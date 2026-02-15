Ben Shelton da brividi: titolo a Dallas dopo tre match point salvati (Video)

Ben Shelton conquista il titolo all’ATP 500 di Dallas al termine di una finale spettacolare contro Taylor Fritz. Il 23enne statunitense ha rimontato per vincere 3-6 6-3 7-5, salvando tre championship point nel decimo game del set decisivo.

Dopo quel turno di battuta decisivo, Shelton ha perso soltanto tre punti fino alla chiusura dell’incontro, conquistando il quarto titolo ATP della carriera, il primo indoor e il secondo a livello 500.

«È una sensazione incredibile. Ringrazio Dio, perché avevo bisogno di qualcosa di soprannaturale per vincere questo torneo, con tutte le situazioni difficili che ho affrontato», ha dichiarato Shelton, che a Dallas ha superato quattro match al terzo set. «Ho dovuto lottare fino all’ultimo. Fritz stava giocando un grande tennis e io facevo fatica a trovare soluzioni, ma ho cercato di restare competitivo fino in fondo».

Una finale piena di colpi di scena

Il match tra le prime due teste di serie è stato intenso e ricco di cambi di ritmo. Fritz ha conquistato il primo set 6-3, ma Shelton ha reagito nel secondo, imponendosi 6-3 e portando la sfida al terzo.

Nel set decisivo, Shelton si è fatto recuperare un break di vantaggio e si è trovato sotto pressione nel decimo game, quando ha dovuto salvare tre match point consecutivi. Superato quel momento, ha cambiato completamente l’inerzia della partita, chiudendo 7-5.

Con questa vittoria, Shelton porta il bilancio dei confronti diretti con Fritz sul 2-1 a suo favore. Dal 2025 a oggi, lo statunitense ha un bilancio di 11 vittorie e 4 sconfitte nei match decisi al terzo set, con nove successi ottenuti dopo aver perso il primo parziale.

«Quando riesco a vincere un set, mi sento molto più sicuro», ha spiegato. «Trovo ritmo e mi sciolgo. Inoltre mi sento in grande forma fisica, e questo mi aiuta molto».

Fritz, nonostante la sconfitta nella sua 20ª finale ATP, ha comunque riconosciuto i meriti dell’avversario: «È stata una partita folle e divertente, almeno fino alla fine. Complimenti a Ben e al suo team: nei punti importanti ha giocato davvero meglio».

Per Shelton, il titolo di Dallas rappresenta una nuova conferma della sua crescita e della sua capacità di esaltarsi nei momenti decisivi. Ora l’americano guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti del circuito.





Marco Rossi