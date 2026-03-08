WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 2-3: I risultati completi con il dettaglio della Finale e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

08/03/2026 09:08 Nessun commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
TUR WTA 125 Antalya 2 – Finale – terra

10:30 Oliynykova O. 🇺🇦 – Kalinina A. 🇺🇦
Oleksandra Oliynykova [1]
40
1
Anhelina Kalinina
30
4
TUR WTA 125 Antalya 3 – 1° Turno Qualificazione – terra

Court 1 – ore 08:30
(3) Carole Monnet FRA vs Selina Atay TUR Inizio 08:30
Irem Kurt TUR vs (7) Mai Hontama JPN

Mia Ristic SRB vs (5) Lisa Pigato ITA

Court 3 – ore 08:30
Lia Karatancheva BUL vs (8) Chloe Paquet FRA Inizio 08:30

(2) Anastasia Gasanova RUS vs Caroline Werner GER

Dalila Jakupovic SLO vs Nuria Parrizas Diaz ESP

Court 5 – ore 08:30
(4) Julia Riera ARG vs Katarina Zavatska UKR Inizio 08:30

Ekaterina Reyngold RUS vs (6) Elena Pridankina RUS

