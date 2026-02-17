Matteo Berrettini scopre i colori del Carnevale di Rio (video)

“Proverò a prendere più energia possibile da questo posto! La gente che si diverte, sta insieme… Non importa da dove vieni, tutti vengono per stare insieme e volersi bene. È bellissimo per me essere qua, porterò con me quest’energia per tutto l’anno”. Così Matteo Berrettini mostra in una bella clip dai social ATP la sua immersione nella musica, balli e colore della sfilata dei carri al sambodromo di Rio de Janeiro in occasione del Carnevale, alla sua prima esperienza in questa manifestazione unica al mondo.

Accompagnato dalla nonna, originaria del Brasile, Matteo e il suo team si divertono al passaggio dei carri e ammirando il folklore di uno degli eventi più esplosivi e coinvolgenti, icona della città che questa settimana ospita l’ATP 500, più importante torneo dell’America Latina in calendario. Nel corso dell’esperienza, la prima di Berrettini al Carnevale, anche l’incontro con Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale verde-oro, attesissima ai prossimi mondiali in scena da giugno in Nord America.

“Qua puoi sentire il vero spirito del Brasile, è incredibile!” commenta Berrettini. L’azzurro debutta nella serata di martedì nel torneo di Rio, opposto al cileno Tomas Barrios Vera, la scorsa settimana sconfitto da Darderi a Buenos Aires. Per il romano è la seconda presenza nel torneo brasiliano: nel 2022 esordì fermandosi ai quarti di finale, sconfitto in tre set da Carlos Alcaraz. Fu la rivincita dello spagnolo, battuto dall’azzurro poche settimane prima agli Australian Open, in quella che resta tutt’ora l’unica sconfitta del n.1 al mondo al quinto set.

