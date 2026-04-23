Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Jasmine Paolini per i colori italiani (LIVE)

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
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Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna · 23 Aprile 2026
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⛅
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14°C
Parzialmente soleggiato · Picco 27°C
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|CIELO
|Buono
|PIOGGIA
|Rischio serale
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 23 Aprile
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09:00
☁️
14°
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10:00
☁️
16°
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11:00
☁️
18°
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12:00
☁️
21°
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13:00
☁️
22°
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14:00
☁️
24°
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15:00
☁️
25°
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16:00
☁️
26°
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17:00
☁️
27°
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19:00
⛈️
24°
Programma del giorno — 23 Aprile
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ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno maschile · 2° Turno femminile
|
R1 / R2
⛅ Buone condizioni
ATP R1 / WTA R2
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics
ATP Madrid
Pablo Carreno Busta
30
4
4
Marton Fucsovics•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
P. Carreno Busta
3-3 → 4-3
M. Fucsovics
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
3-2 → 3-3
P. Carreno Busta
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
P. Carreno Busta
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Iga Swiatek vs Daria Snigur (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Aryna Sabalenka vs Peyton Stearns
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils
Il match deve ancora iniziare
Mirra Andreeva vs Panna Udvardy (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Anna Bondar
vs Elina Svitolina
WTA Madrid 1000
Anna Bondar•
30
6
5
Elina Svitolina [7]
15
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jaume Munar vs Alexander Shevchenko
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Grigor Dimitrov
Il match deve ancora iniziare
Camila Osorio vs Naomi Osaka (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – ore 11:00
(11) Belinda Bencic vs Petra Marcinko
WTA Madrid 1000
Belinda Bencic [11]•
0
6
6
0
Petra Marcinko
0
4
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Belinda Bencic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jessica Bouzas Maneiro vs (18) Diana Shnaider
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Stefanos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Daniel Merida
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Reilly Opelka
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic
ATP Madrid
Terence Atmane
6
7
Miomir Kecmanovic
4
5
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 5-4
T. Atmane
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
5-4 → 6-4
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Fabian Marozsan vs Ethan Quinn
ATP Madrid
Fabian Marozsan
0
0
Ethan Quinn
0
0
Laura Siegemund vs (8) Jasmine Paolini
Il match deve ancora iniziare
Magda Linette vs (15) Iva Jovic
Il match deve ancora iniziare
(30) Hailey Baptiste vs Kaitlin Quevedo
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Yuliia Starodubtseva vs (29) Jaqueline Cristian
WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva•
A
6
3
Jaqueline Cristian [29]
40
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
Jaqueline Cristian
3-1 → 3-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-1 → 1-1
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Jaqueline Cristian
3-2 → 4-2
Yuliia Starodubtseva
2-2 → 3-2
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Dalma Galfi vs (22) Anna Kalinskaya Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Alycia Parks vs (31) Ann Li
Il match deve ancora iniziare
(24) Leylah Fernandez vs Julia Grabher
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin vs Alexander Blockx
ATP Madrid
Cristian Garin
40
6
5
Alexander Blockx•
15
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
C. Garin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
A. Blockx
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. Garin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Blockx
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Nuno Borges vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Vilius Gaubas vs Sebastian Baez
Il match deve ancora iniziare
Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 11:00
Alexandra Eala
/ Zeynep Sonmez
vs Hao-Ching Chan
/ Fanny Stollar
WTA Madrid 1000
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0
2
2
0
Vincitore: Eala / Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
5-2 → 6-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
4-1 → 5-1
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
3-0 → 4-0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
2-0 → 3-0
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
4-2 → 5-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
2-2 → 3-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0-2 → 1-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0-0 → 0-1
(28) Xinyu Wang vs Laura Samson Non prima 11:00
WTA Madrid 1000
Xinyu Wang [28]
30
1
Laura Samson•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(23) Marie Bouzkova vs Anhelina Kalinina
Il match deve ancora iniziare
Coco Gauff / Robin Montgomery vs Irina Khromacheva / Giuliana Olmos
Il match deve ancora iniziare
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:00
Yannick Hanfmann vs Marcos Giron
ATP Madrid
Yannick Hanfmann•
0
6
5
Marcos Giron
0
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
Y. Hanfmann
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Hanfmann
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-3 → 3-3
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 6-4
M. Giron
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. Giron
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Alexei Popyrin vs Martin Damm
Il match deve ancora iniziare
Marta Kostyuk / Clara Tauson vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
(3) Elise Mertens / (3) Shuai Zhang vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya
Il match deve ancora iniziare
Guarda, mi permetto, qualche giorno fa un utente che devo ringraziare, ha dato una dritta che trovo utilissima, provare il programma Brave.. l’ho fatto e non finirò mai di ringraziarlo, lo sto usando, basta pubblicità, davvero esagerata nella versione “normale”… è che la redazione non lo capisce che rischia di far passare la voglia di navigare in questa situazione
@ Focus (#4598814)
Non tutti ” smanettano ” sul pc o telefono 🙂 … ci sta .
@ Doppiofallo (#4598783)
@ Federico (#4598785)
… e per tutti quelli che hanno ” difficoltà ” di navigazione causa magari anche dispositivi piu’ vecchi ( ci sta pure che non molti possano comprare pc/telefoni ogni 2 anni … ) :
In generale , quindi non solo per Livetennis ( sito come molti altri gratuito che deve perciò comprensibilmente sopravvivere ❗ ) , sarebbe forse meglio utilizzare Internet con il browser Firefox e l’installazione dell’estensione uBlock Origin .
Credo sia la soluzione piu’ semplice e leggera ( ad esempio , a me AdGuard appensantiva di brutto il sistema ) …
😉
Non capisco queste lamentele: il “mio” livetennis non ha alcuna pubblicità e i commenti appaiono una riga sotto al testo dell’articolo.
Piuttosto trovo scandaloso che ci sia ancora qualcuno che si lasci molestare da banner, cookie, filmati indesiderati e accetta / rifiuta assortiti…
P. S. : AdGuard + Safari (col suo magico “nascondi distrazioni”) e vi cucite ogni sito come desiderate voi.
Jodar al n. 37 del live ranking…@ Doppiofallo (#4598783)
Inutile scrivere, loro vivono di pubblicità, e hanno messo su questo sistema assurdo, inaccettabile, aggressivo. Sono loro stessi ad averlo voluto, e di certo non torneranno indietro. Molti diranno: vai su altri siti. E io rispondo: tutti hanno pubblicità, ok. ma farla in questa modalità è davvero scandaloso
Jodar al n. 37 del live ranking…
Gentile redazione, buongiorno. Non so se voi possiate intervenire sul problema o siete anche voi ostaggio di chi si occupa della pubblicità. Entrare nel sito e leggere gli articoli è diventata un’impresa improba, e questo, chiaramente, per voi credo sia controproducente, considerato anche che,il novanta per cento della pubblicità che si intromette è spam e ridicola e nessuno di noi, credo, sia interessato. Quindi, per nostro gaudio e vostro interesse, vi Consiglio di riconsiderare la cosa, grazie per l’attenzione.
La giornata finita con segno + (4-2) mi dà il bonus per fare qualche pronostico anche oggi, ovviamente non prendendo in considerazione match che percentuali troppo larghe secondo i Bookmakers,nel pronosticare Bencic, Pegula, Sabalenka,ecc… come fa qualcuno,non è detto che indovini ma e probabile che diventi il re dei pronostici, bisogna scegliere quei match più equilibrati,o addirittura scegliere quele tenniste sfavorite di giornata che secondo te posso farcela,in qualche modo devi fare vedere che hai occhio,che segui quotidianamente e sai valutare,non puoi pronosticare Sabalenka.
Nel sul mio personalissimo taccuino oggi depongo dal meno probabile in giù secondo i Bookmakers:
Samson
Bouzkova
Li
Kalinskaya
Paolini
@ Leprotto (#4598736)
Sarda? Origini? Residenza? Percorsi ed unioni di vita?
Sulla giornata di ieri una citazione per la povera Kasatkina,non ne va bene una in questo periodo, quando non gira, ieri un match decisamente tra i migliori dei suoi nell’ultimo periodo,ha lasciato tutti di sasso e increduli il modo in cui Snigur ha annullato il match point sul 6-7 nel tie break decisivo, credo fosse quel punto, aveva bisogno come il pane di una vittoria così.
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi