Challenger Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Luca Potenza nella foto - Foto Antonio Burruni
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° turno Qualificazione, cemento

Center – ore 11:00
Christian Langmo USA vs Dimitris Sakellaridis GRE (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare

Petros Tsitsipas GRE vs Max Wiskandt GER

Il match deve ancora iniziare

Ioannis Kountourakis GRE vs Oleksandr Ovcharenko UKR

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL vs Oskari Paldanius FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – ore 09:00
Luca Potenza ITA vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Federico Iannaccone ITA vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP vs Luca Staeheli SUI

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – ore 09:00
Daniel Siniakov CZE vs Jack Loge BEL

Il match deve ancora iniziare

Dimitris Azoidis GRE vs James Story GBR

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan LBN vs Luca Castagnola ITA

Il match deve ancora iniziare

Lui Maxted GBR vs Michalis Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 10:00
Lucas Poullain FRA vs Alexis Gautier FRA
Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Alexandre Reco FRA

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano ITA vs Pierre Antoine Faut FRA

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Cyril Vandermeersch FRA vs Patrick Brady GBR

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN vs Maxence Beauge FRA

Il match deve ancora iniziare



Tourlaville – ore 10:00
Luc Fomba FRA vs Alex Knaff LUX

Il match deve ancora iniziare

Matt Ponchet FRA vs Matisse Bobichon FRA

Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans NED vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Nicolas Parizzia SUI

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Rottoli ITA vs Yanis Ghazouani Durand FRA

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Nicolas Ifi BEL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 1° turno Qualificazione, terra battuta

CENTER – ore 09:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Etienne Niyigena RWA
Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP vs Etienne Niyigena RWA (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Claude Ishimwe RWA vs Matteo Covato ITA

Il match deve ancora iniziare

Allan Gatoto BDI vs Nicholas David Ionel ROU

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 09:00
S D Prajwal Dev IND vs Guy Orly Iradukunda BDI

Il match deve ancora iniziare

Eero Vasa FIN vs Siddhant Banthia IND

Il match deve ancora iniziare

Alec Beckley RSA vs Gabriele Pennaforti ITA

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 09:00
Gray Voelzke USA vs Maik Steiner GER

Il match deve ancora iniziare

Dillon Beckles USA vs Denis Klok RUS

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Patricio Alvarado ECU

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 09:00
Stefan Latinovic SRB vs Michiel De Krom NED

Il match deve ancora iniziare

Ryan Nijboer NED vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Samuele Pieri ITA vs Alexander Donski BUL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 1° turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Guido Ivan Justo ARG vs Anders Matta CHI
Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Bautista De La Pena CHI

Il match deve ancora iniziare

Nino Serdarusic CRO vs Daniel Antonio Nunez CHI

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Milledge Cossu USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 14:00
Benjamin Torrealba CHI vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Villalon CHI vs Ryan Dickerson USA

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Nicolas Moreno De Alboran USA

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Valentin Basel ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Pedro Sakamoto BRA vs Paul Jan-Henrik GER

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Zeballos BOL vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Joao Vitor Scramin Do Lago BRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

