Indian Wells 2026, impresa Fonseca: annulla due match point e batte Khachanov (Video)

Joao Fonseca firma una delle vittorie più belle della sua giovane carriera al BNP Paribas Open 2026. Il talento brasiliano ha sconfitto la testa di serie numero 16 Karen Khachanov con il punteggio di 4-6 7-6(7) 6-4, annullando anche due match point in un match destinato a restare nella memoria.

Davanti a uno Stadium 3 infuocato e trascinato da una rumorosa presenza di tifosi brasiliani, capaci di creare un’atmosfera quasi da stadio calcistico, il 19enne ha messo in mostra non solo tutta la qualità del suo tennis, ma anche grande personalità e spirito di lotta. Con questo risultato, Fonseca diventa il secondo giocatore più giovane a raggiungere il terzo turno di Indian Wells in questo decennio, dietro soltanto a Carlos Alcaraz, che ci riuscì a 18 anni nel 2022.

A fare la differenza è stata soprattutto la sua tenuta mentale nei momenti più delicati. Sotto nel tie-break del secondo set e con due match point consecutivi da affrontare sul 4/6, Fonseca ha trovato il coraggio di reagire. Sul primo ha spinto forte con la risposta di dritto sulla seconda di servizio, inducendo Khachanov all’errore di rovescio. Sul secondo, invece, ha tirato fuori un ace centrale da sinistra che gli ha permesso di restare in piedi e di ribaltare completamente l’inerzia del match.

Nel post partita, il brasiliano ha sottolineato tutta l’importanza di una vittoria del genere: “Sono queste le vittorie per cui lavoriamo, salvando un match point. I primi mesi dell’anno sono stati un po’ difficili, ritrovare il ritmo e tornare dopo l’infortunio non è stato semplice. È stata una grande partita contro un grande giocatore. Sono molto felice per il modo in cui ho lottato. So quanta esperienza abbia lui e, dopo un secondo set durissimo, ho ottenuto subito un break nel terzo. Questa vittoria significa tantissimo.”

Fonseca ha poi spiegato anche cosa gli abbia dato fiducia in quei momenti decisivi del tie-break: “Ho fatto una buona risposta e poi ho servito bene, quindi ho iniziato a crederci. Sono davvero molto felice per come ho lottato. Nel terzo set ho giocato davvero bene, quindi sono molto contento.”

Da quel momento in poi, il sudamericano ha cavalcato l’onda emotiva del match, prendendosi un doppio break di vantaggio nelle prime fasi del set decisivo. Con 32 vincenti complessivi, Fonseca ha così completato la rimonta e si è preso anche la rivincita della sconfitta subita contro Khachanov al Rolex Paris Masters 2025, portando sull’1-1 il bilancio dei precedenti.

Per il brasiliano, attuale numero 35 del ranking PIF ATP, si tratta della sesta vittoria in carriera contro un Top 20, un dato che conferma ulteriormente il peso del suo talento e della sua crescita. Arrivato in California con un bilancio stagionale di appena 1 vittoria e 3 sconfitte, Fonseca rilancia così con forza la propria stagione.

Al prossimo turno lo attende un’altra occasione di rivincita: sfiderà infatti l’americano Tommy Paul, che lo aveva battuto lo scorso anno a Madrid. Questa volta, però, Fonseca arriva con entusiasmo, fiducia e una vittoria pesantissima in tasca.





Marco Rossi