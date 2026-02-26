Davis Cup 2026: in vendita i biglietti per la Final 8 di Bologna
Bologna evoca bellissimi ricordi per il tennis italiano. Lo scorso novembre infatti presso la Fiera della città emiliana il team capitanato da Filippo Volandri si è confermato campione in Davis Cup per la terza volta consecutiva (e quarta in assoluto) in quello che è stato il primo storico successo nella più antica competizione sportiva internazionale a squadre di fronte al pubblico di casa, dopo i successi Santiago del Cile nel 1976 i due consecutivi a Malaga (2023 e 2024). Flavio Cobolli e Matteo Berrettini hanno esaltato il pubblico con partite spettacolari e vincenti, ottenendo i sei punti in singolare che sono valsi la conferma di campioni del mondo a squadre. Ricordando queste meravigliose emozioni, ITF e FITP annunciano che i biglietti per le Final 8 di Coppa Davis 2026, ancora in scena a Bologna, sono in vendita presso i canali ufficiali del ticketing online. Le Final 8 2026 si disputeranno presso Bologna Fiere dal 24 al 29 novembre.
“La celebre atmosfera della Coppa Davis ha fatto da cornice a un’indimenticabile edizione 2025 delle Final 8: 62.366 spettatori hanno gremito il Bologna Fiere nel corso della settimana, mentre ulteriori 89 milioni di fan hanno seguito l’evento in TV e online a livello globale” si legge sul comunicato che annuncia il via alla vendita dei biglietti.
Si conosce già il giorno del debutto dell’Italia che, da campione in carica, è direttamente qualificata per la Final 8: gli azzurri giocheranno il proprio quarto di finale mercoledì 25 novembre. Gli altri incontri e il programma definitivo saranno ufficializzati in occasione del sorteggio delle Final 8, previsto subito dopo il secondo turno dei Qualifiers (18–20 settembre).
Programma Final 8 2026:
Martedì 24 novembre: Quarto di finale 1
Mercoledì 25 novembre: Quarto di finale 2
Giovedì 26 novembre: Quarti di finale 3 e 4
Venerdì 27 novembre: Semifinale 1
Sabato 28 novembre: Semifinale 2
Domenica 29 novembre: Finale
“La stagione di Coppa Davis 2026 si è aperta con un record di 39 sfide disputate nel mondo nella prima settimana di febbraio, comprese quelle del primo turno dei Qualifiers, che hanno permesso a 13 nazioni di compiere il primo passo verso le Final 8. Le sette sfide del secondo turno dei Qualifiers determineranno le squadre che raggiungeranno l’Italia, paese ospitante e campione in carica, alle Final 8 di Bologna. Giunta alla 126ª edizione, la Coppa Davis si conferma la più grande competizione annuale a squadre del panorama sportivo internazionale, con un record di 160 nazioni partecipanti nel 2026”, così si chiude il comunicato ufficiale ITF.
4 commenti
Idea giustissima. Da qui a fine anno magari una decina di persone muoiono e liberano altri posti, non rimborsando il parentado. Fossi in loro metterei fuori subito anche 2027/28/29 e 30
Come cosnsolazione di cosa? Non mi e’ chiaro.Consolazione per me ,per te , per un popolo italiano, per il mondo del tennis , per Gaudenzi ,per Sinner ,per Musetti ?
Questi messaggi sibillini con velleita’ provocatorie fanno ridere!
La Davis come consolazione non è male. enzo
E’ stata spostata una settimana più avanti (come peraltro tutto il calendario), direi che a questo punto abbiamo la certezza che Sinner non parteciperà….