Davis Cup 2026: in vendita i biglietti per la Final 8 di Bologna

Bologna evoca bellissimi ricordi per il tennis italiano. Lo scorso novembre infatti presso la Fiera della città emiliana il team capitanato da Filippo Volandri si è confermato campione in Davis Cup per la terza volta consecutiva (e quarta in assoluto) in quello che è stato il primo storico successo nella più antica competizione sportiva internazionale a squadre di fronte al pubblico di casa, dopo i successi Santiago del Cile nel 1976 i due consecutivi a Malaga (2023 e 2024). Flavio Cobolli e Matteo Berrettini hanno esaltato il pubblico con partite spettacolari e vincenti, ottenendo i sei punti in singolare che sono valsi la conferma di campioni del mondo a squadre. Ricordando queste meravigliose emozioni, ITF e FITP annunciano che i biglietti per le Final 8 di Coppa Davis 2026, ancora in scena a Bologna, sono in vendita presso i canali ufficiali del ticketing online. Le Final 8 2026 si disputeranno presso Bologna Fiere dal 24 al 29 novembre.

“La celebre atmosfera della Coppa Davis ha fatto da cornice a un’indimenticabile edizione 2025 delle Final 8: 62.366 spettatori hanno gremito il Bologna Fiere nel corso della settimana, mentre ulteriori 89 milioni di fan hanno seguito l’evento in TV e online a livello globale” si legge sul comunicato che annuncia il via alla vendita dei biglietti.

Si conosce già il giorno del debutto dell’Italia che, da campione in carica, è direttamente qualificata per la Final 8: gli azzurri giocheranno il proprio quarto di finale mercoledì 25 novembre. Gli altri incontri e il programma definitivo saranno ufficializzati in occasione del sorteggio delle Final 8, previsto subito dopo il secondo turno dei Qualifiers (18–20 settembre).

Programma Final 8 2026:

Martedì 24 novembre: Quarto di finale 1

Mercoledì 25 novembre: Quarto di finale 2

Giovedì 26 novembre: Quarti di finale 3 e 4

Venerdì 27 novembre: Semifinale 1

Sabato 28 novembre: Semifinale 2

Domenica 29 novembre: Finale

“La stagione di Coppa Davis 2026 si è aperta con un record di 39 sfide disputate nel mondo nella prima settimana di febbraio, comprese quelle del primo turno dei Qualifiers, che hanno permesso a 13 nazioni di compiere il primo passo verso le Final 8. Le sette sfide del secondo turno dei Qualifiers determineranno le squadre che raggiungeranno l’Italia, paese ospitante e campione in carica, alle Final 8 di Bologna. Giunta alla 126ª edizione, la Coppa Davis si conferma la più grande competizione annuale a squadre del panorama sportivo internazionale, con un record di 160 nazioni partecipanti nel 2026”, così si chiude il comunicato ufficiale ITF.