Copertina

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – 1° Turno Qualificazione, cemento

ESTADIO CAP CANA – ore 19:00
Coleman Wong HKG vs Zhizhen Zhang CHN
Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Peter Bertran DOM

Il match deve ancora iniziare





GRANDSTAND – ore 19:00
Martin Damm USA vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Alberto Puello DOM vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Rei Sakamoto JPN vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare





CANCHA 1 – ore 19:00
Arthur Fery GBR vs Dane Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu CHN vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 19:00
Jay Friend JPN vs Taro Daniel JPN
Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Nathan Ponwith USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Thai-Son Kwiatkowski USA

Il match deve ancora iniziare






Court 1 – ore 19:00
Leandro Riedi SUI vs Mathis Bondaz FRA
Il match deve ancora iniziare

Aidan Mayo USA vs Bor Artnak SLO

Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell JAM vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare






Court 2 – ore 19:00
Stefano Travaglia ITA vs Ofek Shimanov ISR
Il match deve ancora iniziare

Shu Matsuoka JPN vs Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center – ore 09:00
Javier Barranco Cosano ESP vs Dimitris Azoidis GRE
ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano [2]
6
6
Dimitris Azoidis
0
2
Vincitore: Barranco Cosano
Mostra dettagli

Christian Langmo USA vs Max Wiskandt GER

ATP Hersonissos
Christian Langmo [6]
6
6
Max Wiskandt [9]
4
2
Vincitore: Langmo
Mostra dettagli

Pavlos Tsitsipas GRE vs Paul Jubb GBR

ATP Hersonissos
Pavlos Tsitsipas
0
0
Paul Jubb
0
0
Mostra dettagli

Tiago Pereira POR vs Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare






Court 17 – ore 09:00
Peter Makk HUN vs Jack Loge BEL
ATP Hersonissos
Peter Makk
7
4
6
Jack Loge [7]
6
6
3
Vincitore: Makk
Mostra dettagli

Lui Maxted GBR vs Petr Nesterov BUL

ATP Hersonissos
Lui Maxted [4]
0
2
Petr Nesterov [11]
30
5
Mostra dettagli

Henry Bernet SUI vs Stefan Dostanic USA

Il match deve ancora iniziare






Court 18 – ore 09:00
Benjamin Hassan LBN vs Federico Iannaccone ITA
ATP Hersonissos
Benjamin Hassan [1]
4
1
Federico Iannaccone
6
6
Vincitore: Iannaccone
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Oleksandr Ovcharenko UKR (Non prima 12:30)

ATP Hersonissos
Buvaysar Gadamauri [3]
0
6
2
Oleksandr Ovcharenko [12]
0
4
1
Mostra dettagli

Lorenzo Giustino ITA vs Viktor Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 10:30
Antoine Ghibaudo FRA vs Matt Ponchet FRA
ATP Cherbourg
Antoine Ghibaudo [1]
6
6
Matt Ponchet
3
2
Vincitore: Ghibaudo
Mostra dettagli

Filippo Romano ITA vs Ben Jones GBR

ATP Cherbourg
Filippo Romano [4]
30
6
0
Ben Jones [10]
40
3
3
Mostra dettagli

Patrick Brady GBR vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Matteo Martineau FRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Kei Nishikori JPN (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare





Tourlaville – ore 10:30
Lucas Poullain FRA vs Alex Knaff LUX

ATP Cherbourg
Lucas Poullain [2]
6
6
Alex Knaff [7]
4
3
Vincitore: Poullain
Mostra dettagli

Maxime Janvier FRA vs Yanis Ghazouani Durand FRA (Non prima 13:30)

ATP Cherbourg
Maxime Janvier [5]
0
1
Yanis Ghazouani Durand [11]
0
2
Mostra dettagli

Niels Visker NED vs Maxence Beauge FRA

Il match deve ancora iniziare

Jelle Sels NED vs Geoffrey Blancaneaux FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Martin Krumich CZE vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

CENTER – ore 09:00
Guy Orly Iradukunda BDI vs Stefan Latinovic SRB
ATP Kigali
Guy Orly Iradukunda
6
7
Stefan Latinovic
1
5
Vincitore: Iradukunda
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Pol Martin Tiffon ESP (Non prima 11:30)

ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
6
6
Pol Martin Tiffon
4
2
Vincitore: Trungelliti
Mostra dettagli

Jonas Forejtek CZE vs Aziz Ouakaa TUN

ATP Kigali
Jonas Forejtek
15
6
1
Aziz Ouakaa
15
1
1
Mostra dettagli





COURT 1 – ore 09:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Maik Steiner GER

ATP Kigali
Ivan Marrero Curbelo [5]
6
6
2
Maik Steiner [10]
3
7
6
Vincitore: Steiner
Mostra dettagli

Mathys Erhard FRA vs Andrej Martin SVK (Non prima 11:30)

ATP Kigali
Mathys Erhard
0
6
Andrej Martin
0
5
Mostra dettagli

Oriol Roca Batalla ESP vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare





COURT 2 – ore 09:00
Ryan Nijboer NED vs Dillon Beckles USA

ATP Kigali
Ryan Nijboer [4]
6
6
Dillon Beckles
0
2
Vincitore: Nijboer
Mostra dettagli

Alexander Donski BUL vs Nicholas David Ionel ROU (Non prima 12:00)

ATP Kigali
Alexander Donski
6
7
Nicholas David Ionel [9]
3
6
Vincitore: Donski
Mostra dettagli





COURT 3 – ore 09:00
Eero Vasa FIN vs Matteo Covato ITA

ATP Kigali
Eero Vasa [1]
6
6
Matteo Covato [11]
1
2
Vincitore: Vasa
Mostra dettagli

Enrico Dalla Valle ITA vs Gabriele Pennaforti ITA (Non prima 12:00)

ATP Kigali
Enrico Dalla Valle [2]
0
2
0
Gabriele Pennaforti [7]
0
6
0
Vincitore: Pennaforti
Mostra dettagli





CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Guido Ivan Justo ARG vs Benjamin Torrealba CHI
Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Daniel Antonio Nunez CHI

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Alex Barrena ARG (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Milledge Cossu USA / Bastian Malla CHI vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Amador Salazar CHI vs Pedro Boscardin Dias BRA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare





Cancha 1 – ore 14:00
Pedro Sakamoto BRA vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Nicolas Moreno De Alboran USA

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA vs Guy Den Ouden NED (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare






Cancha 2 – ore 14:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Nicolas Villalon CHI
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Antonio Becerra Otarola CHI vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA / Matias Soto CHI vs Gianluca Cadenasso ITA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

