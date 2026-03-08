Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Marzo 2026

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Masters 1000 Indian Wells – hard
R32 Shapovalov – Sinner 2° inc. ore 21:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Cobolli – Tiafoe Non prima 02:00
R32 Harrison /Skupski – Cerundolo /Darderi 2° inc. ore 19:00
WTA 1000 Indian Wells – hard
3T Tomljanovic – Paolini 2 incontro dalle 19:00
CH 75 Kigali – terra
F Schwaerzler – Napolitano Non prima 10:00
ATP Kigali
Joel Schwaerzler•
40
7
2
Stefano Napolitano
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
ace
A-40
1-2 → 2-2
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
ace
6-6 → 7-6
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
J. Schwaerzler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
S. Napolitano
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
CH 100 Kigali – terra
Q1 Ishimwe – Covato 3° inc. ore 09:00
Q1 Beckley – Pennaforti 3° inc. ore 09:00
Q1 Dalla Valle – Alvarado 3° inc. ore 09:00
Q1 Pieri – Donski 3° inc. ore 09:00
CH 75 Cherbourg – Indoor Hard
Q1 Romano – Faut 3° inc. ore 10:00
Q1 Rottoli – Ghazouani Durand 5° inc. ore 09:00
CH 50 Hersonissos – hard
Q1 Potenza – Makk Inizio 09:00
Q1 Iannaccone – Fellin 2° inc. ore 09:00
Q1 Hassan – Castagnola 3° inc. ore 09:00
WTA 1250 Antalya 125 – terra
Q1 Ristic – Pigato 3 incontro dalle 08:30
1 commento
Ma come si fa a fare un primo turno a Kigali con i finalisti del giorno prima…
Forza Napo!