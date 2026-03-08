Indian Wells 1000 | Hard | $9415725 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 08 Marzo 2026
08/03/2026 08:36 Nessun commento
M15 Heraklion 15000 – Final
[1] Tomasz Berkieta vs Lorenzo Angelini ore 11:00
ITF M15 Heraklion - 2026-03-01T00:00:00Z
Tomasz Berkieta•
0
2
Lorenzo Angelini
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tomasz Berkieta
2-3
Lorenzo Angelini
30-0
2-2 → 2-3
Tomasz Berkieta
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Lorenzo Angelini
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
Tomasz Berkieta
15-0
15-15
30-15
0-1 → 1-1
Lorenzo Angelini
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M15 Poitiers 15000 – Final
[8] Anton Matusevich vs Leonardo Rossi ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
[1] Camilla Zanolini vs Yuliya Hatouka ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-03-01T00:00:00Z
Camilla Zanolini•
0
4
Yuliya Hatouka
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camilla Zanolini
4-0
Yuliya Hatouka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Camilla Zanolini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Camilla Zanolini
30-0
40-0
0-0 → 1-0
W15 Huamantla 15000 – Final
[6] Gina Feistel vs [2] Miriana Tona ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
