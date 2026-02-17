Sonego dà forfait: problema al polso e stop alla tournée sudamericana

Lorenzo Sonego ha annunciato il forfait dai tornei sudamericani di Rio de Janeiro e Santiago a causa di un problema al polso.

L’azzurro ha comunicato la decisione con un messaggio sui social:

«Ciao a tutti. Purtroppo, a causa di un problema al polso, non riuscirò a scendere in campo nei tornei di Rio de Janeiro e Santiago».

Sonego ha espresso anche il suo dispiacere per l’assenza in una parte di stagione a cui è molto legato:

«Mi dispiace tantissimo non poter competere in una parte di stagione che mi ha sempre regalato grandi emozioni, con un pubblico tra i più calorosi del circuito».

Il torinese ha poi ringraziato gli organizzatori per la comprensione:

«Grazie di cuore all’organizzazione per il supporto e la comprensione. Lavorerò per tornare in campo prima possibile».

L’obiettivo ora è recuperare in tempo per il Masters 1000 di Indian Wells, dove Sonego conta di fare il suo rientro. «Ci vediamo a Indian Wells», ha concluso, salutando la tournée sudamericana con un “Hasta pronto” a Brasile e Cile.





Marco Rossi