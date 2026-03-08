Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Marzo 2026

08/03/2026 08:24 1 commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
USA Masters 1000 Indian Wells – hard
R32 Shapovalov CAN – Sinner ITA 2° inc. ore 21:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cobolli ITA – Tiafoe USA Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Harrison USA/Skupski GBR – Cerundolo ARG/Darderi ITA 2° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Indian Wells – hard
3T Tomljanovic AUS – Paolini ITA 2 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare



RWA CH 75 Kigali – terra
F Schwaerzler AUT – Napolitano ITA Non prima 10:00

ATP Kigali
Joel Schwaerzler
40
7
2
Stefano Napolitano
15
6
3
Mostra dettagli



RWA CH 100 Kigali – terra
Q1 Ishimwe RWA – Covato ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Beckley RSA – Pennaforti ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Dalla Valle ITA – Alvarado ECU 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Pieri ITA – Donski BUL 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 75 Cherbourg – Indoor Hard
Q1 Romano ITA – Faut FRA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Rottoli ITA – Ghazouani Durand FRA 5° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard
Q1 Potenza ITA – Makk HUN Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Iannaccone ITA – Fellin ITA 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Hassan LBN – Castagnola ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA 1250 Antalya 125 – terra
Q1 Ristic SRB – Pigato ITA 3 incontro dalle 08:30

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Comandante (Guest) 08-03-2026 09:19

Ma come si fa a fare un primo turno a Kigali con i finalisti del giorno prima…
Forza Napo!

