Munar costretto a fermarsi per un infortunio al braccio

Arrivano brutte notizie dalla Spagna sul conto di Jaume Munar. Il 28enne di Maiorca ha annunciato via social la necessità di prendersi uno stop dalle competizioni per recuperare da un infortunio al braccio destro subito la scorsa settimana a Rotterdam. Davvero una disdetta per Jaume che sta attraversando un ottimo momento in carriera, al n.37 ATP, molto vicino al proprio best di n.33 segnato alla fine della scorsa stagione. Dopo diversi anni vissuti nel limbo tra buoni risultati e diversi scadimenti di forma, e piuttosto bloccato nella dimensione di tennista da terra battuta con prestazioni medie e poche vittorie di prestigio, nell’ultimo periodo il tennis di Jaume ha visto una notevole evoluzione con risultati assai migliori anche sui campi in duro e, incredibilmente, pure sull’erba e indoor, con una conseguente scalata in classifica visti i buoni risultati. In queste prime settimane del 2026 Munar ha raggiunto i quarti ad Adelaide e poi a Rotterdam, dove ha ceduto solo all’ultimo tuffo a Bublik e proprio nel torneo olandese si sono concretizzati i problemi che ora l’hanno costretto allo stop per sanare la situazione e ripresentarsi al meglio per la stagione su terra battuta in Europa, quella per lui più importante.

“Alcune cose sono più difficili da accettare di altre, ma bisogna imparare a conviverci. Né i momenti belli né quelli brutti durano per sempre. A volte, non sono nemmeno così belli o così brutti” scrive nel post Munar. “Dopo alcuni esami, devo confermare che sarò lontano dai campi per un po’ a causa di un infortunio al braccio destro. Lavoreremo il più duramente possibile per prepararmi alla stagione sulla terra battuta. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che mi sostengono sempre, e soprattutto alla mia squadra e alla mia famiglia. La mia guarigione è già iniziata e sicuramente supererò anche questo. A presto sul tour ATP!”

Munar aveva iniziato il 2025 da n.62 nel ranking e ha vissuto una stagione di buona progressione, tecnica e nei risultati, forte di un tennis meno attendista e più offensivo. Per lui subito la semifinale ad Hong Kong nel primo evento in calendario, quindi la semifinale al rinnovato torneo di Dallas, sconfitto da Ruud solo al tiebreak del terzo set. Sulla terra battuta ha raggiunto gli ottavi di finale a Roma quindi a Wimbledon ha passato due turni. Buoni risultati anche sul cemento in America, con i quarti a Winston Salem e gli ottavi a US Open (stoppato da Musetti). L’anno per lui si è chiuso con la semifinale a Basilea e tre buone partite nella Final 8 di Davis Cup a Bologna, seppur battuto da Zverev in semifinale e da Cobolli in finale al termine di una partita davvero intensa e combattuta.

Mario Cecchi