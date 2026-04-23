Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Jasmine Paolini per i colori italiani (LIVE)

23/04/2026 08:17 10 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  23 Aprile 2026
14°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Buono
PIOGGIA Rischio serale
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 23 Aprile
09:00
☁️
14°
10:00
☁️
16°
11:00
☁️
18°
12:00
☁️
21°
13:00
☁️
22°
14:00
☁️
24°
15:00
☁️
25°
16:00
☁️
26°
17:00
☁️
27°
19:00
⛈️
24°
  Programma del giorno — 23 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno maschile · 2° Turno femminile
R1 / R2
⛅  Buone condizioni
  ATP R1 / WTA R2
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Marton Fucsovics HUN

ATP Madrid
Pablo Carreno Busta
30
4
4
Marton Fucsovics
40
6
3
Mostra dettagli

Iga Swiatek POL vs Daria Snigur UKR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Gael Monfils FRA

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS vs Panna Udvardy HUN (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare






Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Anna Bondar HUN vs Elina Svitolina UKR
WTA Madrid 1000
Anna Bondar
30
6
5
Elina Svitolina [7]
15
3
4
Mostra dettagli

Jaume Munar ESP vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL vs Naomi Osaka JPN (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 11:00
(11) Belinda Bencic SUI vs Petra Marcinko CRO

WTA Madrid 1000
Belinda Bencic [11]
0
6
6
0
Petra Marcinko
0
4
2
0
Mostra dettagli

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs (18) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Reilly Opelka USA

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 11:00
Terence Atmane FRA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Madrid
Terence Atmane
6
7
Miomir Kecmanovic
4
5
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Ethan Quinn USA

ATP Madrid
Fabian Marozsan
0
0
Ethan Quinn
0
0
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs (8) Jasmine Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

Magda Linette POL vs (15) Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

(30) Hailey Baptiste USA vs Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 11:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs (29) Jaqueline Cristian ROU

WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva
A
6
3
Jaqueline Cristian [29]
40
3
2
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN vs (22) Anna Kalinskaya RUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs (31) Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

(24) Leylah Fernandez CAN vs Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin CHI vs Alexander Blockx BEL

ATP Madrid
Cristian Garin
40
6
5
Alexander Blockx
15
4
5
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare






Court 7 – ore 11:00
Alexandra Eala PHI / Zeynep Sonmez TUR vs Hao-Ching Chan TPE / Fanny Stollar HUN
WTA Madrid 1000
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0
2
2
0
Vincitore: Eala / Sonmez
Mostra dettagli

(28) Xinyu Wang CHN vs Laura Samson CZE Non prima 11:00

WTA Madrid 1000
Xinyu Wang [28]
30
1
Laura Samson
30
0
Mostra dettagli

(23) Marie Bouzkova CZE vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA / Robin Montgomery USA vs Irina Khromacheva RUS / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – ore 11:00
Yannick Hanfmann GER vs Marcos Giron USA

ATP Madrid
Yannick Hanfmann
0
6
5
Marcos Giron
0
4
6
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR / Clara Tauson DEN vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

(3) Elise Mertens BEL / (3) Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare

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10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Alex77 (Guest) 23-04-2026 12:18

Scritto da Doppiofallo
Gentile redazione, buongiorno. Non so se voi possiate intervenire sul problema o siete anche voi ostaggio di chi si occupa della pubblicità. Entrare nel sito e leggere gli articoli è diventata un’impresa improba, e questo, chiaramente, per voi credo sia controproducente, considerato anche che,il novanta per cento della pubblicità che si intromette è spam e ridicola e nessuno di noi, credo, sia interessato. Quindi, per nostro gaudio e vostro interesse, vi Consiglio di riconsiderare la cosa, grazie per l’attenzione.

Guarda, mi permetto, qualche giorno fa un utente che devo ringraziare, ha dato una dritta che trovo utilissima, provare il programma Brave.. l’ho fatto e non finirò mai di ringraziarlo, lo sto usando, basta pubblicità, davvero esagerata nella versione “normale”… è che la redazione non lo capisce che rischia di far passare la voglia di navigare in questa situazione

 10
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Golden Shark 23-04-2026 11:52

@ Focus (#4598814)

Non tutti ” smanettano ” sul pc o telefono 🙂 … ci sta .

@ Doppiofallo (#4598783)

@ Federico (#4598785)

… e per tutti quelli che hanno ” difficoltà ” di navigazione causa magari anche dispositivi piu’ vecchi ( ci sta pure che non molti possano comprare pc/telefoni ogni 2 anni … ) :

In generale , quindi non solo per Livetennis ( sito come molti altri gratuito che deve perciò comprensibilmente sopravvivere ❗ ) , sarebbe forse meglio utilizzare Internet con il browser Firefox e l’installazione dell’estensione uBlock Origin .

Credo sia la soluzione piu’ semplice e leggera ( ad esempio , a me AdGuard appensantiva di brutto il sistema ) …
😉

 9
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+1: sergioat
Focus 23-04-2026 11:29

Scritto da Federico
Jodar al n. 37 del live ranking…@ Doppiofallo (#4598783)
Inutile scrivere, loro vivono di pubblicità, e hanno messo su questo sistema assurdo, inaccettabile, aggressivo. Sono loro stessi ad averlo voluto, e di certo non torneranno indietro. Molti diranno: vai su altri siti. E io rispondo: tutti hanno pubblicità, ok. ma farla in questa modalità è davvero scandaloso

Non capisco queste lamentele: il “mio” livetennis non ha alcuna pubblicità e i commenti appaiono una riga sotto al testo dell’articolo.

Piuttosto trovo scandaloso che ci sia ancora qualcuno che si lasci molestare da banner, cookie, filmati indesiderati e accetta / rifiuta assortiti…

P. S. : AdGuard + Safari (col suo magico “nascondi distrazioni”) e vi cucite ogni sito come desiderate voi.

 8
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Federico (Guest) 23-04-2026 10:37

Jodar al n. 37 del live ranking…@ Doppiofallo (#4598783)

Inutile scrivere, loro vivono di pubblicità, e hanno messo su questo sistema assurdo, inaccettabile, aggressivo. Sono loro stessi ad averlo voluto, e di certo non torneranno indietro. Molti diranno: vai su altri siti. E io rispondo: tutti hanno pubblicità, ok. ma farla in questa modalità è davvero scandaloso

 7
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-1: Marco M.
Federico (Guest) 23-04-2026 10:34

Jodar al n. 37 del live ranking…

 6
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-1: Marco M.
Doppiofallo (Guest) 23-04-2026 10:32

Gentile redazione, buongiorno. Non so se voi possiate intervenire sul problema o siete anche voi ostaggio di chi si occupa della pubblicità. Entrare nel sito e leggere gli articoli è diventata un’impresa improba, e questo, chiaramente, per voi credo sia controproducente, considerato anche che,il novanta per cento della pubblicità che si intromette è spam e ridicola e nessuno di noi, credo, sia interessato. Quindi, per nostro gaudio e vostro interesse, vi Consiglio di riconsiderare la cosa, grazie per l’attenzione.

 5
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Gaz (Guest) 23-04-2026 09:46

La giornata finita con segno + (4-2) mi dà il bonus per fare qualche pronostico anche oggi, ovviamente non prendendo in considerazione match che percentuali troppo larghe secondo i Bookmakers,nel pronosticare Bencic, Pegula, Sabalenka,ecc… come fa qualcuno,non è detto che indovini ma e probabile che diventi il re dei pronostici, bisogna scegliere quei match più equilibrati,o addirittura scegliere quele tenniste sfavorite di giornata che secondo te posso farcela,in qualche modo devi fare vedere che hai occhio,che segui quotidianamente e sai valutare,non puoi pronosticare Sabalenka.
Nel sul mio personalissimo taccuino oggi depongo dal meno probabile in giù secondo i Bookmakers:
Samson
Bouzkova
Li
Kalinskaya
Paolini

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

4
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tinapica 23-04-2026 09:46

Scritto da Leprotto
Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

@ Leprotto (#4598736)

Sarda? Origini? Residenza? Percorsi ed unioni di vita?

 3
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Gaz (Guest) 23-04-2026 09:28

Sulla giornata di ieri una citazione per la povera Kasatkina,non ne va bene una in questo periodo, quando non gira, ieri un match decisamente tra i migliori dei suoi nell’ultimo periodo,ha lasciato tutti di sasso e increduli il modo in cui Snigur ha annullato il match point sul 6-7 nel tie break decisivo, credo fosse quel punto, aveva bisogno come il pane di una vittoria così.

 2
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Leprotto (Guest) 23-04-2026 08:39

Con la sarda-tedesca io vorrei,non vorrei, ma se vuoi

 1
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