Sonego dà forfait: problema al polso e stop alla tournée sudamericana
Lorenzo Sonego ha annunciato il forfait dai tornei sudamericani di Rio de Janeiro e Santiago a causa di un problema al polso.
L’azzurro ha comunicato la decisione con un messaggio sui social:
«Ciao a tutti. Purtroppo, a causa di un problema al polso, non riuscirò a scendere in campo nei tornei di Rio de Janeiro e Santiago».
Sonego ha espresso anche il suo dispiacere per l’assenza in una parte di stagione a cui è molto legato:
«Mi dispiace tantissimo non poter competere in una parte di stagione che mi ha sempre regalato grandi emozioni, con un pubblico tra i più calorosi del circuito».
Il torinese ha poi ringraziato gli organizzatori per la comprensione:
«Grazie di cuore all’organizzazione per il supporto e la comprensione. Lavorerò per tornare in campo prima possibile».
L’obiettivo ora è recuperare in tempo per il Masters 1000 di Indian Wells, dove Sonego conta di fare il suo rientro. «Ci vediamo a Indian Wells», ha concluso, salutando la tournée sudamericana con un “Hasta pronto” a Brasile e Cile.
Marco Rossi
TAG: Italiani, Lorenzo Sonego
