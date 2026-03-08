Indian Wells 1000 | Hard | $9415725 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
08/03/2026 08:58
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Finale, cemento
Center – ore 11:00
Harry Wendelken vs Toby Samuel
ATP Hersonissos
Harry Wendelken
15
3
0
Toby Samuel [5]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
15-0
30-0
30-15
0-1
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
T. Samuel
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-5 → 3-6
H. Wendelken
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
T. Samuel
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
3-3 → 3-4
H. Wendelken
0-15
0-30
0-40
3-2 → 3-3
T. Samuel
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-1 → 3-2
H. Wendelken
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
T. Samuel
0-15
0-30
df
0-40
15-40
1-1 → 2-1
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Samuel
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Finale, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Joel Schwaerzler vs Stefano Napolitano (Non prima 10:00)
ATP Kigali
Joel Schwaerzler•
0
7
5
Stefano Napolitano
15
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schwaerzler
0-15
5-6
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
5-5 → 5-6
J. Schwaerzler
15-0
30-0
40-0
4-5 → 5-5
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
ace
4-4 → 4-5
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-4 → 4-4
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
ace
2-2 → 2-3
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
ace
A-40
1-2 → 2-2
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
ace
6-6 → 7-6
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
J. Schwaerzler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
S. Napolitano
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
15-40
2-3 → 3-3
J. Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Finale, terra battuta
Central – ore 16:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Finale, cemento (al coperto)
Court central – ore 14:00
Sebastian Ofner vs Nicolai Budkov Kjaer (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
