Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 08 Marzo 2026

08/03/2026 08:36 Nessun commento
Camilla Zanolini - Foto Antonio Burruni
GRE M15 Heraklion 15000 – Final
[1] Tomasz Berkieta POL vs Lorenzo Angelini ITA ore 11:00

ITF M15 Heraklion - 2026-03-01T00:00:00Z
Tomasz Berkieta
0
2
Lorenzo Angelini
0
3
FRA M15 Poitiers 15000 – Final
[8] Anton Matusevich GBR vs Leonardo Rossi ITA ore 15:00

EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
[1] Camilla Zanolini ITA vs Yuliya Hatouka BLR ore 10:00

ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Camilla Zanolini
0
4
Yuliya Hatouka
0
0
MEX W15 Huamantla 15000 – Final
[6] Gina Feistel POL vs [2] Miriana Tona ITA ore 17:00

