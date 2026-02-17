Sinner-Opelka a rischio a Indian Wells: la coppia è tra gli alternates

La possibile coppia formata da Jannik Sinner e Reilly Opelka al Masters 1000 di Indian Wells si complica notevolmente. Nei giorni scorsi era emersa l’idea di rivedere insieme l’azzurro e lo statunitense nel tabellone di doppio, ma la situazione è cambiata con l’uscita del draw ufficiale.

La coppia Sinner-Opelka è infatti rimasta tra gli alternates e, per entrare nel tabellone principale, dovrebbe beneficiare del ritiro di ben quattro coppie già iscritte. Una circostanza piuttosto improbabile, che rende al momento difficile la loro partecipazione.

I due avevano già giocato insieme in passato, conquistando il titolo ad Atlanta nel 2021, e il loro ritorno in doppio a Indian Wells avrebbe rappresentato una delle curiosità più interessanti del torneo. Al momento, però, la loro presenza resta in forte dubbio e legata a eventuali forfait dell’ultima ora.





Marco Rossi