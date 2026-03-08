Challenger Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° turno Qualificazione, cemento
Center – ore 11:00
Christian Langmo vs Dimitris Sakellaridis (Non prima 11:30)
Petros Tsitsipas vs Max Wiskandt
Ioannis Kountourakis vs Oleksandr Ovcharenko
Buvaysar Gadamauri vs Oskari Paldanius
Court 17 – ore 09:00
Luca Potenza vs Peter Makk
Federico Iannaccone vs Pietro Fellin
Javier Barranco Cosano vs Luca Staeheli
Constantin Bittoun Kouzmine vs Petr Nesterov
Court 18 – ore 09:00
Daniel Siniakov vs Jack Loge
Dimitris Azoidis vs James Story
Benjamin Hassan vs Luca Castagnola
Lui Maxted vs Michalis Sakellaridis
CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Jean Jaures – ore 10:00
Lucas Poullain vs Alexis Gautier
Antoine Ghibaudo vs Alexandre Reco
Filippo Romano vs Pierre Antoine Faut
David Poljak vs Kenny De Schepper
Cyril Vandermeersch vs Patrick Brady
Cleeve Harper vs Maxence Beauge
Tourlaville – ore 10:00
Luc Fomba vs Alex Knaff
Matt Ponchet vs Matisse Bobichon
Jarno Jans vs Ben Jones
Maxime Janvier vs Nicolas Parizzia
Lorenzo Rottoli vs Yanis Ghazouani Durand
Niels Visker vs Nicolas Ifi
CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 1° turno Qualificazione, terra battuta
CENTER – ore 09:00
Ivan Marrero Curbelo vs Etienne Niyigena
Claude Ishimwe vs Matteo Covato
Allan Gatoto vs Nicholas David Ionel
COURT 1 – ore 09:00
S D Prajwal Dev vs Guy Orly Iradukunda
Eero Vasa vs Siddhant Banthia
Alec Beckley vs Gabriele Pennaforti
COURT 2 – ore 09:00
Gray Voelzke vs Maik Steiner
Dillon Beckles vs Denis Klok
Enrico Dalla Valle vs Patricio Alvarado
COURT 3 – ore 09:00
Stefan Latinovic vs Michiel De Krom
Ryan Nijboer vs Nitin Kumar Sinha
Samuele Pieri vs Alexander Donski
CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 1° turno Qualificazione, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Guido Ivan Justo vs Anders Matta
Gonzalo Villanueva vs Bautista De La Pena
Nino Serdarusic vs Daniel Antonio Nunez
Igor Marcondes vs Milledge Cossu (Non prima 21:00)
Cancha 1 – ore 14:00
Benjamin Torrealba vs Conner Huertas del Pino
Nicolas Villalon vs Ryan Dickerson
Franco Ribero vs Nicolas Moreno De Alboran
Franco Roncadelli vs Valentin Basel (Non prima 21:00)
Cancha 2 – ore 14:00
Pedro Sakamoto vs Paul Jan-Henrik
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Federico Zeballos vs Cannon Kingsley
Juan Bautista Torres vs Joao Vitor Scramin Do Lago (Non prima 21:00)
