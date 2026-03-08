Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Finale, cemento

Center – ore 11:00
Harry Wendelken GBR vs Toby Samuel GBR
ATP Hersonissos
Harry Wendelken
15
3
0
Toby Samuel [5]
30
6
1
Mostra dettagli





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Finale, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Joel Schwaerzler AUT vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 10:00)
ATP Kigali
Joel Schwaerzler
0
7
5
Stefano Napolitano
15
6
6
Mostra dettagli





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Finale, terra battuta

Central – ore 16:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Henrique Rocha POR
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Finale, cemento (al coperto)

Court central – ore 14:00
Sebastian Ofner AUT vs Nicolai Budkov Kjaer NOR (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare

